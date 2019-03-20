DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜSKÜDARIMIZ İÇİN EN ÖNEMLİ PROBLEM TAPU MESELESİDİR Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar meydanında Üsküdar İlçe mitingine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, "Üsküdarımız için en önemli problem tapu meselesidir. AK Parti dışında bazı belediye başkan adayları çıkıp 'tapunuzu ben vereceğim' diyor. Sen nasıl vereceksin? Sende Tapu Kadastro Müdürlüğü var mı? Bunlar cambaz. Bunları verecek mercii varsa devlettir. Devlet verir. Onun da başı bu kardeşiniz. Tapu Kadastro denilen müdürlük Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bu işler yürütülür. O bakanlığımız belediye ile irtibatlarını geliştirir ve ona göre adım atar. Özellikle boğaz bölgesindeki 16 mahallemizi bu mesele çok yakından ilgilendiriyor. 30 yılı aşkın süredir devam eden imar planlarıyla ilgili problemi biz çözüme kavuşturduk. Mahalle dokusunu bozmadan yatay kentsel dönüşümü teşvik edecek yeni imar haklarını getirdik. Kim ki, 'Üsküdar da bir imar sorunu var' diyorsa sizlerin kafasını karıştırmak için yalan söylüyordur. Hissedarlar birbirleriyle anlaşamadıkları için olay yargıya gidiyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ancak imar planları kesinleştikten sonra çözülebilecek olan bu soruna da biz devlet olarak neşteri vuruyoruz. Hissedarların aralarında anlaşmalarının imkansız olduğu büyük parselleri ifraz ediyoruz, bölerek onları da küçültüyoruz. Şimdiden belediyenize başvurup işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu dönem Üsküdarımızda 2B tapu sorununda tamamını çözdük ve 30 yıllık bir problemi daha ortadan kaldırdık" dedi.

"BİZ BUNU BAŞARACAĞIZ VE SİZİ ASLA MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Biz sizin sorunlarınızı çözmek için uğraşırken muhalefet işi çıkmaza sürüklemenin mücadelesini veriyor. Bunlar mahkeme kapısında nöbet tutmayı maharet sanırlar. Türkiye Uzay Ajansı'ndan, Kamuda Başörtüsü Düzenlemesine kadar milletin hayrına hangi hizmet varsa hepsini CHP yargıya taşımıştır. Üsküdar'da da aynısını yapıyorlar. CHP, Üsküdar'ın 33 yıl sonra aldığı imar haklarını da mahkemeye götürerek iptal etmeye çalışıyorlar. Onlar istemese de biz bunu başaracağız ve sizi asla mağdur etmeyeceğiz. Kanun ise kanun, kararname ise kararname, yönetmelik ise yönetmelik, ne gerekiyorsa yaparak bu meselenin bizimle Üsküdarlı kardeşlerimin arasına girmesine artık müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak, komşunuz olarak belediye nezdinde sonuna kadar bu işin takipçisi ben olacağım." Şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından meydanda bulunan vatandaşlara çay dağıttı. Görüntü Dökümü:

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-Mitingden detaylar

-Erdoğan'ın konuşması

-Erdoğan'ın halkı selamlaması

19.03.2019 - 21.50 Haber Kodu : 190319228 ========================== 2- PENDİK'TE OTOMOBİL İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Pendik'te bir otomobil ile karşı yönden gelen kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yayalar Mahallesi Çiftlik Yolu Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre,Ömer Faruk Özışık yönetimindeki 34 VT 8653 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 44 DP 660 plakalı kamyon ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan sürücü Ömer Faruk Özışık ve arka koltukta bulunan henüz ismi belirlenemeyen kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri kısa sürede iki kişiyi sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekipleri teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken sürücü Ömer Faruk Özışık yakınları kaza haberi alır almaz olay yerine geldi. Özışık'ın akrabaları ve babası olay yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalaşan baba sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sürücü Ömer Faruk Özışık ile arka koltuktaki henüz ismi tespit edilemeyen kişinin cenazeleri Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Trafik polisi ve olay yeri incelemelerin ardından kamyon ve otomobil çekici yardımıyla kaldırarak otopark götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Kamyon ve Otomobilden detay

-Sağlık ve itfaiye ekipleri

-Yakınların sinir krizi geçirmesi

-Özışık'ın babası ambulansa götürülmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Otomobilin içerisinden çıkartırılan cenaze ambulansa götürülmesi

-Genel ve detaylar 20.03.2019 - 07.09 - Haber Kodu : 190320012 3- ŞİŞLİ'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ ÖNCE KAÇTI SONRA GERİ DÖNDÜ Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Otomobilden çıkarılan sürücü, aracını bırakarak kaçtı. Bir süre sonra tekrar olay yerine gelen sürücü, hastaneye gittiğini iddia etti.

