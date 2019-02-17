DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA) Fatih'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatı katı alev alev yanan binada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın saat 07.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatısı alev alev yanan binaya köpük sıkarak müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin sokakta park halinde bulunan araçlar yüzünden yangın yerine ulaşmak için zorluk çektiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasından sonra yangın kontrol altına alındı. Bazı vatandaşların ise cep telefonlarıyla yangını görüntülediği görüldü. Şans eseri yangında ölen yada yaralanan olmadı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi'nin açılışına, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ve ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu katıldı. Türkiye'de ilk kez Atatürk Kitaplığı'nda başlatılan 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane' projesinin ikinci etabı olan Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi'nin açılışına öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Açılışta öğrencilerle tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve İBB Başkanı Uysal daha sonra proje ile ilgili konuştu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANESİ 2019'UN İKİNCİ YARISINDA AÇILACAK"

İBB'nin sunmuş olduğu 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'nin son derece önemli bir hizmet olduğunu belirten Kalın, "Bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir. İslam medeniyeti vahiy ile başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesiyle de kitap medeniyetinin temelleri atılmıştır. Bizim kültürümüz okuma üzerine kurulmuştur. Bu çağda bizim kitaplardan uzak bir hayat sürmemiz düşünülemez. Hem geçmişi anlamak hem de bugünümüzü ve yarınımızı inşa etmek bu mekanlar son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı miller kıraathaneleri ile de Türkiye'de yeni bir okuma seferberliği başlatılıyor. Son yıllardaki okuma oranlarına baktığımızda da basılan ve okunan kitap sayılarının katlanarak arttığını görüyoruz. Ankara'da da bir Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi inşa ediliyor. Bu yılın ikinci yarısında hizmete açılacak" dedi.

ÖĞRENCİLERE SICAK ÇORBA İKRAMI

İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'nin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu. Ümraniye'deki Süheyl Ünver Kütüphanesi'nin de 24 saat İstanbullulara hizmet vereceğini kaydeden Uysal, ilerleyen günlerde Başakşehir Rasim Özdenören Halk ve Çocuk Kütüphanesi ile Fatih Ahmet Kabaklı Halk ve Çocuk Kütüphanesi'nin de 7 gün 24 saat hizmet vereceğini söyledi.

Barbar Modern Medeni adlı kitabını imzalayarak öğrencilere dağıtan Kalın, daha sonra Uysal ile birlikte kütüphaneye gelen öğrencilere sıcak çorba ikram etti.