DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- SUUDİ BAŞSAVCI İSTANBUL'DA BİRTAKIM ZİYARETLERDE BULUNDU Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN-Ersan SAN-Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ile kapsamında İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb ve heyeti Türk savcılar ile görüştü. Başsavcı daha sonra İstanbul'da birtakım temaslarda bulundu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili olarak dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, öğle saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile bir görüşme yaptı. Suudi Başsavcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yanı sıra Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Yılmaz ve Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt ile de görüştü, El Muceb ve beraberindeki heyet görüşmelerin ardından Beşiktaş'ta kaldıkları otele döndü.

Suudi Başsavcı El Muceb saat 16.15 sıralarında konakladığı otelden çıkarak, Barbaros Bulvarı Serencebey Yokuşu'nda bulunan bir adrese gitti. Yaklaşık 1 saat burada kalan Muceb tekrar otele döndü. Suudi Başsavcı akşam saatlerinde de otelden ayrılarak, Ortaköy'de bulunan bir restorana gitti. Burada yemek yiyen Muceb daha sonra tekrar oteline döndü.

Görüntü Dökümü

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-Suudi savcının araçlarının adliyeye girişi

-Suudi savcının araçlarının adliyeden çıkışı

-Suudi savcının konvoyunun otele doğru gidişi

-Otelden bir heyetin araçlarının çıkışı

-Suudi savcının araçlarının otelden personel girişinden çıkışı

-Akşam saatlerinde otelden çıkışı

-Otele girişi 30.10.2018 - 00.41 Haber Kodu : 181030006 ================================== 2- ŞİRİNEVLER'DE BİR KİŞİ ARACINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan D-100 Karayolu, Şirinevler mevkiinde trafikte seyreden bir otomobilden sıkılan kurşunun hedefi, seyir halindeki başka bir otomobilin sürücüsü oldu. Kafasından isabet alan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekiler, kanlı infazın gerçekleştiği noktadaki çalışmaları adeta film izler gibi izledi.

Olay, şehrin en işlek karayolu olan D-100 Karayolu'nun Şirinevler mevkii, Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda seyreden bir otomobilde bulunan kişi ya da kişilerce, seyir halindeki beyaz bir otomobile doğru açılan ateş sonucunda otomobilde yalnız olan ve ismi bilinmeyen sürücü, sıkılan tek kurşunun hedefi oldu. Metrobüs ve metro duraklarının yakınında, otobüs durağının ise hemen önünde yaşanan olayı görenler, büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve asayiş ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekibi silahlı saldırıya uğrayan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

SEYİR HALİNDEKİ SÜRÜCÜNÜN KAFASINA TEK KURŞUN

İnfazı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunduğu otomobilin olaydan saniyeler sonra Ankara istikametine doğru hızla kaçtığı ve PTS kayıtlarına göre otomobilde 'çift plaka' sahteciliği uygulandığı olduğu ortaya çıktı. Cinayet mahalline gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayete kurban giden sürücünün cansız bedeni üzerinde incelemede bulundu. Sürücünün kafasından tek kurşun isabet alarak infaz edildiği bilgisine ulaşıldı. CİNAYET MAHALLİNİ FİLM İZLER GİBİ İZLEYEN VATANDAŞLAR

Olayın gerçekleştiği yan yol çalışmalar boyunca trafiğe kapatılırken, metrobüs üst geçidinden geçen yayalar ve ana yolda seyir halindeki araçlarda bulunanların, cinayet mahallindeki çalışmaları adeta film izler gibi izlediği görüldü. Bazılarının olayı görüntülediği de gözlemlenirken, polis ekipleri bekleme yapan kişileri sık sık ikaz etti.

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının da inceleme yapmasının ardından, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, trafikte kanlı infaz hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Olay yerinden görüntüler

- Üst geçitten olay yerini izleyen vatandaşlar

- Olay yerinde çalışma yapan ekipler

- D-100 Karayolu

-Görgü tanığı röp.