Okmeydanı, Darülaceze Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında, 34 BK 0997 plakalı otomobilin sürücüsü Ziya E., Şişli yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobil takla atarak, ters döndü.

"ARABADAN ÇIKARTTIK, KAÇTI GİTTİ"

Araç içinde sıkışan Ziya E.'nin yardımına diğer sürücüler koştu. Sıkıştığı yerden çıkarılan Ziya E., otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı. Bir süre sonra tekrar olay yerine dönen sürücü, kontrol için hastaneye gittiğini iddia etti. Ziya E.'yi sıkıştığı yerden çıkaran Bülent Sümer, " Şurada önüme atladı bende yardıma koştum. Belinde tabaca vardı, aşağıya doğru gitti. Ben kazayı gördüm hemen yardıma koştum. Arabadan çıkarttık, kaçtı gitti" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Takla atan araçtan detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Meraklı kalabalıktan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Kaza yapan sürücü Ziya E'den detay görüntü

-Yoldan detay görüntü

-Bülent Sümer ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar 19.03.2019 - 20.01- Haber Kodu : 190319217 (ÖZEL)

4- ŞİŞLİ'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Şişli'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 06.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Fabrikalar Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına isteyen bir erkek şahsa Akif Denizci'nin kullandığı 34 LFB 252 plakalı otobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle Deniz yola savruldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki erkeğin kaybettiğini belirledi. Otobüs şoförü Akif Denizci ise gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Hayatını kaybeden kişi

-Polis ve sağlık ekipleri

-Polislerin incelemesi

-Kazadan hemen sonra MOBESE görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler 20.03.2019 - 08.19 - Haber Kodu : 190320014 5- ŞİŞLİ'DE ATIK MALZEMELERİN TOPLANDIĞI İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Şişli'de atık malzemelerin toplandığı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ara ara patlama seslerinin duyulduğu yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İnönü Mahallesi Çarık Sokak'ta bulunan atık malzemelerin toplandığı bir iş yerinde saat 23:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tek katlı binanın tamamını sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. YANGINA MÜDAHALE EDEBİLMEK İÇİN DUVARLARI KIRDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında, elektrik direğinde ve iş yerinin içinde meydana gelen patlamalar korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için yanan binanın yanında bulunan otoparkın duvarından atlayarak içeri girdi. Alevlerin her geçen dakika büyümesi nedeniyle ekipler otoparkın duvarında delik açarak yangına müdahale etti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI YAKLAŞIK BİR SAAT SÜRDÜ

İtfaiye ekiplerinin iki sokaktan müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saat sonra kontrol altına alınabildi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı olayda, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. Görüntü dökümü:

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-iftaiyenin olay yerine gelmesi

-Alev alev yanan hurdalık

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-İtfaiye ekiplerinin duvardan atlaması

-Balyozla duvarın kırılması

-Yanan binada meydana gelen patlama sesleri

-Elektrik direğinde meydana gelen patlamalar

-Polis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler 20.03.2019 - 06.36 - Haber Kodu : 190320010 (ÖZEL)

6- BEŞİKTAŞ'TA EMEKLİ ASTSUBAY EVİNDE ÖLÜ BULUNDU Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beşiktaş'ta 5 katlı binanın birinci katındaki daireden gelen ağır kokudan şüphelenen vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler içeri girdiklerinde 74 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Ünal'ın cansız bedeniyle karşılaştılar.

Türkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi Yeniyol Sokak'ta bulunan bir binadan gelen ağır koku polisi alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingirle girdikleri dairede 74 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Ünal'ın cansız bedeniyle karşılaştılar. YAKINLARI 10 GÜNDÜR ULAŞAMAMIŞ

Yalnız yaşadığı öğrenilen Ünal'ın yakınlarının kendisine 10 gündür ulaşamadıkları öğrenildi. Olay yerine gelen Ünal'ın yakınları, ilk olarak cep telefonuyla kendisine ulaşmak istedi. Dairenin kapısından Ünal'ın telefonunu arayan yakınları, cep telefonunun çaldığını ancak cevap verilmediğini söyledi. OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ MASKE İLE GİREBİLDİ

