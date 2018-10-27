DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU'NUN BULUNDUĞU SOKAKTA KAMERA İLE KANALİZASYON İNCELEMESİ Haber-Kamera:İlkay DİKİCİ/İSTANBUL-DHA-

WASHİNGTON Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından tüm gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokakta yer alan bazı evlerin kanalizayonlarında ekipler tarafından görüntüleme robotlarıyla çalışma yapıldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş ve burada hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kaşıkçı'nın cesedini arama çalışmaları devam ederken akşam satlerinde başkonsolosluğun bulunduğu sokağa kanalizasyon inceleme ekipleri geldi. Ekipler sokakta buluan bazı evlerin kanalizasyonlarında inceleme yaptı. Ekiplerin kanalizasyona robot kameraları indirmesi kameralar tarafından kaydedildi. Ekipler tarafından kanalizasyonlarda sürekli olarak kameralarla kontrollerin yapıldığı öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerden detay

-Kanalizyondan detay

-Robotun hazırlanması,

-Kontrol masası

-Robotu indirmeleri

-Detaylar

26.10.2018 - 21.55-Haber Kodu : 181026221 ============================= 2- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dün sabah birkaç valizle birlikte Konsolosluktan ayrılan kişiler, gece saatlerinde valizlerle birlikte geri döndü.

Washington Post yazarı ve Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gece saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saat 03.30 sıralarında Konsolosluk kapısındaki polis bariyerlerine yanaşan siyah bir minibüs görevlilerce içeri alındı. Araçtaki kişilerin dün sabah yanlarındaki valizlerle birlikte Konsolosluktan ayrılan 3 kişi olduğu gözlendi. Gazetecilerin görüntü almasını engellemek için minibüs Konsolosluk garajına yaklaştırılırken daha önce araca yüklenen valizler olduğu düşünülen valizlerin de araçtan indirildiği görüldü. 3 kişi yanlarında taşıdıkları valizlerle konsolosluk binasına girdi.

Konsolosluk görevlisi olduğu tahmin edilen 3 kişi, dün sabah saatlerinde binadan ayrılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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- Minibüsün Konsolosluğa alınışı

- Minibüsten inen kişiler

- Minibüsün garajın önüne çekilmesi

- Minibüsten indirilen valizler

- Genel ve detay görüntüler

27.10.2018 - 04.53 Haber Kodu : 181027005_I 3- KILIÇDAROĞLU: HİÇ KİMSENİN GENEL BAŞKAN ADAYLIĞININ ÖNÜNÜ KESMEDİM Haber-Kamera:Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Türkiye'de gençlik ve siyaset' konulu konferansa katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi Kampüsü'nde düzenlenen konferansa Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile üniversite öğrencileri katıldı. "ÜNİVERSİTELERDE DÜŞÜNCELERE SINIRLAMA GETİRİLEMEZ"

Kılıçdaroğlu; "Üniversitelerin idari özerkliği olmalı. Mali ve bilimsel özerkliği de olmalı. Eğer bir üniversitenin idari özerkliği yoksa orası üniversite değil, lisedir. Mali özerkliği yoksa siyasi otoriteden talimat alır. Siyasi otorite ona istediği ölçüde para verir ve ya vermez. Bilimsel özerkliği yoksa o üniversitede bilim üretilmez. Eğer bir üniversite kendi rektörünü, dekanını seçemiyorsa, özgürce belirleyemiyorsa dünyanın hiçbir çağdaş ülkesinde oraya üniversite denmez. Bilimsel özerklikten kastım, her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı mekânlardır. Üniversitelerde düşüncelere sınırlama getirilemez. Getirildiği takdirde üniversite olmaktan çıkar" dedi.

"GENÇLERİMİZ DÜŞÜNCELERİNİ ÖZGÜR BİR ORTAMDA İFADE EDEMİYORLAR"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Ülkede bir kişi çıkıp ta 'neden bizim üniversitelerimiz dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında yer almıyor?' diye soruyorsa o soruyu bizlere ve ya sizlere sormadan önce kendisine sorması lazım. Çünkü yöneten o. Neden bizim üniversitelerimiz ilk 500 üniversite içinde yer almıyor? Neden bizim gençlerimiz belli bir eğitimi tamamladıktan sonra geleceğini yurtdışında arıyor? 18-25 yaş arasındaki kuşağın en temel özelliklerinden bir tanesi düşüncelerini özgür bir ortamda ifade etmek ister. Baskı altında değil. Bugün gençlerimiz düşüncelerini özgür bir ortamda ifade edemiyorlar. "KİTAPLARDA OKUDUĞUMUZ SİYASET TÜRÜ TÜRKİYE'DE UYGULANMIYOR"

Türkiye'de yapılan siyasetin yanlış olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Siyaset sizin kitaplarda okuduğunuz, benim de kitaplarda okuduğum siyaset türü Türkiye'de uygulanmıyor. Yok böyle bir siyaset. Türkiye'de etnik kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden kendisine taban bulmaya çalışan bir siyaset Türkiye'de uygulanıyor. Çağdaş demokrasilerde bunun üçü de yasaktır. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmaz. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaz. İnanç üzerinden siyaset yapılmaz. Ama Türkiye'de siyasetin temeli bu üç ana nokta üzerine inşa ediliyor. Nedeni ise kendi taraftarını Türkiye'nin sorunlarından koparıp, kendi alanıma hapsedeyim diye. Sizin göreviniz hangi etnik kimlikten olursak olalım hangi inançtan olursak olalım, hangi yaşam tarzını benimsiyorsak benimseyelim herkesin kimliğine, inancına ve yaşam tarzına saygı duymalıyız. Şu soruyu sormalıyız, ülkede neden işsizlik var? Üniversiteyi bitiren neden iş bulamıyor? " ifadelerini kullandı.

