DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hüseyin COŞKUN-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Birçok bölgede etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Görüntü dökümü:

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-Eminönü'nde yağış görüntüsü

-Taksim'den yağış görüntüsü

-Üsküdar'dan görüntüler

-Şemsiyeli vatandaş

-Yollardan detaylar 25.12.2018 - 02.24 Haber Kodu : 181225006

25.12.2018 - 02.44 Haber Kodu : 181225007

25.12.2018 - 07.27 Haber Kodu : 181225011 ========================== 2- LODOS İSTANBUL'DA HAVA ULAŞIMINI AKSATTI Haber: Enver ALAS Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Atatürk Havalimanı'nda da iniş ve kalkış trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşandı. İniş ve kalkış yapacak uçaklar kuyruk oluşturdu. Görüntü Dökümü:

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-Uçaklardan detaylar 25.12.2018 - 00.28 Haber Kodu : 181225002

=============================== 3- İSTANBUL'DA SOKAK SATICILARINA ŞAFAK BASKINI: 40 GÖZALTI Haber- Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Aralarında Özel Harekat ekiplerinin de yer aldığı 250 polisin katıldığı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. İl genelinde uyuşturucu satışını engellemek ve tacirleri yakalamak için çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 250 polisin katılımıyla 32 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı şafak baskınına Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslerde yapılan kontrol ve aramalar sonucunda 40 kişinin gözaltına alındığı, yüklü miktarda narkotik madde ele geçirildiği açıklandı. Ekiplerin, Esenyurt'ta bir eve girdiği nefes kesen anlar görüntülere yansıdı. YURTDIŞINDAKİ İLK UYUŞTURUCU OPERASYONUNUN DEVAMI

Öte yandan, Sırbistan-Bulgaristan sınırında dün gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'ye gönderileceği belirlenen 500 bin extasy hap ele geçirilmişti. Türkiye'nin yurtdışında gerçekleştirdiği ilk operasyon olma özelliği taşıyan operasyonda elde edilen bilgiler ışığında bu sabah İstanbul'da operasyonun düğmesine basıldığı bilgisine ulaşıldı.

Görüntü dökümü:

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- Operasyon düzenlenen adreslerden ikisi

- Özel Harekat ekipleri

- Polis ekiplerinin adrese girişi

- Polis ekiplerinin çalışmaları

- Gözaltı

- Genel ve detay görüntüler 25.12.2018 - 07.38 Haber Kodu : 181225012 ======================================== 4- ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Servet Aslan'ın cenazesi memleketi Samsun' a uğurlandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Servet Aslan TEM otoyolu Hasdal mevkiinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olmuştu. Şehit polis memuru için Atatürk Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Aslan'ın mesai arkadaşları ve çok sayıda polis memuru katıldı. Tören'in ardından şehit Polis memuru Servet Aslan'ın cenazesi memleketi Samsun'a gönderildi. Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntü

-Tabutun omuzlanması

-Genel ve detaylar

24.12.2018 - 22.02 Haber Kodu : 181224201 ======================== 5- BENZİNİ BİTEN ARACA HAFRİYAT KAMYONU ÇARPTI Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Osman BAKIR-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL(DHA)

İstanbul Şile'de yolda benzini biten araca arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada bir kişi başından ve ayağından ağır yaralandı.

Kaza 16.20 sularında Şile Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre benzini biten otomobil sürücüsü yolun sağına yanaşarak aracı park etti. Bu sırada Ömerli istikametine ilerleyen bir hafriyat kamyonu, park halindeki otomobile fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazanın yaşandığı anda aracın önünde bekleyen araç sürücüsü hafriyat kamyonunun altında kaldı. Araç ise çarpmanın etkisi ile şarampole yuvarlandı. Yaralı adama ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi geldi. Ardından tesadüfen yoldan geçen bir doktor aracından inerek yaralı adamı güvenli bir şekilde hafriyat kamyonunun altından çıkardı. Bu sırada yaralı adamın kardeşi sinir krizi geçirdi. Şok geçiren kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Başından ve ayağından ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü dökümü