Cesedin bulunduğu dairede inceleme yapmak için gelen olay yeri inceleme ekiplerinin gaz maskesi takması dikkat çekti. Son iki gündür ağır kokuların geldiği Mehmet Ünal'ın dairesinde 10 gündür televizyonun açık olduğu ancak kimsenin dikkatini çekmediği öğrenildi. KESİN ÖLÜM NEDENİ YAPILACAK OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünal'ın öldüğünü belirlerken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Ünal'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Cesedin bulunduğu binadan görüntü

-Cama yansıyan televizyonun ışıkları

-Polis ekiplerinin bina önünde beklemesi

-Çilingirle Binaya girmesi girmeleri

-Sağlık ekiplerinin binaya girişi ve camdan görüntüleri

-Yakınlarından görüntü

-Cenaze aracının gelmesi

-Cesedin çıkarılarak tabuta konulması

-Cesedin, cenaze aracına konulması

-Genel ve detay görüntüler-- 20.03.2019 - 06.30 Haber Kodu : 190320009 ========================== 7- ATAŞEHİR'DE MAAŞINI VERMEYEN İMAM NİKAHLI EŞE FECİ DAYAK Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ataşehir'de, maaşını vermediği gerekçesiyle imam nikâhlı eşi tarafından feci şekilde dövülen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün gece Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, Cüneyt G. imam nikahlı 2 çocuğunun annesi Sümbül D.'den maaşını istedi. Evin kirasını ödeyeceğini söyleyerek maaşını vermeyi kabul etmeyen Sümbül D.' bunun üzerine eşi tarafından darp edildi.

Evde 3 saat boyunca dayak yiyen ve kaburgaları kırılan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Cüneyt G. ise olayın ardından ortadan kayboldu.

DHA'ya konuşan Sümbül D. "Anlaşamadık bazı olaylar geçti aramızda. Maaşımı istedi, vermeyince. Şu anda 4,5 tane kaburgam kırık. Kafamda yaralar var. Ayaklarımda yaralar var. Daha önce böyle bir şey olmadı. 19 yıllık evliyim, 2 çocuğum var. Kendisinden şikâyetçiyim." dedi.

"DEMİRLE, BİRA ŞİŞELERİYLE BACAKLARINA"

Hastanede tedavi gören Sümbül D.'nin ablası ise, "Dünden beri gerçekten alt üst olduk. Gördüğünüz insan benim kız kardeşim. Psikolojimiz bozuldu. Aldığı darbeler aldı imam nikâhlı eşi tarafından. İş yerine gidiyor. Kızı iş yerinden alıyor. Kandırıyor eve gideceğiz diyor. Yolda iyi davranıyor kendisine sonra 3 saat işkence yaptı, dayak attı, darp etti. Demirle, bira şişeleriyle bacaklarına... 5 kaburgası kırık. Eşi geçen ay maaşını istedi ondan, verdi. Vermek zorunda kaldı. Çünkü sürekli şiddet görüyordu. Bu ay da aynı şekilde 'maaşını vereceksin, ben başka bir işler yapacağım' dedi. Kız kardeşim de 'geçen ay kiramızı veremedik, bu ay vermem gerekiyor' dedi. Alkol almış zaten kendisi. Bunu önceden planlamış, kızı eve götürmüş, televizyonun sesini sonuna kadar açmış dışarıdan konu komşu duymasın diye. Evde kimse yok. Kıza 'Sana 3 saat boyunca dinlene dinlene işkence edeceğim. Seni 3 saat döveceğim.' Demiş. Ve aynı şekilde de yapmış zaten. Kız artık o kadar işkenceye dayanamamış. Sürünerek mutfağa gitmiş, çamaşır suyu bile içmiş. Artık ölmek istiyorum yeter diye." şeklinde konuştu.

Polis, Cüneyt G.'yi her yerde arıyor.

Görüntü Dökümü

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-Sümbül D. ile hastanede röp

