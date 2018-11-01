DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sis bazı ilçelerinde etkili oldu. Oluşan sis nedeniyle trafikte sürücüler araçları ile yavaş ilerlerdi. Görüntü dökümü:

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-D100'den görüntü

-Trafikten görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Çamlıca kulesinden görüntü

-İstanbul boğazından görüntü

-Diğer detaylar 01.11.2018 - 07.50 Haber Kodu : 181101005 ============================ (GENİŞ HABER)

2- SUUDİ BAŞSAVCI İSTANBUL'DAN AYRILDI Haber-Kamera: Enver ALAS - Mehmet İlkay ÖZER - Anıl UÇAN / İSTANBUL,DHA

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla ülkesine döndü.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile iki kez görüşmüş ve Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nu ziyarete etmişti. Başsavcı El Muceb, İstanbul'daki programlarının ardından bugün ülkesine dönmek üzere, saat 17. 45 sıralarında Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na geldi. Suudi Başsavcı Muceb, kendisini bekleyen gazetecilerin Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Ardından VIP'te bulunan özel odaya alınan El Muceb, kısa bir bekleyişin ardından özel uçakla dün 18.30'de Cidde'ye hareket etti.

NUMARALANDIRILMIŞ HARD CASE TİPİ TAKIM ÇANTALARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Atatürk Havalimanı'na Suud El Muceb'ten önce Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı bir aracın gelmesi dikkat çekti. Araçtan Suudi Başsavcı'nın da ekibinde yer aldığı öğrenilen 4 kişi VIP'e giriş yaptı. Ardından aracın içinden 1'den 5'e kadar numaralandırılmış 'hardcase' tipi siyah renkli takım çantalar çıkarıldı. Çantaların üzerindeki kilitler, dikkat çekti. X-ray cihazından geçirilen çantalar, daha sonra görevliler tarafından içeri taşındı. Ayrıca araçtan kişisel eşyaların bulunduğu valizler ile kuruyemiş kutularının olduğu görüldü. Görüntü Dökümü

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-Suudi Başsavcının gelişi

-Başsavcının aracından inişi

-Gazetecilerin soru sorma girişimi

-Suudi Savcının VIP'e girişi

-Özel salona geçişi

-Savcının salondan çıkışı

-Uçağa götürecek minibüse binişi

-Genel ve detaylar 31.10.2018 - 18.42 Haber Kodu : 181031235

31.10.2018 - 18.14 Haber Kodu : 181031217

31.10.2018 - 18.07 Haber Kodu : 181031216

31.10.2018 - 18.51 Haber Kodu : 181031212

============================== 3 - İSTİKLAL CADDESİ'Nİ 'CADILAR' BASTI Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Dünyada birçok ülkede kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda Türkiye'de de kutlanmaya başlandı. 'Halloween' olarak da adlandırılan bayram, ülkemizdeki popülerliğini her geçen yıl arttırmaya devam ediyor.

Cadılar Bayramı, İstanbul'da çeşitli eğlence mekanlarında parti ve etkinliklerle kutlanırken, 5 arkadaş ise kutlamalarını sokakta gerçekleştiriyor. Kostümleri ve makyajlarıyla korkutucu görünen Nisa, Caner, Ammar, Gökhan ve Emirhan adlı arkadaşlar, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolaşarak insanların yüreklerini ağızlarına getirmeye çalışıyorlar. Cadde üzerinde yürürken, karşılarında vampir ve kuru kafa kostüm ve makyajlı 5 arkadaşı görenlerin birçoğu ise korkmak yerine yanlarına gelerek hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

Birkaç yıldır Cadılar Bayramı'nı kutladıklarını belirten Nisa, "Buraya Cadılar Bayramı'nı kutlamaya geldik. Arkadaşlarla kendimize karakterler belirledik ve bu karakterleri canlandırdık. Geziyoruz, insanlara bu kültürü yaymaya çalışıyoruz" dedi.

Japon anime karakteri Naruto'yu canlandıran Caner ise, "Kendi aramızda eğleniyoruz. Amacımız eğlence. İnsanların tepkilerini merak ediyoruz. İnsanlar şaşırıyor, fotoğraf çektirmek istiyorlar" diye konuştu.

CADILAR BAYRAMI HER SENE 31 EKİM'DE KUTLANIYOR

Pagan ve sonrasında Hristiyan geleneği haline gelen Cadılar Bayramı'nın başlangıcı, Samhain olarak bilinen Kelt Festivalidir. Başlangıç yılı tam olarak bilinmese de kutlamaların yapıldığı 31 Ekim tarihi günümüze kadar hiç değişmeden gelmeyi başarmıştır. 31 Ekim, hasat mevsiminin bittiği gün olarak bilinir ve tek geçim kaynağı toprak olan dönem insanları için yaşamaya devam edebilecek olmanın garantisi gibidir.

Hasat miktarlarından, bir sonraki yılı zor geçirecekleri belli olan çiftçiler, bu durumun yegane suçlularının, ölümlerinin ardından bir türlü huzur bulamayan ruhlar olduğuna inanırlarmış. Bu garip inanışa göre, cinayete kurban gidenler, dünyadaki işlerini tamamlayamadan ölenler ya da hayatlarını günahkar olarak geçirenlerin ruhları, her yıl yine 31 Ekim tarihinde dünyayı ziyarete gelerek insanları lanetliyorlarmış.

