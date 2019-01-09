DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA Üsküdar'da iki katlı bir yalının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, düşerek yaralandı. Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde bulunan 2 katlı yalının çatısında çıktı. Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Üsküdar ve Çenkelköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıyı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma yaptığı sırada, Hakan Güney isimli itfaiye eri, kopan parça ile birlikte çatıdan yere düştü. Arkadaşları itfaiye erinin yardımına koştu. Bu sırada itfaiye erleri arasında panik yaşandı. Düşen itfaiye eri sedye ile yola çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Arkadaşlarına yardım etmeye çalışan bazı itfaiye erlerinin ağladıkları görüldü. Bir süre sonra gelen ambulansa konulan itfaiye eri, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin de hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangın tamamen söndürülürken çıkış nedeni araştırılıyor. Bu arada, itfaiye erinin düşme anı DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Ersan San-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk 7 kişi tahliye edildi. Yangın, dün saat 16.40 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi 304. Sokak'ta 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişiyi merdiven aracıyla tahliye etti. Tahliye edilenler sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Esenyurt Devlet hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin dumandan etkilenen bir çocuğa olay yerinde gaz maskesi taktığı görüldü.

"KAT SAYI ZİNCİRİNİ MİLLETLE PARÇALADIK"

Törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "Ak Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat'ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Kat sayı zincirini milletle parçaladık. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu olmasaydı bu mümkün olmazdı. Evlatlarımızın bilimle yeniden buluşmasını sağladık. Biz tohumu toprakla buluşturduk gerisi gençlerimize kalmış. Okuyacağız, daha çok okuyacağız, daha çok dünyayı, daha çok insanları tanıyacağız. Çağı okuyacaksınız. Tıpta, mühendislikte, ekonomide, sanatta her alanda gerçek bir Müslüman'ın nasıl olması gerektiğini göstereceksiniz. Her şeyden önce iyi bir insan olacaksınız." şeklinde konuştu.

"BU KORKUNÇ SENARYOYU YIRTIP ATMANIN ZAMANI GELDİ"

Yıldırım, "Ülkemizin size daha çok ihtiyacı var. Biz bu belayı yakın bir zamanda yaşadık, sınavımız ağır oldu. Milletimizin dua ve desteğiyle üstesinden geldik. Biz, yalnız Allah'a secde ederiz, özgürlüğümüzü asla kimseye teslim etmeyiz. FETÖ belası bize gösterdi ki, şeytan milenyum çağında taktik değiştirmiş. Allah adına konuşup kendisine secde ettiren suretlere bürünmüş. Bunun adı yerine göre DEAŞ oldu, bunun adı FETÖ oldu, bunun adı El Kaide oldu. Ruhlarına derin boşluklar oluştu, böylelikle kolayla kendilerine inanç diye sunulan şeytani senaryoların piyonu haline geldiler. Şimdi bu korkunç senaryoyu yırtıp atmanın zamanı geldi. Bunu siz yapacaksınız sevgili gençler." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Binali Yıldırım Önder Özel Ödül'ünü Kenan Şurkoviç'e takdim etti.

Gece de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ödüle layık görüldü. Kalın; Barbar, Modern, Medeni eseriyle Yılın Fikriyat ödülünü Halit Bekiroğlu'nun elinden aldı. Ödül konuşması yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, "Her şeyin araçsallaştığı, plastikleştiği, yüzeyselleştiği bir çağda bizim derin düşünceye, fikriyata, tefekküre her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Önder 3. Kültür Sanat Ödüllerinde; Önder özel ödülü, sanata hizmet ödülü, yılın geleneksel sanat ödülü, yılın edebiyat ödülü gibi 11 dalda çeşitli ödüller verildi.