-Sümbül D.'nin ablasıyla röp

-Genel ve detay 19.03.2019 - 23.29 Haber Kodu : 190319244 =========================== 8- BEYOĞLU'NDA IRAKLI GENCİ BIÇAKLAYIP PARA BULMASI İÇİN BIRAKTILAR Haber: Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu'nda Iraklı 3 kişinin, kedisine kalacak yer ayarlayacaklarını söyleyerek boş bir eve götürdükleri vatandaşları olan bir kişiyi bıçaklayarak gasp ettikleri ileri sürüldü. Para bulması için yaralı genci gönderip, para bulup bulmadığını telefon ederek kontrol ettikleri iddia edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Iraklı bir kişi, kendisine kalacak yer bulmak için cadde üzerinde dolaşırken 3 Iraklı ile karşılaştı. Kendisine yer ayarlayabileceklerini söyleyen kişiler, Iraklı genci boş bir eve götürdü. 3 Iraklı, üzerinde para bulunmayan vatandaşlar olan kişiyi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak pasaportunu gasp etti. Ardından para bulup getirmesi için de onu yaralı olarak gönderdiler. Gasp edilen yaralı, caddeye çıktıktan sonra çevre esnafından yardım istedi. Esnafın polis ve sağlık ekiplerine haber verdiği ve ambulans beklediği sırada gaspçıların yaralıyı cep telefonundan sık sık arayıp parayı bulup bulmadığını sordukları ileri sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı genci, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çevrede esnaflık yapan Muharrem Çakar "Yaralı kişi telaşla gelip 'polis polis' dedi. Ben de hemen ambulansı ve polisi aradım. Sırtında ve kolunda kan izleri vardı. Çocuğun maddi durumu iyi, çocuğu ev bulma vaadiyle kandırmışlar. Boş bir eve götürmüşler. Üstünde yüklü para çıkmayınca pasaportunu alıp 'bize şu kadar para getireceksin' demişler. Kendisini bıçaklayanlar ile ikide birde telefonda görüşüyordu." dedi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Bıçaklanan kişinin ambulansa alınması

-Yaralının ambulansta tedavisi

-Polis ve sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Caddeden detay görüntü

-olay yerinden genel ve yakın detaylar 19.03.2019 - 22.42 Haber Kodu : 190319235 ============================ 9- 11 YAŞINDAKİ NURİYE BİYONİK ELE KAVUŞTU, HALUK LEVENT'LE GİTAR ÇALDI Zeki GÜNALİSTANBUL,(DHA)

Denizli'de doğuştan sol eli olmayan Nuriye Gürel'e biyonik el takıldı. Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Platformunun devreye girmesiyle biyonik ele kavuşan Nuriye, Haluk levent ile birlikte gitar çaldı. Nuriye 9 yaşındaki kardeşi Zekai Gürel ile dans edip oyun oynadı.

Nuriye Gürel'in (11) doğuştan sol eli yoktu. Nuriye'ye 4 yaşında görüntü amaçlı tamamlayıcı protez takıldı. İşlevsiz olan bu protez bir gün Nuriye oynarken elinden düştü, üzülen, hevesi kırılan Nuriye bir daha da o protezi takmadı. 6'ıncı sınıf öğrencisi Nuriye Gürel gitar çalmaya heveslendi. Gittiği müzik okulunda öğretmeni Nuriye için bir aparat yaptı. Nuriye Gürel bu aparatla gitar çalmayı öğrendi ve konserler verdi. Nuriye Gürel bir kaç ay önce hayranı olduğu Haluk Levent'e sosyal medyadan seslenerek onunla gitar çalmak istediğini söyledi. Nuriye'nin bu isteğine anında cevap veren Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Platformu üyelerini devreye sokarak biyonik el için valilik onayıyla yardım kampanyası başlattı. Biyonik el için gerekli olan 139 bin Lira kısa sürede toplandı. Denizli'den İstanbul'a gelen Nuriye Gürel için özel hazırlanan biyonik el takıldı. Nuriye kendisine takılan biyonik ele kısa sürede adapte olarak hayallerine kavuştu.

NURİYE ÇALDI HALUK LEVENT SÖYLEDİ

Sanatçı Haluk Levent, Nuriye Gürel'i ziyaret ederek onun birlikte gitar çalma isteğini de yerine getirdi. İkili birlikte gitar çalarken Haluk Levent Hatırla Sevgili şarkısını söyledi.

MİKROFONU BİYONİK ELİYLE TUTTU

Nuriye Gürel röportaj sırasında Mikrofonu ben tutmak istiyorum dedi. Gürel Doğuştan sol elim olmadan dünyaya geldim. Mahalleye müzik okulu açıldı annem beni oraya kayıt yaptırdı. Öğretmenim bana gitar çalabilmem için ahşaptan bir aparat yaptı. Ben Haluk Levent'in hayranıydım, sosyal medyadan ona 'sizinle gitar çalmak istiyorum' dedim. Biyonik el de yaptırırız, gitar da çalarız, konser de veririz. Haber edin kızıma en kısa zamanda orada olacağım diye hemen cevap verdi. Sonra AHBAP Platformu üyeleri bizi İstanbul'a getirdi. Üç ay gibi bir sürede biyonik el hazırlandı. Takıldıktan sonra alışmam üç gün sürdü. Şu an bu elimle istediğim hareketleri yapıyorum hatta gitar bile çalıyorum. AHBAP'lara ve destek olan tüm Türkiye'ye teşekkür ederim diye konuştu.

