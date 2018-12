DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

"Gece gündüz demeden her kapıyı çalacağız, her insanla mümkünse kucaklaşacağız. Daha çok konuşmaktan ziyade dinleyeceğiz, İstanbul'u dinleyeceğiz. Gözümüz kapalı değil, kulağımız kapalı değil, açık dinleyeceğiz. İstanbul'un gören gözü işiten kulağı olacağız."

"İSTANBUL'UN GELECEĞİ İÇİN GÖREVE ÇIKIYORUZ"

Binali Yıldırım, "Sayın genel başkanım geçmiş 25 yılın üzerine gelecek bir 25 yıl hedefi koymak suretiyle bu hedefin ilk etabı 2023 yürüyüşünü başlatırken, daha güçlü ve birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Herkesten biraz alır götürür. İnsanın yüzünde kırışıklıklar başlar. Evin çatısı yenilemek ister. Zamanın hızlı aktığı her gün yeni teknoloji çıktığı bugünlerde hücreleri yenilemek kaçınılmaz hale gelir. Bizim tek vücut olup birlikte hareket etmeliyiz. İşimiz kolay değil, ama zorda değil. Çok çalışıp asla küsmemeliyiz. Her işi yapmalıyız. Sayın cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığına başladığımız günden bu yana bu davaya yüreğini koyan arkadaşlarımın çalışmalarına şahidim. Bundan sonrada böyle olacağına inanıyorum. Önümüzdeki 3 ay bize durmak, yorulmak, dinlenmek yok. Gece gündüz demeden her kapıyı çalacağız, her insanla mümkünse kucaklaşacağız. Daha çok konuşmaktan ziyade dinleyeceğiz, İstanbul'u dinleyeceğiz. Gözümüz kapalı değil, kulağımız kapalı değil, açık dinleyeceğiz. İstanbul'un gören gözü işiten kulağı olacağız. Dinleyen kalbi olacağız. Görevi aldık sefere çıkıyoruz. İstanbul'un geleceği için göreve çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.