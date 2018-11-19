DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLKER AYCI'NIN DÜĞÜNÜNE KATILDI Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın düğününe katılarak nikah şahitliğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in kızının nikah şahitliğini yaptıktan sonra Beşiktaş'taki Esma Sultan Yalısı'na geçti. Erdoğan burada THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Tuğçe Saatman'ın düğününe katıldı. İller Aycı'nın nikah şahitliğini de yapan Erdoğan yarım saat kaldıktan sonra Esma Sultan Yalısı'ndan ayrılarak Kısıklı'daki evine geçti. Görüntü Dökümü:

------------

-Düğünden fotoğraflar 18.11.2018 - 20.54 Haber Kodu : 181118149 ========================== 2 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in kızının nikah şahitliğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikdüzü'nde hasta ziyaretinde bulunduktan sonra Bakırköy Yeşilköy'de bulunan bir otele geçti. Erdoğan burada Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in Kızı Bilge Betül Suver ile Emirhan Enes Temizel çiftinin nikah törenine katıldı. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver kızının nikahını kıyarken Erdoğan da Bilge Betül Suver'in nikah şahitliğini yaptı. Erdoğan daha sonra otelden yarıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Nikahtan fotoğraflar 18.11.2018 - 20.18 Haber Kodu : 181118142 ======================== 3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTA ZİYARETİ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 18.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beylikdüzü'ne geçti.

Erdoğan, Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastanede tedavi gören 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı ziyaret etti. Erdoğan Balcı'nın elini öperek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Görüntü Dökümü:

-------------

Ziyaretten görüntüler 18.11.2018 - 19.28 Haber Kodu : 181118133

18.11.2018 - 19.57 Haber Kodu : 181118135 ========================= 4 -BEYOĞLU'NUN DAR SOKAKLARINDA YANGIN PANİĞİ Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu'nda 5 katlı bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Sokakların darlığına araçların plansız parkı da eklenince, itfaiye ekipleri yangına ulaşıp müdahale etmekte zorlandı. Mahalleliyi sokağa döken yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, apartmanın alevlere teslim olan çatısı kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu, Halıcıoğlu Mahallesi, Turşucu Hüseyin Sokağı'nda saat 02.00 sıralarında 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Apartmanın çatısının alevlere teslim olduğunu gören mahalleli, sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve araçların plansız şekilde park edilmesi nedeniyle yangına ulaşmakta ve müdahale etmekte zorluk çekti. Vatandaşların da çabalarıyla bazı araçlar bulunduğu yerden çekilerek yol açıldı, itfaiye erleri yangına müdahale etti. Yangının merkezi olan çatı katında kimsenin bulunmadığı, apartmanın diğer katlarında bulunanların ise sorunsuz bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi. Şişli ve Beyoğlu itfaiyelerine bağlı ekiplerin, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Mahalle sakinlerinin paniği ve sokak üzerindeki düzensiz araç parkı görüntülere de yansıdı. Yangın nedeniyle apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

"45 DAKİKA BOYUNCA YOL TIKANDI"

Mahalle sakinlerinden Halil Arabacıoğlu da yaptığı açıklama da sokakların darlığına ve araçların plansız şekilde park edildiğine değinerek, "Yangını ilk görenlerden birisi benim. Ben baktığımda ilk önce sadece baca tutuşması vardı. Hemen itfaiyeye haber verdik ama sokaklardaki araç parklarından dolayı bir türlü itfaiye araçları giremedi. 45 dakika boyunca yol tıkandı. Sokakların dar olması da başka bir sebep" dedi.

Polis, sebebi henüz bilinmeyen yangın hakkında inceleme başlattı. Görüntü dökümü:

---------------

- Mahalle sakinlerinin yangın paniği

- İtfaiye ekiplerinin sokağa girmekte zorlandığı anlar

- Ekiplerin çalışmaları

- Yangından alevli görüntüler

- Görgü tanıkları ile röp.

- Genel ve detay görüntüler 19.11.2018 - 03.36 Haber Kodu : 181119004 ================================== 5- EĞLENCE MEKANINDA ŞÜPHELİ ÖLÜM Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir eğlence mekanının tuvaletinde 45 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Hüseyinağa Mahallesi Sahne Sokak'ta bulunan 3 katlı bir eğlence mekanının tuvaletinde 45 yaşlarında Ürdün uyruklu olduğu belirlenen bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay, saat 02.00 sıralarında çalışanlardan birinin tuvalete girmesiyle ortaya çıktı. Mekan çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

VÜCUDUNDA KESİCİ YADA DELİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede eğlence mekanının ikinci katında bulunan tuvalette bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede kesici yada delici alet izine rastlanmadı. GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE İZLENDİ

Eğlence mekanının içerisinde bulunan güvenlik kameraları polis ekipleri tarafından saniye saniye incelendi. KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Polis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Taksim İlk Yardım Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis olayın cinayet olup olmadığının ortaya çıkarılması için olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü:

----------------

-Sokaktan görüntü

-Eğlence mekanından görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Güvenlik kameralarının incelenmesi

-Cenaze aracının gelişi

-Tabutun taşınması

-Genel ve detay görüntüler

19.11.2018 - 04.45 Haber Kodu : 181119005 ============================= 6 - UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ POLİSTEN KAÇAMADI Haber: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA

Kartal'da, polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis, 2'sini otomobilde 1'ni kaçarak saklandığı evde olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yakacık Hürriyet Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın içindekileri şüpheli buldu. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, araçlarıyla kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Önünü keserek aracı durduran ekipler, içerisindeki M.S adlı erkek ve Ö.G. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Araçtaki 1 kişi ise kaçmayı başardı. Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekipleri, araçtan kaçan üçüncü kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde saklandığı çatı katında bir süre sonra M.U. da yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda da bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler bulundu. M.U'nun birçok suçtan polis tarafından arandığı ortaya çıktı.

Kartal Asayiş Büro Amirliği'nde sorgulaması yapılan M.S, Ö.G ve M.U işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne çıkarıldı. Şüpheliler M.S. ve M.U., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme ve ticaretini yapma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ö.G. adlı kadın ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları 18.11.2018 - 22.19 Haber Kodu : 181118155 ========================= 7 - ZEYTİNBURNU METRO İSTASYONU'NDA RAYLARA ATLAYAN KADIN YARALANDI Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın duvar ile metro aracı arasına sıkıştı. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan kadın hastaneye kaldırılırken Atatürk Havalimanı yönünde seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından seferler normale döndü.

Olay, dün saat 18.55'te Zeytinburnu Metro İstasyonu 1. Peronda meydana geldi. İBB'nin açıklamasında 30 yaşlarında bir kadının raylara atladığı belirtildi. Metro aracı ile duvar arasında sıkışan kadını çağrılan itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle Atatürk Havalimanı yönünde seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Araştırmanın sonuçlanmasının ardından seferler normale döndü.