Cadılar Bayramı'nda giyilen 'korkunç' kıyafetlerin ve ilginç ev süslemelerinin aslı, bu geleneğe dayanır. Evlerinin dışına astıkları korkutucu figürlerin ve havanın kararmasıyla birlikte giydikleri korkunç maskeli giysilerin bu kötü niyetli ruhları korkutup kaçırmak gibi bir amacı varmış. Festival boyunca insanlar, yaklaşan kış aylarına hazırlık olması için kestikleri hayvanların kemiklerini de meydanlarda yaktıkları büyük ateşlere atıp yayılan kötü kokuların 'huzursuz ruhları' uzaklaştırmasına çabalıyorlarmış.

Görüntü Dökümü

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-Cadı kostümü giymiş gençler ile röportaj

-Gençlerin İstiklal Caddesinden yürümesi

-Gençlerin caddede yürüyenleri korkutmaya çalışması

-Gençleri gören turistlerin fotoğraf çekmesi

-Turistlerin gençler ile öz çekim yapması

-Genel ve yakın detaylar 31.10.2018 - 22.09 Haber Kodu : 181031265 ======================= 4- İLK UÇUŞUN KOKPİTİNDEN GÖRÜNTÜLER İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Havalimanı'na ilk iniş yapan ve tarihi uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın Boeing 777 tipi uçağın pilotu Boğaç Atıcı ve yardımcı Pilot Emre Erdem kendi kameralarıyla ilk anları görüntüledi.

Dünyanın sıfırdan inşa edilen ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı'ndan bugün gerçekleştirilen İstanbul Ankara ve Ankara-İstanbul uçuşlarında hem yolcular hem de kokpit ekibi tarihi bir uçuşa tanıklık etti. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan havalanan uçağı saat 12.36'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra TK-2125 sefer sayısıyla Ankara'dan İstanbul Havalimanı'na hareket etmek için hazırlandı. 306 yolcusuyla saat 14.20'de Ankara'dn kalkış yapan uçağın kokpitinde kaptan pilotu Boğaç Atıcı ve Yardımcı Pilot Emre Erdem görev yaptı. İki pilot Ankara-İstanbul uçuşunu kokpitten görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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Kaptan pilotların gerçekleştirdiği Ankara-İstanbul Havalimanı uçuşunun kokpitten görüntüsü 31.10.2018 - 19.22 Haber Kodu : 181031243 ========================== 5 - UBER SÜRÜCÜLERİNDEN EYLEM Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL (DHA)

Uber sürücülerinden oluşan bir grup, mahkeme kararına rağmen güzergah izin belgelerinin kendilerine verilmediğini öne sürerek İBB Bakırköy ek hizmet binası önünde protesto eylemi düzenledi.

Lisanslı Taşımacılar Derneği üyesi Uber sürücülerinden oluşan bir grup, saat 15.00'te Bakırköy'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önünde toplandı. Grup üyleri, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün, Uber sürücülerinin Güzergah izin belgesini iptal etmesi kararını idare mahkemesine taşıdıklarını ve mahkemenin bu kararı iptal etmesine rağmen belediyeden sözkonusu belgeyi alamadıklarını söyleyerek protesto eylemi düzenledi.

Uber sürücüleri adına açıklama yapan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkan Yardımcısı Ersin Kula, "Biz belediyeye karşı açtığımız UKOME kararını iptalini daha önce idare mahkemesine yapmıştık, idare mahkemesi bu kararı iptal etti. Ve bu karar şuanda Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmıyor. Biz yargı önünde haklı olduğumuzu ispatladık ve davayı kazandık. Buraya geldik dedik ki, 'bu kararı niye uygulamıyorsunuz. Bunu sormaya geldik' bizi içeriye dahi almadılar." dedi.

Uber sürücüsü Aynur Gür ise, "Biz yol belgesi dolayısıyla geldik buraya, araçlarımız bağlanıyor. Şuanda benim aracım bağlı. 3 çocuk annesiyim çalışamıyorum. Kredi borçlarım var. Benim gibi çok mağdur insan var burada. Bu yüzden sesimi duyurmak istiyorum. Belediyeye açtığımız davayı kazanmış bulunduğumuz halde, bize İBB neden yol belgesi vermiyor. Yol belgesi olmadığı için 60 günlüğüne aracım bağlandı. Bu 60 günümü bana kim ödeyecek? Bir sürü mağdur insanın hali ne olacak?" diye konuştu.

Uber sürücüleri bir süre belediyenin önünde beklerken Lisanslı Taşımacılar Derneği yöneticileri İBB yetkilileriyle görüştü. Görüşmenin ardından dışarda bekleyen kalabalığa açıklamada bulunan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso "Elimizde bir mahkeme kararı olduğunu, isteğimizin sadece bu mahkeme kararının uygulanması olduğunu ilettik, notlarını aldılar. İlgileneceklerinin sözünü verdiler. Uygulanmasını bekleyeceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından belediye önünde toplanan kalabalık dağıldı.