Annesi Müşerref Gürel de Kızım adına çok mutluyum hayalleri gerçek oldu. Haluk Levent'e AHBAP'lara, Denizli'de bulunan Anıl hocamıza ve tüm Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Herkes hayallerinin peşinden koşsun bir sonuca ulaşılıyor dedi. Baba Erdem Gürel ise Öncelikle bize bu yolda yardımcı olan AHBAP Platformu, Haluk Levent ve tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Evladımı evladınız olarak gördünüz dedi.

Nuriye Gürel için hazırlanan biyonik elin uyum sürecini yakından takip eden Protez-Ortez uzmanı Hüseyin Laçin Bu protezi hazırlarken dikkat ettiğimiz şey Nuriye'nin gitar çalabileceği, rahat kullanabileceği bütün fonksiyonları olan biyonik bir el ve kolunun girdiği soket dediğimiz kısmın çok ciddi manada ergonomik olması, esnek olması böylelikle dirsek hareketleri de gayet serbesttir. Nuriye'de uyguladığımız sistem beş parmak bağımsız çalışan biyonik bir el, bilgisayar mausuna basmak kadar hassas bir el, bu eliyle gitar da çalacaktır ve yazı bile yazabilecektir, 6 kiloya kadar ağırlık da taşıyacaktır. Aslında aylarca süren hareketleri Nuriye'de 3 günde kazanmış olduk. diye konuştu.

Bugün son testleri yapıldıktan sonra ailesi ile birlikte memleketi Denizli'ye dönecek olan Nuriye 9 yaşındaki kardeşi Zekai Gürel ile dans edip oyun oynadı.

Görüntü dökümü

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-Nuriye Gürel'in biyonik ele uyum çalışmaları

-Nuriye'nin plastik bardakları üst üste koyması

-Nuriye'nin biyonik eli ile su içmesi

-Nuriye ve Haluk Levent'in gitar çalması

- Haluk Levent'in Hatırla Sevgili şarkısını söylemesi

-Nuriye Gürel ile röportaj (Nuriye'nin mikrofonu biyonik eli ile tutması

- Anne Müşerref Gürel ile röportaj

-Baba Erdem Gürel ile röportaj

-Nuriye'nin kardeşi Zekai Gürel ile dans edip oyun oynaması

- Protez-Ortez uzmanı Hüseyin Laçin ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler 19.03.2019 - 16.54 - Haber Kodu : 190319175 10- FENOMEN KEDİ MARKET ÇALIŞANLARI TARAFINDAN SAHİPLENİLDİ Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Sosyal medyada yoldan geçenlere saldırdığı görüntüleriyle fenomen olan kedi, market çalışanları tarafından sahiplenildi. Marketin önüne kedi evi koyan çalışanlar kediye "bıcırık" adını verdi.

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesinde bir marketin önünde bekleyen kedi yaptığı haylazlıkların güvenlik kamerasına yansımasıyla bir anda fenomen oldu. Yoldan geçenlere, markete girmeye çalışanlara ve köpeklerin üzerine atlayıp korkutan kedinin görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Fenomen kedi market çalışanları tarafından sahiplenildi. Marketin önüne bir kedi evi koyan market çalışanları kediyi Veteriner Hekime götürüp kontrollerini yaptırdı. Kediye kimlik çıkaran market çalışanları adını "bıcırık" koydu. Fenomen kedi çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

VETERİNER HEKİM: HIRÇIN DEĞİL, GEBE OLDUĞU İÇİN SAVUNMA İÇ GÜDÜSÜYLE SALDIRIYOR

Kedinin kontrollerini yapan Veteriner Hekim Seçkin Çetin "Sosyal medyada fenomen olan kedi bıcırık elimizde ve bugün oradaki kişilerden biri sahiplendi ve bize getirdi. Biz de genel muayenelerini yaptık. Kendisi videolarda çıktığı kadar pek hırçın değil gördüğünüz gibi, biraz meraklı. Yaptığımız muamelelerde gebe olduğunu gördük, o yüzden de hormonların etkisiyle biraz da savunma iç güdüsüyle gelen gidene saldırıyor. Tabi gördüğümüz kadarıyla hep erkeklere saldırmış bu da işin komik yanı ama orada gözüktüğü kadar hırçın değil, sadece biraz hareketli" "SALDIRGAN AMA CANA YAKIN BİR KEDİ"

