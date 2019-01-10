DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ(ek bilgi ve görüntüyle) Haber: İstanbul DHA Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti. İDO'da iptal edilen seferler şöyle:

07.00 Yalova-Pendik

07.15 Yalova-Yenikapı

07.45 Yenikapı-Yalova

07.30 Bostancı-Beşiktaş

07.40 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08.10 Beşiktaş-Bostancı

08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.50 Bostancı-Beşiktaş

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma BUDO'da iptal seferler ise şöyle: 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Şehir Hatları iptal seferler: 06.55 Bostancı-Karaköy

07.19 Adalar-Beşiktaş

07.45 Karaköy- Bostancı

07.50 Kadıköy-Sarıyer Görüntü Dökümü:

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- Sarayburnu sahilden görüntü

- Dalgaların kıyıya vurması

- Rüzgarın şiddeti

- Ağaçların görüntüsü

- Genel ve detaylar =================================== 2- BEYOĞLU'NDA İKİ KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu'nda iki katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayan 4 kişi son andan kendisini dışarıya atarak kurtulurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Bostan Mahallesi Kurdela Sokak'ta bulunan 2 katlı kagir binada dün saat 20.15 sıralarında çıktı. İlk katta başlayan yangında alevler kısa sürede ikinci katı sardı. Evde bulunan 4 kişi, son anda kendilerini dışarıya atarak kurtuldu. Bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü ve kısa süreli bir panik yaşandı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören Serdar İnan, "Kahvedeydik, sesler gelince hemen buraya geldik. Baktık ki, yangın çıkmış. Allah'tan içeridekiler kendilerini kurtarmış. Baya bir alev aldı. Sonra itfaiyeye, ambulansa haber verdik, geldiler. Ölen ya da yaralanan olmadı" diye konuştu.

Binayı saran alevler vatandaşların cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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CEP TELEFONU KAMERASI

-Evin alevli şekilde yanması

-Çevredekilerin taşlayarak alevleri söndürmeye çalışması

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Yanan evin içinden çıkan alevler

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

AKTÜEL

-Sokağa çıkan mahalleliden detay görüntü

-Evin içerisinden son andan kendini dışarıya atan kişiden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Serdar İnan ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar 09.01.2019 - 21.43 Haber Kodu : 190109261 ================================ (ÖZEL)

3- PATLAYAN BOMBA BİR GÜN FARK EDİLDİ Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de, bir otoparkın girişine konulduktan sonra uzaktan kumandayla patlatılan ses bombası bir gün sonra fark edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, bombayı bıraktığı tespit edilen kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Olay, Okmeydanı Mahmut Şevket Mahallesi Gürbüz Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir otoparkın önünde önceki gece saatlerinde bir patlama sesi duyuldu. Otopark görevlileri, maytap patlaması nedeniyle çıkmış olabileceği düşüncesiyle sesin geldiği yeri kontrol etmezken, bomba, vardiya değişimine gelen bir başka çalışan tarafından fark edildi. Vardiya değişimi için dün saat 18.00 sıralarında otoparka gelen çalışan, girişteki kulübe önünde patlama izleri ve parçalanmış bir anten görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisin yaptığı ilk incelemenin ardından parçaların el yapımı bir ses bombasına ait olduğu tespit edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba uzmanı ekipler, çevrede inceleme yaparak bombaya ait parçaları topladı.

Otoparkın ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını da inceleyen polis, bombayı yüzünü kapüşonla gizleyen bir kişinin koyduğunu tespit etti. Polis, bombayı uzaktan kumandayla patlattıktan sonra kayıplara karışan kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

-Bomba imha polisinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Bomba parçalarından detay görüntü

-Otoparktan detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Bomba imha polisinin bomba parçaları üzerinde inceleme yapması

-Genel ve yakın detaylar 09.01.2019 - 22.04 Haber Kodu : 190109262 ============================= 4- KAĞITHANE'DE OTO KİRALAMA ŞİRKETİNDE SİLAHLI SALDIRI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kağıthane'de oto kiralama şirketindeki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Polis güvenlik kameralarından saldırıyı gerçekleştirenleri bulmaya çalışıyor.

Harmantepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi üzerinde oto kiralama şirketine saat 23:30 sıralarında gelen silahlı kişi yada kişiler, iş yerinde çalıştığı öğrenilen bir kişiyi kasığından vurarak yaraladı. Silah sesi üzerine olay yerine gelenler bir kişinin yaralandığını görünce durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdiler.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iş yeri çalışanı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde 4 adet kovan bulunurken, olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bulunması için civarda bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olaya yeri

-Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması

-Dükkanın önündeki kovan

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler 10.01.2019 - 01.59 Haber Kodu : 190110003 ========================= 5- AHMET KAYA MÜZİKALİ SEYİRCİYLE BULUŞTU Haber - Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul(DHA)

Ahmet Kaya'nın hem eserlerinin, hem de yaşamından kesitlerin yer aldığı "Hep Sonradan" müzikali seyirciyle buluştu.

