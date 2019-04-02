DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELDİ İbrahim YILDIZ-Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer karşıladı. Saat 17.00 sıralarında Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan, yaklaşık bir saat konukevinde kaldı. Erdoğan ve beraberindekiler 18.00 sıralarında havalimanından ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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-Mevlüt Uysal'ın Devlet konukevine gelişi

-Binali Yıldırım'ın gelişi

-Erdoğan'ın konukevinden çıkışı

-Erdoğan ve beraberindekiler

-Makam aracının hareket etmesi

-Atatürk Havalimanı'ndan çıkışlar

-Genel ve detaylar

01.04.2019 - 18.09 Haber Kodu : 190401184 ========================== 2- BİNALİ YILDIRIM, AK PARTİ İL BİNASINDAN AYRILDI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 00.30 civarında ayrıldı. Yıldırım'a çıkışta partililer sevgi gösterisinde bulundular. Yıldırım, partililerle fotoğraf da çekildi. Görüntü dökümü:

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- Ak Parti il binasından çıkan Binali Yıldırım

- Binali Yıldırımın yanındakilerin görüntüsü

- Binali Yıldırımın vatandaşların yanına yürüyerek gitmesi

- Yıldırım'ın vatandaşlarla fotoğraf çekilmesi

- Binali Yıldırımın aracıyla ayrılması

- Genel ve detaylar 02.04.2019 - 01.59 Haber Kodu : 190402005 ====================== 3- SOYLU VE VARANK AK PARTİ İL BİNASINDAN AYRILDI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 03.00 sıralarında ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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- Bakan Mustafa Varank'ın çıkması

- Bakan Süleyman Soylunun çıkması

- Bakan Soylunun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

- Bakan Soylunun ve Bakan Varank'ın ayrılmaları

- Genel ve detaylar 02.04.2019 - 03.33 Haber Kodu : 190402007 ============================= 4- AK PARTİLİLER PARTİ İL BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDI İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda bulunan Ak Parti İstanbul İl Binası önünde akşam saatlerinde bir grup partili toplandı.

Sütlüce'deki İl binası önünde akşam saatlerinde toplanan kalabalık bir grup toplandı. Kalabalık beklerken partiden bir yetkili megafondan partililerin ilçe seçim kurullarına gitmeleri yönünde anons yaptı. Partililer bunun üzerine il binası önünden ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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-Toplanan kalabalık

-Yapılan anons 02.04.2019 - 00.02 Haber Kodu : 190402001 ========================== 5- AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ İHSAN YAVUZ'DAN AÇIKLAMA Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Binası'nda açıklamalarda bulundu.

Ali İhsan Yavuz açıklamasında, "Seçim süreciyle ilgili işleyişin devam ettiğini söyleyerek açıklamalarıma başlamak istiyorum. Peş peşe açıklamalar yapılıyor, diğer partilerden. Biz de açıklamalara devam ediyoruz. Sabah İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayımız açıklama yaptı. Sonra da İstanbul İl Başkanımızın açıklamaları geldi. Ben de bir takım hususları aktarma adına buradayım. Her birimizin amacı İstanbul'a, millî iradenin doğru düzgün tecelli etmesini sağlamaktır. Milletimizin bize emanet ettiği oylara sahip çıkmaktır. Kesinleşen sonuçlara saygı duymak hepimizin görevidir. Açıkçası biz sistemimize ve bilgilerimize son derece güveniyoruz. Bir süredir sonuç alım sisteminden sonuçları takip ediyoruz ve çok hızlı bir şekilde sonuç alma, bu sonuçları son derce gerçekçi bir şekilde derleme toparlama şeklinde gerçekten önemli bir noktadayız." dedi.

"SON DERECE BELGELİ BİR ŞEKİLDE BİR TAKIM ÜSULSÜZLÜK SÖKONUSU"

