DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YOLUNDA KAZA: 2 ÖLÜ Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda lastiği patlayan TIR bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi öldü. Kaza, saat 22.00 sıralar Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru ilerleyen Necati Karagöz (45) yönetimindeki tabak ve bardak yüklü 05 LAP 220 plakalı TIR seyir halinde ilerlerken lastiği patladı. Lastiğin patmalmasıyla kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle, TIR'ın sürücüsü Necati Karagöz ve yanında bulunan arkadaşı Osman Köse sıkışarak can verdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırda sıkışan sürücü Necati Karagöz ve Osman Köse'nin cansız bedenlerini sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemelerin ardından sürücü ve arkadaşının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. TIR'ın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Trafikten görüntü

-TIR'dan yola düen malzemelerin kaldırılması

-Parçalanan bariyerden görüntü

-Genel ve Detaylar 21.10.2018 - 02.31 Haber Kodu : 181021004 ============================== 2- (ÖZEL) LPG DOLUMU YAPILAN OTOMOBİL BİR ANDA ALEV ALDI: 3 KİŞİ YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bakırköy, D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda araca LPG dolumu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil alev aldı. Olay sonrası biri istasyon görevlisi 3 kişi ellerinden yaralanırken, akaryakıt alımı ise hemen durduruldu. Olay dün gece saat 23:50 sıralarında Bakırköy, D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Kocaoğlu beraberindeki iki kişi ile birlikte, kullandığı 34 ZP 3910 plakalı otomobile LPG dolumu yapmak için akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon görevlisi araca LPG dolumu yapmaya başladıktan bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil alev aldı. Otomobilinin alev aldığını gören Kocaoğlu, hemen aracını çalıştırıp hızla istasyondan çıktı. Yaklaşık 200 metre ilerleyen sürücü otomobili tekrar durdurarak beraberindeki 2 kişi ile birlikte araçtan hızla indi.

AKARYAKIT ALIMI HEMEN DURDURULDU

Olay sırasında diğer istasyon çalışanları yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken, LPG dolumu yapılan 35 AC 727 plakalı başka bir araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ile bir istasyon görevlisi ellerinden yaralandı. Ödeme yaptıktan sonra marketten çıkan Sinan Tuncer isimli sürücü beraberindeki arkadaşlarının yaralandığını görünce hemen yardıma koştu. İstasyon görevlileri bir yandan alevleri söndürürken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri istasyonda inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Çalışanlar da hemen istasyonun giriş ve çıkışlarını dubalarla kapatarak akaryakıt alımını durdurdu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de ellerinden yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri istasyonda olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından olayın meydana geldiği pompa tamamen kapatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği istasyon

- Polis ekiplerinin çalışması

- Sağlık görevlilerinin müdahalesi

- Vatandaşlar ile röp

- Genel ve detaylar 21.10.2018 - 08.00 - Haber Kodu : 181021006 3- SADABAD VİYADÜĞÜ'NDE İNANILMAZ OLAY Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Kağıthane Sadabad Viyadüğü'nde ilerleyen aracın sürücüsüne yol kenarından ateşlenen silahtan çıkan kurşun isabet etti.

Olay dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sadabad Viyadüğü'nde Okmeydanı yönüne orta şeritte ilerleyen İsrail asıllı Türk vatandaşı Moiz Mayorkas'a yol kenarındaki ağaçlık alandan ateşlendiği belirtilen silahtan çıkan kurşun isabet etti. Aracın ön camından giren kurşun sürücü Mayorkas'a isabet etti. Omuzuna isabet eden kurşunla yaralanan sürücü aracı emniyet şeridine çekti.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir ambulansın sürücüsü durumu farketti. Sürücü ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sadabad Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alandan silahın ateşlenmiş olabileceği ihtimali üzerine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler alanda boş kovan araması yaptı. Araç da incelemenin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yol kenarındaki araç

-Polisin incelemesi

-Kurşun deliği

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Polisin çevredeki incelemesi 20.10.2018 - 16.45 Haber Kodu : 181020149 ==============================

4- 2 YILDIR NAKİL BEKLEYEN SERKAN YAPAY KALP İLE 2 HAFTA YAŞATILABİLDİ Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- DOĞUŞTAN kollarından fiziksel engelleri bulunan, 2 yıldan bu yana kalp nakli bekleyen 33 yaşındaki Serkan Duru, yapay kalp takılmasından 2 hafta sonra yaşama veda etti. Sağlık sorunlarına rağmen çevresinde oldukça neşeli olarak tanınan ve yaşama sımsıkı sarılan ailesi 3 ay önce Beylikdüzü'ne taşınmasına rağmen Avcılar'daki çevresinden ve arkadaşlarından kopamayan Serkan Duru'da 2 yıl önce de kalp sorunu ortaya çıktı. Doktorların nakil gerektiğini açıkladığı Serkan Duru, geçen ay Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kartal'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar Duru'ya nakledilebilecek uygun kalp bulununcaya kadar yaşamını sürdürebilmesi için 2 hafta önce yapay kalp nakline karar verdi. Ameliyattan bir gün önce eline kırmızı renkli bir kalpçik alan Serkan Duru, cep telefonu ile kendisini izleyecek herkese, "Bir güzellik de siz yapın, yardımcı olun diyoruz. Yarın bu hastanede ameliyat olacağım ve yapay kalp takacaklar. Tabii nakil olamadığı, nakil geç olacağı için şu anda yapay kalp ile idare edeceğiz. Bir kalp de siz olunö diyerek organ bağışına çağırdı. Ameliyatın ardından 2 hafta yapay kalp ile yaşatılan, 5 ayrı ameliyata Serkan Duru, dün gece kurtarılamadı.

CAMİNİN AVLUSU DOLDU

Duru'nun cenazesi için yakınları ve Avcılar Engelliler Derneği'ndeki arkadaşları, Denizköşkler Camii'ni doldurdu. Baba Erol Duru, organ bağışının önemine değindi. Acılı baba Erol Duru, "Türkiye'de bu alışkanlık yok. Hastanede kaldığımız süre içerisinde bir süre insanın kalp, organ beklediğini gördük. Bu günah değil. Ben öldükten sonra beni toprağın altında kurtlar yedikten sonra o canı ne yapayım. Namazlarımızda. İslam aleminin bir araya geldiği her yerde organ bağışına dikkat çekilmeliö dedi.

İkindi namazının ardından Duru'nun cenaze, gözyaşları arasında Firuzköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Görüntü Dökümü:

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Serkan Duru, kalp ameliyatı olmadan önce bağış çağrısı yaparken

Babası oğlunu yaşatabilmek için çabalarını anlatırken

Baba organ bağışı çağrısı yaparken

Cenaze törenine katılanlar( Anne tabutun başında ve belediye başkanı anne ve baba ile)

Cenaze namazından görüntüler

Tabut taşınırken 20.10.2018 - 19.56 Haber Kodu : 181020199

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5- İKİTELLİ İETT OTOBÜS GARAJI İDARE BİNASININ ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de bulunan İkitelli İETT Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü garajının 3 katlı idare binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, idare binasının çatısında hasar meydana geldi.

Olay Küçükçekmece'de bulunan İkitelli İETT Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü garajında akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT garajının içinde bulunan 3 katlı idare binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Güvenlik görevlileri çatıdan dumanların yükseldiğini görünce olayı polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken idare binasının çatısında hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin

- Genel ve detaylar 20.10.2018 - 22.06 Haber Kodu : 181020203 =========================== 6- (ÖZEL) BAHÇELİEVLER'DE DERE YATAĞINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de akşam saatlerinde Kemal Sunal Caddesi üzerinde bulunan dere yatağında ceset gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Ceset itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dere yatağından çıkarıldı. Olay Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Sunal Caddesi üzerinde bulunan dere yatağında suyun içinde sarılı halde ceset gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dere yatağında bulunan cesedi çıkarmak için itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Dere yatağında bulunan ceset itfaiye ekipleri çalışmasının ardından yukarı çekilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İsmi henüz bilinmeyen ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset

cenaze aracına koyularak Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.