- Genel ve detay görüntüler 29.10.2018 - 23.57 Haber Kodu : 181029254

30.10.2018 - 01.07 Haber Kodu : 181030009

30.10.2018 - 02.37 Haber Kodu : 181030016 =================================== 3- GAZİOSMANPAŞA'DA KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN POLİS MEMURU BIÇAKLA YARALANDI Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir polis bacağından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltında alındı. Olay dün saat 15.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde bulunan pastane sahibi ile bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga edenlerinin yakınlarının olay yerine gelmesiyle kavga büyüdü. Olayın ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Kavga edenleri ayırmak isteyen polis memuru Y.T., bıçak darbesiyle bacağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan polis memurunu ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında darp sonucu yaralanan ismi bilinmeyen bir kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltında alındı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Özel Harekat polisleri de bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde olay yerinde bir sopa ve bıçak olduğunu tespit edildi. Yaşanan kavga sırasında bir aracın camı kırılarak araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerin çalışmaları

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Kavgada zarar gören araçtan görüntü

-Genel ve detaylar 29.10.2018 - 17.27 Haber Kodu : 181029186 ==================================== 4- ZEYTİNBURNU'NDA POMPALI TÜFEKLE BABASINI REHİN ALDI Haber: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Zeytinburnu'nda pompalı tüfekle Alzheimer hastası babasını rehin alan kişiyi polisler etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen S.D.(37), Alzheimer hastası babasını rehin aldı. S.D. balkona çıkarak etrafa da ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler sokakta yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen müzakereci polisler S.D.'yi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. İkna çabaları sonuç vermeyince daireye giren özel harekat polisleri S.D.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Olayın yaşandığı sokak

-Polislerin çalışması

-Etraftaki vatandaşlar

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve detaylar 30.10.2018 - 00.53 Haber Kodu : 181030008 ================================= 5- YENİ HAVALİMANI GİRİŞİNDEKİ "İSTANBUL HAVALİMANI" TABELALARI Haber: Gülseli KENARLI - İbrahim Yıldız - Kamera: Güven USTA- İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

İstanbul'un yeni havalimanının adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Yeni havalimanına "İstanbul Havalimanı" adı verildi.

Yeni havalimanı girişinde "İstanbul Havalimanı" tabelaları törenden önce görüntülenmişti. Görüntü Dökümü:

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-Talebalaların görüntüleri 29.10.2018 - 18.17 Haber Kodu : 181029200 ================================== 6 - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU Ümit KOZAN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Havalimanı'nın açılının ardından Dış Hatlar Terminalinin bulunduğu alanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu verildi. Resepsiyona konuk devlet başkanları ile yabancı ülke temsilcilerinin yanı sıra siyaset, iş, sanat ve spor camiasından davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte 'buggy' isimli golf aracıyla havaalanında incelemede bulunduktan sonra resepsiyonun yapılacağı Dış Hatlar Terminalinin bulunduğu alana geldi. Resepsiyona konuk devlet başkanları ve yabancı ülke temsilcileri ile siyaset, iş, sanat ve spor camiasının yanı sıra her meslek grubundan temsilciler de katıldı. Müzik dinletilerinin yapıldığı resepsiyonda konuklara çeşitli ikramlar bulundu. Davetliler çeşitli konularda sohbet etme fırsatı bulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, burada konuk devlet başkanları ve misafirleriyle yakından ilgilendi.

Resepsiyona katılan yerli ve yabancı davetlilerden bazılarının isimleri şöyle: KATILIMCILAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören, kızı Yelda Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi işadamı Kıvanç Oktay, Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Dağıstanlı boksör Habib Nurmagomedov, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, sanatçılar Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy da katıldı. Veysel Ekmen (Yeminli Mali Müşavir), Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Serkan Topçu, DHA Ankara Bölge Müdürü Ümit Kozan.

YABANCI KATILIMCILAR

Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişimden Sorumlu Bakanı, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı), İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı), Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katıldı. Açılışta, ayrıca birçok ülkenin ulaştırma bakanları ile konuk devlet ve hükümet başkanlarına eşlik eden dışişleri bakanları da yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Resepsiyondan görüntüler

-Davetlilerden görüntüler 29.10.2018 - 21.33 Haber Kodu : 181029225

29.10.2018 - 21.33 Haber Kodu : 181029226 ============================================== (havadan görüntülerle)

7- BAĞDAT CADDESİ'NDE 29 EKİM COŞKUSU * Cumhuriyet Yürüyüşü havadan da görüntülendi. Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -Ali Kerem BENGİ- Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA)

Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yılı kapsamında Bağdat Caddesi'ndeki geleneksel "Cumhuriyet Yürüyüşü" binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ve meşalelerle Bağdat Caddesi'ni dolduran binlerce vatandaş, Suadiye Işıklar'dan yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı. Görüntü Dökümü

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DRONLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

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-Bağdat caddesinden detaylar

-Yürüşe gelen vatandaşlar AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Bağdat caddesinde alınan güvenlik önlemi

-Kutlamaya gelen vatandaşlar

-Kutlamaya gelen ufak çocuklar

-Vatandaşlarla röp.

