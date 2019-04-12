DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 1-FENERBAHÇE'NİN EFSANE İSMİ CAN BARTU HAYATINI KAYBETTİ Haber: Muhammed KILIÇ - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi 'Sinyor' lakaplı Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti. Can Bartu'nun yaşamını yitirmesiyle ilgili Fenerbahçe resmi sitesinden de taziye mesajı yayımlandı. "CAN BARTU'MUZU KAYBETTİK"

"Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." SEVENLERİ TAZİYE İÇİN EVİNE AKIN ETTİ

Can Bartu'nun yaşamını yitirmesinin ardından yakınları, sevenleri ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri gece saatlerinde Bartu'nun evine taziyeye gelerek, Güler Özbay'ı yalnız bırakmadı.

CAN BARTU KİMDİR?

Can Bartu (D. 31 Ocak 1936, İstanbul), Türk eski futbolcu ve basketbolcu. 31 Ocak 1936'da, İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spora, Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez, basketbol millî takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan'ın aracılığıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı. 1956'da, Fenerbahçe'de profesyonel futbol kariyerine başladı. 1961'de İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. Daha sonra Venezia ve Lazio'da da oynadı. 1967'de Fenerbahçe'ye döndü. Sarı-lacivertli forma altında toplamda 162 lig maçı oynadı, 62 gol attı. Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, millî Türk takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1958'deki Türkiye-Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine son 7 dakika kaleye geçti ve bu tecrübesinde 1 gol yedi. A millî formayı toplamda 26 kez giydi ve 6 gole imza attı.

FUTBOL SONRASI SPOR YORUMCULUĞU YAPTI

1970'te futbolu bırakan Can Bartu, spor yazarlığına başladı. Günümüzde ise Fenerbahçe Televizyonu'nda Can Bartu ile Futbol Gündemi programında yorumculuk yaptı. Görüntü Dökümü:

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-Fotoğraflar

-Binadan ve evden görüntü

-Taziyeye gelenler

-Güler Özbay (Can Bartu'nun eşi)

12.04.2019 -01.41 Haber Kodu : 190412003

12.04.2019 -02.49 Haber Kodu : 190412004 ============================================ 2- ESENYURT'TA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ Hüseyin COŞKUN - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt'ta, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen 25 yıllık evli Durmuş ve Mehtap Çoban arasında yaşanan tartışmada, koca Durmuş Çoban eşini bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Polise teslim olan Durmuş Çoban cinayeti itiraf etti.

Olay, Atatürk Mahallesi, 2239 Sokak'taki bir apartmanda, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Durmuş ile Mehtap Çoban çifti evlerinde tartıştı. 25 yıllık evli ve 20 ve 22 yaşlarında iki çocukları olan Çoban çifti arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında koca Durmuş Çoban(43), eşi Mehtap Çoban'ı defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Durmuş Çoban olay yerinden kaçarken, komşuların ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekipleri, Mehtap Çolak'ın defalarca bıçaklandıktan sonra boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Mehtap Çoban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Cinayet zanlısı koca, daha sonra polise teslim olarak cinayeti itiraf etti. Yapılan sorgulamada, kıskançlık krizine girdiği öne sürülen koca Durmuş Çoban'ın, üzerindeki bıçakla eşini defalarca yaraladığı ve son olarak eşinin boğazını keserek olay yerinden ayrıldığının tespit edilgi öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri

-Apartmanın görüntüsü

-Vatandaşlarla röp.

-Şüphelinin emniyete giriş-çıkışı

Detaylar

11.04.2019 - 20.08 Haber Kodu : 190411222

11.04.2019 - 18.40 Haber Kodu : 190411209 ========================================= 3- KADIKÖY'DE YANGIN, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de 10 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle merdiven boşluğunu yoğun duman kapladı. Dairelerde dumandan etkilenip mahsur kalanları, itfaiye ekipleri merdivenlerle kurtardı. Dumanda etkilen 6 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

19 Mayıs Mahallesi, Mehpare Sokak'ta bulunan 10 katlı bir apartmanın giriş bölümündeki elektrik panosunda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın merdiven boşluğunu yoğun duman kapladı. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri dairelerde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Dumandan etkilenenler kendilerini balkonlara atarak yardım bekledi. İtfaiye ekipleri, binanın içerisinde çıkan yangını söndürülerek duman tahliye çalışması yaptı. Dairelerinde mahsur kalanları itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla tahliye etti. Bazı kişiler de itfaiye erleri tarafından dışarıya çıkartıldı. Mahsur kalanlar arasında bebeklerin de olduğu görüldü.

