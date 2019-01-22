DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- ÇAVUŞOĞLU: IRAK'I YENİDEN İNŞA EDİP ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ İSTANBUL, (DHA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İBB Gençlik Mekrezi'nde gençlerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye'de itibar gösterilen bir aktör olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Irak'ı yeniden inşa edeceğiz ve ulusal güvenliğimizi koruyacağız. Oradaki terörle mücadelemizi de sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler bünyesinde "Gençlik Teşkilatı" kurulmasını önermesi ve "İstanbul bu teşkilatın merkezi olmaya adaydır" şeklindeki açıklaması üzerine, inşasına daha önce başlanmış olan merkezin "BM Gençlik Teşkilatı Merkezi" olacağını belirtti. Bu merkezin olumlu tepkiler aldığını kaydeden Çavuşoğlu, "New York, Cenevre ve Viyana gibi İstanbul'u BM'nin merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz" diye konuştu. "BİZ SURİYE'DE HERKESİN İTİBAR GÖSTERDİĞİ BİR AKTÖRÜZ"

Suriye'de yapılan operasyonlarla ilgili konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız bu sözüyle Dünya Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin görevini layığıyla yerine getiremediğine, dünya sorunlarını gerektiği gibi çözemediğine vurgu yapıyor. Biz bu ülkelere karşı değiliz. O ülkelerle ilgili ikili anlaşmalar yapıyoruz. Bazen anlaşıyoruz, bazense anlaşamıyoruz. Peki, biz Suriye'de neden herkesin itibar gösterdiği bir aktör haline geldik. Çünkü bizim Suriye politikamız net. Biz Suriye'de barış, huzur, siyasi çözüm, istikrar ve toprak bütünlüğü istiyoruz. Amerika'nın çekilmesinden sonra herkes gerçek gündemini ortaya koydu ancak biz hep aynı şeyi söyledik ve yaptık" şeklinde konuştu.

"IRAK'IN YENİDEN İNŞASI VE GÜÇLENMESİ BİZİM ULUSAL GÜVENLİĞİMİZDİR"

Irak'ta seçimden sonra kurulan hükümetle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Bu hükümet daha kapsayıcı olabilir ancak 'her şey bitti' diyemeyiz. Irak'ın yeniden inşası ve güçlenmesi bizim ulusal güvenliğimizdir. Bu inşanın yanı sıra terörle mücadeleyi de sürdüreceğiz" dedi. "KAŞIKÇI CİNAYETİNİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Avrupa'da İslam düşmanlığının hat safhada olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Orada yaşayan Müslümanlar ve Türkler hedef gösteriliyor. Geniş açıdan baktığımızda tehlike çok daha büyük. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de Türkiye'ye gelenlerin can güvenliğinin olmadığı söylenerek ülkemizden uzaklaştırılmak isteniyor. Bu cinayetle ilgili elimizdeki tüm bilgileri paylaştık. Ama Suudi Arabistan'da ne olduğunu bilmediğimiz bir süreç oldu. Çünkü katiller orada. Batılı ülkelerse bu davayı kapatmaya çalışıyor. Biz sebebini biliyoruz. Dünyada 'Basın özgürlüğü var' diyenler parayı görünce nasıl bu işi ört pas ettiğini görüyoruz. Ama bu işin peşini bırakmayacağız ve sonuna kadar gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı oldu. Yakında gerekli adımları da atacağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Mevlüt Çavuşoğlu konuşma

Katılımcılar detay 21.01.2019 - 18.32 Haber Kodu : 190121170 =================================== 2- DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı devam eden gençlik merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu, gençlik merkezinin Birleşmiş Milletler(BM) Gençlik Merkezi olarak faaliyet göstermesi için BM nezdinde girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından Ataköy'de yapımı devam eden gençlik merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın da eşlik ettiği Bakan Çavuşoğlu, incelemelerde bulunduğu, inşaatı devam eden gençlik merkezinin BM gençlik merkezi olarak faaliyete geçmesi için BM nezdinde girişimlerde bulunulduğunu söyledi. Görüntü Dökümü:

