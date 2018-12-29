DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- POLİS KONTROLÜNDEN KAÇAN OTOMOBİL VİYADÜKTEN UÇTU: 3 YARALI Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta polis kontrol noktasından kaçan Emre Ç. idaresindeki otomobil Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında virajı alamayarak viyadükten uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nin girişinde polis kontrol noktasında saat 03.30 sıralarında dur ihtarına uymayarak kaçan ve içinde 3 kişinin bulunduğu 34 UD 0922 plakalı otomobil, Bomonti çıkışında virajı alamayıp demir bariyerleri parçalayarak viyadükten düştü. Kazada, takla atan otomobilde bulunan sürücü Emre Ç. ile birlikte 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılması ve ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"UYGULAMA NOKTASINDAN KAÇTILAR, VİYADÜKTEN UÇTULAR"

Bir görgü tanığı, kaza yapan otomobille birlikte yolda seyir halinde olduklarını söyleyerek, "Polis uygulama noktasından kaçtılar. Tünel çıkışında duramadılar, viyadükten aşağı uçtular" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntüler

- Ekiplerin çalışmaları

- Yaralının ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler ========================= 2- SULTANBEYLİ'DE İNŞAATTA ÇÖKME Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de inşaat halindeki binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Necip Fazıl Mahallesi, Trabzon Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı inşaatta saat 21.30 sıralarında en üst kata beton dökümü sırasında çökme oldu. İnşaatın bir bölümü tamamen çökerken, işçiler büyük korku yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. "USTALAR O ANDA KENDİLERİNİ ZOR KURTARDI"

İhbar üzerine çökmenin meydana geldiği yere itfaiye ve polis sevk edildi. Polisler çöken inşaatın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. İnşaatın bekçiliğini yapan Kemal Özkan olayla ilgili şunları söyledi:

Ustalar betonu atarken, bir anda ses geldi. Ustalar o anda kendilerini zor kurtardı. Kaçtılar.

Görüntü Dökümü:

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-Çökme yaşanan inşaat

-Vatandaşları uyaran polis memurları

-İnşaatı izleyen vatandaşlar

-İnşaat bekçisi ile röp

-Polislerin çalışması

28.12.2018 -23.33- Haber Kodu : 181228231 ================= (ÖZEL)

3- FATİH'TE UBER SÜRÜCÜSÜ TARTIŞTIĞI KADIN MÜŞTERİSİNİ EZDİ Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Çağatay KENARLI İSTANBUL (DHA)

Fatih'te UBER sürücüsü ücret yüzünden tartıştığı kadın müşterisini ile yol kenarında bekleyen başka bir kadına çarparak, kaçtı.

Polis tarafından yakalanan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hafif yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre UBER sürücüsü ile kadın yolcusu arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. Yol kenarında devam eden tartışmaya çevredekiler de dâhil olunca, ismi öğrenilemeyen UBER sürücüsü aracına bindi. Sürücü araçla hareket ettikten sonra önce tartıştığı müşterisine ardından da yol kenarında bekleyen bir başka kadına çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı ezilen iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balat yönünde kaçmaya çalışan aracı polis Ayvansaray Caddesi üzerinde durdurdu. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken aracın sağ aynasının ve yan kapının kırık olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-UBER aracından detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Aracın hasarlı hali

-Aracın polis ekipleri tarafından götürülmesi

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

28.12.2018 - 23.11-Haber Kodu : 181228229 4- MAHALLEDE KORKU SAÇIYORLARDI: KÖPEKLER TOPLANDI, SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)

