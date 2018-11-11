DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- KAĞITHANE'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Kağıthane'de 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, alevlerin büyümesiyle çatıya sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar apartmandaki dairelerin zillerini çalarak bina sakinlerinin dışarı çıkmasını sağladı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangın, saat 03:00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Aydere Caddesi üzerinde 6 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Binanın en üst katında çıkan yangında alevlerin çatıya sıçramasıyla büyüdü. Çevredeki vatandaşlar alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra apartmanın daire kapılarını çalarak bina sakinlerinin apartmandan çıkmasını sağladı.

Mahalle sakinleri endişeli gözlerle yangının söndürülmesini izledi. İtfaiye ekipleri merdiven aracını kullanarak çatıdaki alevlere müdahale etti. Yaklaşık iki saatlik bir çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Alevlerden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Binadan görüntü

-Genel ve detaylar 11.11.2018 - 05.13 Haber Kodu : 181111006 ================================ 2- HAKKARİ'DEKİ ŞEHİT ATEŞİ, İSTANBUL'A DA DÜŞTÜ Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe Üs Bölgesindeki karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen 7 askerden biri olan Piyade Topçu Er Melih Sancar'ın acı haberi İstanbul Avcılar'daki ailesine verildi.

Acılı haberi, bu akşam Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Askerlik Şube Başkanı Yarbay Önder İrevül şehit ailesinin oturduğu Denizköşkler Mahallesi'ndeki evlerinde verdi. "VATAN SAĞOLSUN"

Yıllar önce Artvin'in Şavşat ilçesi Ilıca Köyü'nden İstanbul'a göç eden ailenin fertleri acı haber ile yıkıldı. Evin önünde bekletilen 112 Acil ekibi fenalaşan şehit babası Mülsüm Sancar ve diğer yakınlarına müdahale etti. Baba Müslüm Sancar, güçlükle konuşurken, "Oğlumuz şehit düşmüş, vatan sağolsun, dostlar sağolsun 4 evlat var. Bu ortancaydı. 7 aylık askerdi. Ne söyleyeyim takdir Allah'ın. En güzel yavrumu kaybettim. Vatan sağolsun. Ne diyeyim" dedi.

Şehidin oturduğu bina ve sokağa dev Türk bayrakları asılırken, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak da eve gelerek şehit annesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Vatani görevini yerine getirmeye gitmeden önce bir restoranda komi olarak çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışan şehidin cenazesi yarın ikindi namazı vakti Ataköy 5.Kısım Cami'nde düzenlenecek resmi tören ardından Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Görüntü Dökümü:

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-Şehit erin iki fotoğrafı

-Şehit babası konuşurken ve yakınlarına sarılırken

-Evin dışından görüntüler

-Ev ve sokağa asılan Türk bayrakları 10.11.2018 - 23.07 Haber Kodu : 181110258 ============================ 3- KÜÇÜKÇEKMECE'DE CİNAYET: 2 ÖLÜ Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de gece saatlerinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle eşini ve kayınbiraderini öldürerek kayıplara karıştı. Olay sonrası kaçan şüpheli polise teslim oldu. Olay Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde gece saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen K.O. eşinin ve kayınbiraderinin bulunduğu Akçay Sokak'taki eve gelerek tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine K.O. eşi Z.O'yu darp etmeye başladı. Bu sırada kayınbiraderi K. O. ise araya girdi. Yaşanan kavga sonucunda K.O. isimli koca Z.O. ve kayınbiraderi K.O.'yu belinden çıkardığı silahla ateş etti. Olay sonrası Z. O. ve K.O. kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

Bu sırada mahalle sakinleri evdeki sesler üzerine dışarı çıkarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında Z.O. ile kardeşi K.O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alan Z.O.'nun yakınları evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirdiği gözlendi. Olayı gerçekleştiren K. O.'nun polisi arayarak teslim olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde çalışma yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından ölen kişilerin cansız bedenleri cenaze aracıyla Yenibosna Adlı Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Görüntü dökümü:

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-Olayın yaşandığı sokak

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar 11.11.2018 - 00.13 Haber Kodu : 181111002 ===================================== 4- KAĞITHANE'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane'de yüzü maskeli bir kişi, sokak üzerinde yürüyen H.D'ye silahla 4 kez ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.D.ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yüzü maskeli bir kişi, koşarak Boncuk Sokak üzerine geldi. Burada H.D. isimli bir kişiye silahla 4 kez ateş etti. Silahlı saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşarak aşağı sokakta bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.D. Ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gören Mahalle sakini Selahattin Özden, "Bir şahıs yürüyerek sokağa geldi. Ardından maskeli biri daha geldi ve arkasından 4, 5 kez ateş etti. Sonra tekrar sokaktan aşağı doğru taksiye binip kaçtı. İki kişide bu mahallede oturmuyordu. Yaralının ayağına ve iki bacağına kurşun isabet etmişti" dedi.Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Görgü tanığı Röp.