"24 HAZİRAN'DA EĞER BİR HAYAL KIRIKLIĞI YARATTIYSAK BUNUN SORUMLUSU BİZİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran gecesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da eğer bir hayal kırıklığı yarattıysak bunun sorumlusu biziz. Hiç başka bir yerde sorumlu aramaya gerek yok. O gece belki daha iyi yönetilebilirdi. Yönetilmedi. Benim kalkıp ta, 'Ben iyi yaptım. O kötü yaptı. O iyi yaptı, ben kötü yaptım' diye kısır bir tartışmanın içine girmenin hiçbir mantığı yok. Sorumluluk varsa bu bize aittir. Yanlışlık varsa bu da bize aittir. Kabahat sizde değil, bizde. Bu bir umutsuzluk nedeni olmalı mı? Hayır, asla. Konuşmamda söylediğim gibi insanlık tarihi hak isteyen ve hak peşinde koşan insanların tarihidir. Adaletsizliğe karşı mücadele tarihidir. Eğer bir yerde bir hata oldu, 'ben bir daha sandığa gitmeyeceğim, bir daha demokrasiyi savunmayacağım ya da demokrasinin yanında yer almayacağım' demek gençlere yakışmaz. Gençler mücadeleyi yapmalı. Biz yanlış yaptıysak, bize hesap sorun. Biz bunun hesabını vermeye razıyız. Ama 'sandığa gitmeyeceğim' demek dikta yönetimine teslim olmak demektir" diye konuştu.

"BENİM GÖREVLERİMDEN BİRİSİ DE YENİ GENEL BAŞKAN ADAYLARINI YETİŞTİRMEKTİR"

Genel başkanlık yolunda kimsenin önünü kesmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Hesap uzmanlığı dışında, bürokrasideki görevlerin tamamına teklif geldiği için geldim. Grup Başkanvekilliği içinde gönüllü olmadım, zorla yaptırıldım. Ben plan bütçe üyesi olarak gayet güzel görevimi yapıyordum. Pek çok şeyi Türkiye'nin gündemine taşıdım. Benim iradem dışımda bu görevdir olacaksın dediler, tamam dedim. Daha sonra genel başkanlığa getirildim. Benim görevlerimden birisi de yeni genel başkan adaylarını yetiştirmektir. Hiç kimsenin genel başkan adaylığı önünü kesmedim kesmeye de niyetim yoktur. En tipik örneği, son kurultayda imza verenler oldu, vermeyenler oldu. Biz 100 belediye başkan adayı belirledik, bunların içinde kurultay olsun diye imza atanlar da vardı. Ayrım yapmadım. İmza sayısı fazla görülsün diye birden fazla notere gidip imza atanlara sadece itiraz ettim. Yani sahtekârlık yapanlar, sahtekârlık yapanın partide yeri yoktur" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları 26.10.2018 - 22.25-Haber Kodu : 181026223_ ============================== 4- KILIÇDAROĞLU: AKLIM FİKRİM HİÇBİR ZAMAN PARADA OLMADI Harun UYANIK/İSTANBUL-DHA-CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katılacağı bir program öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Aklım fikrim hiçbir zaman parada olmadı. Ama ben kendisine ilkokulda okuyan bir öğrencinin anlayabileceği düzeyde soru sordum. Kaşıkçı cinayeti biliniyordu. Cinayetin işlendiği saatten üç buçuk saat sonra istihbarat örgütü, emniyet örgütü, Cumhurbaşkanlığı bunları biliyordu. Benim sorduğum soru şu, Cinayeti işleyenler ellerini, kollarını sallayarak Türkiye'ye geldiler. Cinayeti işlediler. Cinayetten sonra ellerini, kollarını sallayarak yurtdışına çıktılar?' Benim sorduğum soru bu. Niçin bunların yurtdışına çıkışına izin verdiniz? Eğer cinayeti işleyenler yurtdışına ellerini kollarını sallayarak çıkıyorlarsa bunun bir gerekçesinin olması lazım. Ben bu soruyu sormayacak mıyım? 'Aklı, fikri parada' diyor. Ne parası? Ben sana 'cinayeti işleyenleri niçin serbest bıraktın? Bunların yurtdışına çıkışına neden izin verdin?' diye sordum. Konsolosluğun Viyana Sözleşmesi'ne göre dokunulmazlığı yok. Hala aynı soruyu soruyorum. Cinayet işleyen katilleri siz hangi gerekçeyle tutuklamadınız ve yurtdışına çıkışına izin verdiniz? Bu sorunun yanıtını bekliyorum.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması 26.10.2018 -19.37- Haber Kodu : 181026203 ============================= 5- İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA GİDECEK İETT HATLARI BELLİ OLDU Haber:Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Yeni Havalimanı'nın resmi açılışına günler kala, havalimanına ulaşımı sağlayacak İETT hatları ve durakları belli oldu.

Türkiye'nin dev projesi İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına günler kaldı. 29 Ekim'de resmi açılışı yapılacak İstanbul'un yeni havalimanına ulaşım detayları belli olmaya başladı. Buna göre İETT' nin havalimanına gidecek otobüslerinin hatları ve durakları belli oldu. Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, Yeni Havalimanına ulaşacak. H3 Yeni Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi' nden geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşırken en az durağa sahip hat olan H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşacak.

Görüntü Dökümü:

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-Durakları gösteren fotoğraf