15 yıldır beslediği köpeklerle sağlıksız bir ortamda yaşayan kadın, mahallelinin kabusu oldu. Mahallelinin şikayetleri üzerine kadın eve baskın düzenleyen polis tarafından gözaltına alındı. Onlarca köpek ise hayvan barınağı yöneticileri tarafından toplandı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Yakacık Sokak'ta kendine ait bahçeli bir evde 15 yıldır onlarca sahipsiz köpeği barındıran 60 yaşındaki Selime Genç, mahallelinin şikayetleri sonucu savcılık kararı ile gözaltına alındı. İddialara göre çok sayıda sahipsiz sokak köpeği ve kedi ile birlikte yaşayan Selime Genç, zaman içinde ölen hayvanları evinin bahçesine gömdü. Ölen bazı hayvanlar ise diğer köpekler tarafından yenildi. KÖPEKLER HAYVAN BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Çevreye yayılan kötü kokular ve mahalle sakinlerine saldırarak korku dolu günler yaşatan köpekler sahipsiz hayvan barınağına götürüldü.

Onlarca kedi ve köpeğin bulunduğu binada yaşamak zorunda kalan Selime Genç'in kızının da 7 yıl önce hastalık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Köpeklere el konulacağını öğrenen Selime Genç uzun süre polislere direndi. Eve giren polisler yaşlı kadını gözaltına aldıktan sonra evde ve bahçede bulunan ve adeta bakımsızlıktan ölmek üzere olan hayvanları iğnelerle uyuşturarak hayvan barınağına götürmek üzere topladı.

SALDIRGAN KÖPEKLER KORKU SALDI

Yıllardır Selime Genç'in beslediği köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyleyen mahalle sakinleri, "Her gece sürüler halinde peşine taktığı köpeklerle yürüyüşe çıkan bu kadın saldırgan tutumuyla da mahalleye korku salmıştı. Köpekleri de çocuklarımıza saldırıyordu. En son dün bir arkadaşımızı köpekler bacağından ısırdı ve kuduz tedavisi görüyor şuan. Köpekler yüzünden bu mahallede, bu sokakta oturamaz olduk. Öyle ki bu sokakta insanlar ev almak, kiraya gelmek dahi istemiyordu" dediler. Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

-Köpeklerden detaylar

-Vatandaşlara saldıran köpekler

-Kadının köpeklerle beraber gezmesi

-Saldırgan köpekler

-Bahçeden görüntü

-Kadının gözaltına alınması

-Aktüel görüntüler

-köpeklerin götürülmesi

-Mahalleli ile röp

-Vatandaşların olayları seyretmesi

-Evin içinden görüntü

-Evin içindeki köpekler

28.12.2018 - 18.03-Haber Kodu : 181228200

28.12.2018 - 18.05-Haber Kodu : 181228201 5- SİLİVRİ'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN ADAMA OTOMOBİL ÇARPTI Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Silivri'de, TEM otoyolundan karşıya geçmeye çalışan adama araba çarptı. Hastaneye kaldırılan Mehmet B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Gazitepe mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşı tarafına geçmek isteyen 54 yaşındaki Mehmet B.'ye 34 LZ 8715 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adama ilk müdahale çevredeki sürücüler tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi

-Detaylar

28.12.2018 - 22.48-Haber Kodu : 181228228 6- BİLAL ERDOĞAN: BÜYÜK RESME BAKILABİLİRSE FATİHLER YETİŞİR *Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Devamlı kendimizi görmeyip başkalarının küçük hataları üzerine yoğunlaşırsak o zaman ne fatihler yetişir ne fetihler olur. İnşallah rabbim bize büyük resmi görmeyiş nasip etsin nice fetihler nasip etsin" Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK-Onur MERİÇ İSTANBUL DHA

Okçular Vakfı, İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Konferans Salonu'nda "Fetihleri Anlamak, Fatihleri Anmak" konulu panel düzenledi. Panele İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile çok sayıda davetli katıldı. "FATİHLİK AYNI ZAMANDA BİR LİDERLİK MESLEĞİ"

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan panelde bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Yaptığımız işlerde kendimizi veya aracıları değil ilahi takdiri görerek anlamak. İnşallah biz de Okçular Vakfı olarak bu şiarla nesiller yetiştiririz. Fatihler de böyle yetişiyor. Bir yandan şunu da söylemek istiyorum. Tabi fatihlik aynı zamanda bir liderlik mesleği. İnsanların önünde gitme mesleğidir. Büyük resmi ıskalayıp aralarda kaybolup, bir sürü kusurlar kabahatler bulup kendine hiç bakamamak. Büyük resme bakılabilirse fatihler yetişebilir. Devamlı kendimizi görmeyip başkalarının küçük hataları üzerine yoğunlaşırsak o zaman ne fatihler yetişir ne fetihler olur. İnşallah rabbim bize büyük resmi görmeyi nasip etsin nice fetihler nasip etsin" diye konuştu.

