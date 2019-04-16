DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA
İstanbul polisi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyona, özel harekat polisi ve polis helikopteri de destek verdi. Kağıthane'de ise kaçmaya çalışan bir şüpheliyi polis yakaladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saat 04:30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.
KAPI AÇILMAYINCA KOÇ BAŞI İLE KIRILDI
Operasyon yapılan adreslerden biri de Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1659 Sokaktaki 3 katlı bina oldu. Girişte bulunan demir kapının camını kırarak binaya giren ekipler, daire kapısının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi.
KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİYİ POLİS YAKALADI
Operasyonda diğer bir adres de Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Keklik Sokak'taki 5 katlı bir binanın giriş katıydı. Kapının açılmaması üzerine özel harekat polisleri koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Dairede bulunan bir kişi balkondan atlayarak kaçma girişiminde bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Görüntü dökümü:
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-(BAĞCILAR)
-Ekiplerin operasyona gidişi
-Özel Harekat Polisi'nin binaya girişi
-Binanın camının kırılması
-Özel Harekat polisinin iç kapıyı kırarken çıkan sesler
-Polisin balkonda çevre güvenliği alması
-Kapının kırılışı sırasında çıkan gürültüye uyanan mahalle sakinlerinin cama çıkması
-Özel Harekat Polisi'nin bina etrafında önlem alması
-Genel ve detay görüntüler
-(KAĞITHANE)
- Özel harekat polisi ekipleri
- Kaçma girişiminde bulunan şüpheli
- Polis helikopterinden detay
- Genel ve detaylar
16.04.2019 - 05.33 Haber Kodu : 190416006
16.04.2019 - 07.20 Haber Kodu : 190416007
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2- KAĞITHANE'DE DAMADINI SOKAK ORTASINDA BÖYLE ÖLDÜRDÜ
Hasan YILDIRIM-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)
Kağıthane'de, Mesut Toptaş, boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için geldiği kayınpederinin evi önünde vurularak öldürüldü. Aralarında çıkan tartışma sonucu kayınpederi tarafından vurulduğu öğrenilen Mesut Toptaş'ın cenazesi hastane morgunu kaldırılırken, kayınpederi Cemil M., ise polis tarafından aranıyor. Cinayet anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Mesut Toptaş'ın sokak üzerinde dururken yukarı doğru baktığı, bu sırada elinde silah bulunan kayınpederin koşarak yanına geldiği görülüyor. Kayın pederin yaklaştığı damadına silahla ateş ettiği kameraya yansıyor.
Görüntü dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
AKTÜEL
Polis ekiplerinin gelişi
-Yerde yatan kişi
-Yerdeki tabanca
-Sağlık ekiplerinin gelişi
-Sağlık ekiplerinin yerdeki kişiyi kontrol etmesi
-Genel ve detaylar
15.04.2019 - 07.29 Haber Kodu : 190415010
15.04.2019 - 20.27 Haber Kodu : 190415201
15.04.2019 - 21.04 Haber Kodu : 190415204
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3- GÜNGÖREN'DE KARDEŞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Hüseyin COŞKUN - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, (DHA)
Güngören'de, aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki kardeş arasındaki tartışma kanlı bitti. Ağabey Erdoğan Has, kardeşi Ergin Has'ı silahla defalarca ateş ederek öldürdü.
Olay, Güngören, Merkez Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aralarında mülk nedeniyle anlaşmazlık bulunan ve bir süredir küs olan Erdoğan ve Ergin Has kardeşler, bugün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde karşılaştı. Bu karşılaşma üzerine aralarında bir tartışma başlarken, tartışma giderek hararetlendi. Bu sırada ağabey Erdoğan Has, üzerinde taşıdığı silahı kardeşine doğrultarak defalarca ateş etti. Ağabeyinin silahından çıkan kurşunlarla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Ergin Has, bir apartmanın girişinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Asayiş ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk incelemelerine göre, Ergin Has'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, cinayet zanlısı Erdoğan Has'ı gözaltına alarak, Emniyet'e götürdü.
Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Görüntü Dökümü:
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- Olay yeri
- Ekiplerin çalışmaları
- Röp.
- Genel ve detaylar
15.04.2019 - 19.22 Haber Kodu : 190415193
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4- İMAMOĞLU: HER TOPLANTIMIZI, MECLİSİMİZİ, KURULLARIMIZI NAKLEN YAYIN YAPACAĞIM
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Can ÖZER /İSTANBUL(DHA)
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'deki konuşmasında "Diyorlar ki, seçildin ama meclis sende değil. Her toplantımızı, meclisimizi, kurullarımızı naklen yayın yapacağım " dedi.
Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanlığı'na tekrar seçilen Bülent Kerimoğlu'nu ziyarete ederek tebrik etti. İmamoğlu ve Kerimoğlu ardından Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Mitinge çok sayıda milletvekili ve vatandaşlar katıldı.
"YSK'NIN TARİHİ SORUMLULUĞUNU SADECE HATIRLATIYORUZ"
Ekrem İmamoğlu, "Bu seçimin sonucu yarın bağlanacak. Olağan üstü itiraz hakları vardır. Anayasaya, kanuna saygılıyız. Ama Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte kararını en hızlı şekilde vererek demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize hizmet etmelidir. YSK'ya güveniyoruz. YSK'nın tarihi sorumluluğunu sadece hatırlatıyoruz. Başka bir şey dediğimiz yok." İfadelerini kullandı.
"İSTANBUL'UN ALEYHİNE HİÇBİR ŞEY YAPMAM. İSTANBUL'UN LEHİNE İŞLER YAPARIM"
İmamoğlu, "Diyorlar ki, seçildin ama meclis sende değil. Ben İstanbul'un aleyhine hiçbir şey yapmam. İstanbul'un lehine işler yaparım. Sizin için üretirim. Ben kişilere hizmet etmem. Partilere hizmet etmem. Ben 16 milyon İstanbulluya hizmet ederim. Size söz veriyorum. Her toplantımızı, meclisimizi, kurullarımızı naklen yayın yapacağım. Benim görev alan Ak Partili Belediye başkanlarım, MHP'li Belediye Başkanımız ya da meclis üyelerimiz, hepsinin yeri başımızın üstü. İstanbul'un lehine görev aldıklarında 16 milyon olarak hepsini alkışlayacağız, öyle değil mi. Ama buradan söylüyorum meclis bile naklen yayın olacak. Eğer İstanbul'un aleyhine, birilerinin dediğini yapmak adına karar alırlarsa kusura bakmasınlar 16 milyona hesap veremezler. Hem 16 milyon insan sizi baş tacı eder hem ben ederim." şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Cumhuriyet meydanından detaylar
-İmamoğlu'nun konuşması
15.04.2019 - 17.42 Haber Kodu : 190415159
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