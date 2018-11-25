DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

1- İTFAİYENİN KEPENKLE MÜCADELESİ Haber-Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'ndan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerinin kepenklerini keserek yangına müdahale etti. Yangında ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın Beyoğlu Perşembe pazarı Tershane Caddesinde saat 07.15 sıralarında bir hırdavatçı dükkanında meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar bir iş yerinden dumanlar çıktığını görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin kapalı olduğunu görünce kepenkleri açmaya çalıştı. Başarılı olamayan ekipleri kepenkleri elektrikli testere ile kepenkleri kesmeye çalıştı. Kepenklerin bir bölümünü kesen itfaiye alevlere ulaştı. Dışarıdan hemen yangına müdahale eden ekipler bir süre sonra iş yerine girip yangını tamamen söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken dükkandan maddi hasar meydana geldi. Görüntü Dökümü:

-----------------------

-İtfaiye ekiplerinin yanan iş yerinin kepenklerini açmaya çalışması

-İtfaiye ekiplerinin testere ile kepenkleri kesmesi

-İçeriden yükselen elevler

-İtfaiyenin alevlere müdahale etmesi

-Dükkandan çıkan dumanlar

-Genel ve yakın detaylar

25.11.2018 - 08.14 - Haber Kodu : 181125008 ============================== 2- SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ 11 OTOMOBİL KUNDAKLANDI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Sultangazi'de sabaha karşı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce park halindeki 11 otomobil ateşe verildi. Kundaklanan otomobiller mahalle sakinlerinin müdahalesinin sonrasında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay Sultangazi, Cebeci Mahallesi'nde sabaha karşı 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler 2506 Sokak'ta park halinde duran araçları ateşe vererek hızla kaçtı. Araçlarının yandığını gören mahalle sakinleri hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada komşularının araçlarının yandığını gören mahalle sakinleri su dolu bidonları alarak yardıma koştu. İhbar üzrine olay yerine çok sayıda polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından söndürülen araçları tek tek kontrol etti. Polis ekipleri de zırhlı araçlarla çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

POLİS OLAY YERİNDE DETAYLI ÇALIŞMA YAPTI

Polis ekipleri olay sonrası kundaklanan araçlar üzerinde tek tek detaylı olay yeri çalışması yaptı. Kundaklanan otomobillerden birisinin sahibi, "Biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Komşumuzdan bir tanesi geldi, indik aşağıya. Yanmış araçlarımız. Kendi imkanlarımızla söndürdük. İtfaiye sonradan geldi. Birkaç tane araba yanmıştı. Tabi zararımız var, komple motor yanmış" dedi.

Olay yeri çalışmasını bitiren polis ekipleri vatandaşlardan aldığı bilgiler neticesinde kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü dökümü:

-----------

-Araçardan görüntü

-İtfaiyeden görüntü

-Vatandaş röp.

-Polisin çalışması

-Genel ve detaylar 25.11.2018 - 07.06 Haber Kodu : 181125005 ============================== 3- SİLİVRİ'DE BİR KİŞİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ İstanbul DHA

Silivri'de dün akşam saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. İsmi belirlenemeyen şüpheli Candemir Çakmak(28) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Candemir Çakmak, şüpheli tarafından bıçaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çakmak'a uzun süre kalp masajı yapıldı. Yapılan tüm müdahalere rağmen hayatını kaybeden Çakmak'ın cansız bedeni sağlık ekiplerince Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada ön otopsisinin ardından cenaze aracı ile Adlı Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olay'dan bir gün öncesinde hayatını kaybeden Candemir'in, sosyal medya hesabında, "Toprak bir yağmurun kıymetini anlayacak fakat o gün yağmur yağmayacak" paylaşımı yürekleri dağladı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Görüntü dökümü:

-----------------------

-Hastaneden görüntü

-Çakmak'ın yakınlarından görüntü

-Çakmak'ın fotoğrafı

-Genel ve detaylar 25.11.2018 - 07.30 Haber Kodu : 181125006 ================================ 4- BAYRAMPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

TEM Bağlantı Yolunda gece saatlerinde seyir halindeki plakası alınamayan iki otomobilin sıkıştırdığı iddia edilen aracın çarptığı kamyon devrildi. Kaza sonrası kamyonda bulunan bir kişi yaralandı. Kamyona çarpan otomobilin içindeki 10 yaşındaki çocuk da kaza sonrası şoka girdi. Olay sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, devrilen kamyon ise bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolunda gece saat 21.30'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 AAZ 952 plakalı otomobili kullanan Mehmet Ali Akdağ'ı seyir halinde giderken Bayrampaşa mevkiine geldiği sırada iddiaya göre plakası alınamayan iki otomobil sıkıştırdı. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden Akdağ'ın kullandığı otomobil, önünde seyreden Salih Öztürk yönetimindeki 34 AH 9101 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada vatandaşlar devrilen kamyon içerisindeki sürücü ile yanında bulunan Emine Gürsu'yu (63) çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Emine Gürsu'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Bu sırada aracını kenara çeken Mehmet Ali Akdağ'ın da yanında olduğu öğrenilen 10 yaşındaki oğlu K. A. kısa süreli şoka girdi. Daha sonra polis ekipleri küçük çocuğu polis aracına aldı. Kaza sonrası TEM Bağlantı Yolu, Aksaray istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri devrilen kamyonda bir süre incelemelerde bulundu. Daha sonra olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç gelerek devrilen kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri de yolu tek şeritten verdi. Belediye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırılarak kenara daha sonra da otoparka çekildi. Kaza sonrası polis ekipleri tek şeritten verdiği yolu tamamen açtı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Olayın meydana geldiği yer