Çevrede oturan bir vatandaş "Ben 'Çaki' koydum adını, saldırgan ama sevimli cana yakın bir kedi İnşallah iyi bir ailesi olur. Bir kapımın önünde saldırdı bana, havada yakaladık birbirimizi. Baya yüzünü tırmaladı sonra veterinere götürdüm köpeğimi" dedi Görüntü Dökümü:

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-Kedinin veterinerde görüntüsü

-Market önündeki evinden görüntü

-Çevreden geçenlerin fenomen kedi diyerek kediye ilgi göstermesi

-Kedinin market önünde yürüyüşü

-Veteriner Hekim Seçkin Çetin röp

-Mahalle sakini Röp

-Kedinin kimliğinden görüntü

-Genel ve Detaylar

19.03.2019 - 21.39 Haber Kodu : 190319225 ============================= 11- KADIKÖY'DE KEDİYE SALDIRAN KİŞİ İLE KAVGA EDEN GENCİN ANNESİ O ANLARI ANLATTI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy'de bir apartman girişinde bekleyen sokak kedisi, yumruklu saldırıya uğradı. Olayı gören apartman sakinleri saldırgana tepki gösterdi. Apartman sakini genç ile saldırgan arasında kavga çıktı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kediye yumruk atan kişi ile kavga eden gencin annesi Aslı Eroy, o naları anlattı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Kadıköy Göztepe'de meydana geldi. Apartman girişinde bulunan duvarın üzerinde oturan sokak kedisi, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Yumruğu yiyen kedi savrularak yere düştü. Pet shop dükkanında bulunanlar o anları güvenlik kamerasından fark etti. Pet shop dükkanı sahibi Aslı Eroy, dışarı çıkarak saldırgana sözlü tepkide bulundu. Saldırgan ise geri dönerek kadının oğlu ile kavga etti. Bunun üzerine sokakta bulunan vatandaşlar kavgayı ayırıp, saldırganı uzaklaştırdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kimliği belirsiz kişi sokak üzerinde yürüyor ve kedinin yanına yaklaşıyor. Ardından bir anda kediye yumruk atıyor. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen kedi kaçıyor. Pet shop dükkânının sahibi yaşanan olayı görünce dışarı çıkarak saldırgana tepki gösteriyor. Bunun üzerine geri dönen saldırgan ile dükkan sahibinin oğlu arasında kavga yaşanıyor. Kavga sokaktaki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buluyor. SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Pet shop dükkanının sahibi Aslı Eroy, bugün polis merkezine giderek yumruklu saldırgandan şikayetçi oldu. Eroy yaşanan olayla ilgili şunları söyledi. "Maalesef sokakta hayvanlara, canlılara bu şekilde eziyet eden insanların cezalandırılmasını istiyoruz hepimiz. Şu küçücük masum yavruya nasıl kıydılar bilmiyorum. Yumrukladılar ve gittiler. Çok üzgünüm bu konuda. İnşallah bir daha tekrarlanmaz. Gerekeni yaptım ben, bundan sonra da adalete bırakıyorum. Ben içeride kameralara bakıyordum. Dışarı çıktım yumruklandığını gördükten sonra 'ne yapıyorsun sen' diye bağırdım. Tepkimi dile getirdim. O da tabiî ki kaçmak zorunda kaldı. Daha sonra oğlum dışarı çıktı. Bir kavga edildi. Kaçtı gitti. Bir daha da bulunamadı."

Güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Saldırıya uğrayan kedi

-Dükkan sahibi ile röp

-Genel ve detay

GÜVENLİK KAMERASI

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-Saldırganın yolda yürümesi

-Saldırganın kediye yaklaşıp yumruk atması

-Kedinin yere düştükten sonra kaçması

-Dükkan sahibinin dışarı çıkması

-Saldırganın geri dönmesi

-Dükkan sahibinin oğlunun dışarı çıkması

-Saldırgan ile vatandaş arasında çıkan kavga

-Vatandaşların kavgayı ayırması ============================== 12- BAKAN KOCA: BUNDAN BÖYLE BURANIN ADI KARTAL ŞEHİR HASTANESİ OLACAK İSTANBUL DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni adının Kartal Şehir Hastanesi olacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasının açılış töreninde, İstanbul'da iki şehir hastanesi yapılacağını belirterek, Kartal bölgesine de hizmet edecek bir şehir hastanesi planladıklarını söyledi.