Polis ekipleri, yangının çıktığı sokağı trafiğe kapatırken çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, yangında dumanda etkilenen kişileri ambulansta tedavi altına alırken, bazı vatandaşlar yangın nedeniyle panik yaşandığı görüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilen 6 kişi tedbir amaçlı çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Apartmanda oturan Davut Kapıcı "Dairede otururken bir anda elektriklerin gittiğini gördük. Kapıyı açarak koridora bakalım elektrik var mı diye. Kapıyı açtığımız da yoğun bir duman ve koku olduğunu hissettik. Hemen çocukları dışarıya çıkartarak diğer dairelerde yaşayanların zillerine bastık. Yangın bodrum katta elektrik panosunda patlama olmuş. 10 katlı bir bina 38 daire var. Bütün apartman sakinlerini itfaiye ekipleri gelişinden sonra merdivenlerle indirmeye çalıştılar. Dumandan etkilenenler var ama herhangi bir şey yok." dedi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yangında dumandan etkilenenler

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Merdiven aracıyla kurtarılanlar

-Sağlık ekipleri tarafında tedavi altına alınalar

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi

-Sokakta bulunan vatandaşlar

-Çocukların ve bebeklerin apartmandan çıkması

-Ambulanslardan detay

-Genel ve detaylar

11.04.2019 - 21.34 Haber Kodu : 190411229

11.04.2019 - 20.25 Haber Kodu : 190411223

11.04.2019 - 20.07 Haber Kodu : 190411221 ========================================== 4- GALATA KULESİ'NDEN ATLAYAN KADIN ÖLDÜ Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Galata Kulesi'nin seyir alanından atlayan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galata Kulesi'nin seyir terasına çıkan 27 yaşındaki Yeşim K. bilinmeyen bir nedenle kendini aşağıya bıraktı. İntihar eden kadını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Yeşim K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olay yerini şerit çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri genç kadının hayatını kaybettiği alanı kapatarak, inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kadının düştüğü yer

-Çevrede toplananlar

-Kulenin seyir alanından bakanlar

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Genel ve detaylar

11.04.2019 - 18.58 Haber Kodu : 190411211

11.04.2019 - 18.11 Haber Kodu : 190411204 =========================================== 5- YILDIRIM: SUSKUNLUĞUMU YANLIŞ YORUMLAYANLAR VAR Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var" dedi. Yıldırım, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki, bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla." =========================================================

6- İMAMOĞLU: YÜKSEK SEÇİM KURULU BU SÜREÇTE TARİHİ VAZİFELERİNİ YERİNE GETİRİYOR Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de yaptığı konuşmasında, "Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor. Görevini, vazifesini en iyi şekilde yapacağına inanıyorum" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu'nun ziyaretine eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.

Ekrem İmamoğlu, "Yapmayın ayıp ediyorsunuz. 350 bin Büyükçekmeceli'yi rencide ediyorsunuz. 350 bin Büyükçekmeceli'nin onuru ve gururu ile oynuyorsunuz. Büyükçekmecililer'in 25 yıllık başkanıyla kurduğu bağa zarar vermeye çalışıyorsunuz ama veremezsiniz. Hasan Akgün başkana oy verenlere demiyorum, 350 bin Büyükçekmeceli'ye diyorum. Polise de yazık ediyorsunuz. Emniyet mensuplarımızı da rencide ediyorsunuz. Türkiye'nin tarihinde görülmemiş kapı kapı gezip insanlara tespit soruları soruyorsunuz. Ne zaman seçim bitmiş, mazbatayı vermişsin ve vatandaşı rahatsız ediyorsun." İfadelerini kullandı.

