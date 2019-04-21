DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İBB MECLİS ÜYELERİ VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARIYLA TOPLANTI YAPTI Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde geldiği Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan saat 22.30 sıralarında ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, saat 14.30 sıralarında Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na geldi. Burada Erdoğan'ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları karşıladı.

Erdoğan, basına kapalı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çekildi. Erdoğan ardından Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geri döndü. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız Amasya’ya lapa lapa kar yağdı İstanbul’da sis etkili oldu

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan fotoğraflar

-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

-Kurum'un gelişi

-Soylu'nun gelişi

-Yıldırım'ın gelişi

-İlçe belediye başkanlarının gelişi

-Erdoğan'ın gelişi

-Binali Yıldırım'ın konvoyunun ayrılması

-Süleyman Soylu ve Murat Kurum'un Çıkışı

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il binasından çıkışı

-Genel ve detaylar 20.04.2019 - 17.16 Haber Kodu : 190420139

20.04.2019 - 19.32 Haber Kodu : 190420175

20.04.2019 - 23.26 Haber Kodu : 190420196 ========================================== 2- TARLABAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ MAHALLEYİ SOKAĞA DÖKTÜ Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nun Tarlabaşı semtinde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çatı alevlere teslim oldu. Yangın paniği mahalle sakinlerini sokağa dökerken, yangında öle yada yaralanan kimse olmadı. Tarlabaşı semtinde bulunan Çukur Mahallesi, Mermer Sokağı'ndaki 6 katlı bir apartmanın çatısında saat 00.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatının alevli şekilde yandığı ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan çatıdaki yangın mahalle sakinlerinin paniğe kapılıp sokağa dökülmesine neden oldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı ve ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı. Asayiş ekipleri çevre güvenliğini sağladı. 112 Acil Servis ekipleri ise tedbiren olay yerinde hazır bekledi. Mahallede korku dolu anlara sahne olan yangından etkilenen yada mahsur kalan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü dökümü:

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-Çatının alevli şekilde yanması

-Ekiplerin çalışmaları

-Mahalle sakinlerinin telaşı

-Genel ve detay görüntüler 21.04.2019 - 02.19 Haber Kodu : 190421004 ============================================ (ÖZEL)

3- SANCAKTEPE'DE POMPALI TÜFEKLE VURDUĞU EŞİNİ HASTANE ÖNÜNE BIRAKTI - O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de boşanma aşamasındaki eşini aracın içinde pompalı tüfekle vuran kişi, yaralı kadını özel bir hastanenin önüne bıraktı. Bir çocuk annesi genç kadın, hastane önünde hayatını kaybetti.

Eyüpsultan Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan 6 yıllık evli Arzu Sabancaoğlu (25) eşi Deniz Sabancaoğlu (34) bir araya geldi. Eşinin aracına binen genç kadın, ayrılmak istediğini söyleyince çift arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Deniz Sabancaoğlu otomobilde bulunan pompalı tüfekle eşi Arzu Sabancaoğlu'nu karnından vurarak ağır yaraladı.

HASTANE ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTI

Eşini vuran kişi otomobiliyle, yaralı kadını Kadıköy'de bulunan özel bir hastane önüne bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Hastane çalışanları ve çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan yaralıyı görüp genç kadının yanına koştu. Sağlık ekipleri bir çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri hastane önünü güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak kaçan aracın plakasını tespit etti. Eşini öldüren Deniz Sabancaoğlu polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Deniz Sabancaoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan genç kadının cenazesi ise yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadın, Yeni Çamlıca Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu mezarlığında defnedildi Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Aracın gelişi

-Kadını bırakması

-Kaçması

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-Hastane önünden görüntü

-Görgü tanığı ile röp.

