DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş'ta, Yakup K. adlı kişi, sokak üzerinde tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla ayaklarından vuruldu. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, Vişnezade Mahallesi Çeşme Meydanı Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kız arkadaşıyla görüşmeye giden Yakup K., sokak üzerinde yürürken, daha önceden tanıştığı iddia edilen 3 kişiyle karşılaştı. Yakup K. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler, sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bir kişi, tabancayla Yakup K.'nın ayaklarına doğru 3 el ateş etti. İki bacağından da yaralanan Yakup K., kanlar içinde yere yığılırken saldırgan ile iki arkadaşı ayrı yönlere kaçtı. Silah seslerini duyan sokak sakinleri, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Bu arada, yaralının sedyeyle ambulansa götürülürken kız arkadaşından cep telefonunu bulmasını istediği görüldü.

Ersan SAN - Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA Sultangazi'de, evdeki televizyonun patlaması sonucu binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtardıktan sonra yangını söndürdü. Yangın, İsmetpaşa Mahallesi 95. Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede tüm daireye yayılan yangın nedeniyle, üst kattaki bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri, ambulansta müdahale etti. İtfaiye ekipleri, binanın çatısından yükselen alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, binada hasar oluştu. Yangının, evdeki televizyonun patlaması sonucu çıktığı belirlendi.

SALDIRI ANI KAMERADA Yakup K.'nın, karşılaştığı 3 kişiyle tartıştığı sırada vurulma anı ve saldırgan ile arkadaşlarının ayrı yönlere kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi bir aracın arkasında konuşurken kafasında bere bulunan kişinin tabancasını çıkarıp Yakup K.'ya ateş etmesi, vurulan Yakup K.'nin yere düşmesi ve saldırganların kaçmaları görülüyor.

"BEYLİKDÜZÜ'NDE KAÇAK CAMİ YAPTIM"

Ekrem İmamoğlu mitingteki konuşmasında, "Seçim kazanmak için her yol mubah değildir. Birilerini kalbini kırarak bir seçim kazanmak istemiyorum. Kriz var, yoksulluk, işsizlik yaşıyoruz. Şu şehre moral, samimiyet, güler yüz gelsin, bu şehirde 6 ayda kriz kalmaz. Benim insanıma moral, sevgi, kucaklaşma lazım. Herkes birbirini sevecek, hal-hatır soracak. Biz, milletiz. Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım. Adını da mücadeleyle beraber 'Kuvay-i Milliye Camii' koydum. Bir kişi mutsuz olursa üzülecek bir belediye başkanıyım. Vicdan ahlak her şeyin önünde olmalı. 1 Nisan'da yeni bir dönem başlıyor." dedi.

"VEREN EL, ALAN ELİ GÖRMEYECEK"

İmamoğlu, "Gıdaya erişimi ucuzlatacağız. Milletin önüne seçime 1 ay kala, milleti kuyruğa dizmeyeceğiz. Veren el alan eli görmeyecek. Bizim ahlakımızda bu var. Keyfinden mi giriyor kuyruğa. Parası yok. Tanzim satışı ortaya çıkaran siyasi anlayıştan geliyoruz. Gelin size tanzim satışı anlatalım. Ulaşımı ucuzlatacağız. 'Kimin parasını, kime harcıyorsun' dediler. İstanbullu'nun parasını güle oynaya İstanbullu'ya harcıyorum. Eğitime destek olacağız. Eğitim bizim canımız. Eğitimi ucuzlaştıracağız. Hızlıca 150 kreşi devreye sokacağız. Suyu ucuzlatacağız. Derlerse 'Kimin parasıyla', 'Benim paramla' deyin. Yüzde 1 olan sosyal yardımları 3 katına çıkaracağız. Sosyal yardımı konuşmak istemezdim ama şehir büyük yoksulluk yaşıyor. Biz, sizin yoksulluğunuzu hissediyoruz. Sonra hep beraber ayağa kalkacağız. Yapmadıkları toplu ulaşım yatırımlarını, yapamadıkları metro hatlarını biz bitireceğiz. Biz bu şehrin kültür sanatla ilgili tüm eksikliklerini zenginliğe dönüştüreceğiz. Kadıköy'deki çocukla Bağcılar'daki çocuk aynı seviyede yetişecek." diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun konuşması

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05.03.2019 - 22.03 Haber Kodu : 190305249

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