------------------

-Mevlüt Çavuşoğlu'nun incelemeleri

-Yaptığı açıklama 21.01.2019 - 18.01 Haber Kodu : 190121157

================================ 3- ATAŞEHİR'DEKİ SİLAHLI SALDIRGANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Ataşehir'de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, ağır yaralı Emre D. hastaneye kaldırıldı. Saldırganların kaçış anı ise bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 15.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gerçekleşti. Araçla kafenin önüne gelen 4 kişiden biri yanında getirdiği silahla Emre D.'ye ateş etmeye başladı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Emre D. ağır bir şekilde yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken ağır yaralı Emre D., ambulansla Fatih Sultan Mehmet eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis civardaki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor. Başlarına kaşkol geçiren ve yüzlerini kapatan saldırganların olay yerinden kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Olay yeri

-Güvenlik şeridi

-Polislerin incelemeleri

-Genel ve detaylar -Güvenlik kamerası

-Kaçış anları 21.01.2019 - 17.25 Haber Kodu : 190121154 ==========================

4- KAFEDE MUŞTALI DEHŞET Haber: Gülseli KENARLI - Alper KORKMAZ - Çağatay KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA -

Avcılar'da bir kafede muştalı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Hacı Selim Altıntaş ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz perşembe Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Hacı Selim Altıntaş ve arkadaşı bir başka masada oturanlarla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Hacı Selim Altıntaş, muştayla dövülerek ağır yaralandı. O anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı genç olay sonrası, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Kafatasında kırık bulunan Altıntaş iç kanama nedeniyle iki kez ameliyat edildi. Altıntaş, bugün normal odaya alındı. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA ALTINTAŞ YAŞADIKLARINI ANLATTI

56 yaşındaki müteahhit baba Selim Altıntaş, "Arkadaşıyla kahve içmeye gidiyor. Diğerleri oraya muşta, bıçak saklamış. Çocukların bir şeyden haberi yok kavgaya tutuşuyorlar. 6-7 kişilik bir grup, bir kişiye linç eder gibi vuruyorlar. Yere düşüremedikleri zaman muştayla vuruyorlar. Kafatasını kırıyorlar. Yere düştükten sonra da vurmaya devam ediyorlar" dedi.

Oğlunun elektrik, elektronik mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Baba Altıntaş, "Sporcu, içkisi, sigarası, kötü alışkanlığı olmayan bir delikanlı. Kahve içmeye arkadaşı davet etmiş. Bir kumpas diğer arkadaşının da olaydan haberi var, bunun haberi yok. Ortada kalmış, arkadaşını savunayım derken bütün olay bunun üzerine kalmış. Hukuk yoluna başvurduk, avukat tuttuk. Savcılık inceleme kararı aldı. Failleri inceleniyor, iki kişi tutuklandı. Artık görüntülerden polis tutuklamaya devam edecek. Cinayet işlemeye kalktılar, öldürmeye kalktılar oğlumu" şeklinde konuştu. İKİ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Muhammed Ali Y. ve Mehmet B., isimli iki şüpheliyi yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Olay anı (güvenlik kamerası)

- Baba Altıntaş ile röportaj

- Aile yakınlarının görüntüsü

- Hastaneden görüntüler

- Hacı Selim Altıntaş'ın fotoğrafları

- Detaylar 21.01.2019 - 18.05 Haber Kodu : 190121158 ================================== 5- İSTİNAF MAHKEMESİ OĞLU YİĞİTCAN'I 17 KEZ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİNİN CEZASINDA İNDİRİM YAPTI Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin, Fatih'te 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu'nu 17 bıçak darbesi ile öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan Nezir Türkoğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin hükmü onadı.

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin, Nezir Türkoğlu'nun, oğlu Yiğitcan ve eşi Neriman Türkoğlu'na karşı işlediği öne sürülen, "Kasten yaralama", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verdiği 35 yıl 9 aylık cezayı ise 10 yıl 9 aya düşürdü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Nezir Türkoğlu, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlandı.

Tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Neriman Türkoğlu'nun Avukatı Esin Yeşilırmak, yerel mahkeme tarafından sanığa verilen cezaların usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, bu cezanın onanmasını istedi.