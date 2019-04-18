DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA İSTANBUL DHA

31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım açıklamasında, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK'nındır." ifadelerini kullandı. ==================================== 2- İMAMOĞLU İBB ÖNÜNDE BEKLEYEN VATANDAŞLARA SESLENDİ Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Ümit UZUN - İdris TİFTİKÇİ - Hüseyin COŞKUN - Onur MERİÇ - Murat SOLAK - Harun UYANIK / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından, İBB binası önünde toplananlara hitap etti. "BİRBİRİMİZE GÜLÜMSEYECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu, "Barıştan, demokrasiden, bu şehrin ve bu ülkenin değerlerinden vazgeçmedik. Bu güzel şehrin ve bu güzel ülkenin kurucu değerlerinden vazgeçmedik. Cumhuriyetten vazgeçmedik. Bu millete olan inancımızdan vazgeçmedik. Mustafa Kemal Atatürk'ten vazgeçmedik. Ben Allah'a şükrediyorum. Çünkü bana dünyanın en güzel şehrini, bu şehrin insanlarıyla yönetme şansını bana tanıdı. Bu lütuf benim boynumun borcu, sorumluluğumdur. Ben kendimi bu şehrin bebeklerine, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, insanlarına adayacağım. Hepinize söz veriyorum. Sokaklarda, meydanlarda hep anlattık. Birbirimize gülümseyeceğiz. Birbirimize selam vereceğiz. Artık ötekisi yok. Berikisi yok. Artık kıyıda, köşede kalanı yok. Artık kaymak tabakası, varoşu yok. Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok. Bu şehrin nimetlerini paylaşmak var. Bu şehrin güzelliklerini paylaşmak var. Bu şehrin mazlumu olmayacak. Haksızlığa, hukuksuzluğa nasıl boyun eğmediysek görevim süresince nerede, nasıl olursam olayım, kimsenin hakkını yemedim. Kimseye de hakkınızı yedirmeyeceğim." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Kilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki... Siber güvenlik araştırmacısından ‘Mavi Balina’ uyarısı İstanbul Havalimanı personeli Erzincan’da eğitim alıyor

"BEN HERKESE HİZMET EDECEĞİM"

Ekrem İmamoğlu, "Değerlerimiz, inancımız, ahlakımız, vicdanımız var. Küskünlüklerinizi, kırgınlıklarınızı bir kenara koyun. Artık iyi düşünceyle bu şehrin insanlarını kucaklayan anlayışa hep birlikte sahip olalım. Kimsenin üşümesine, aç kalmasına fırsat tanımayalım. Sokağınızda bu güne kadar sizi kutuplaştıran, ayrıştıran hangi unsurlar varsa ve ayrı düşmüşseniz, selam borcunuz olduğunu düşündüğünüz birisi varsa lütfen sizden rica ediyorum bugün buradan ayrıldıktan sonra gidin onun alini sıkın. Ona benim kucak dolusu sevgilerimi iletin. Esas olan bu şehre hizmet. Esas olan bu millete hizmet. Esas olan bu dünyaya hizmet. Biz bunun dışında kendine, kişiye, partilere, ona, buna hizmeti reddediyoruz. Biz bu ülke insanına ve bu şehrin insanına hizmet etmeye geliyoruz. Ben herkese hizmet edeceğim. CHP'lilere, İYİ Partililere, AK Partililere, MHP'lilere, HDP'lilere, Saadet Partililere hizmet edeceğim. Benim insanım bu ülke için herkes teminat olacak. Bu şehir için herkes teminat olacak." diye konuştu.

"BEN SİZİN YOL ARKADAŞINIZ OLMAYA GELDİM"

"Ben de sizden bir söz istiyorum." diyen İmamoğlu, "Ben bir gün hata yapabilirim. Eksiğim olabilir. Ayağım tökezleyip, yere düşebilirim. Benim elimden tutup, 16 milyon insan olarak ayağa kaldırmaya var mısınız? Ben sizin yol arkadaşınız olmaya geldim. Bu süreçte, 17 günde özellikle sürecin sağduyulu bir şekilde, teminat altında olması için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle çuvalların başında bekleyen demokrasi bekçilerine teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan partime ve genel başkanıma teşekkür ediyorum. Yanımda her zaman dimdik duran ittifak ortağımız İYİ Parti'ye ve çok kıymetli genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu şehrin oy versin, vermesin bütün yaşayanlarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. "SİZLERİ BOŞ İŞLERLE MEŞGUL ETMEYECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok işimiz var. Bu şehrin akılla, bilimle, sanatla, üretimle buluşturacağız. Sizleri boş işlerle meşgul etmeyeceğiz. Bu şehrin güzel işlerle buluşması için çok çalışmamız lazım. Her birinizin emeğine, birikimine, tecrübesine mutlak ihtiyacımız var. Size katılımcılık vaat ediyorum. Size şeffaflık, dünyada en demokrat belediye başkanlığını vaat ediyorum. Bugün görevi teslim aldık. Görev 16 milyon insan tarafından verildi. Yine bu şehrin insanları tarafından alınır. Biz bugün nasıl görevi teslim almışsak, günün birinde mutlaka biz de görevi bir başkasına layıkıyla teslim etmek isteriz. İhanet etmeden bu şehri koruyarak, şehrin doğasına, havasına, suyuna, tarihine, her şeyine sahip çıkacağız. Bu şehri emanet alıp, emanet edeceğiz. Benden önce bu şehre katkı sunmuş, emek vermiş kim varsa tüm belediye başkanlarına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Biz bugün itibarıyla çok çalışacağımız günlere başlayacağız.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun otobüs üzerinden vatandaşlara seslenmesi 17.04.2019 - 19.38 Haber Kodu : 190417248

