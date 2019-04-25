DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir kamyon önünde seyreden başka kamyona arkadan çarptı. Kamyon şoförü aracın içinde sıkıştı. Ağır yaralı şoförü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza Başakşehir, TEM Otoyolu Edirne istikametinde gece sat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cuma B., kullandığı 34 DT 6842 plakalı kamyon ile Edirne istikametinde seyir halindeyken Yarımburgaz mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Mehmet Yücel'in kullandığı 33 FZ 334 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası Cuma B. kullandığı kamyonda sıkıştı. Mehmet Yücel ve çevredeki diğer sürücüler kazayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralı Cuma B.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu Cuma B. sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cuma B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında... Yazar Faruk Gülşen, Samsunlu çocuklarla buluştu Bakan Kasapoğlu: “Bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız"

Polis ekipleri olay sonrası yolu tek şeritten vererek önlem aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç olay yerine gelerek kazaya karışan kamyonu bulunduğu yerden kaldırdı. Polis ekipleri kapattığı şeritleri tekrar araç geçişine açtı. Diğer kamyon sürücüsü Mehmet Yücel'de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan kamyonların görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Diğer sürücü ile röp (Mehmet Yücel)

- Polis ekiplerinin çalışması

- Yaralının ambulansla götürülmesi

- Trafikten görüntü

- Genel ve detaylar 25.04.2019 - 03.16 Haber Kodu : 190425008 ============================== 2- SANCAKTEPE TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Sancaktepe TEM otoyolunda seyir halindeki 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Samandıra Mevkii'nde meydana geldi. Pendik istikametinden Ümraniye istikametine seyir halinde olan 34 PG 2139, 34 BSK 802 ve 34 PH 0250 plakalı otomobiller, bilinmeyen nedenle birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan görüntüler

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulanslarla götürülmeleri

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Yoğun trafik

Detaylar 24.04.2019 - 19.57 Haber Kodu : 190424221 ================================ 3- TÜRKİYE'NİN NARGİLE BARONLARINDAN 27'Sİ TUTUKLANDI Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan'da nargile tütünü kaçakçılığı yapan bir şebekeye yönelik 11 ilde operasyon düzenledi. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Muş, Tekirdağ, Adıyaman, Ağrı, Mardin, Van ve Kahramanmaraş'ta toplam 85 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 60 kişi yakalanarak gözaltına aldı. Aramalarda 25 ton 648 kilo kaçak nargile tütünü, 50 kilo yaprak tütün ele geçirilirken, polis ekipleri şüphelilerin kaçakçılıkta kullandığı 17 araca da el koydu. NARGİLE BARONLARI TUTUKLANDI

Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 27 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 4 kişi için ev hapsi kararı verildi. 26'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 29 kişi serbest bırakıldı.

ÖZEL OKULUN DEPOSU VE SERVİS ARACINDA DA KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ BULUNDU

Tutuklanan şüpheliler arasında bir özel okulun üst düzey yöneticisi Çağlar Kalafatoğlu'nun bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin, özel okulun deposunda ve okul aracında da yaptıkları aramalarda yüklü miktarda kaçak nargile tütünü ele geçirdiği ortaya çıktı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, okulun bahçesinde bulunan servis aracında ve okulun deposunda yaptıkları arama polis kameralarına yansıdı. Görüntü Dökümü;

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-Polis ekiplerinin okul aracında yaptığı arama

-Araçta ele geçirilen koliler dolusu kaçak nargile tütünü

-Okuyun deposunda bulunan kolilerce kaçak tütünün görüntüsü

-Genel ve detaylar 24.04.2019 - 23.59 Haber Kodu : 190424241 ================================= 4- ÇEKMEKÖY'DE HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURSİYERLERİ KONSER VERDİ Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL(DHA)

Çekmeköy Halk Eğitim Müdürlüğü, ev hanımı, emekli ve çeşitli meslek gruplarından kursiyerlerinden oluşturulan korusuyla Türk Halk Müziği konseri verdi.

Çekmeköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan Turgut Özal Kültür Merkezi'nde, "Telden Dilden Gönülden" adıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Çeşitli meslek grupları, emekliler ve ev hanımlarından kursiyerlerden oluşan koronun verdiği konsere müzik severlerin ilgisi yoğun oldu. İki bölümden oluşan konserin ilk bölümü Aşık Veysel'in türküsüyle başladı. Koronun seslendirdiği türkülere salonda bulunanlar da ritim tutarak eşlik etti.

Konserle ilgili bilgi veren Çekmeköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kemal Topaloğlu, "Bu konserlerde müzik öğretmenimiz korumuzun şefi Başak Hazer Güraltay'ın büyük payı var. Emeği, disiplinli çalışması var. Korumuzun her kesimden elemanları var. Kursiyerlerimiz onlar bizim. Doktor, avukat, emekli, ev hanımı gibi. Herkesin gönlünü kazanarak Türk Halk Müziğini geleneksel olarak geçmişten günümüze kadar bütün kuşaklarla ve bütün yaş gruplarıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu konserlerimiz devam edecektir" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Konserden detaylar

-Mustafa Kemal Topaloğlu rop

-Genel ve detaylar 24.04.2019 - 22.37 Haber Kodu : 190424234 ================================== 5- "HİKAYE ÇİN'DE GEÇİYOR"UN GALASI DÜZENLENDİ Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL(DHA)

Modern Çin sinemasının en yeni örneklerinden eserlerin sunulduğu "Hikâye Çin'de Geçiyor" seçkisinin galası İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Modern Çin sinemasının en yeni örneklerinden eserlerin sunulduğu "Hikâye Çin'de Geçiyor" seçkisinin galası, Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu CUİ Wei, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, İstanbul Modern Müze Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı. ÇİN ESİNTİLERİ BEYAZ PERDEDE

İstanbul Modern Sinema ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen seçki, Çin sinemasının geçtiğimiz yıl içinde ürettiği, ilgi görmüş yapımlardan hazırlanan 10 tane film ile oluşuyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan programdaki filmler Çin kültürünün ve Çin toplumunun içinden geçtiği güncel sosyo-ekonomik dönüşümü farklı konu ve karakterler yoluyla işlerken, bir yandan dünya sinemasında yerini gittikçe büyüten Çin sinemasının yeni türlerdeki açılımını da yansıtıyor.

"EMİNİM ÇOK İLGİ GÖRECEK BİR PROGRAM"

Galada konuşma yapan İstanbul Modern Müze Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu, "İstanbul Kültür sanat ortamı da uzun süredir Çin ile bir şeyler gerçekleştirmeye çalışıyor. Çok büyük bir coğrafya. Eminim çok ilgi görecek bir program. 10 film bulunuyor. Bunlardan 6'sı ilk kez Türkiye'de gösteriliyor. Son 3 yılın bir tür Çin sinemasının yükselen yüzü, heyecanı ve kimliği üzerine kurulu bir seçki." dedi. "FİLM HİKAYEYİ ANLATAN BİR ŞEYDİR"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu CUİ Wei, çocukken izlediği filmler ile dış dünyayı tanıdığını ardından büyüyüp diplomat olduğunu belirtti.

Wei sözlerine şöyle devam etti:

Film hikayeyi anlatan bir şeydir. Bence onun gücü buradan doğar. Bu sefer 10 seçkin Çin filmini seçtik. Şehir hayatını anlatan var, kırsal yaşamı anlatan var. Filmler; Tarihten çağdaşlığa, askerlikten gençliğe kadar çok kapsamlı şekilde Çin hikayelerini anlatıyor. Çin insanının normal yaşantısını da anlatıyor. Bundan sonra Böyle gayretlerimizi devam ettirerek gerçek Çin'i, duygusal Çin halkının yaşamını Türk halkının önünde sergilemek için çaba sarf etmeye devam edeceğim.

25 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema'da izleyiciyle buluşacak seçkideki filmler ise şöyle;

Gençlik, Düşüş, Suç Girdabı, Kül En Saf Beyazdır, Kızıldeniz Operasyonu, Kavşak, Şaman, Öylece Oturan Bir Fil, Gölge Savaşçı ve Kış Üstüne Kış.