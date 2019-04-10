DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalıştı. Görüntü dökümü:

-------------- -Üsküdar'da yağmurdan görüntü

-Şemsiyeyle gezen vatandaşlar

-Genel ve etaylar 10.04.2019 - 07.17 - Haber Kodu : 190410008 ======================= 2- İMAMOĞLU BÜYÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte mazbatasını alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e tebrik ziyaretinde bulundu. "BİZ BU ŞEHRE HİZMET ETMEYE GELDİK"

Ziyaret sırasında İmamoğlu, belediye binası önünde toplananlara seslenerek, "Biz, bu şehre hizmet etmeye geldik. On binlerce insan sandıkların başında. Hiç ayrılmayacaklar bu iş sonuçlanıncaya kadar. Emeklerine sağlık, polisimizin, emniyetimizin emeklerine sağlık. Ayaklarına taş değmesin. Ama boğmayın bizi. Normalleşelim. İstanbul beni bekliyor." dedi.

İmamoğlu, "Emniyetimizi, polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz bu şehirde, devletimizin seçimle ilgili gerekli kurumların teminatlarıyla seçime girdik. O bakımdan insanların zihnini bulandırmaya gerek yok, 'şu kadar farkla oy kazandık' onları bir kenara koy. Benim kadar bu şehirde, bu kadar insanın gönlünü kazanmış bir belediye başkanı olmayacak. Allah'ım ne benim yüzümden, ne de sizin yüzünüzden gülücükleri eksik etmesin. Kol kola omuz omuza bu kenti birlikte yaşayacağız. Vatanımız, milletimiz, şehrimiz için çalışmaya başlayacağız. Ben sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, hepinizle yine buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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- Partililerden detay

- İmamoğlu'nun konuşması

- Genel ve Detaylar 09.04.2019 - 19.43 Haber Kodu : 190409194

09.04.2019 - 20.32 Haber Kodu : 190409198 ================================= 3- YENİKAPI'DA UBER ŞOFÖRLERİ EYLEM YAPTI İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Yenikapı miting alanında bir araya gelen Uber şoförleri, seslerini duyurmak için eylem yaptı.

Yenikapı Miting alanında dün saat 21.00'de toplanan Uber şoförleri, ellerinde Türk bayrakları olduğu halde, "Halk Uber istiyor" şeklinde sloganlar attı. Grup eylem sırasında, cep telefonu ışıklarından ışık gösterisi yaptı.

Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Magriso, gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelerinin araçlarının trafikten men edildiğini hatırlatarak, turistlerin ve diğer müşterilerinin bu durumdan büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

Trafik ekiplerinin ilgili yasa kapsamında araçlarını bağladığını anlatan Magriso, "Bu nedenle partnerimiz Uber küçülme kararı aldı. Bu nedenle biz de burada toplandık. Sadece İstanbul'da 3 bin 600 vergi veren şirketiz. Burada binin üzerinde araç ve 2 bin 600'den fazla Uber ortağı var. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yetkililerin bizi yasal bir zemine oturtacağı konusunda devletimize ve milletimize güvenimiz tamdır. Çünkü biz İstanbul halkına yüzde 99 müşteri memnuniyetiyle hizmet veriyoruz. 4,5 milyon kullanıcı sayısıyla çok ciddi bir ağa sahibiz. Ülkemize gelen turistlerimize bu durumdan dolayı hizmet veremediğimiz için onlar da mağdur oluyor. Şimdiye kadar her konuda olduğu gibi nasıl devletimize sığındıysak yine devletimize sığınıyoruz ve müjdeli haberler bekliyoruz." diye konuştu.

Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandıracağı iddialarını yalanlayan Magriso, son araçlarına kadar hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Eylemin ardından grup dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Toplanan kalabalık

-Slogan atmaları

-Magriso'nun açıklaması

- Genel ve detaylar 09.04.2019 - 22.53 Haber Kodu : 190409214 =============================== 4- KÜÇÜKÇEKMECE'DE POLİS, BIÇAKLA SALDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLEN KİŞİYİ VURDU Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece'de ailesiyle parkta oturan polis memuru, kendisine bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi tabancayla vurdu. Polis memuru bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken vurulan kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Küçükçekmece Soğuksu'da bulunan Seyir Parkı'nda meydana geldi.

İddialara göre eşi ile birlikte engelli çocuğunu rehabilitasyona getiren polis memuru, randevu saatini parkta oturarak beklemeye başladı. Bir süre oturduktan sonra parkta bulunan bir kişi polis memuru ve ailesini sözlü rahatsız etmeye başladı. Bıçak da çektiği belirtilen kişi, polis memurunu başından yaraladı. Polis memuru önce havaya, ardından da saldırganın bacağına ateş etti. Ayağa kalkıp polis memurunun üzerine yürüdüğü öne sürülen kişi, polisi bu kez de bacağından bıçakladı. Bunun üzerine polis memuru bir kez daha silahını ateşleyerek bu kişi vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bacağından ve başından bıçakla yaralanan polis memuru hastaneye götürdü. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişinin cesedi ise yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın gerçekleştiği parktan görüntü

-Görgü tanığı röp

-Genel ve detaylar 09.04.2019 - 18.23 Haber Kodu : 190409177 ========================= 5- AVCILAR'DA KENDİSİNE POLİS SÜSÜ VEREN ŞÜPHELİ YAKALANDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar'da, trafik tartışmasına girdiği kişiye kurusıkı tabancayı çekip, aracındaki siren sistemini çalıştırarak kendisine polis görünümü verdikten sonra kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, trafik tartışmasına girdiği başka bir sürücüye tabanca gösterip, aracındaki polis siren sistemini çalıştırarak kendisine polis görünümü verdikten sonra kaçtı. Diğer sürücünün şikayeti üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Motorize ekiplerin de destek verdiği operasyonda, şüpheli Hardal Sokak'ta önü kesilerek durduruldu. Polis ekipleri, kimliği açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alırken, kurusıkı olduğu belirlenen tabancaya el koydu. Araç, incelenmek üzere çekilirken, şüpheli soruşturma için polis merkezine götürüldü.