- Kaza sonrası devrilen kamyon

- Otomobil sürücüsü ile röp.

- Polis ekiplerinin çalışması

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Devrilen kamyonun kaldırılma çalışmaları

- Trafikten görüntü

- Genel ve detaylar

24.11.2018 - 23.35 Haber Kodu : 181124205 ======================================= 5- TUZLA'DA ÖĞRETMENİ TOKATLAYAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI * Tuzla'da bir okulda öğrenim gördüğü okulda nöbetçi öğretmeni darp eden F.O., 2 bin 200 lira güvence bedeli karşılığında serbest bırakıldı. Mahkeme, F.O.'nun mahkeme tarafından belirlenen 100 kitabı olayın olduğu okul öğrencilerine hediye etmesine ve yine haftada bir mahkemenin belirlediği kitapları okuyup özetini çıkararak mahkemeye sunmasına karar verdi. * Sorgusunda öğretmenin kızkardeşini makyaj yüzünden tokatladığını öne süren F.O.'nun öğretmeni tokatladığını kabul ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tuzla'da dün Kasif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kardeşinin öğrenim gördüğü okulda nöbetçi öğretmen Ş.A.'yı darp eden F.O., gözaltı işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. ÖĞRETMENİN KARDEŞİNİ TOKATLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

F.O.'nun savcılık sorgusunda öğretmen Ş.A.'nın makyaj süren kızkardeşine makyajını silmesini istediği, kardeşinin makyajı silmemesi üzerine öğretmenin onu tokatladığını öne sürdüğü öğrenildi.

ÖĞRETMENE TOKAT ATTIĞINI KABUL ETTİ

Öğretmeni tarafından tokatlandığını öne süren kardeşinin ağlayarak evi aradığını söyleyen F.O.'nun, bunun üzerine okula gittiğini, kızkardeşini arkadaşlarının yanında ağlarken gördüğünü, öğretmenle tartıştığı sırada ona bir tokat attığını söylediği kaydedildi.

Sorgusunda çok pişman olduğunu söylediği öğrenilen F.O.'nun, hatasını anlayıp kapıda beklerken polislerin gelip kendisini gözaltına aldığını söyledi. SAVCI TUTUKLANMASİ TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK ETTİ

Savcı, F.O.'yu, "Kamu görevlisini görevinden dolayı basit yaralamaö suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Savcılık sorgusunda kızkardeşinin makyajı nedeniyle öğretmeni tarafından tokatladığını söyleyen F.O.'nun mahkemedeki sorgusunda kardeşinin değil, kardeşinin arkadaşının makyaj yaptığını, kız kardeşinin de tartışmaya dahil olduğunu ve öğretmeni tarafından tokatlandığını iddia ettiği öğrenildi. SERBEST BIRAKILDI

Okul gittiğinde kız kardeşinin hala ağladığını, onu tokatlayan öğretmenle karşılaştığını ve onu tokatladığını söyleyen F.O., mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

2 BİN 200 LİRA GÜVENCE BEDELİ ÖDEYECEK

Savcılığın tutuklama talebini, suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimali, şüphelinin olaydan sonra kaçmayıp pişman olmasını gerekçe göstererek reddeden mahkeme, şüphelinin yurt dışına çıkışını yasakladı. Mahkeme F.O.'nun bir hafta içinde 2 bin 200 lira güvence bedelini Maliye Hazinesi'ne yatırarak makbuzunu dosyaya sunmasına karar verdi. 100 KİTABI OKULA HEDİYE EDECEK HAFTADA BİR KİTAP OKUYUP ÖZETİNİ MAHKEMEYE SUNACAK

Mahkeme, F.O.'nun mahkeme tarafından belirlenen 100 kitabı olayın olduğu okul öğrencilerine hediye etmesine ve yine haftada bir kere mahkemenin belirlediği kitapları okuyup özetini çıkararak mahahkemeye sunmasına karar verdi. ========================================= 6- GALATA KULESİ'NDE 'KADINA ŞİDDET' TURUNCUSU Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL(DHA)

Galata Kulesi 'kadına şiddet' farkındalığı için turuncu renge büründü. Galata Kulesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle 24-26 Kasım günleri arasında, kadına şiddetle mücadelenin sembol rengi olan turuncu ile aydınlatılıyor. 'Turuncu Galta Kulesi' yoğun ilgi görüyor.

