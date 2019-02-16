DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- METRİS CEZAEVİ'NDE YANGIN HAREKETLİLİĞİ: 27 MAHKUM DUMANDAN ETKİLENDİ Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU -Cemil ÖZDEMİR-Çağatay KENARLI-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA

Metris Cezaevi'nde mahkumların kaldığı koğuşta yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı mahkumlar tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, cezaevinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Metris Cezaevi'nde mahkumların kaldığı bir koğuşta dün saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın FETÖ, terör örgütü PKK ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından mahkumların kaldığı T1 koğuşunda meydana geldi. Cezaevi çevresinde Özel Harekat ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Cezaevine kısa sürede 6 itfaiye ve 2 ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü. Yangında 27 mahkum dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen mahkumlar tedbir amaçlı çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Cezaevine, itfaiye ve ambulans sevk edilirken çevrede özel harekat polisleri önlem aldı. Yangın sırasında bazı mahkumların dumandan etkilendiği kaydedildi. Yangının itafiyenin müdahelesiyle kontrol altına alındı.

MAHKUM YAKINLARI CEZAEVİNE GELDİ

Öte yandan yangın haberini alan mahkum yakınları Metris Cezaevi'ne geldi. Cezaevi kapısı önünde polis güvenlik önlemi alırken, mahkum yakınları burada bir süre bekledi. BAŞSAVCILIKTAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Metris Cezaevi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada,

"Bugün saat 20.40 sıralarında Metris 1 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin barındırıldığı bir koğuşta henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Ceza İnfaz Kurumu personeli ve Cezaevi Tabur Komutanlığı görevlilerince olaya süratle müdahale edilmiş derhal olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri ile birlikte yangın diğer hiçbir koğuşa yayılmadan kısa sürede söndürülmüştür. Dumandan etkilenen 3 tutuklu ile görevli bir infaz ve koruma memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilerek sağlık kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Cezaevinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ve ambulans

-Özel harekat polisinin görüntüsü

-Cezaevi önündeki hareketlilik

-Cezaevi önünde yaşanan hareketlilik

-İçeriye giren araçlar

-Polis önlemi

-Mahkum yakınları

-Genel ve detaylar

15.02.2019 - 21.58-Haber Kodu : 190215233

15.02.2019 -22.25- Haber Kodu : 190215234

15.02.2019 -23.28- Haber Kodu : 190215241

15.02.2019 - 23.50-Haber Kodu : 190215243

16.02.2019 -00.26- Haber Kodu : 190216004

16.02.2019 -01.05- Haber Kodu : 190216009 ================================== 2-MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜNDE KAFEDE YANGIN Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde bulunan kafenin mutfak bölümünde dün saat 20.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün kafeyi sardı. İhbar üzerine kampüse itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğrencilerin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kafe kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Alev alev yana kafe

-İtfaiyenin müdahalesi

(AKTÜEL)

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Kampüsün kapısından görüntü

-Genel ve detaylar

15.02.2019 -21.09- Haber Kodu : 190215223

15.02.2019 - 21.24-Haber Kodu : 190215226 ================================= 3-İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul'da dün akşam 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. 2019 yılında 4'üncüsü düzenlenen denetimler kapsamında kurulan arama noktalarında aramalar yapıldı.

Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri katıldı. Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Denetim noktalarında birisi de Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi oldu. Şüpheli araçları durduran ekipleri arama yaparken sürücüler ve yolcular GBT'den geçirildi. Narkotik köpeği 'Zorro'da denetime katılarak araçların içerisi ve bagaj kısmında arama yaptı. Özel Harekat Polisleri de denetim noktasında geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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(KADIKÖY)

-Denetim Noktası

-Şüpheli araçların durdurulması

-Sürücülerin ve yolcuların üzerleri aranması

-Araçların içerisi ve bagaj kısmında aramalar

-Narkotik Köpeği Zorro

-Özel Harekat Polisleri güvenlik önlemi

-GBT Uygulamasından detay

-Genel ve detaylar

15.02.2019 - 22.48-Haber Kodu : 190215236 ======================================= 4- YILDIRIM: İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ DÜŞÜNELİM Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, Kağıthane Kültür Merkezi'nde İstanbul Karadenizliler Derneği'nin düzenlediği programa katıldı. Programa Yıldırım'ın yanı sıra ,Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Ak Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin, İstanbul Karadenizliler Derneği Başkanı Ahmet Balcı ve çok sayıda davetli katıldı. "BU BİR BAYRAK YARIŞI"