"BİR KİŞİNİN HAKKINI YEMEDİM, GÖRECEKLER SİZLERİN DE HAKKINI YEDİRTMEYECEĞİM"

İmamoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor. Tarihi vazifelerinden birisi de 350 bin insanı rencide etmek üzere kurulu bu düzene dur demektir. Görevini, vazifesini en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. İlk gece söyledim, şimdi bütün başkanlarımla ve bütün vekillerimle söylüyorum, Bir kişinin hakkını yemedim, görecekler hakkını yedirtmeyeceğim. Çalışan hiçbir kardeşimizin işiyle gücüyle uğraşmayız. Maaşını alıyor, işe gelmiyorsa, başka işlerle uğraşıyorsa şimdiden kartını bırakıp gitsin." şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Belediye önünde toplanan kalabalıktan detaylar

-İmamoğlu'nun konuşması

-İmamoğlu ve protokolden detaylar

11.04.2019 -21.42 Haber Kodu : 190411230 =================================================== 7-AVCILAR'DAKİ SEMPOZYUMDA ÖĞRETMENE ŞİDDET ELE ALINDI Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)

Türkiye'de son dönemde artış gösteren öğretmenlere yönelik şiddet, Avcılar'da düzenlenen sempozyumda ele alındı. Sempozyuma katılan bilim insanları, öğrenci ve velilerin neden eğitimcilere şiddete yöneldiğini tartışırken, sürekli kullanılan 'Şiddet' kelimesin bunu normalize ettiği, bunun yerine sevgi dilinin yerleştirilmesinin önemi dile getirildi.

Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü, bakanlığın '2023 Eğitim Vizyonu' kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine, eğitim alanında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirmelerine destek olmak amacıyla 'Öğretmene Değer Hayata Değer' sempozyumu düzenledi. Bu yıl ikincisini düzenlenen öğretmenlerin ilgi gösterdiği sempozyum, Gelişim Üniversitesi Gelişim Tower konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından konuşan İlçe Müdürü Emin Engin, 20 yıl sonra günümüzdeki mesleklerin yüzde 80'inin olmayacağından söz edildiğini anlatırken, "Ne değişirse değişsin öğretmenin değerinin hiçbir zaman değişmeyeceğini herkese anlatmamız gerekiyor. Ebeveynler geçmişte çocukları bir hata yaptığında okula utanarak giderek, 'Çocuğum bunu nasıl yapar?' derken, günümüzde tabiri caizse bize parmak sallıyor" dedi. Kaymakam Ömer Lütfi Yaran da, günümüzde öğrenci ve velilerin eğitimcilerin karşısında çok daha güçlü bir hale geldiğini ifade etti, "En büyük eksiğimiz; okumayan toplum olmamız. Dünyada okuma alışkanlığında 86'ncı sıradayız" diye konuştu. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine çok önem verdiklerini, istedikleri yabancı dili öğrenmeleri, yurt dışında kendilerini geliştirmeleri için hazır olduklarını söyledi.

ÖĞRETMENE ŞİDDET VE NEDENLERİ

'Öğretmen ve öğretmenin iade-i itibarı' konulu bölümde konuşan Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi ana bilim dalı öğretim üyesi Prof Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, öğretmene yönelik şiddet hareketinin ardında çoğu zaman ailenin tutumunun çıktığını söyledi. Prof.Dr. Hacıfazlıoğlu, şöyle dedi:

"Ailenin öğretmen ile ilgili yaptığı yanlış veya yanlış yöne çekilebilecek bir yorum, çocuğu etkileyebiliyor. Birinci grup aile; öğrenciyi, öğretmeni hatta okul yönetimi dahil her şeyi kontrol altında tutmak istiyor. Bunlara bakarsanız çocuğu tek başına dersi de halledebiliyor. Bunların yanında çocuğu ile ilgilenemeyen bir aile yapımız var. Göç alan bölgedeyiz. Mülteci çocuklarımız var. Göç ile gelen aileler var. Bunlar, 'Çocuğumuz ile ilgilenmeyi istiyoruz. Ama halimiz yok. Zorluklar altında çalışıyoruz. Gece mesaisine kalıyoruz' diyor. Çalıştırılan veya kardeşlerine bakmak zorunda kalan çocukları var. Öğretmen, okuldaki çocuğu eğitiyor, bunların anne ve babaları ile uğraşıyor. Kendi evine gittiğinde yaşamı; eşi, çocukları, evi, annesi- babası var. O tamamlayıcı dengeyi kuramıyor. Hayatı ödün vermekle geçiyor. Şiddeti önlemeye çalışmaktan ziyade çocuklara çok küçük yaşta öğretmene saygı ve sevginin tohumlarını evin içerisinde nasıl ekip- yeşerteceğimiz çok önemli parametre."