Ali İhsan Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

Bilgilerimize baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor büyükşehirde. Ama ne hikmetse Yüksek Seçim Kurulu'ndan sonuçlar geldikçe biraz aleyhimize dönemeye başladığını gördük. Bütün unsurlarımızla çalışmalarımızı yapıyoruz. Gerçekten bugüne kadar hiç şahit olmadığımız biçimde usulsüzlüklere rastladığımızı ifade etmek istiyorum. Gerçekten geçersiz oy oranlarına baktığımızda çok yüksek İstanbul'da. Geçersiz oy oranlarının yüksek olması daha da dikkat çekici. Göreceksiniz son derece belgeli bir şekilde bir takım usulsüzlük sözkonusu. Ben de bunların özellikle bir tanesine vurgu yapmak istiyorum. Mesela 309 sandıkta bir karşılaştırma yaptık. Bu karşılaştırmayı sandık sonuç tutanaklarının, Yüksek Seçim Kurulu tutanaklarını sandık müşahitleri imzalıyor. Sonra ilçe seçim kurulları sistem üzerinden giriyor ve partilere gönderiyor. Her patide var bunlar. Biz de görüyoruz, başka partiler de görüyor. Aynı şekilde partili görevliler almıyor ama bütün partilerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından uç vermesiyle gördüğü bir de seçim sonucu sayım çizelgesi var. Bu çizelgeleri Yüksek seçim kurullaları sisteme yükledikçe biz karşılaştırma yapıyoruz. Ve çok enteresan bir tespit ve çarpıcı bir örnek aktarmak istiyorum burada. Sadece 309 sandıktaki karşılaştırmada, rakamlar sandık sonuç tutanağına aktarılırken kaydırmalar yapılmış. Ve bunun sonucunda 309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza AK Parti'ye yazılması gerekirken başka partilere kaydırılmış yazılmıştır. Buradan bakıldığımızda baştan beri sürdüğümüz iddialarımızın ne kadar haklı olduğunu siz de müşahede ediyorsunuz. Bekleyin. Yeni çarpıcı açıklamalarız devam edecek. Ve hak ne ise o yerini bulsun diye temenni ediyoruz. İnşallah Yüksek Seçim Kurulu'nun en son sonuçları elbette hepimizi bağlayacak ama bu itiraz süreçlerinin işletilmesi bütün partilerin hakkı, bizim de hakkımız. bu süreçleri işletiyoruz ve bu süreçleri işletirken görüyoruz ki, gerçekten bizim aleyhimize çok büyük kaydırmalar olmuş, onları tek tek belirleyip sonucu inşallah hep birlikte görmüş olacağız.

Görüntü Dökümü:

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Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları 01.04.2019 - 19.16 Haber Kodu : 190401190 ============================= 6- İMAMOĞLU: KİMSENİN TEK BİR OYUNUN HAKKINI YEMEM VE YEDİRTMEM İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Kimsenin tek bir oyunun hakkını yemem ama aynı zamanda bir tek oyumun da hakkını yedirtmem." dedi.

İmamoğlu, 2. Bölge Koordinasyon Merkezi'nde, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yaptığı basın açıklamasında, tutanakların ve çuvalların bulunduğu ilçe seçim kurullarında arkadaşlarının sıkı takipte olduğunu ve bu takibin son ana kadar devam edeceğini söyledi.

Bunun bir nöbet olduğunu, hiçbir arkadaşlarının alanı terk etmesini istemediklerini dile getiren İmamoğlu, "Boşta olan, 'Ben ne yapayım?' diyen, tüm yol arkadaşlarımız da bulundukları ilçelerde, ilçe seçim kurullarında ya da ilçe başkanlıklarımızla irtibat kurarak görev alabilirler. Zira bu bir nöbettir. Şu anda bütün ilçelerde görevli milletvekillerimiz var, yarın en az ikişer milletvekilimiz ilçelerdeki bu süreci denetlemeye devam edecekler. Islak imzalı tüm tutanaklar elimizde, tasnifleri yapıldı, tekrar tekrar değerlendirmeler de yapılmaya devam ediyor." diye konuştu.

"İTİRAZ SÜREÇLERİ ÖNEMLİDİR, MAKUL, TUTARLI OLMALIDIR"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamalarına değinen İmamoğlu, şöyle devam etti:

Yıldırım, '31 bin 186 sandıkta, her sandıkta bir hata olsa, şu kadar hata olur, aramızda 23-24 bin fark olur, seçimin kaderi değişir.' dedi. Bunun limiti yok. Bu bir strateji midir, yoksa masum bir açıklama mıdır anlamış değilim. Çünkü biz olaya hiç böyle bakmadık. Sayın Yıldırım, zihnimizi biraz bulandırdı. Biz sadece olaya şöyle bakarız, bir sandıkta hata var mıdır, yok mudur? Biz sandığa görevlilerimizi onun için yollarız. Bu tartışmaya açık bir yorumdur. İnsanların zihnini bulandırırsanız bunun altından kalkamazsınız, bunun sonu yok. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Bir sandıkta bir hata ile 30 bin farkı bu kadar önemsiyorsanız 3 bin farkla kendinizi niye ilan ettiniz? Bu hiç hoş bir durum değil, samimi bir duruş da değil. İtiraz süreçleri önemlidir, makul, tutarlı olmalıdır.

Bu süreci çok sıkı takip ettiklerini dile getiren İmamoğlu, "Kimsenin tek bir oyunun hakkını yemem ama aynı zamanda bir tek oyumun da hakkını yedirtmem." ifadesini kullandı.