Koca, "Kartal için de bu bölgeye hizmet etmeyi hedeflediğimiz, yani Kartal'ın şehir hastanesi olabilecek yeri bu bölge olarak planlıyoruz. Koşuyolu Kardiyoloji Kalp Damar Hastanesi ve bu hastanemiz dahil olmak üzere bütün bu alanı, hatta daha da geniş kılarak Kartal bölgesine hizmet edecek, üniversite ile iş birliği içerisinde olabilecek, hastanın artık buradan başka yere sevk edilmediği, adı artık Kartal Şehir Hastanesi olan bir bölge olacak. İlla kamu-özel iş birliğiyle yapılması gerekmiyor. Fonksiyonel olarak önemli olan nitelikli dal hastanelerinin bir araya geldiği sağlık komplekslerinin adı şehir hastanesi olacak." dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin artık Kartal Şehir Hastanesi olarak hizmet vereceğini anlatan Koca, "Poliklinik hizmetiyle faaliyete geçen bu binamızın toplam arsa alanı 290 dönüm. Biz Koşuyolu dahil olmak üzere bütün alanı şehir hastanesi olarak planladık. Yani bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak. Buranın toplam kapalı alanı 302 bin, toplam yatak sayısı bin 72, poliklinik sayısı 210, ayrıca 43 tane ameliyathaneye sahip, 25 adet de diyaliz yatağı mevcut." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yeni dönemde ilaç, malzeme, cihaz ve aşı konusunda dışa bağımlılığı azaltacaklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Biz yeni dönemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte özellikle yerlileşmeyi ve millileşmeyi de çok önemsiyoruz. Dışa bağımlılığımızın yüksek olduğu ilaç, malzeme, cihaz ve aşı konusunda, özellikle 2023 sonuna kadar aşıyı yerlileştirme noktasında kararlıyız. Aşıyla ilgili bir ekip iki hafta önce Küba'ya gitmişti. Şu an yine geniş bir ekibimiz Güney Kore'de araştırma, çalışma ve görüşmeleri yapmak üzere gitmiş oldular. Biz bu noktada özellikle aşıyı devlet eliyle güvenilir şekilde, maliyetini önemsemeden mutlak yerlileştirmeyi ve millileştirmeyi hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Koca ve katılımcılar yeni binanın açılış kurdelesini kesti. Koca, daha sonra hastane binasında incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Koca'nın konuşması

-Açılış kurdelesi kesilmesi

Detaylar 19.03.2019 - 22.28 Haber Kodu : 1903192 ============================== 13- YILDIRIM: MEVCUT YEŞİL ALANIN YARISINDAN FAZLA YEŞİL ALAN YAPACAĞIZ Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK- Güven USTA, İSTANBUL(DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta 46 eserin toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, projelerinden bahsederek, "İstanbul'un tamamında 55 milyon metrekare yeşil alan sözü verdik. Mevcut yeşil alanın yarısından fazla yeşil alan yapacağız" dedi.

Seçim çalışmalarına Avcılar'da devam eden Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeşilkent Mahallesi'nde yaptığı mitingin ardından Esenyurt'a geçti. İlçe meydanında düzenlenen 46 eserin toplu açılış törenine katılan Binali Yıldırım, meydanda bulunan vatandaşlara hitap etti. Türkiye'de belediyecilik anlayışını değiştiren Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gittiğini belirten Yıldırım, İstanbul'un sorunlarını torunlara bırakmayacaklarını söyledi.

"İSTANBUL'DAKİ TRAFİĞİ METRO VE TÜNELLERE KAYDIRACAĞIZ"

Esenyurt ile ilgili projelerinden bahseden Yıldırım, Esenyurt'a 2 metro projesinin olduğunu belirterek, "18 buçuk kilometre uzunluğundaki Esenyurt-Mahmutbey metrosunu bu sene sonunda açıyoruz. Daha sonra yapacağımız Yenikapı-Büyükçekmece Metro hattı da Esenyurt'tan geçiyor. Bütün yollar Esenyurt'a çıkıyor. İstanbul'da metroyu 518 kilometre uzunluğuna çıkarıyoruz. Böylece toplu ulaşımda raylı sistem yüzde 48'lik bir paya sahip olacağız. Şuan da yüzde 18. Bu da yüzde 30 artış demek oluyor. Yüzde 30'luk artış da karayolunun yüzde 30 rahatlaması demektir. Böylece trafik hızlanacak, dur-kalklar azalacak ve evinize 18 dakika daha önce gideceksiniz. Ayrıca Haramidere'den Tüyap'a bir tünel yapacağız. Böylece İstanbul'daki trafiği metro ve tünellere kaydıracağız. Hem trafiği rahatlatacağız, hem de sizi trafik çilesinden kurtaracağız" diye konuştu. "AKILLI İSTANBUL PROJESİNİ GENÇLERLE BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

