DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

2- ESENLER'DE HURDA YIĞININA DÖNEN ARAÇTA CAN PAZARI: 4 YARALI

Köpeği kanlar içinde gören çevredeki vatandaşlar durumu mahallede bulunan bir hayvan kliniğine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Veteriner Hekim Eren Aydın Çilingir olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından köpeği kliniğe götürdü. Veteriner Hekim Çilingir, "Akşam saatlerinde bir arkadaşımızın minik dostumuzun silahla vurulduğunu söylemesi üzerine, klinikteki çalışma arkadaşlarıyla minik dostumuzu almaya gittik. İlk olarak kafa tasında kanama olduğunu gördük. Yara bakım ve kanama durdurucu ilaçlarını yaptık. Daha sonra kanaması durup, durumu stabil olduktan sonra kafatası röntgeni çektik. Kafa tasında herhangi bir kurşuna rastlamadık. Şu an genel durumu kritik hayati risk devam ediyor. Çok fazla kan kaybetmiş. Gerekli müdahaleler yapılıyor" dedi.

Burada konuşma yapan Süleyman Soylu, "Dünya ülkeleri içerisinde demokrasi hak eden en birinci ülke Türkiyedir. Türkiye çok bedel ödedi. Her 10 yılda bir darbeyle karşılaştı. Darbe yapanları başka işlerle değil kumpaslarla, tezgahlarla değil, siyasal iradesiyle mağlup etti.Türkiye darbeler tarihini demokrasi ile yenen nadir ülkelerden birisidir" dedi.

"İKİ YILDA TOPLAM 800'ÜN ÜZERİNDE PKK'LI TESLİM OLDU" Soylu "İki yılda toplam 800'ün üzerinde PKK'lı teslim oldu. Biz bunun 350'sini ikna metoduyla teslim aldık. Binin üzerinde PKK'lı ailelerle bugün jandarma ve polis arkadaşlarımız birebir irtibat halindeler evladınızı çağırın adelete teslim olsun diye. PKK'ya katılanın iki katı kadar bizim onlardan ikna ile aldıklarımız. Bu şu demektir bir örgütü çözüyorsunuz. Bir mücadele ortaya koyuyorsunuz. Sadece teröristi tasviye etmek değil, örgütün hem fiziki hem de psikolojik halini ortadan kaldırabilmek için her şeyi yapıyorsunuz" diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu salon çıkışında vakfın hatıra defterini imzaladı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu'nda düzenlediği mitingde kilitli bir otomobilde çocuk bırakıldı. Küçük çocuk Bakan Soylu'nun korumaları tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında, edinilen bilgiye göre mitinge yakın bir noktada aracını park ederek alışveriş yapmaya gelen Recep Can, 5 yaşındaki Eymen Can isimli çocuğunu arabada bıraktı. Aracı kilitleyip, alışverişe giden baba daha sonra çocuğunun araçta olduğunu unutarak, miting alanına geçti. Kapısı kilitli araçta çocuğu fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Çocuğun otomobilde kilitli kalması bu sırada sahnede toplananlara hitap eden Bakan Soylu'ya da haber verildi. Bakan Soylu, sahneden aracın camının kırılarak çocuğun kurtarılmasını istedi. 5 yaşındaki Eymen, Bakan Soylu'nun korumaları tarafından aracın camı kırılarak, kurtarıldı.

Haber-Kamera: İstanbul DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sancaktepe'de düzenlenen mitinge katıldı. Sarıgazi Demokrasi Caddesindeki mitinge Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama ve CHP'li vekiller katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte yeniden bu ülkede demokrasiyi inşa edeceğiz. Hep birlikte çalışacağız. Sen, ben, A partisi, B partisi demeyeceğiz. Hep birlikte Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi için mücadele edeceğiz. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu paylaşan herkes vatanseverdir. Bir diğerleri gibi değiliz. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmayız. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun her insan değerlidir ve bizim başımızın üstünde yeri vardır. Onlar vatandaşları ayırmak istiyorlar. Bölmek, kavga çıkarmak istiyorlar. Kavgadan kaçınacağız. Herkesi kucaklayacağız. Ülkeye, insana, çocuklara hizmet etmeyi bir vatanseverlik olarak düşüneceğiz" dedi.

"BU MEMLEKETTE BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ" Kılıçdaroğlu, Biz halkın partisi olarak hiç kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayız. Herkesin işi olsun isteriz. Arkadaşımız, Özgen kardeşimiz Sancaktepe'de belediye başkanı olduktan sonra 'şu işçiler Ak Parti döneminde girdi. Ben onların işine son vereyim' asla bunu demeyecek. Onlar çalıştıkları sürece, ürettikleri sürece onların güvencesi ben olacağım. Ayrımcılık yapmayacağız. Bütün herkesi kucaklayacağız. Birileri konuşuyor, her türlü hakareti yapıyor. Bunlara karşı sessizim. Çünkü o insanlarla uğraşmak doğru değildir. Onların diliyle konuşmak doğru değildir. Bizim yüreğimizde insan sevgisi var. Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Bütün AK Partili kardeşlerime şunu söylemek isterim; bu memlekette huzura ihtiyacımız var. Bu memlekette işsizliğin olmaması lazım. Yoksulluğun olmaması lazım. Biz huzurun adresiyiz, kavganın değil. 1 Nisandan itibaren buranın kaderi değişecek. Yeni şeyler yapacağız. Güzel şeyler yapacağız. İşsizlikle mücadele edeceğiz. Bu memlekette barışı sağlayacağız. Birlikte yaşamayı sağlayacağız" diye konuştu.

"HERKESE EŞİT AMA FAKİRE BİRAZ DAHA EŞİT DAVRANACAKSIN" Kılıçdaroğlu, "Bir mahallede yoksulluk varsa, insanlar geçinemiyorsa o mahalleye pozitif ayrımcılık yapacaksın. Oraya daha fazla hizmet götüreceksin. Yoksul mahallelere, fakire fukaraya daha fazla hizmet götüreceksin. Onlar gibi yapmayacaksın. Herkese adil, eşit ama fakire biraz daha eşit davranacaksın. Sancaktepe'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sancaktepe'de bütün çocukların beslenme, gıda güvenceleri olacak. Anne asla 'çocuğumu besleyemedim' duygusuna kapılmayacak. Çünkü bilecek ki 'Sancaktepe'de sosyal demokrat, halkını seven, ayrım yapmayan bir belediye başkanı var' diyecek" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-İmamoğlu'nun üniversiteye gelişi

-İmamoğlu'nun konuşmaları

04.03.2019 - 21.42 Haber Kodu : 190304248

=========================

9-MUSTAFA DENİZLİ: BAZI ŞEYLER TERS GİDİNCE SİNİRLENİYORSUNUZ

* Cem Ergenç: Her şey normal

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında tansiyonu düşen ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, hastanenin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüp doktoru Cem Ergenç ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Denizli, "Bu akşam yaşadığımız hadise her hafta yaşadıklarımızın bir parçası. Son derece hassas bir doktor kardeşimizle çalıştığımız için, bana olan yoğun sevgisi biraz fazla titiz davranmamıza neden oldu. Onu hiçbir şekilde dinlemememiz mümkün değil. Her maçta yaşadığım gerilim bu maçta da yaşandı. Gayet doğaldır. Birtakım şeyleri ortaya koyarsınız, futbolcularınızı, taraftarları izlersiniz. Oynanan futbol her şeyiyle iyi giderken bazı şeyler ters gidince sinirleniyorsunuz" dedi.