'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslarası Dayanışma Günü'nde farkındalık oluşturmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un simge yapılarından biri olan Galata Köprüsü'nü kadına şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncu ile aydınlattı. Tarihi kule 24 Kasım Cuma akşamı turuncu renge bürünürken, 26 Kasım Pazar sabahı güneş doğana dek turuncu renk ile aydınlatılacak. 'TURUNCU GALATA KULESİ' İLGİ ODAĞI OLDU

Cumartesi akşam vakit geçirmek için Galata Kuledibi'ne gelenler, turuncu aydınlatma ile farklı bir görünüm kazanan Galata Kulesi'ne yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar ve turistler 'turuncu Galata Kulesi' ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Görüntü dökümü:

----------------

- Turuncu renge bürünen Galata Kulesi

- Kule ile hatıra fotoğrafı çektirenler

- Genel ve detay görüntüler 24.11.2018 - 20.54 Haber Kodu : 181124192 ================================= 7- AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINDAN AÇIKLAMALAR

* AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler,

"Güzel Ordumuzu daha güzelleştireceğiz. Zaten ben partinin kurucularındanım. Daha önce de İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızla belediyeciliğe birlikte başlamıştık. Şimdi de birlikte devam ediyoruz" "AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, "Bir kadın olarak 16 sene sahada kalmak ve sürdürülebilir olmak çok önemli" Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA / İstanbul DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 14 büyükşehir ile 26 il belediye başkan adayını İstanbul'da açıkladı. "GÜZEL ORDUMUZU DAHA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan aday tanıtım toplantısının ardından DHA'ya konuşan Ak Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, "Güzel Ordumuzu daha güzelleştireceğiz. Zaten ben partinin kurucularındanım. Daha önce de İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızla belediyeciliğe birlikte başlamıştık. Şimdi de birlikte devam ediyoruz." dedi. "PARTİMİZ ANADOLU KADININA, ŞAHSIMA GÜVENMİŞTİR"

AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin ise, "Bir kadın olarak 16 sene sahada kalmak ve sürdürülebilir olmak çok önemli. Şehrimin ilk kadın milletvekili oldum. Bölgenin ilk kurucu kadın bakanı oldum. Bunları yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'dir. Partimiz Anadolu kadınına, şahsıma güvenmiştir. Teşkilatım, milletvekillerim ve şehrim arkamda durmuştur ve birlikte başarmışızdır" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜVENİNE LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan da, "Bugün aday tanıtım toplantısında sayın Cumhurbaşkanımız beni Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığımı uygun gördüler. Bizler Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Neticede biz belediye başkanlığını sadece günü kurtarmak için değil, geçmişin, şimdinin ve geleceğin belediye başkanı nasıl olur vizyonunu sahipleniyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı da buna göre şekillendiriyoruz. Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza, parti teşkilatımıza ve Malatya halkına da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. "DAHA ÖNCE TİCARET BAKAN YARDIMCISIYDIM"

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ise "Daha önce ticaret bakan yardımcısıydım. Sayın Cumhurbaşkanımız ve teşkilatımızın takdiri ile Bolu Belediye Başkan Adaylığı ile görevlendirildik. Allah utandırmasın. Parti meclisimize ve tüm Bolu halkına da teşekkür ediyorum. Bugün Bismillah dedik, inşallah 31 Mart'ta Bolu'da Belediye başkanı olarak görevimize devam ederiz diyorum. Şimdiden memleketimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum" dedi.

"31 MART'A KADAR, İNŞALLAH ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ"

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş da, "Toplam 17 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızla, parti teşkilatımızla bu yolu yürümek benim için büyük bir onur ve şeref. 1 yıldır devam ettirdiğim göreve yeniden aday gösterilmek büyük bir onur. Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu biliyorum. Bursamızı, ülkemizi daha iyi yerlere getirmek için canla başla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Bursa ile beklentilerini bir kez daha bize illettiler. Bizde 31 Mart'a kadar, inşallah çalmadık kapı bırakmayacağız. Sonunda inşallah da Bursa halkının güvenine mahzar olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise "Bizim partimizin bir programı var. Şimdilik memleketimiz için ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" Dedi. "OMUZLARIMIZDAKİ YÜK FAZLA"

AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar ise "Çok mutluyuz. Önemli bir göreve talip olduk. İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz sağolsunlar bizi yalnız bırakmadı. Omuzlarımızdaki yük fazla. Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı olan Ardahan'da iki gümrük kapısı var. Ardahan geçmiş yıllarda göç veren bir ildi. Ama Ak Parti'nin gelmesi ile yatırım yapılan bir il oldu. Ardahanlıya hizmet etmek için bu yola çıktık. Partimizde bizi bu göreve layık gördü. İnşallah halkımızın da desteği ile önümüzdeki 5 yıl hemşerilerimize hizmet etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.