-------------------------. -Kazanın yaşandığı yer

-Yralılardan görüntü

-Detaylar

(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

-Kazanın yaşandığı yer

-Şarampole yuvarlanan araç

-Otomobile çarpan hafriyat kamyonu

-Kamyon altında kalan yaralı adam

-Yaralı adamın kamyon altından çıkarılması

-Ambulansın olay yerine gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Ambulansın olay yerinden ayrılışı 24.12.2018 - 18.29 Haber Kodu : 181224181 ========================== 6- OTOMOBİL ÇÖP KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy'de sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 VU 1204 plakalı aotomobil seyir halindeki 34 KZ 0196 plakalı çöp toplama kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Hurdaya dönen araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Göztepe Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü dökümü: ---------------- -Kaza yapan araç -Ambulanstaki yaralı -Kaza yapan aracın kaldırılması -Yaralıların ambulanslarla taşınması -Genel ve detay görüntüler =============================== 7- İSTANBUL SEMALARINDA BÜYÜLEYEN MANZARA Haber-Kamera: Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN - Onur MERİÇ - İstanbul DHA

İstanbul'da dün akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı. Oluşan manzara İstanbulluları heyecanlandırdı. İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. İstanbul semalarında büyüleyen manzara drone ile de görüntülendi Görüntü Dökümü:

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-Gökyüzündeki kızıllık

-Drone kamerası

-Detaylar 24.12.2018 - 18.23 Haber Kodu : 181224179

24.12.2018 - 18.40 Haber Kodu : 181224187

24.12.2018 - 18.46 Haber Kodu : 181224189 ============================== 8- BEYOĞLU'NDA NOEL KUTLAMASI Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL(DHA)

Beyoğlu, İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde, Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi Noel ayini düzenlendi. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, kilesinin içerisinde mum yakarak yeni yıl için dilek tuttu. Noel Ayininde İncil'den pasajlar okundu. Yapılan duaların ardından ayinde, temsili bir bebek kullanılarak Hz. İsa'nın doğuşu canlandırıldı. Ayine, Katolikler başta olmak üzere, turistler ve İstanbullular katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kilisenin dışarıdan görüntüsü

-Mum yakan insanlar

-Dua edenler

-Hatıra fotoğrafı çeken insanlar

-Ayinden detaylar

-Genel ve detaylar 24.12.2018 - 23.35 Haber Kodu : 181224210 ============================== 9- SİLİVRİ'DE AĞAÇLIK ALANDA BARAKA YANGINI Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA)

Silivri'de ağaçlık alanda bulunan metruk bir barakada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri barakaya ulaşmakta güçlük çekerken, yangını söndürmede 200 metre hortum kullanıldı. Edinilen bilgilere göre, Silivri Yeni Mahalle'de ağaçlık alan içerisinde yer alan barakada yangın çıktı. Yangını fark eden bölgedeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesine rağmen yangın alanına araçlarla ulaşım sağlanamadı. Yakında bulunan bir restoran içerisinden geçiş sağlayan itfaiye ekipleri, yaklaşık 200 metre hortum kullanarak bakara yangınına müdahale etti. Alevler büyümeden ve ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Eşref Yılmaz, "Önce duman kokusunu fark ettik. Nerede olduğunu ilk başta anlamadık. Eğer zamanında müdahale edilmeseydi yangın daha da büyüyebilirdi. Hemen itfaiyeyi aradık. Çok şükür büyümeden söndürüldü" dedi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin restoran içinden geçişi

-Ağaçlık alanda barakaya ulaşılması

-Görgü tanıdığının açıklaması

-Genel ve detaylar 25.12.2018 - 01.53 Haber Kodu : 181225004 ======================= 10- UYUŞTURUCU SATICISI, POLİSTEN KAÇAMADI Haber: Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA

Kartal'da aralarında uyuşturucu madde ticaretinin de bulunduğu 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli, polisin kovalamacası sonunda yakalandı. Şüphelinin aracında bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, evinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Kartal ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri hakkında uyuşturucu madde ticareti, tehdit, gasp ve kasten yaralamadan dolayı 9 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan C.B isimli kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 23 Aralık'ta Hürriyet Mahallesi, Vatansever Caddesi üzerinde polis ekipleri ile bir araçtan şüphelendi. Şüpheli araç ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Aracı durduran polis kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemelerde yakalanan şüphelinin 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan C.B'nin olduğu tespit edildi.