DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- FATİH'TEKİ YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA)

Fatih'te sabaha karşı bir iş hanında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken, yangını söndüren itfaiye ekipleri bir işçinin ise cansız bedenine ulaştı. Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Fatih, Süleymaniye Mahallesi, Dökmeciler Hamamı Sokağı'nda işçilerin ikamet ettiği öğrenilen bir iş hanında saat 06.00 sıralarında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. 4 katlı binanın giriş katındaki atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Süleymaniye Camii ve Medresesi başta olmak üzere birçok tarihi yapının bulunduğu bölgede, yangından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 2 işçiyi kurtardı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen işçilere ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangının ardından yangının merkezi olan atölyede inceleme yapan itfaiye ekipleri içeride bir cesetle karşılaştı. Çaydanlık atölyesi olarak kullanıldığı belirtilen iş yerinin Yaşar Çakıcı isimli yaşlı bir kişiye ait olduğu ve yaşlı adamın bu atölyede yaşadığı öğrenildi. Yangın sırasında içeride bulunan işçilerden Hacı Karagülle, iş hanında yaşayan yaklaşık 10 işçi olduğunu, yangının merkezi olan atölyede bir işçinin bulunduğunu ve yangından kurtulamadığını ifade etti. Yangında ulaşılan cesedin kimlik bilgileri hakkındaki kesin bilgiler otopsi incelemesinin ardından belirlenecek. Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri

- Mahsur kalan işçiler ve işçilerin kurtarılması

- İtfaiyenin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler 20.01.2019 - 07.35 Haber Kodu : 190120010 =========================== 2-AVCILAR'DA DONDURMA FABRİKASININ ÇATISI ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN - İSTANBUL/DHA

Avcılar'da bir dondurma fabrikasının çatı kısmında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan fabrikanın çatısına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesi yangının büyümesini önledi. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken fabrikanın çatısında maddi zarar meydana geldi. Yangın Avcılar, Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir dondurma fabrikasının çatı kısmında gece saat 21:45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çevredeki vatandaşlar fabrikanın çatı kısmından alevlerin yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin büyüdüğü esnada yangına müdahale etti. Bu sırada çalışan işçiler fabrikadan tahliye edildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı da olay yerine gelen sağlık görevlileri hazır bekledi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Fabrikada çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de fabrikada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Fabrikanın çatısının alev alev yanması ise çevredeki vatandaşların cep telefonlarının kamerlalarına yansıdı. Görüntü Dökümü:

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- Yangının çıktığı fabrikanın görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Görgü tanığı ile röp

- Yanan fabrikanın çatısının görüntüsü

- Genel ve detaylar

- Vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüleri

- Alev alev yanan fabrikanın çatısının görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etme anları

- Genel ve detaylar 19.01.2019 - 21.59 Haber Kodu : 190119216

19.01.2019 - 22.10 Haber Kodu : 190119217

19.01.2019 - 23.23 Haber Kodu : 190119225

19.01.2019 - 23.29 Haber Kodu : 190119228

19.01.2019 - 23.52 Haber Kodu : 190119230 ========================= 3- ESAT KABAKLI 50. SANAT YILINI KUTLADI * TBMM Başkanı BinaliYıldırım: "İstanbul, sizin dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum. Var mısın?" Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)

Sanatçı Esat Kabaklı sanat hayatında geçen 50 yıla özel Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser düzenledi. Geceye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ve çok sayıda sanatsever katıldı. Esat Kabaklı ve orkestrası salondakilere, "Bil Oğlum, Göllübağ'a Selam" gibi söz ve müziği kendisine ait olan bir çok eser seslendirdi.

BİZE SANATIN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Kürsüde konuşma yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bugün burada usta sanatçının 50. Yılını kutlamak için dostları olarak bir araya geldik. 50 yıl bir ömür. Milletin sesi olan,milletin sesini duyan bir halk ozanına saygımızı ve sevgimizi göstermek için huzurlarınızdayız. Esat Kabaklı bize Malazgirt'te Anadolu'nun şahlanışını, Türk-İslam'ın kanatlanışını anlattı. Coştuk ve ecdadımızla bir kez daha gurur duyduk. Bize Çanakkale de son sözü kimin söylediğini anlattı. Her siperde ayrı destan yazan o neferleri hatırladık, yeni destanlar yazmak için güç bulduk. Esat Kabaklı bize Sarıkamış'ta vatan için serden geçenleri anlattı. Sanatın gücünü bize gösterdi. Doğru sözü gönlümüze değen ezgilerle süsledi" İfadelerini kullandı. "İSTANBUL'U BİR DE SİZİN GÜR SESİNİZDEN DİNLEMEK İSTİYORUM"

Yıldırım "Tam elli yıldır doğru olmayı, cesur olmayı, sadece rabbin önünde eğilmeyi anlattı bize. En az bir elli yıl daha bu ülkeye unutulmaz eserler verecek. İstanbul her zaman sanatçılara ilham vermiş, yuva olmuş hem korumuş hem de kollamış bir şehirdir. O nedenle bu mirası arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz.Benim bir talebim var Esat Kabaklı'dan, Malazgirt'i, Yemeni,Sarıkamış'ı, Çanakkale'yi anlattınız bize. İstanbul da sizin büyük yeteneğinize dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum.Var mısın?İstanbul'u birde sizin gür sesinizden, insanın içine işleyen sazınızdan dinlemek istiyorum.Bu şehri herkes sever ama sanatçılar bir başka sever" dedi.

