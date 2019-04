DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1-FENERBAHÇE'NİN EFSANE İSMİ CAN BARTU HAYATINI KAYBETTİ

Haber: Muhammed KILIÇ - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi 'Sinyor' lakaplı Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti. Can Bartu'nun yaşamını yitirmesiyle ilgili Fenerbahçe resmi sitesinden de taziye mesajı yayımlandı.

"CAN BARTU'MUZU KAYBETTİK"

"Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

SEVENLERİ TAZİYE İÇİN EVİNE AKIN ETTİ

Can Bartu'nun yaşamını yitirmesinin ardından yakınları, sevenleri ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri gece saatlerinde Bartu'nun evine taziyeye gelerek, Güler Özbay'ı yalnız bırakmadı.