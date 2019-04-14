DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 1- TUZLA PİYADE OKULU'NDA YANGIN: 2 YARALI Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)

Tuzla Piyade Okulu'ndaki bir yatakhanenin giriş katında yangın çıktı. Yangında iki kursiyer teğmen yaralandı.

Piyade Okulu'nda kursiyer teğmenlerin kaldığı 4 katlı bir yatakhanede saat 01.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle içeride kaoğuşlarda bulunan çok sayıda kursiyer teğmen mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kalan kursiyer teğmenler kurtarıldı. Yangında bir kursiyer teğmen elinden ve ayağından yaralanırken, bir kursiyer ise dumandan etkilendi. İki kursiyer teğmen Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü dökümü:

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-Piyade okulu kapısından görüntü

-İtfaiye ekiperinden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Detaylar

14.04.2019 - 02.09 Haber Kodu : 190414015

14.04.2019 - 02.45 Haber Kodu : 190414016

14.04.2019 - 03.39 Haber Kodu : 190414018

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2-KAZADA YARALANAN OĞLUNUN BAŞINDAN AYRILMADI Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Bir vatandaş yaralının yağmurda ıslanmaması için şemsiyesini açarken kazayı duyarak olay yerine gelen yaralının annesi ise oğlunun başında gözyaşı döktü. MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kozyatağı, Bayar Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir iş yerinin paket servisinde çalışan motosiklet sürücüsü Çağatay Çakır, cadde üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre bir otomobilin çarpması sonucu motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Çağatay Çakır yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. ANNESİ BAŞINDA BEKLEDİ

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralının yağmurda ıslanmaması için bir vatandaş ise şemsiyesini açarak başında bekledi. Öte yandan kazayı öğrenen Çağatay Çakır'ın annesi olay yerine geldi. Yaralının başından ayrılmayan ve oğlunu öpen kadını olay yerindeki polis ekipleri ve vatandaşlar sakinleştirdi. Ambulansa alınan yaralı Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan detaylar

-Yaralının yerde yatması

-Vatandaşın yaralıya şemsiye tutması

-Yaralının annesinin olay yerine gelmesi

-Yaralı oğlunu öpmesi

Yaralının ambulansa konulması

-Motosikletten görüntü

-Genel ve detaylar

13.04.2019 - 21.55 Haber Kodu : 190413183 ============================== 3- KADIKÖY'DE "RABİA NAZ" EYLEMİ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBULDHA

Kadıköy'de, Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölüm yıl dönümünde olayın aydınlatılması için basın açıklaması yapıldı.

Kadıköy Kalkedon Meydanı'nda toplanan Kadın Meclisleri üyesi bir grup, ellerinde "Gerçek açığa çıkarılsın, Çocuklar ölmesin, Rabia Naz için adalet" yazılı döviz ve pankartlar açtı. Grup üyeleri "Rabia Naz için adalet istiyoruz" sloganları attı. Kadınlar adına açıklama yapan Dilber Sünnetçioğlu, "Rabia Naz'a adalet için buluştuk. Artık bu sadece Rabia Naz'ın ailesinin değil, bizlerin, tüm toplumun gerçeği açığa çıkarma, adaleti sağlama mücadelesidir. Yapılması gereken bellidir; Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır. Toplum artık gerçeği açığa çıkarmanızı, faillerini yakalamanızı ve adaleti bekliyor. Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler" dedi.

Grup, basın açıklaması sonrası dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grubun görüntüsü

-Açılan pankart ve dövizler

-Slogan atmaları

-Basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

13.04.2019 - 19.33 Haber Kodu : 190413176 ================================ 4- HASAN AKGÜN'DEN BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK- Güven USTA / İSTANBUL(DHA)

CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye binasında bazı milletvekilleri ile gazetecilere açıklama yaptı. Hasan Akgün, "Polislerin eline verilen 2007 yılının seçmen listeleriyle 5 gün boyunca gece gündüz binlerce Büyükçekmecelinin kapısı çalınarak sahte seçmen üretilmeye çalışıldı. Halk korkutuldu, tedirgin edildi. Hatta yüzlerce eve değişik ekiplerle 3-4 defa gidilerek bu insanlar aşırı derecede huzursuz edildi. Ömründe kapısında polis görmeyen, karakol kapısı nedir bilmeyen binlerce Büyükçekmeceli, 5 gün içinde evine arka arkaya 4-5 defa gelen polis ekiplerinden dolayı son derece rahatsız ve huzursuz edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLE GİTMEYİ HAZMEDEMİYORLAR"

Ardından konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan ise, "13 gün geçti halen İstanbul seçimlerini tartıştırıyorlar. Herkes merak ediyor. Ne yapılmak isteniyor. İstanbul'da yapılmak istenen şey şu; seçimi kaybeden iktidar bloğu şapkadan tavşan çıkarmanın peşinde. Bütün dertleri bu. Seçimle gitmeyi hazmedemiyorlar. Şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de Maltepe ve Büyükçekmece'den yola çıkarak, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) teslim etmemenin bir yolunu bulabilir miyiz?' hesabındalar. Ama Büyükçekmece ve Maltepe'den tavşan çıkmaz. Bu iş bitti sandık bağlandı, inşallah mazbatalarımızı da alacağız. Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı'dır. Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı'dır, Ali Kılıç ise Maltepe Belediye Başkanı'dır" diye konuştu. "YSK BU TUZAĞA DÜŞMZE, DÜŞMEMELİDİR"

Seçmen kütüğünde usulsüzlük yapıldığı iddialar üzerine de konuşan Tezcan, "Yü ksek Seçim Kurulu (YSK) bu tuzağa, düşmez, düşmemelidir. Çünkü YSK'nın daha önce verdiği karar var. Diyor ki, 'kütükler bir kere kesinleştikten sonra, seçim bittiğinde bir daha o kütüğü tartışmam'. Çok net. Bu kütükler 4 Ocak'ta çıktı. İtirazlar da yapıldı ve kütükler 31 Ocak tarihinde kesinleşti. 'O tarihten sonra seçmen kütüğü üzerinde bir işlem yapamazsın diyor' YSK" dedi.