-Bağdat caddesinde detaylar

-Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu röp.

-Eski CHP milletvekelli Kadir Gökmen Öğut röp

-CHP Genel Sekteri Mehmet Akif Hamzaçebi röp.

-Genel detaylar

29.10.2018 - 21.18 Haber Kodu : 181029222 ========================= 8- BAĞDAT CADDESİ KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü'nde yüzbinlerce kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yılını coşkuyla kutladı. Ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk dövizi taşıyan kalabalık grup, Bağdat Caddesi'n kırmızı beyaza bürüdü. Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yüz binleri buluşturdu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü için saatler öncesinden Bağdat Caddesi'ne gelen yurttaşlar, ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleri ile yürüyüşün başlamasını bekledi. Bağdat Caddesi'ni yürüyüşün başlamasından saatler önce dolduran katılımcılar nedeniyle trafik saat 17.00'den itibaren kesildi. GECE FENER ALAYIYLA AYDINLANDI

Türk Bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırından çalınan marşlar ve şarkılar eşliğinde büyük bir coşkuyla yürüyen İstanbullular, sloganlar eşliğinde şarkılara ve marşlara eşlik etti. Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yapılan yürüyüşte, Fener Alayı etkileyici görüntüler oluşturdu. Caddede yürüyenlere evlerinin balkon ve pencerelerinden bayrak sallayan Kadıköylüler de eşlik etti. 19.00'da Suadiye Işıklar'dan başlayan yürüyüş Göztepe Işıklar'da son buldu.

Cumhuriyet yürüyüşüne, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Gürsel Tekin ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin katıldı.

"ÇOK YAŞAYIN, İYİ YAŞAYIN, CUMHURİYETLE YAŞAYIN"

Ellerinde Türk Bayrağı taşıyarak bayramın coşkusunu en içten yaşadığını belirten Bahar Uzun, "Ben Cumhuriyet kadınıyım. Atatürk'ün sayesinde biz buradayız. Yaşamak için, vatan için canımız feda olsun. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun" diye konuştu.

Neslihan Gür ve Hadiye Sevinç, Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüşün oldukça başarılı olduğunu belirtti. Gür, "Her sene yapılan bu yürüyüş hiç kimselere örnek olmadıysa kabahat zaten" ifadelerini kullanırken; Sevinç, "Çok yaşayın, iyi yaşayın, Cumhuriyetle yaşayın" dedi.

Duru Su Oğuz, Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun, her zaman Cumhuriyeti böle kutlayalım" dedi. Muhammed Sepetçi ise, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" diyerek coşkusunu dile getirdi. "CUMHURİYET KAZANACAK"

Yürüyüş sonunda konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını anarak başladığı konuşmasında, "Halkımız Cumhuriyet'in demokrasi olduğunu söylüyor. Halkımız ülkelerini seviyorlar. O yüzden buradalar" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de yıllardır okunan, geleneksel Cumhuriyet'e Bağlılık Andı'nı bu kez 8 yaşındaki Tuana Topal tarafından seslendirildi. Topal'a yüz binler eşlik etti. Saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklala Marşı'nı okuyan grup, uzun zamandır dillerden dökülmeyen bir şeyi daha dile getirdi. Yüzbinler hep birlikte "Andımız"ı söyledi. Yürüyüş marşlar ve sloganlarla coşku içinde sona erdi. Görüntü dökümü:

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-Vatandaşlar detay

-Bayrak, Atatürk posterleri detay

-Drone görüntü

-Röportajlar

-Başkan Aykurt Nuhoğlu röportaj 30.10.2018 - 01.14 Haber Kodu : 181030012 =========================================== 9- CUMHURİYETİN YENİ YAŞI ŞİŞLİ'DE COŞKU İLE KUTLANDI -29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Şişli'de de coşku ile kutlandı. İSTANBUL,(DHA)

Şişli Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı. Binlerce vatandaşın katıldığı kutlamalar kapsamında Şişli'de bulunan Uğur Mumcu Heykeli önünde toplanan vatandaşlar kortej eşliğinde Cevahir AVM'ye yürüdü. Dans gösterileri ve halk oyunlarının eşliğinde renkli görüntülere sahip oldu. Atatürk'ün Evi'nin önünde bir süre duran kortej, burada oynanan 'zeybek' oyununu izledi. Bu sırada eve karşıdan yansıtılan Atatürk fotoğrafları vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. Sloganlar ve marşlar eşliğinde devam eden yürüyüş Cevahir AVM önünde son buldu. Kutlamalara Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çellik ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ATATÜRK HER ZAMAN BİZİM İÇİMİZDE

