DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ CASUSU OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu oldukları iddiasıyla savcılığa sevk edilen iki şüpheli, "Siyasi, askeri ve uluslararası casusluk" gerekçesiyle tutuklandı.

Casusluk iddiasıyla İstanbul'da yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan iki şüphelinin, "Siyasi, askeri ve uluslararası casusluk" suçlamasıyla tutuklanmaları talep edildi. Şüpheliler, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İki Şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Görüntü dökümü:

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-ARŞİV ========================= 2- HALİÇ'TE 2 TEKNE ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - HALİÇ Alibeyköy sahilinde iskeleye bağlı olan ve kafe olarak kullanılan 2 tekne sabah saatlerinde yandı. Teknelerdeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası her iki tekne de kullanılamaz hale geldi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Cem Yılmaz'ı kızdıran soru Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı Van'da kar yağışı etkili oldu

Yangın, Haliç'te sabah saat 05.00 sıralarında Alibeyköy sahilindeki iskeleye halatla bağlı olan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kafe olarak kullanıldığı öğrenilen teknenin yandığını gören güvenlik görevlisi durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada teknedeki yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki bir başka tekneye sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskeleden yaklaşık 5 metre açıkta bulunan ve alev alev yanan iki tekneye havadan merdiven yardımıyla müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu teknelerdeki kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, her iki tekne de kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri de yangının çıkış nedenini araştırıyor. Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Yanan tekneler

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinden görüntü

- Genel ve detaylar =======================

3- İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da, 'Yeditepe Huzur' adı altında havadan, karadan ve denizden asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Denetim noktalarında şüpheli görülen kişiler durdurulup GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapılırken, araçlar da uzman polis köpeklerinin de yardımıyla arandı.

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' isimli asayiş denetimleri düzenlendi. 2019 yılında 7'nci kez yapılan denetimler kapsamında ekipler kurulan denetim noktalarında şüpheli gördükleri araç ve kişileri durdurarak, arama yaptı. Denetim noktalarından biri de Fatih, Turgut Özal Millet Caddesi oldu. Denetimlerde şüpheli görülen kişiler durduruldu, GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu ve üst araması yapıldı. Uzman polis köpeği 'Fırtına'nın da katıldığı denetimde, araçlar da didik didik arandı. Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

-Kişilerin aranması

-Araçların aranması

-Polis köpeği

-Genel ve detaylar ====================== 4- BERAT KANDİLİ'NDE CAMİLER DOLDU TAŞTI

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL (DHA)

Berat Kandili nedeniyle Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Berat Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından program düzenlendi. Camiye gelen yüzlerce kişi dua etti, namaz kıldı. Büyük Çamlıca Camisi'ndeki programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Bazı vatandaşlar tarafından camiye gelenlere şekerleme ve lokum ikram edildi. Görüntü Dökümü:

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-Camiden detay

-Namaz kılanlar

-Dua edenler

-Genel ve detaylar ====================== 5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ KABRİNİ ZİYARET ETTİ Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul-DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret ederek dua okudu. Erdoğan akşam 20.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geri döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı konvoyundan detaylar =================== 6- EKREM İMAMOĞLU BELEDİYE ÇALIŞANLARIYLA BULUŞTU Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ,İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Belediye binasının başkanlık katında toplanan çalışanlara hitap eden İmamoğlu, "Ben, size patronluk yapmaya gelmedim. Ben, sizin belediye başkanınızım, sizin yol arkadaşınızım. Siz de bana yol arkadaşlığı yapacaksınız. Bu kadar net" dedi. "BENDEN BELEDİYE BAŞKANI NUTUĞU BEKLEMEYİN"

İmamoğlu, "Ben, bu anları yaşamış birisiyim. Bu anları yaşamış bir arkadaşınız, bir hemşehriniz olarak düşünün. İnsani konuşacağım. Benden bir belediye başkanı nutuğu beklemeyin. Tüm insani değerlerimle ve insani bakışımla konuşacağım. Bu konuda çok net ve samimiyim. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bizim, belediye bünyesinde çalışan hiçbir bireyle bir sıkıntımız asla olmaz. Her çalışan arkadaşımızın alın terine ve emeğine inanılmaz saygı duyan bir vicdana ve ahlaka sahibim. Bu vicdan ve ahlakın karşılığı olarak, aynı vicdanı ve ahlakı siz çalışanlardan beklerim" diye konuştu.