İl genelinde otopark projelerinin de olduğunu belirten Yıldırım, "Sizin coşkunuz, benim enerjimi arttırıyor. Size imkan sunacağız, fikir sizden sermaye bizden diyerek Akıllı İstanbul projesini gençlerle birlikte yapacağız" dedi.

"MEVCUT YEŞİL ALANININ YARISINDAN FAZLA YEŞİL ALAN YAPACAĞIZ"

8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal adına bir stadyum yapacaklarını da sözlerine ekleyen Binali Yıldırım, İstanbul'un çeşitli yerlerinde 34 tane spor tesisi yapacaklarını söyledi. Esenyurt'a çok sayıda okul, hastane ve millet bahçesi projesinin olduğunu belirten Yıldırım, "İstanbul'un tamamında 55 milyon metrekare yeşil alan sözü verdik. Mevcut yeşil alanın yarısından fazla yeşil alan yapacağız" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler Esenyurt'taki 46 eserin toplu açılışını gerçekleştirdi. Görüntü dökümü

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-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Kurdele kesilmesi

-Genel ve detay görüntüler ============================ 14- İMAMOĞLU: TOZKOPARAN'IN KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNUNU ÇÖZECEĞİM Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK / İSTANBUL(DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören Tozkoparan'da miting düzenledi.

Ekrem İmamoğlu, bugün Bayrampaşa'da sürdürdüğü seçim çalışmalarını Güngören'de tamamladı. İmamoğlu Tozkoparan Mahallesi'nde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Tozkoparan'ın kentsel dönüşüm sorununu çözeceklerini belirterek, "Ben buraya geleceğim, Tozkoparan'ın dönüşüm sorununu konuşacağım. Ben sizin beyninizi bulandırmaya, sulandırmaya, sizi aldatmaya gelmedim. Ben size samimi olmaya, çözüm bulmaya ve vatandaşın arasında bir siyaset yapma, belediye başkanlığı yapmaya geldim. Buradaki süreci çok iyi biliyorum, riskli alan ilan edilmesinden plan sürecine, burada 3 mahallede de ciddi emek veren derneklerin olduğunu biliyorum. Onların sayesinde burada plan iptalleri oldu ve vatandaşın sürecine sahip çıkıldığını da biliyorum. O mücadele eden arkadaşlara teşekkür ederim. Ben şimdi size kentsel dönüşüm ile ilgili felsefemi kelime kelime anlatacağım. Bir sizinle konuşmadan sizi yok sayarak asla kentsel dönüşümle ilgili bir planlama yapmayacağız. Ben Tozkoparan'da yaşayan insanlarıma yine bu güzel mahallede mesken yapmak zorundayım. Başka yere gidemezsiniz." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekrem İmamoğlu'nun halkı selamlaması

-Ekrem İmamoğlu'nun Tozkoparan'daki mitingi

-Detaylar 19.03.2019 - 20.34 Haber Kodu : 190319221 ======================== 15- ÜST GEÇİTTEN SARKAN ELEKTRİK KABLOLARI D-100 KARAYOLU'NU KAPATTI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Şişli D-100 Karayolu Çağlayan Metrobüs Üst Geçidi'nden asılı elektrik kabloları gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle asılı olduğu yerden yola doğru sarktı. Olay yerine gelen polis ekipleri sarkan kablolar nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametini trafiğe kapatarak araçları yan yola yönlendirdi. BEDAŞ görevlilerinin kabloları tekrar yerine asmasının ardından yaklaşık 30 dakika kapalı olan yol tekrar araç geçişine açıldı. Olay Şişli, D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saat 02:00 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Metrobüs Durağına ait üst geçitte asılı duran elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle asılı olduğu yerinden koptu. Kopan kabloların D-100 Karayoluna sarktığını gören sürücüler önce araçlarını durdurdu daha sonra da durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile trafik polisleri herhangi bir olumsuzluğa karşı yolu Edirne istikameti yönüne kapattı.