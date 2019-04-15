DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- KAĞITHANE'DE SOKAK ORTASINDA CİNAYET (1) Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA

Kağıthane'de sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, sokak ortasında iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi. Olayda Mesut Toptaş adlı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olay yerinden kaçtı. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Soruşturma sürüyor. Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinin gelişi

-Yerde yatan kişi

-Yerdeki tabanca

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin yerdeki kişiyi kontrol etmesi

-Genel ve detaylar 15.04.2019 - 07.29 Haber Kodu : 190415010 ============================== 2- EYÜPSULTAN'DA İŞ YERİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA

Eyüpsultan'da iki katlı iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 00.00 sıralarında Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi 19 numarada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İş yeri olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN YAN BİNAYA SIÇRADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 2 katlı binanın çatı katından yükselen alevler yan binanın çatı katının da yanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, binada hasar oluştu. Görüntü dökümü:

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-Binanın çatısından yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yan binanın çatısının alev alev yanması

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Yanan binanın camına çıkan itfaiye elemanı

-Genel ve detay görüntüler 15.04.2019 - 07.48 Haber Kodu : 190415012 ================================ 3- SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU Mutat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de bir markete gelen silahlı kişi ya da kişiler, çalışanı silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesinde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler cadde üzerinde bulunan markete girdi. Şüpheliler, kasiyeri silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları istedi. Kasadaki bir miktar parayı gasp eden şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Marketten detaylar

-Polis ekiplerinin incelemeleri

Detaylar 14.04.2019 - 20.13 Haber Kodu : 190414162 ===================================== 4- ESENYURT'TA MADDE BAĞIMLISI GENÇ, ANNEANNESİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)

Esenyurt'ta, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Cem K. (19)'nin, kendisine para vermek istemeyen anneannesini bıçakla rehin aldı. Polisin, bir saat süren çabalarının ardından ikna edilen genç, gözaltına alındı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi, 1299 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Anne ve babası bir süredir ayrı olan, 19 yaşındaki Cem K., bir süredir dedesi ve anneannesi ile yaşıyordu. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen gencin dede ve anneannesinden düzenli olarak para istediği ve bugün anneannesinin kendisine para vermek istememesi üzerine bıçakla anneannesini rehin aldığı iddia edildi. Olay mahalle sakinleri tarafından fark edilince polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cem K., etrafa küfür ve tehditler savururken, anneannesini yaklaşık bir saat rehin tuttu. Polis ekiplerinin yoğun çabalarıyla ikna edilen Cem K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Madde bağımlısı gencin gözaltına alınması (Vatandaş kamerası)

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler 14.04.2019 - 19.10 Haber Kodu : 190414153 =================================== 5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam İstanbul'da iki nikaha katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Şişli Bomanti'de bulunan bir otele geldi.

Erdoğan daha sonra ise EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Erkan Yılmaz'ın nikah törenine katıldı. Erdoğan'ın her iki törende de nikah şahitliği yaptığı öğrenildi. Erdoğan, daha sonra tekrar Kısıklı'daki konutuna geçti. Görüntü Dökümü:

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-Nikah töreninden fotoğraflar 14.04.2019 - 22.40 Haber Kodu : 190414178 ===================================== 6 - PATENLİ GENÇLERİN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ARKASINDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU İSTANBUL DHA

Şişli'de, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak patenle kayan 5 genç, hem kendileri hem de sürücüler için tehlike oluşturdu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu arkadan gelen otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

15-16 yaşlarında, sırtlarında çantaları bulunan patenli 5 genç, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan özel halk otobüsünün arkasına tutundu. Gençlerin hem kendilerini, hem diğer sürücüleri tehlikeye atabilecek yolculuğu, arkalarından gelen otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, gençlerin özel halk otobüsü arakasına tutunarak yolculuk yaptıkları, özel halk otobüsü sürücüsünün durumu fark etmesiyle direksiyon kırarak zikzaklar çizmesi ve bunun üzerine gençlerin otobüsü bırakmaları görülüyor. Gençler, otobüsün arkasından koptuktan sonra kendilerini görüntüleyen kişilere tepki gösteriyor.