Türk Halk Müziği repartuarına derlemeleri ile kaynak sağlayan sanatçılardan birisi olan Esat Kabaklıyı gecede sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Esat Kabaklı'nın 50. Sanat yılına özel düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu. Fetih Marşı'nı çalan Kabaklı ve orkestrasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tempo tutarak eşlik etti. Ardından Binali Yıldırım,İbrahim Kalın ve Mevlüt Uysal Esat Kabaklıya buket takdim etti. Yıldırım, Kalın ve Uysal, Esat Kabaklı ile birlikte Bil Oğlum'u okudu. Görüntü Dökümü:

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-protokol detayı

-esat kabaklı bil oğlum şarkısı

-binali yıldırım konuşması

-sanatçıların eserlerini okuması

-azerinin konuşması

-buket takdimi ve protokolun şarkı okuması 20.01.2019 - 03.35 Haber Kodu : 190120003

20.01.2019 - 03.37 Haber Kodu : 190120004 ====================================

4- SOKAK ORTASINDA EŞİNİ ÖLDÜREN SANIK, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Haber: Şengüler YEŞİL / İstanbul,(DHA)

İstanbul'un Şişli ilçesinde, 7 Şubat'ta eşi Leyla Karal'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Ali Karal'ın yargılamasında karar verildi. Mahkeme, sanık hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Duruşmada söz alan sanık ile maktulün ortak kızları olan Cansu Karal,"Çok iyi bir insan olabilir ama bunu yaptı ve cezasız kalmasını istemiyorum" dedi. İstanbul Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Karal, katılan sıfatıyla kızı Cansu Karal ve avukatları da mahkemede hazır bulundu. Esas hakkındaki son savunmaların alındığı karar duruşmasında sanık Ali Karal, "Benim çocuklarım nasıl bir baba olduğumu bilir, ben cani değilim. Çocuklarım okusun diye gece gündüz çalıştım. Kızım hukuk okuyor, ben kendimi onlara adamıştım. Kızım burada o söylesin nasıl bir insan olduğumu, o ne derse kabulümdür" dedi. Sanık ifadesinin üzerine söz verilen Cansu Karal ise "İyi bir baba olması bunu yaptığı gerçeğini değiştirmiyor. Kimse bizim için yaptıkları için bir şey demiyor. Çok iyi bir insan da olabilir ama bunu yaptı ve cezasız kalmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme Heyeti, sanık hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. İddia edildiği şekilde yüze tükürme ve hakaret ile ilgili sabit bulgu bulunmadığından haksız tahrik hükümlerini ve yargılamanın seyrine katkısı bulunacak olumlu bir davranışının bulunmaması nedeniyle iyi hal indirimini uygulamadı. Ayrıca canavarca his veya eziyet çektirme durumlarının gerçekleşmediği anlaşıldığından bu yöne ilişkin istemlerin reddine karar verdi. ======================================= 5-İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. İstanbul boğazının bazı bölgelerinde yoğun sis görüldü. Öte yandan görüş mesafesini düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler araç sis farlarını yakarak ilerlerdi. Görüntü Dökümü:

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-Boğazdan görüntü

-15 temmuz şehirler köprüsünden görüntü

-Çamlıca tepesinden görüntü

-TEM Otoyolundan görüntü

-Ortaköy'den görüntü

-Genel ve Detaylar

20.01.2019 - 06.15 Haber Kodu : 190120008 ================================== 6- BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Şirinevler'de bir kafede iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kafede çıkan tartışma da bir kişi silahla vurularak yaralandı. Olay Baçelievler, Şirinevler Mahallesi'nde gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım 1 Sokak üzerinde bulunan bir kafe de oturan ve kimlikleri öğrenilemeyen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla yaralandı. Çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik kamera çalışması da yaptı. Polis olay sonrası kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın maydana geldiği kafe

- Polisin olay yerindeki görüntüsü

- Genel ve detaylar 20.01.2019 - 03.40 Haber Kodu : 190120005 ============================= (ÖZEL)