17.04.2019 - 19.35 Haber Kodu : 190417247

17.04.2019 - 18.03 Haber Kodu : 190417218

17.04.2019 - 19.27 Haber Kodu : 190417243

17.04.2019 - 18.47 Haber Kodu : 190417237 ================================== 3- ŞİŞLİ'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralananlardan Soner Yıldız'ın eşi ve ailesi kazayı duyar duymaz olay yerine geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 23:30 sıralarında Piyalepaşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli Soner Yıldız ve Serdar Tokaş iş çıkışında, Tokaş'ın kullandığı 34 JP 8831 plakalı motosikletle Mecidiyeköy istikametine doğru hareket etti. YAVAŞLAYAN TAKSİYE ARKADAN ÇARPTI

Tokaş, önünde yavaşlayan Mehmet Kaya'nın kullandığı 34 TAF 01 plakalı taksiyi farketmedi. Taksiye arkadan çarpan motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Hafif yaralanan Soner Yıldız ve Serdar Tokaş'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

KAZAYI DUYAN YAKINLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Kazayı duyan Soner Yıldız'ın eşi ve ailesi hemen olay yerine geldi. Hafif yaralı olarak ambulansa alınan Yıldız'ın eşi ambulansa binerek eşini teselli etti. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kazada yaralananların ambulanstaki görüntüsü

-Yerde yatan yaralı

-sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

-Taksinin lastiğinin değiştirilmesi

-Soner Yıldız'ın eşi ve ailesinin olay yerine gelmesi

-Yıldız'ın eşinin ambulansa binmesi

-Genel ve detay görüntüler 18.04.2019 - 00.40 Haber Kodu : 190418002 ================================= 4- D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Küçükyalı'da D-100 Karayolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın,D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kartal istikametine ilerleyen 34 RC 207 plakalı otomobilin sürücüsü Eyüp Varol aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladığını görünce emniyet şeridine çekti. Varol, motor kısmını kontrol etmek istediği sırada alevler yükseldi. Alevlere teslim olan otomobile sürücü Varol yangın tüpü ile müdahaleye etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

OTOMOBİLİN YANMASI ÇEKMEK İÇİN KENDİ CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı D-100 Karayolunu kısa süreğine trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevlere teslim olan otomobili kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının söndürülmesinin ardından yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Trafik polisi D-100 karayolu yeniden trafiğe açarak yanan otomobil çekici yardımıyla kaldırarak otoparka çekildi. BİR ANDA ALEVLENDİ

Bir sürücü, "Arabayla seyir halde gidiyorduk. Sağ tarafa baktığımız da emniyet şeridinde bekleyen bir otomobili gördük. Bir anda alevlendi. O sırada ne olduğunu şaşırdık. Otomobili sürücüsüne koşarak yardım etmeye çalıştık. Yangında yaralanan yoktu" dedi. Görüntü Dökümü

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-Otomobilin alev alev yanması

-Vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesi

-Meraklı vatandaşların cep telefonuyla kaydetmesi

-Vatandaşlarla röp.

-Polis ekiplerin D-100 karayolu trafiğe kapatması ve açması

-İtfaiye ekiplerin söndürme çalışması

-Yanan otomobilin kullanılmaz hale gelmesi

-Genel ve detaylar

18.04.2019 - 03.31 Haber Kodu : 190418006 ======================================== 5- SARIYER'DE PARKTA KÜFÜR NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI, 2 KİŞİ BIÇAKLANDI Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer'de, 'küfür' yüzünden parkta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay, Rumelihisarı Mahallesi Doğatepe Parkı'nda dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K., ziyaretine geldiği arkadaşıyla birlikte parkta otururken, bulundukları yere tanımadıkları 3 kişi daha geldi. B.K. ile arkadaşı, tanımadıkları 3 kişiyi, küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyardı. Bunun ardından, iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada, B.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi bıçaklandı. Olayın ardından saldırganlar bir araca binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eşkal bilgilerini aldığı saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü

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-özel ambulansların gelişi

-özel sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-özel Yaralıların ambulanslara taşınması

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Ambulansların gidişi

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

-Olay yerindeki kişi ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar 17.04.2019 - 22.45 Haber Kodu : 190417276 ======================================== 6- ESENYURT'TA REZİDANSIN 10. KATINDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ Haber-Kamera: Ersan San/İSTANBUL (DHA)

Esenyurt'ta 15 katlı bir rezidansın 10. katında bulunan dairenin camından düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2288. Sokak üzerinde bulunan bir rezidansta gerçekleşti. 39 yaşındaki Şöhret Ş. 15 katlı bir rezidansın 10. Katında bulunan dairesinin camından henüz bilinmeyen bir nedenle giriş katında bulunan dairenin balkonuna düştü. Genç kadının düştüğünü gören apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şöhret Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şöhret Ş'nin cenazesi Yeni Bosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şöhret Ş'nin daha öncede intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.