11.11.2018 - 02.43 Haber Kodu : 181111004 ========================================= 5- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 40'ıncı Vodafone İstanbul maratonu için saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbulö konusuyla düzenlenecek olan 40'ncı Vodafone İstanbul Maratonu öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Görüntü dökümü:

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-Köprünün kapatılması

-Detaylar 11.11.2018 - 05.07 Haber Kodu : 181111005 ==================================== 6- POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN OTOMOBİLİNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL(DHA)

Beşiktaş'ta uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, bir otomobili takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şüpheliler kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından polis, şüphelilere ateş açarak durdurabildi. Polis otomobilde yaptığı aramada 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri 34 BF 6898 plakalı otomobili takibe aldı. Polis ekiplerini gören şüpheliler kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından polis, kaçan şüphelileri ateş açarak durdurabildi.

Yener Sokak'ta son bulan kovalamacanın ardından yakalanan Y.B, M.Y, M.S isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Otomobilden inen şüpheliler el frenini çekmeyi unutunca, araç kayarak öndeki bir araca çarptı. Polis otomobilde yaptığı aramada 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Şüphelilerin otomobilinde görüntü

-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması

-Genel ve detaylar 10.11.2018 - 21.57 Haber Kodu : 181110255 ============================= 7- KAYIP BAHÇIVANIN CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU Haber-Kamera: Özgür EREN - Zeki GÜNAL - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA

Sarıyer'de bir köşkte çalışan bahçıvanın cesedi su kuyusunda bulundu.

Sarıyer Merkez Mahallesi Meserburnu Caddesi'nde bulunan köşkte 14 yıldır bahçıvanlık yapan Recep Çeliker'e (57)'dan dünden beri haber alamıyordu. Yakınları, Recep Çeliker hareketsiz halde bahçedeki yaklaşık 15 metrelik boş su kuyusunda farketti.

Olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Çeliker'e ulaştı. Kuyudan çıkarılan Recep Çeliker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Recep Çeliker'in cansız bedeni

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Bu arada olayın gerçekleştiği köşkün hemen yanındaki yalının ünlü dizelere ev sahipliği yaptığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis sağlık ve itfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Ölen kişinin yakınlarının ağlaması

-olay yeri inceleme polisinde detay görüntü

-Köşkten detay görüntü

-Yalının görüntüsü

-Cesedin araca konulması

-Genel ve yakın detaylar

10.11.2018 -17.35- Haber Kodu : 181110226 =============================================== (ÖZEL)

8-TUZLA'DA GEMİ YANGINI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL (DHA)

Tuzla'da bir tersanede tamir için bulunan gemide yangın çıktı. Yangın itfaiye ve çalışanlar tarafından söndürüldü.

Yangın, 15.30 sıralarında Aydıntepe Mahallesi, Güzin Sokak'ta bulunan bir tersanedeki gemide çıktı. Tamir edildiği belirtilen geminin makine dairesindeki mazot tankında çıkan yangına ilk olarak çalışanlar müdahale etti. Bildirilmesi üzerine tersaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Görüntü Dökümü:

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-Gemiden görüntü

-Tersaneden görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

10.11.2018 -16.31- Haber Kodu : 181110205

============================ 9- AKIN AKIN KİTAP FUARINA GELDİLER Haber-Kamera:İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL (DHA)

Bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın ilk gününde kitapseverler fuarın düzenlendiği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne akın etti. Özellikle Metrobüs İstasyonu ile TÜYAP'ı birbirine bağlayan üst geçitteki yoğunluk yaşanırken, geçitteki kalabalığa girmek istemeyenler canlarını tehlikeye atarak, D-100 karayolundan karşıdan karşıya geçti. 37'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28'inci İstanbul Sanat Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuar ilk günde büyük ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı, ana temanın "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" olduğu fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliğinde ve binlerce imza gününde yazarlar okurlarıyla bir araya gelmeye başladı. İNSAN SELİ OLUŞTU

Fuara gelmek için çoğu kişi Metrobüsü tercih etti. Gün boyu Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi'ne Metrobüslerle binlerce kişi taşınırken, Metrobüs istasyonu ile TÜYAP'ı birbirine bağlayan üst geçitte yoğunluk yaşandı. Zaman zaman yolun karşı tarafına geçmek isteyenler canlarını tehlikeye atarak, araçların arasından geçti. Fuardaki stantları gezen ziyaretçiler, Metrobüse giderken üstgeçit ve merdivenlerinden Metrobüs istasyonuna kadar olan alanda insan seli oluşturdu. Yakınlarını kaybetmeden kendilerini turnikelerin önüne güçlükle atanlar kartlarını okutabilmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldı.