DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- KIZLARINI METRO RAYLARINA BIRAKAN BABAYA İDARİ PARA CEZASI Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Bayrampaşa'da üç küçük kızını metro raylarına bırakan babaya idari para ceza kesilirken, kızlar Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.

Bayrampaşa'da 3 küçük kızını metro raylarına bırakan babaya "Tren hattındaki trafiği tehlikeye düşürmekten" 235 lira idari para cezası kesildi. Olayın ardından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen çocuklar, buradaki işlemlerinin ardından Çocuk esirgeme kurumuna gönderildi.

3 küçük kızıyla istasyona gelen bir kişi, çocuklarını raylara bırakmış, kimsenin çocukların yanına yaklaşmasına izin vermemişti. İstasyondaki görevliler metro gelmeden enerjiyi keserek çocukları raydan almıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri de babayı gözaltına almıştı. Gözaltına alının baba ilk ifadesinde, metro yakınındaki bir inşaatta çalışırken işten çıkarıldığını ve parasını alamadığı için eylem yaptığını söylemişti. Görüntü dökümü:

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-İstasyonda bekleyen çocuklar

-Polis ekipleri

-Babanın görüntüsü

-Babanın ve çocukların polis otosuna götürülmesi

-Babanın konuşması

-Polis aracına konmaları

-Aracın ayrılması

-Genel ve detaylar

01.02.2019 - 19.32 - Haber Kodu : 190201222 ================================ 2- TANKER KAZASINDA YARALANAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun emniyet şeridindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan kamyon sürücüsü Bahattin Albayrak hayatını kaybetti. Kaza yerindeki hafriyat kamyonu ve tanker de bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSTOÇ-TEM Mahmutbey yönünde ilerleyen hafriyat kamyonu emniyet şeridinde park halindeki tankere arkadan çarptı. Çarpışma sonrası hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Yaralanan hafriyat kamyonu şoförü Bahattin Albayrak, olay yerine gelen ambulansla Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Albayrak'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Albayrak'ın cenazesi gece saatlerinde hastaneden alınarak, Adli Tıp morguna kaldırıldı. TANKER VE HAFRİYAT KAMYONU KALDIRILDI

Kazada hurdaya dönen tanker ve yanan hafriyat kamyonunu kaldırma çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü. Tanker çekici yardımıyla bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin eşliğinde kaldırıldı. Yanan hafriyat kamyonun kupası da olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı. Firma tarafından olay yerine gelen başka bir kamyon kupası, yanan hafriyat kamyonunun dorsesine bağlanarak çekildi.

Yol bakım ekiplerinin kaza sonrası otobanda temizlik yapmasının ardından, yol tamamen ulaşıma açıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Tankerin götürülmesi

- Yanan hafriyat kamyonunun kaldırılma çalışmaları

- Kamyonun kaldırılması

- Cenazenin hastaneden çıkışı

- Genel ve detaylar =====================================

3- KÜÇÜKÇEKMECE'DE MARANGOZ ATÖLYESİNDE YANGIN Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın nedeniyle, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Yarımburgaz Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1. Karaca Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kapalı olan marangoz atölyesinin kapısını açarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de herhangi olumsuz bir duruma karşı hazır bekletildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatılan yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye araştırma yapıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yangının çıktığı iş yeri

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Polisin önlemi

- Genel ve detaylar ========================= 4- ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL MARKETE GİRDİ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil markete daldı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye istikametine ilerleyen sürücü Ekrem N. yönetimdeki 34 AID 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı sonra da bir market zincirinin şubesine girdi. Kaza sonucu markette maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ekrem N., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, iyi olduğunu söyleyerek sağlık ekiplerinin kendisine müdahale etmesini istemedi. SÜRÜCÜ 1.21 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sırasında sürücü Ekrem N.'ye trafik polisleri tarafından alkol testi yapıldı. Alkolmetreye üfleyen sürücü Ekrem N., 1.21 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, kazayla ilgili ifadesinin alınması için Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü.

Markete dalan otomobil, polisin olay yeri incelemesinin ardından, ekipler tarafından çekici yardımıyla yaklaşık iki saatte kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Markette giren otomobilden detay

-Trafik polisi sürücüye alkolmetreyi üfletmesi

-Marketinin içerisinden detay

-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması

-Kaldırım taşı ve otomobilin yerdeki parçaları

-Genel ve detaylar ========================================== 5- BİNALİ YILDIRIM BARIŞ MANÇO MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

TBMM başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Kadıköy Moda'da bulunan Barış Manço müzesini ziyaret etti. "TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞ EFSANE BİR SANATÇIMIZDIR"

Barış Manço'un ölüm yıldönümünde buraya gelen Yıldırım'a Barış Manço'nun eşi Lale Manço ve oğlu Batıkan Manço eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, "Barış Manço sadece Kadıköy'ün Moda'nın değil Türk milletinin gönlünde taht kurmuş efsane bir sanatçımızdır. Bugün onun vefatının 20. yıldönümü. Yıllar geçse de Barış Manço sevgisi bitmiyor, artarak devam ediyor. Yediden yetmişe herkes onun uzun yıllar yaşadığı bu evde geriye bıraktığı hatıralarıyla karşılaşmak için onu hatırlamak için geliyor, buralarda dolup taşıyorlar" dedi.