Yürüyüş sonrası açıklama yapan İnönü, "Burada Şişli Belediyesi olarak bir etkinlik düzenliyoruz. Edis biraz sonra çıkacak Şişliler ile birlikte olacak. Görüyorsunuz muhteşem bir kalabalık var. Harbiye'den buraya kadar bir kortej ile yürüdük, Atatürk Evi'nin önünde durduk. Atatürk'e orada da saygılarımızı sunduk. Her zaman Atatürk bizim içimizde. Bugün Türkiye'nin 95'inci yaş günü. Türkiye'nin yaş günü kutlu olsun. Ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı bu cumhuriyeti ilelebet koruyacağızö dedi. Konser alanında halka hitap eden İnönü cumhuriyeti 'kucak açan ana'ya benzeterek "Cumhuriyet, kucak açan ana demektir. Cumhuriyet, uçurumun kenarında ki yıkık bir ülkeden; laik, halk egemenliğine dayalı çağdaş bir sistem kurmak demektir. Cumhuriyet, yanmış yıkılmış işgal altında ki yoksul bir ülkeden bağımsız, özgür, güçlü bir Türkiye yaratmak demektir" ifadelerini kullandı. İYİ Kİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE YAŞIYORUM

Halk kutlamalara yoğun ilgi gösterirken, kutlamalara katılan Ayhan Kızılsu, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını hatırlamaya yardımcı olduğu için Şişli Belediyesi'ne "Atatürk'ü ve bize bu ülkeyi armağan edenleri hatırlamamıza yardımcı oluyorlar. Gerçi hiç aklımızdan çıkmıyorlar. Şişli Belediyesi'ne çokça teşekkür ederim.ö sözleri ile teşekkür etti. 29 Ekim'in çok büyük bir gün olduğunu vurgulayan Filiz Turna ise "Bugün çok büyük bir gün. Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümü. Ben bu coşkuyu yaşıyorum. İnşallah ileri ki zamanlarda da yaşayacağız. İyi ki bu cumhuriyette yaşıyorum, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü :

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-Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün konuşması ve röportajı

-Vatandaş Ayhan Kızılsu röportajı

-Vatandaş Filiz Turna röportajı

-Kortej yürüşü detay görüntüler

-Edis Görügülü sahne görüntüsü 29.10.2018 - 23.52 Haber Kodu : 181029252 ======================================= 10- BEYLİKDÜZÜ CUMHURİYET İÇİN YÜRÜDÜ İstanbul DHA

Cumhuriyet'in 95. Yıldönümü Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı. Binlerce kişi fener alayıyla yürüdü. Yürüyüşe katılanlar Şeval Sam konseriyle coştu.

"Elimizde Bayraklar, Dilimizde Şarkılar, Yüreğimizde Atatürk" sloganıyla Beylikdüzü Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Cumhuriyet Yürüyüşü bu yıl da yine 7'den 70'e her yaştan ve her kesimden vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Beylik Pazar Alanı'ndan başlayan fener alayı cumhuriyet alanında son buldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "100. yıla doğru gidiyoruz. Sorumluluğumuz bir kat daha artıyor. Cumhuriyet çok zor kuruldu. Milletçe yaşamamamız ve hissetmemiz lazım. İnanılmaz bir keyif. Bayramları coşkuyla, sorumluluğu bilerek kutluyoruz. Çok çalışmamız lazım. Başaracağımız çok şey var. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanet etiği Cumhuriyete layık bireyler oluruz. İşimiz çok zor ama biz Türk milletiyiz. Türk milleti zekidir, çalışkandır. Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde konuştu.

Yürüyüşün ardından sevilen sanatçı Şevval Sam Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda şarkılarını Cumhuriyet için seslendirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Fener alayından görüntüler

-Konserden görüntüler 29.10.2018 - 22.35 Haber Kodu : 181029240 ============================= 11- KARTAL'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Cumhuriyetin kuruluşunun 95'nci yılı, Kartal Belediyesi'nin düzenlediği programla coşkuyla kutlandı.