Programda konuşan Binali Yıldırım, "Kağıthane daha 1994'te sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olmadan önce bu hizmet belediyeciliği ile tanışan bir ilçemiz oldu. Fazlı Kılıç başkanımız uzun süredir bu ilçede güzel hizmetler yaptı. 15 yılı bulan hizmetleri var. Kendisine sizler adına teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Şimdi bayrağı devralmaya hazırlanan ve 31 Mart seçimlerinde sizden destek isteyen Kağıthane Belediye Başkan adayımız Mevlüt Öztekin. Eminim ki Mevlüt Bey de Fazlı Bey'in bıraktığı yerden bayrağı daha da yukarılara taşıyacaktır. Mevlüt Öztekin'i belediye başkanlığına taşımaya hazır mısınız? Mevlüt Öztekini başkan yaparken beni de unutmayın" dedi.

Yıldırım, "Bu iki ittifak seçime giriyor. Kararı İstanbul verecek. İstanbul ahalisi verecek. Ben şunu istiyorum bu seçim ittifaklar arası rekabet yerine İstanbul'un geleceğine yönelik İstanbulluların kararına dönüşsün. İstanbul'u konuşalım. İstanbul'un geleceğini konuşalım. İstanbul aidiyetini konuşalım. Genel siyasette üst düzeydeki mücadeleye İstanbul'un gündemi arada gümleyip gitmesin çünkü günün sonunda olan olacak genel siyaset devam edecek. İstanbul'da seçtiğiniz adaylarla baş başa kalacaksınız. Sizden en büyük talebim şudur; Yereli konuşalım. İstanbul gündemini takip edelim. İstanbul'un geleceğini düşünelim. İstanbul'un geleceği evlatlarımızın geleceğidir. İstanbul'un geleceği Türkiye'nin geleceğidir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Binali Yıldırım'dan detaylar

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Binali Yıldırım'a plaket takdimi

-Hatıra fotoğrafı

15.02.2019 - 23.41-Haber Kodu : 190215242 ========================= 5- YILDIRIM'DAN LALE FİGÜRLÜ EBRU Gülseli KENARLI-İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Yıldırım Sanat Merkezi'nde lale figürlü ebru yaptı.

Beyoğlu'nda, 2014 yılında yanan tarihi Kasımpaşa Sıbyan Mektebi, restore edilerek Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi'ne dönüştürüldü. Sanat merkezi için bugün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa, Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Harun Muş, MHP İlçe Başkanı Bayram Gölcük ve çok sayıda kişi katıldı.

Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi'nin açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Daha sonra içeriye giren Yıldırım ve beraberindekiler sanat merkezini gezdi. Kursiyerlerle sohbet eden Yıldırım burada lale figürlü ebru yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Sanat merkezinin bulunduğu binanın görüntüsü

-Yıldırım'ın açıklamaları

-Kurdele kesimi

-Yıldırım'ın sanat merkezini gezmesi

-Yıldırım'ın ebru yapması

-Genel ve detaylar

15.02.2019 -18.48- Haber Kodu : 190215209 ===================================== 6- MOTOSİKLETLİ TRAFİK MAGANDASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul'da otoyolda kullandığı motosikletle araçların arasında makas atan trafik magandası Zafer G.(22) polis tarafından gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Zafer G.'nin videoyu çektikten bir süre sonra alkollü otomobil kullanmak suçundan ehliyetine el konduğu ortaya çıktı. Polis görüntülerde görülen ikinci motosikletli magandayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. OTOYOLDA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Sosyal medyada otoyolda araçlar arasında makas atarak hızla ilerlerken motosiklet görüntüleri üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosikletin araçları adeta sıyırarak geçtiği, sürücünün ise zaman zaman ellerini motosikletin gidonundan çektiği görüldü.