-Adli Tıp görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Zanlının adliyeye gitmesi

-Cenazeden görüntü

-Fotoğraflar

20.04.2019 - 17.34 Haber Kodu : 190420149 ==================================== (ÖZEL)

4- OTO YIKAMACIDA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLAN İKİ KİŞİ YARALANDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de oto yıkamacıdan çıkan 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Kimliği belirsiz saldırganlar plakası alınamayan bir araçla kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan oto yıkamacıdan dün saat 18.00 sıralarında çıkan ve akraba oldukları öğrenilen Emre C. ve Hasan C. otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Emre ve Hasan C. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler geldikleri araçla hızla uzaklaştı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, otomobille yakında bulunan Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan C.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay yerini şerit çekerek, kapatan polis çevrede delil aradı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurarak, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yerdeki boş kovanlar

-Güvenlik şeridi çekilmesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Zırhlı araçlardan görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler 20.04.2019 - 19.34 Haber Kodu : 190420176 ====================================== (ÖZEL)

5- İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL (DHA)

İstanbul Boğazı'ndan geçen, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı, 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, Kardeniz'e doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden dün saat 20.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yapan, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı, 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarına geldi. Tedbir amacıyla bir Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği İngiliz savaş gemisi, saat 20.45 sıralarında Şehitler Köprüsü'nü geçerek, yoluna devam etti. Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Echo', Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e doğru açıldı. Görüntü dökümü:

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- İngiliz savaş gemisinin Boğaz'a girişi

- Savaş gemisinin Boğaz'da seyri

- Genel ve detaylar

20.04.2019 - 22.09 Haber Kodu : 190420188 =========================== 6- ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ÇAMLICA CAMİ VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI GEZDİ Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN İSTANBUL DHA

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında Sultanbeyli'de bulunan şehit yakınları, gaziler ve yaşlılar Çamlıca Cami ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı gezdi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ile Darülaceze Vakfı işbirliğiyle "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi hayata geçirildi. Program kapsamında Sultanbeyli'de bulunan gazi, şehit yakınları ve yaşlılardan oluşan bir grup, Çamlıca Cami ile 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı gezdi. Gezi öncesinde Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, etkinliğe katılanlarla birlikte Üsküdar'da öğle yemeği yedi. Yemek sonrasında grup, ilk olarak Çamlıca Cami'ni gezdi. Gruba eşlik eden Sultanbeyli Müftü Yardımcısı Adem Genç, geziye katılanlara cami hakkında bilgi verdi. Camiyi gezen grup daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gitti. Burada, Kuran-ı Kerim okunurken 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için dua edildi. Yapılan dua sonrasında gezi sona erdi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Projemiz, 'Sultanbeyli yaşlılara sahip çıkıyor'. Bu kaymakamlığımız ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürüttüğümüz bir proje. Bu proje çerçevesinde bizleri büyüten, bugünlere getiren büyüklerimizle beraber oluyoruz. Onlarla İstanbul'umuzun dini, kültürel ve tarihi mekanlarını geziyoruz. Kaymakamlığımızda sohbet programları düzenledik. Bir çok tarihi, dini kültürel mekanı gezdik. Bu projeyi Darülaceze Vakfı ile birlikte yürütüyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yemekten detaylar

-Kaymakam Metin Kubilay röportaj

-Çamlıca Cami gezme ve cami hakkında bilgi alma

-15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret

-Kuran okunması ve dua edilmesi

-Genel ve detaylar 20.04.2019 - 18.34 Haber Kodu : 190420163 ========================== 7- BARIŞ ELÇİSİ ÇOCUKLAR İSTANBUL'U KEŞFETTİ İSTANBUL,(DHA)

10'uncu Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında çeşitli ülkelerden Esenler'e gelen 85 çocuk, İstanbul'un tarihi ve kültürel mekânlarını gezerek keyifli bir gün geçirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "10'uncu Uluslararası Barış Ekmeği Festivali"ne ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi, “Dünyanın Yetenekli Çocuklarıyla Barış Ekmeğini Esenler'de Pişiriyoruz" sloganıyla Endonezya, Bosna Hersek, Kosova, Sudan, Pakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan ve Türkiye'den 85 çocuğu bir araya getirdi. Festivale katılmak üzere Esenler'e gelen çocuklar, İstanbul'un kültürel ve tarihi mekanlarını gezdi. ÇOCUKLARIN İSTANBUL TURU

Rehberler eşliğinde İstanbul'u gezen çocuklar, geziye Marmaray'ı kullanarak denizin altından Avrupa'dan Asya kıtasına geçerek başladı. İlk defa denizin altından geçen çocukların neşeli tavırları İstanbulluların ilgisini çekti. Daha sonra Üsküdar'da tekneye binen çocuklar denizin üstünden tekrar Avrupa kıtasına geçerek, Miniatürk başta olmak üzere kültürel yerleri gezdiler.