"ARADAKİ FARK, 23-24 BİN OY CİDDİ BİR SAYIDIR"

İmamoğlu, her sandıktaki geçersiz oylara göz dikildiğini savunarak, şunları kaydetti:

2014 verilerinde 400 binin üzerinde geçersiz oy var. Şu anda da 300 bin civarında. Aslında seçmen sayısı artmış olmasına rağmen 100 bin üzerinde daha az geçersiz sayı var. Neymiş? O zaman aradaki fark fazlaymış. Sandık tutanağı tutulurken somut bir tespit üzerinden itiraz yapılıyorsa önemlidir, değerlidir, karşılığı yerine getirilmelidir. Koca İstanbul'da her sandıkta geçersiz oylar tekrar sayılacak, geçersiz oylar tekrar sayıldıktan sonra süreç tamamlanacak gibi bir süreç ortaya koyulursa beyinler bulanır, gözler buna inanmaz, insanların kalbi inanmaz, vicdanlar bunu sorgular, dünya da bunu ayıplar. Bu kadar önemli bir uyarı yapıyorum. Bu konuyu, '300 bin geçersiz oy üzerinden biz seçimi kazanırız.' iddiasını ortaya koyarak, geçersiz oylar üzerinden bir manipülasyon oluşturmak, strateji geliştirmek tamamen yanlıştır, uygulanmış bir model değildir. Aradaki fark, 23-24 bin oy ciddi bir sayıdır, 3-5 oy değildir. Soyut kavramlar üzerinden sandığı ve süreci baskı altında tutmalarını doğru bulmuyorum. Tabii ki güvencemiz Yüksek Seçim Kuruludur.

"PIRIL PIRIL BİR DÖNEMİ YAŞATACAĞIZ"

İmamoğlu, bazı ilçe seçim kurullarında beklemelerine izin verilmediğini öne sürerek, şunları aktardı:

Örneğin bir salonda çuvallar korunuyor. 'Herkes burayı terk etsin, biz kapıyı mühürleyeceğiz.' Kusura bakmayın, biz kapıda bekleriz yine mühürleyin ama nöbetçi olarak bekleyeceğiz. 'Bize güvenmiyor musunuz?' Onu sonra konuşuruz. İlçe seçim kurullarında emniyet mensubu arkadaşlarımıza, ilçe seçim kurulu hakimlerine, müdürlerine seslenmek istiyorum. Bazılarında sorun yok. Mühürlüyorlar, 'Burada da bekleyebilirsiniz.' diyorlar dışarıda. Bekleyelim, kimse girip çıkmasın. Nöbet tutacağım, ben tutacağım, başkası tutacak, bir yerde gidip kendim nöbet tutacağım. Niye? Bu sıkıntılı alan, bunu gidermemiz lazım.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından hiçbir siyasi iradenin emrini kabul etmemelerini isteyen İmamoğlu, "Biz görevimize başlayana kadar İstanbul'un rutin hizmetlerini yerine getiriniz. Bir şaibe oluşturacak, sıkıntı doğuracak hiçbir işi ve işlemi lütfen imza altına almayınız. Zira şu anda görevli olanlar, devir yapacak insanlardır, emanetçilerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin binlerce, on binlerce çalışanıyla çok uyumlu, keyifli, yaptıkları işten zevk alan, partizanlığın, adamcılığın yok edildiği, pırıl pırıl bir dönemi yaşatacağız. Bu konuda olası baskı altına hissederseniz biz buradayız, sürecin netleşeceği güne kadar hiçbir iradeye boyun eğmeyin." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, ülke gündeminin bir an önce netleşmesi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürece katkı sunmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun açıklamaları 01.04.2019 - 23.43 Haber Kodu : 190401209

01.04.2019 - 23.56 Haber Kodu : 190401210 =========================== 7- İSTANBUL'DA OY VERME İŞLEMLERİ SIRASINDA 84 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul'da dün yapılan yerel seçimler sırasında, oy pusulasının fotoğrafını çekme, tartışmaya girme, silah bulundurma, terör propagandası yapmanın da içinde yer aldığı çeşitli suçlardan 84 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 75'i polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Dün yapılan yerel seçimlerde alınan güvenlik önlemleri sırasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince birçok kişi hakkında yasal işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, oy kullanılan okul ve sandık başlarında önlem alan polis, oy pusulasının resmini çeken 16,

havaya ateş eden 5, kasten yaralama olayına karışan 5, tartışma içine giren 15, telefon ile oy kabinine giren 5, ilan ve reklam dağıtan 3,

silah bulunduran 4, asılsız haber veren 1, terör propagandasında bulunan 1 ve aranan 5 kişinin de aralarında bulunduğu 84 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelilerden 75'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 9 kişinin ise işlemleri sürüyor.