"KULA KULLUK ETMENİZİN BİR ANLAMI YOK"

"Allah nasip eder, bir 5 yıl burada kalırız. Sonrasını Allah bilir, ben bilemem" diyen Ekrem İmamoğlu, "Bu süreç içerisindeki tek temennim, bana göre, dünyanın ve İstanbul'un en başarılı belediye başkanı olmak. Bunun için çok çalışırım. Çalışmamın sınırı yoktur. Çok alın teri dökerim. Bu sürece, her arkadaşımın katkı sunmasını dilerim. Katkı nedir? İnsan, hangi makamda, hangi ortamda, hangi birimde çalışırsa çalışsın, en iyisini yapan olmasıdır. Ben nasıl bu boyutta bir şey hedefliyorsam, her biriniz aynı boyutta titizlikle işinize sarılmalısınız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Burada ekmeğinizi size sunan ben değilim. Ekmeğinizi size sunan, bu şehrin 16 milyon insanının vergileri. Sizin ekmeğinizi ben size sunmadığım gibi, bir başkası da size sunmuyor. Dolayısıyla kula kulluk etmenizin bir anlamı yok. Ben, belediye başkanıyım, göreve geldim, halk beni seçti, bu makamın emanet olduğunu biliyorum ve sizlerin de bu sürece en iyi şekilde layık olacağınız için de hizmet etmenizi diliyorum. İşin özeti bu kadar. Lütfen bunu yapın. Bunun takipçisi olurum, bunu bilin. Yani, işinizi yapıyor musunuz, 16 milyon insanın size sağladığı bu imkanın karşılığını veriyor musunuz? Bunun takipçisi olurum. Onun dışında, 'bana çok mu hürmet ediyor, az mı hürmet ediyor' bu tarz duyguların içinde olan bir insan değilim. İşinizi yapmanızı diliyorum" şeklinde konuştu.

"İBB'NİN TÜM PERSONELİYLE DE KONUŞACAĞIM"

Tek amaçlarının İstanbul'a hizmet etmek olduğunu belirten İmamoğlu, "Belli bir siyasi dönemin belli ilişkileriyle ya da kendi hakkınızla buraya işe girmiş olabilirsiniz. O bitti, gitti. İşe girdiğiniz an itibariyle. Tamam, Allah razı olsun, işe girdiniz. Birileri vesile oldu. Biz de insanlara vesile oluyoruz. Olacağız da. Artık buraya tabisiniz. Bazı insanlar, sözlerimi tek odaklı bir yere çekiyor. Bana, kişilere, partilere, kurumlara, derneklere, vakıflara, cemaatlere bunlara hizmet yok. Kendi özelinizde hizmet ediyorsanız, bu sizinle orası arasında. Beni ilgilendirmez. Ama burada çalışanların emeğiyle elde edeceğimiz bir sürecin tek amacı olacak, İstanbul şehrine hizmet etmek" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Benim derdim, karşımda insanlar eğiliyor, bükülüyor. Bunların hiçbir önemi yok. İşinizi yapın, gelip elinizi sıkayım. Benim bu tavrımın aynısını, benim yol arkadaşlarım, kadrom sizinle paylaşacak. Sizinle konuşuyorum. İBB'nin tüm personeliyle de konuşacağım. Aynı duygularımı böyle iletin. Karalamalar, lekelemeler olacak. Hiçbiri umurumda değil. Biz bunlara alışkınız, bünyemiz buna alışkın. Biz, yaptığımız işin doğruluğuna bakarız. Her zaman, alanlarda söylediğim şey geçerlidir: Kötü söz, sahibine aittir. Ben, işime bakarım. İnsan, kendini nasıl biliyorsa, öyle konuşur" diye konuştu.