DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

"ARTIK TÜRKİYE ANTARKTİKA'DA DA VAR DEDİK" Antarktika Bilimsel Araştırma heyeti ve aileleriyle birlikte basın açıklaması yapan Vali Ali Yerlikaya, "Sizlerle beraber büyük sevinç, mutluluk ve onur paylaşıyoruz. Atatürk Havalimanı'mızdan 29 Ocak tarihinde 3. Antarktik Bilim Heyetimizi Antarktika yolculuğuna uğurlamıştık. Bugün sizlerle beraber,Burcu hocam ekibimizi salimen getirdi. Aileleriyle beraber bütün Türkiye bütün İstanbul bu sevinci yaşıyor. 3. Antarktik Bilim seferimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkilendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uhtesinde yapılıyor. Ama aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi koordinesinde yapılıyor. İstanbul Teknik Üniversitemizde Antarktika Araştırma Merkezi Müdürü Burcu Özsoy, kendisinin dördüncü ama bilim heyetimizin üçüncü ulusal seferini yük akıyla, büyük bir başarıyla yaptılar. Bütün arkadaşlarıyla beraber yurduna kavuştu. Bu gezinin diğer gezilerden ayıran en önemli özelliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hazırlığı, arkadaşlarımızın çalışmasıyla Antarktika'da geçici bir üst kuruldu. Bilim adına bayrağımız orada dalgalandı. İstiklal Marşı'mız orada söylendi. Hepimiz o manzarayı gördüğü an çok büyük sevinç ve onur yaşadık. Kalıcı üst kurmayla da ilgili arkadaşlarımız keşif ve fizibilite çalışmalarını yaptılar. Önümüzdeki yıl dördüncü ve hep diğer sayılarla kazasız belasız yük akıyla devam etmesini diliyoruz.Artık Türkiye Antarktika'da da var dedik" İfadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR MİSYONDU, HERKES ÇOK YOĞUN ÇALIŞTI VE BAŞARDI" İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Antarktika Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uhtesinde, Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın çok yakın takibiyle, İstanbul Teknik Üniversitesi koordinasyonunda katılan tüm arkadaşlarla beraber sağlıkla vatanımıza döndük. Şu an anlatırken bile kalbim çok hızlı atıyor, ellerim titriyor. Büyük bir misyondu. Herkes çok yoğun çalıştı ve başardı. Duyguluyum.Bu gururu ülkemize yaşattığımız için,sizlerinde destekleriyle iyi ki varsınız.Arkadaşlarımıza ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"O BEYAZLIĞIN ÜZERİNE KIRMIZI BEYAZ TÜRK BAYRAĞIMIZI KOYABİLMEK BENİM İÇİN EN BÜYÜK GURURDU" İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Antarktika Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy ve Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen DHA mikrofonuna da konuştu. Doç. Dr. Burcu Özsoy, "Üçüncü seferimizi yaptık, bundan sonra orada bir adresimiz var.Bu adrese bilim insanları gidecek ve orada çalışmalar yapacak.Bir iki aylık süreler içerisinde.En azından sonraki 3 sene kapısını açabileceğimiz yuvamız var" dedi. Şahika Ercümen, "Balinalarla birlikte dalış yaptık. Yaklaşık 5-10 metre önümden dört tane balina atladı. Onlarla birlikte dalmak muhteşemdi. Her şeyden önemlisi orada o beyazlığın üzerine kırmızı beyaz Türk bayrağımızı koyabilmek benim için en büyük gururdu" dedi.

BÖYLE BİR YERDE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GURURDU

Beyaz kıta dalışından da bilgi veren Ercümen, "Antarktika hiçbir zaman şartları tahmin edemeyeceğiniz bir yer. Bir anda fırtına çıkıyor,bir anda güneşli bir hava sizi karşılayabiliyor. O yüzden planlar hep aksadı.Oranın yazı -15 kışını söylememe gerek yok.Yaz mevsiminde -15'leri gördük. Dalış yaparken -1 dereceydi. Şu an -1 dereceye elinizi soksanız eliniz uyuşmaya başlar. Soğuk yanığı gibi canınızı çok acıtan bir su sıcaklığı.Buna rağmen dalışı orada bir şekilde tamamladım.Su altı çok canlı,çok korunmuş. Bilimin ve barışın kıtası diyoruz biz beyaz kıtaya.Böyle bir yerde ülkemizi temsil etmek benim için çok büyük bir gururdu" diye ko

"DÜNYANIN NERESİNDE DALARSAM DALAYIM HER ZAMAN TERCİHİM TÜRKİYE OLUYOR"

"Antarktika da mı yoksa Türkiye'de mi dalmanın mı daha keyif verici olduğu" sorusuna Milli sporcu Şahika Ercüment, "Antarktika'da ülkeyi temsil ederken dalmak insanın hayatında bir kere yapabileceği bir şey belkide.Ülkemiz ise her zaman beni evinde gibi hissettiriyor.Hatta orada daldıktan sonra sıcak,güzel ve mavi sularımızın kıymetini daha da çok anladım.Türkiye uçağına bindiğim anda eve artık geldiğimi hissettim. Dünyanın neresinde dalarsam dalayım en son benim her zaman tercihim Türkiye oluyor" şeklinde cevap verdi.