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, 'Cumhuriyet Yürüyüşü' ile başladı. Kartallı Kazım Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Türk bayrakları, meşaleler ve sloganlar eşliğinde Kartal Meydan'ına geldiler. Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kartal Meydanı'nda konserler ile devam etti. Program kapsamında ilk olarak "Vals ve Zeybek" dans gösterilerini gerçekleştirdi. Ardından Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, sevenlerine unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı akşamı yaşattı. "ATAMIZA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ YAPTIK"

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün etkinlik alanında yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 95'inci yılı kutlamaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler yaptık. Anayasamızı konuştuk, demokrasimizin geleceğini konuştuk. Bugün sabah resmi törenlerimizi yaptık. Akşam da Kuvayi Milliyeci Kazım Meydanı'ndan Atamıza saygı yürüyüşümüzde bulunduk. Burada da Erol Evgin Cumhuriyet konseriyle gecemiz devam etti" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kortejden görüntüler

-Havai fişek ve meşale detayları

-Konser alanında detaylar

-Andımızın okunması

-Erol Evgin konseri detayları

-Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz röp

-Genel Detaylar 29.10.2018 - 22.38 Haber Kodu : 181029241 ================================== 12- SİLİVRİ'DE BİNLERCE KİŞİNİN CUMHURİYET COŞKUSU İSTANBUL, (DHA)

Silivri'de binlerce kişi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. 7'den 70'e herkes, 300 metrelik Türk Bayrağı eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Gecenin sonunda vatandaşlar, sanatçı Özgün konseriyle doyasıya eğlendi.

Cumhuriyetin 95'inci kuruluş yıl dönümü Silivri'de sabah saatleri itibariyle gerçekleşen törenlerle kutlandı. Akşam 19.30'da ise, Silivri Belediyesi önünde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na 'Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirdi. 300 metrelik dev Türk Bayrağının da açıldığı yürüyüşe, motosikletliler de katıldı. Bando eşliğinde marşlar söyleyerek ve sloganlar atarak sahilde bulunan Atatürk Anıtı'na ilerleyen vatandaşlar, burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı söyledi.

"GÖZ YAŞARTICI BİR KALABALIK"

Yürüyüşe katılan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Cumhuriyetin 95'inci yılında geleneksel yürüyüşlerini yaptıklarını belirterek, "Bugün gördüğüm kalabalık, göz yaşartıcı bir kalabalık. Muhteşem Silivri. Silivri Cumhuriyetine sahip çıkıyor. 7'den 70'e herkes burada. Muhteşem bir coşku var. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın beraber yaşama duygusu, yaşasın ortak bir Cumhuriyet anlayışı. Bu güzellik tahminimce Türkiye'nin her yerinde dışa vuruyor. İşte bizim istediğimiz bu. Biz birbirimizin tamamlayanıyız, etle tırnağıyız" diye konuştu.

Cumhuriyet yürüyüşüne katılan vatandaşlar, havai fişek gösterilerinin ardından gecenin sonunca Sanatçı Özgün konseriyle doyasıya eğlendi. Görüntü dökümü:

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-Yürüyüşten detay görüntüler

-Açılan Türk Bayrağından görüntüler

-Konserden görüntüler 30.10.2018 - 00.45 Haber Kodu : 181030007 ================================== 13- ŞİLE'DE COŞKULU CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA

Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yılı kapsamında Şile'de "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Üsküdar Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez Vatan bölünmez" sloganları eşliğinde yürüdü.

Atatürkçü Düşünce Derneği Şile Şubesi'nin düzenlediği yürüyüş Atatürk büstü önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Görüntü dökümü:

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-Yürüyüş detayları

-İstiklal marşı saygı duruşu

-ADD Şube başkanı Hanife Telli'nin konuşması

-Andımız okunması

-Genel ve detaylar 30.10.2018 - 01.08 Haber Kodu : 181030011 ===================================== 14- CUMHURİYETİN 95'İNCİ YILINDA, 44 DÖNÜMLÜK DEV ŞEHİR PARKI MALTEPE'DE AÇILDI -Anadolu Yakası'nın en büyük parkı Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı İSTANBUL,(DHA)

Maltepe Belediyesi'nin, 44 dönümlük arazide yaptırdığı, Anadolu Yakası'nın en büyük parklarından biri olan 'Cumhuriyet Parkı'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu açılışın ardından ünlü sanatçı Koray Avcı da sahne alarak vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yeşil alanın yanı sıra, yapay bir göl, seyir terası, koşu ve yürüyüş parkurları ile 500 kişilik amfi tiyatronun da bulunduğu Cumhuriyet parkı, Cumhuriyetin 95'inci yılında havai fişek, konfeti ve meşaleler eşliğinde açıldı. Kesilen kurdelenin ardından ünlü sanatçı Koray Avcı da vatandaşlara unutulmaz bir konser verdi. Açılışa, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra binlerce Maltepeli vatandaş katıldı.