7-ESENYURT'TA 4 KATLI BİNA İÇİNDE ÇIKAN ŞÜPHELİ YANGIN POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş ve en üst katında çıkan şüpheli yakılan eşyalar polisi alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfiaye ekipleri çıkan yangınları söndürürken, polis ekipleri de detaylı inceleme başlattı. Olay Esenyurt, Şehitler Mahallesinde sabaha karşı 04:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi yada kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle Yayla Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında ki kullanılmayan otomobil lastiği ile en üst katta apartmanın içinde bulunan sandığı ateşe verdi. Uykularından uyanan apartman sakinleri bina içinden dumanların yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanın hem girişinde alev alev yanan otomobil lastiğini hemde en üst katta yanan ahşap sandığı söndürmek için müdahale etti. İtfaiye ekipleri bina içinde ki ufak çaplı yangınları kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bina içinde çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, apartmanın en üst katında oturan bir vatandaşın iki çocuğu dumandan etkilendi. Olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri de dumandan hafif şekilde etkilenen çocukların tedavilerini ayakta yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Apartmanda oturan vatandaşlarında bilgisine başvuran polis ekipleri sokakta titizlikle güvenlik kamera çalışması yaptı. Polis ekipleri bina sakinlerinden aldığı bilgiler neticesinde olayı dışarıdan gelen kimliği belirsiz kişi yada kişilerin gerçekleştirdiği üzerinde durduğu öğrenildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çevrede şüpheli kişilere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin görüntüsü

- Bina sakinlerinin görüntüsü

- Polisin çevrede inceleme yapması

- Sağlık ekiplerinin görüntüsü

- Bina sakinleri ile röp

- Dumandan etkilenen çocuğun görüntüsü

- Genel ve detaylar ======================== 8- METİN TOPUZ'A CASUSLUK İDDİANAMESİ Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkındaki "casusluk" soruşturması tamamlandı. Savcılık, Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Metin Topuz, 4 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un gözaltına alınmasından 1 yıl 4 ay sonra tamamlandı. Metin Topuz'un şüphelisi olduğu 78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Binali Yıldırım, Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de "müşteki- mağdur" olarak yer aldı.

"ÖRGÜTÜN AMACINA ULAŞMASINDA AKTİF ROL ÜSTLENDİĞİ"

İddianamede, Metin Topuz'un 17-25 Aralık darbe girişiminde rol oynayan kumpas şüphelisi emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde çok yoğun irtibatının olduğuna dikkat çekildi. İddianamede, Topuz'un savunmasında, ABD'nin İstanbul Konsolosluğunda yapmış olduğu tercümanlık/mihmandarlık görevi kapsamında görüşmeler yaptığını söylediği, ancak görüşmelerin sıklığının FETÖ tarafından gerçekleştirilen 17/25 Aralık kumpası öncesinde yoğunlaşması dikkate alınarak bu savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. İddianamede, şüpheli Topuz'un "Casusluk faaliyetleri kapsamında, soruşturmaların kontrol ve koordinesi ile safahat ve sürecine dair bilgi alış verişi olduğu, örgüt mensuplarına iletilmesi maksadıyla kendisine verilen bilgi ve talimatların bu kumpas soruşturmaları gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs eden örgüt mensuplarına iletilmesi, bu yöndeki faaliyetlerin takibi, denetimi ve gerekli konularda müdahale veya yönlendirmeler ile örgütün bu amaca ulaşmasında aktif görev alarak rol üstlenmesi biçiminde olduğu ve bu süreçte icra edilen eylemlerin takip elemanı gibi kumpas soruşturmaların koordine ve kontrolünü yapmak olduğu anlaşılmıştır" denildi.

"TANIK İFADESİNE GÖRE ADİL ÖKSÜZ İLE İRTİBATLI"

İddianamede, soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan ve muhbirlik yaptığını belirtilen Nizamettin Çelikbilek'in beyanları doğrultusunda Metin Topuz ile 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan firari Adil Öksüz'le irtibatı olduğu da ileri sürüldü. Çelikbilek'in ifadesinde 2007-2008 yıllarında bir alışveriş merkezinde o dönem İstanbul İl Jandarma KOM Müdürü Asım Sürer ve Metin Topuz ile oturdukları esnada, şüpheli Topuz'a bir telefon geldiğini, Topuz'un kalkarak konuşmaya başladığını ve konuştuğu kişiye hitaben "Bu isteğiniz beni aşar hocam, beni direk arasın başka türlü bu isteğinizi gerçekleştiremem" ve "Adil bey arasın" şeklinde beyanda bulunduğunu söylediğine yer verildi. Çelikbilek'in bu konuşmayı Asım Sürer'e aktararak konuşmada geçen Adil'in kim olduğunu sorduğunu, Sürer'in de "Adil Öksüz'ü duymadın mı? 'Metin Topuz'un paşası da, efendisi de odur" dediğini söylediğine yer verildi. Görüntü Dökümü:

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-İddianame giren fotoğraflar