YILDIZ: 15 TEMMUZ'DA ŞUURUN CAPCANLI OLDUĞUNU GÖRDÜK

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız da yaptığı konuşmada, "Bu programın bir medeniyet şuurunu tarih şuurunu, vatan, millet şuurunu kuşanmamıza vesile olacağına inanıyorum ki 15 Temmuz'da bu şuurun capcanlı olduğunu gördük. Az önce Fatihleri sıralarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı şuuru bütün hücrelerinde taşıyarak bütün halkına televizyonlar aracılığıyla seslenip 'ölümüne' demesi de aynı kararlılığın, aynı cesaretin aynı şuurun yansımasıdır" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Bilal Erdoğan'ın konuşması

-Haydar Ali Yıldız'ın konuşması

-Kuran-ı Kerim tilaveti

-Genel detaylar

28.12.2018 - 18.07-Haber Kodu : 181228202 ==============

7- 15 TEMMUZ GAZİSİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ADINA POLİS MERKEZİ AÇILDI Haber-Kamera: Çağatay KENARLI İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta 15 Temmuz gazisi Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adını taşıyan polis merkezi açıldı. Esenyurt Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi'nin açılışına adı verilen 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve emniyet müdürleri katıldı.

YILANIN BAŞI KÜÇÜKKEN EZİLMELİ

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, adının verildiği polis merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, "Çok zengin olabilirsiniz ama onu uygulayacak bir toprak parçası yoksa bir işe yaramaz. Türkiye Cumhuriyet'i bize bu imkanı veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ileri gitmesini istemeyen birçok yabancı devlet var. Şimdi görüyorum ki bazı şeyler konuşmaya daha açık, müsaade etmek lazım adamın kafasında neler var öğrenmek lazım. Konuşan adamdan zarar gelmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman kılcal damarlarına bugün FETÖ olur yarın başka bir örgüt olur sızmaya çalışacaktır. Bir tarikat sızmaya çalıştığı zaman yılanın başı küçükken ezilir. Bunu hemen fark edip müdahale etmek lazım" dedi. KAHRAMANLARIN İLLA TOPRAĞA DÜŞMESİ GEREKMİYOR

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise "Turgut Aslanın neden hedef olduğunu FETÖ ile mücadele eden herkes çok iyi biliyor. FETÖ ile mücadelenin bir geçmişi var ama 2014'den sonraki mücadelede terör örgütü olarak belirlenmesinde hazırlanması gereken bir çalışma vardı. O çalışmaya herkes bir yerinden katkıda bulundu ama birisinin altına imza atması gerekiyordu. O imzayı atan da Turgut Aslan'dı. Neden ona haince saldırı yaptıklarını, neden hınçlarını alamadıklarını ben çok iyi anlıyorum. Allah'a çok şükür Turgut Aslan'a ateş edenler, hainlik yapanlar şimdi cezaevlerinde. Turgut Aslan ise, aslan gibi ayakta. Sağlığı günden güne çok daha iyiye gidiyor. Daha da iyi olacak ve aramıza katılacak. Turgut Aslan'ın bizim için, benim için bir özelliği de yaşayan bir kahramandır. Kahramanların illa toprağa düşmesi gerekmiyor. Kahramanlar, hayatta iken de kahraman olarak biz onlara sahip çıkmalıyız. Turgut Aslan, emniyet teşkilatı için milletimiz için 15 Temmuz'un sembol bir ismidir kahramandır' dedi.