Hem Ahmet Kaya'nın hayatından çarpıcı kesitlere, hem de Ahmet Kaya şarkılarının Kardeş Türküler yorumuyla sahneye yansıtıldığı "Hep Sonradan" müzikali, hikâyelere şarkılarla tanık etmesi bakımından 'ilk' olma özelliğiyle Sarıyer'de sanatseverlerin karşısına çıktı.

Ahmet Kaya'nın en yakın arkadaşı Salih ve Gülten Kaya'dan toplanan bilgilerle; Funda Alp, Didem Kaplan ve başrol oyuncusu Cüneyt Yalaz'ın kaleme aldığı müzikal, Paris'te sürgünde yaşayan Salih'in, hastalığından dolayı çocukluk arkadaşı olan Ahmet Kaya'yı ve müziklerini unutmama, hatırlama çabası ve çocukları ile olan hayat hikâyesini konu alıyor.

Ünlü yönetmen Onur Ünlü'nün süpervizör olduğu "Hep Sonradan"ın yönetmenlik koltuğunda Metin Göksel, oyuncu kadrosunda Cüneyt Yalaz, Elit Andaç Çam, Ahmet Melih Yılmaz, Saim Güveloğlu, Ferya Soysal ve Banu Açıkdeniz yer aldı.

Yoğun ilgi gören müzikali, Leman Sam, Şevval Sam, Olgun Şimşek gibi sanat camiasından çok sayıda isim de izledi.

Leman Sam "İyi ki İstanbul'dayım, iyi ki bu gecenin heyecanını paylaşacağım. Ahmet ayrı değer, Kardeş Türküler ayrı değer, Gülten ayrı değer onun için burada olduğum için mutluyum" dedi.

Aynı sahnede daha önce Müzeyyen Senar'ı canlandırdığını dile getiren Şevval Sam, "Memlekete iz bırakmış önemli isimlerin hayatlarını sahneye koymayı ben önemsiyorum. Bazı isimleri unutmamak lazım. O insanlar müzikal hikâyelerinin haricinde başka bir duruşu da temsil ediyorlar" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Salona giren insanlar

-Müzikalden görüntüler

-Leman Sam röp.

-Şevval Sam röp. 10.01.2019 - 00.05 Haber Kodu : 190110001 ============================= (ÖZEL)

6- DÜŞTÜĞÜNÜ GÖREN HERKES YARDIMA KOŞTU Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de bir kişi yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Yaşlı adamın yere düştüğünü görenler yardıma koştu. Yaklaşık 45 dakika ilk müdahale ve kalp masajı yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şişli'de bir sokak üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ali Güneş (70) kalp krizi geçirip bir anda yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü görenler yardıma koştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Güneş'e ilk olarak vatandaşlar ve düştüğü yerin önündeki özel bir yaşlı bakımevinin doktorları müdahalede bulundu. Daha sonra gelen sağlık ekipleri de Güneş'e müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika ilk müdahale ve kalp masajı yapılan Ali Güneş, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

"KOŞARAK GİTTİM ARKADAŞ YERDE YATIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Hidayet Şahin, "Adam yokuştan yukarı doğru yürüyerek çıkıyordu, birden yere düştü. Oradan birileri bağırdı, ben de koşarak gittim, baktım ki, arkadaş yerde yatıyor. Sonra hemen yaşlı bakımevine girdim, oradaki doktorları getirdim. Kalp krizi geçirmiş, dili boğazına kaçmıştı, onlar ilk müdahalede bulundu. Ambulans gelene kadar müdahale devam etti. Daha sonra ambulans geldi. Bir saate yakın müdahale edildi, sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüydü" diye konuştu. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ali Güneş'in kaldırımda yürümesi, bir anda yere düşmesi ve vatandaşların yardıma koşması güvenlik kamerasına yansıdı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Ali Güneş'in hastanedeki tedavisi devam ediyor. Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Ali Güneş'in kaldırımda yürümesi

-Ali Güneş'in bir anda yere düşmesi

-Ali Güneş'in düştüğünü gören bir kadının yardıma koşması

-Yoldan geçen araçtakilerin düşen kişiyi görüp durması ve yardım etmeleri

-Toplanan kalabalık

-Polis ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin gelişi

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Ali Güneş'e yapılan ilk müdahale ve kalp masajı

-Olay yerinde toplanan kalabalık

-Haber alıp gelen bir yakınının ağlaması

-Ali Güneş'in sedye ile ambulansa alınması

- Mahalle sakini Hidayet Şahin ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler