DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA FATİH'te seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak park halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Turgut Özal Millet Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Berkay Şimşek, 3 arkadaşıyla birlikte içinde bulunduğu 34 UM 5444 plakalı aracın kontrolünü Yusufpaşa Tramvay Durağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halinde müşteri bekleyen Behçet Olgun yönetimindeki 34 TAK 84 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Kaza sonrası taksi şoförü Behçet Olgun yaralandı. Takla atan otomobildeki Serhat Akbaba ile Harun Akbaba da yaralanırken, sürücü Berkay Şimşek ve Melis Sağtik kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Serhat Akbaba'yı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ise sürücü Berkay Şimşek'ten olayla ilgili bilgi aldı. Kazaya karışan her iki araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'daki mitinginde, "BAĞKUR ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların ve onların bakmakla yükümlü oldukları vatandaşların prim borçlarına bakmaksızın yılsonuna kadar kamunun sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına olanak sağladık. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini bugün resmi gazetede yayınladık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye mitinginin ardından dün 7'nci mitingini Beykoz'da yaptı. Pazar günü asıl anket sonuçlarını milletin sandıkta vereceğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'yi 3,5 kat büyütmüş bir siyasetçi olarak söylüyorum, girdiğimiz her seçimi kazandık Allah'a hamdolsun. Bunun CHP'nin başındaki zat gibi 15 Temmuz gecesi, tankları görünce FETÖ'cülerin yardımıyla tankların arasından kaçırıp, Bakırköy Belediyesi'ne götürdüler. 'Otellerde yer bulamadığımız için Bakırköy Belediyesi'ne gittik'. Kahveyi orada yudumladı, darbeyi oradan izledi. Bunlara bu vatan teslim edilmez. Bizler ekonomi, ulaşım, sağlık, tarım, eğitim, demokrasi ve özgürlüklerde Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlara imza atmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Kaşgarlı Mahmud, 'dağ kement ile eğilmez denizin önü kayıkla kesilmez' diyor. 31 Mart'ta iradenize güçlü sahip çıkarsanız inanın bizim önümüzü kimse kesemez." İfadelerini kullandı.

"YA RAB, BU CUMHUR İTTİFAKINI PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA NASİP ET"

Erdoğan, "Durmak yok yola devam. Biz asıl bu her belediye için bunların yaptığı eş başkan pazarlıkları var ya, bunları merak ediyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'da kurduk. Hep dua ediyorum: Ya Rab, Bu Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil mezara kadar nasip et. Bunların hem partilerinde hem belediyelerinde resmi olarak görev yapan başkanları var, bir de asıl patronları var. Nerede Kandil'de, Pensilvanya'da. Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. Şu anda adam içeride. Bu adamlar benim Kürt kardeşlerimi de istismar ediyor. Oraya ne hizmet varsa biz götürdük. Onlar aldıkları paralarla hendekleri, çukurları açtılar. Güneydoğulu kardeşlerim bunları iyi bilir." Şeklinde konuştu.

AKM'nin olduğu yere Türkiye'nin en büyük opera binasının yapılacağını söyleyen Erdoğan, "Harbiye Kongre Merkezi'ni yaptık yerin altında, 3 bin 300 kişilik. Yanına Muhsin Ertuğrul Tiyatro Salonu'nu biz yaptık, biz. Sorun bunlara; ey CHP siz ne yaptınız? 31 Mart laf cambazlıklarıyla geleceğimize ipotek altına koymaya çalışanlara karşı hepimiz dikkatli olmak zorundayız. Kendi aramızda ne sıkıntı varsa inşallah 31 Mart'tan sonra hallederiz. Sizlerden büyükşehir adayımız Binali Yıldırım kardeşimle Beykoz adayımız Murat Aydın kardeşimize sahip çıkmanızı istiyorum." dedi.