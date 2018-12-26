DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler dün akşam bir süre aksadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında yaşanan bir intihar sebebiyle, seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yaşanan bir intihar olayı sebebiyle Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yolcularımız Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirilmektedir. Seferlerimiz Yenikapı-Kirazlı arasında sorunsuz devam etmektedir"

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA Fatih, Vatan Caddesi'nde bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yanına dün akşam saatlerinde bırakılan şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi. Ekipler hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba İmha uzmanları şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çantanın boş çıktığı öğrenildi.

SEFERLER NOTMALE DÖNDÜ Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapıldı. Yolcular Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirildi. Metrobüs durağında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin, çalışmalarını tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Metro seferleri saat 20.40 itibarıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Olay yerinden görüntü

25.12.2018 - 18.54 Haber Kodu : 181225204

============================

4 - 'BEN VECİHİ HÜRKUŞ'UN GALASI YAPILDI

İSTANBUL,(DHA)

Türk pilot Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı 'Ben Vecihi Hürkuş' adlı tiyatro oyununun galası yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan ve İstiklal madalyası ile ödüllendirilen Türk pilot Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı 'Ben Vecihi Hürkuş' adlı tiyatro oyununu Tekamül Tiyatrosu, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde sahneye taşıdı. Yasin Çetin'in yönettiği oyunda Ensar Kaplan, Ziya Öztürk, Sevim Erdoğan, Özgür Uysal, Oğuz Cabir Arslan, Mustafa Çeğindir ve Orkun Başarır rol aldı.

"ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİ NE YAZIK Kİ NESİLLERİMİZ BİLMİYOR"

Tarihe, kültüre ve sanata çok ciddi katkılar yaptıklarını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Bu önemli şahsiyetleri ne yazık ki nesillerimiz bilmiyor. Belki de özellikle bilinmesi istenmiyor. Vecihi Hürkuş bunların en önemlilerinden bir tanesidir. Maalesef gerektiği kadar ilgi gösterilmemiş. Son zamanlarla Vecihi Hürkuş gibi değerlerimiz açığa çıkarılmakta ve günümüz insanlarıyla buluşturulmaya çalışılıyor. Umarım ki sanatın taşıyıcılığıyla ve etkisiyle geçmişin çok kıymetli değerlerini yeni nesillerimizle buluştururuz" diye konuştu.