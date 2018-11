DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

06.11.2018 - 20.35 Haber Kodu : 181106240

5- BAKAN KURUM: KAÇAK YAPILARIN ŞEHİRLERİMİZİN SİLÜETİNİ BOZMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Haber- Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKÇİ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışının bugünlerde yapılan kaçak yapıları ilgilendirmediğini belirterek "Bunlarla da ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu kaçak yapıların olmasına veya şehirlerimizin siluetini bozmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"ÇOK ACİL İHTİYAÇ OLMAYAN İŞLERİN TASFİYE EDİLMESİ KARARINI ALDIK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen 'Sign Of The City Awards Ödül Töreni'ne katıldı. Kendisinin de gayrimenkul sektöründen geldiğini ifade eden Bakan Kurum, "Yeni hükümette de Çevre ve Şehircilik Bakanı oldum. Geldiğimizde sektörümüzde toplantılar yaptık ve sektörümüzle bir araya geldik, problemler neyse bunları masaya yatırdık. Hem sektör temsilcileriyle hem de sektörü ilgilendiren tüm kurumlarla istişarelerde bulunduk. Bize düşen hızlı bir şekilde sektörün içinde bulunduğu problemleri aşmak için çalışmalar yapmaktı. Bunun dışında ülkenin bulunduğu ekonomik savaş içerisinde bazı şeyleri de gözden geçirmemiz gerekiyordu. Bu savaş noktasında bizim de gereksiz gördüğümüz, başlamış ama çok ilerlememiş, yapmasına şu an için çok acil ihtiyaç olmayan işlerin tasfiye edilmesi kararını aldık. Gereksiz gördüğümüz işlerin tasfiyesi edilmesini ve bu işlere devam edilmemesini içeren bir yazı yazdık. Buna ilişkin de gereksiz işlerin tasfiyesini gerçekleştirdik" dedi.