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Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'da sis etkili olmaya başladı. Özellikle Şişli bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bir kaç metreye kadar düştü. Sürücülerin sis nedeniyle trafikte hızlarını düşürerek ilerledi. Görüntü dökümü

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-Yoldaki sis

-Sisli yolda giden araçlar

-Üst geçitte yürüyen vatandaş

-Genel ve detay sis görüntüleri 02.04.2019 - 06.26 Haber Kodu : 190402009 ============================ 9- ÜSKÜDAR'DA BOĞAZ MANZARALI VİLLADA YANGIN Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar'da boğaz manzaralı lüks bir villada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın Kirazlıtepe Mahallesi Dar Sokak'ta sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Boğaz manzaralı bir villada çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Villada yaşayanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, villanın çatı kısmında çıkan yangına tazyikli su ile müdahale etti. Kısa süreli çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Villadan detaylar

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Polis, sağlık ekipleri detayları

-Genel detaylar 02.04.2019 - 05.06 Haber Kodu : 190402008 ================================== 10- (ÖZEL)İTFAİYEDEN ÇATI YANGININA DRONE İLE MÜDAHALE * Fatih'te çatı yangını mahalleyi sokağa döktü Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)

Fatih'te, 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki yangın mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. İtfaiyenin drone kullanıp keşif yaparak müdahale ettiği yangında, yan apartmanın çatısında mahsur kalan bir kadın ve bir çocuk, zarar görmeden tahliye edildi.

Mevlanakapı Mahallesi, Mimar Kasım Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katından dün saat 17.00 sıralarında yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangından yükselen duman paniğe neden olurken, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. 112 Acil Servis ekipleri de, olası bir dumandan etkilenme ya da yaralanma ihtimaline karşın olay yerine yakın bir noktada hazır bekletildi.

İTFAİYE DRONE İLE KEŞİF YAPTI, MERDİVEN ARACI İLE MÜDAHALE ETTİ

Çatı katındaki yangında içeride mahsur kalanların olabileceği bilgisi üzerine, itfaiye ekipleri drone ile çatıyı görüntüleyerek keşif yaptı. Aynı zamanda merdiven aracı ile yangına müdahale edildi ve çatıdaki yanma kısa sürede söndürüldü. Yangının meydana geldiği çatı katında olay sırasında kimsenin bulunmadığı, alt katlarda bulunanların panik halinde dışarı çıktığı öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında, yangının sıçrama ihtimali bulunan yan apartmanın üst katlarında bir kadın ile bir çocuğun kaldığı fark edildi. Apartmandan çıkamayan kadın ve çocuk, bir mahalle sakini ile itfaiye ekiplerinin yardımıyla, zarar görmeden tahliye edildi.

Mahalle sakinlerine büyük yaşatan yangında zarar gören kimse olmazken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Görüntü Dökümü:

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- İtfaiye drone ile keşif yapması

- İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları

- Yan apartmandan tahliye edilen çocuk

- Sokağa dökülen mahallelinin yaşadığı panik

- Genel ve detaylar

01.04.2019 - 20.33 Haber Kodu : 190401196 ================================== 11- (ÖZEL) PENDİK'TE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Pendik'te bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Şifa Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın çatısında dün saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle binanın çatısını alevler sardı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere müdahale eden itfaiye, yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Çatının alev alev yanması

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

(AKTÜEL)

-İtfaiyenin çalışmaları

-Binadan görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar 01.04.2019 - 19.42 Haber Kodu : 190401195 12- KADIKÖY'DE ORTAKLAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Haber -Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA)

Kadıköy Fenerbahçe'de meydana gelen olayda eski ortak oldukları iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Egemen Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde dün 22:30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, G.K. eski ortağı olan Vedat B.'nin evine geldi. Apartmanın önünde konuşan iki ortak arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ortaklar birbirini darp etti. Daha sonra ise G.K. yanında getirdiği tabancayla eski ortağı, Vedat B.'yi(45) vurdu. Olayda vücuduna kurşun isabet eden Vedat B. İle darp edilen G.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları hastaneye sevk etti. EŞİ GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Olay sonrasında Vedat B.'nin vurulduğunu öğrenen eşi, olay yerinde güçlükle sakinleştirildi. Ağlayan kadın komşuları tarafından sakinleştirildi. Öte yandan taraflar arasında yüklü miktarda alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi. Yaralılardan Vedat B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken soruşturma sürüyor.