DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- HARAMİDERE'DE FRENİ BOŞALAN MİDİBÜS 3 ARACA ÇARPTI: 5 YARALI Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Haramidere'de Kuran kursu öğrencilerini taşıyan tur midibüsünün freni boşalınca önünde seyreden 3 araca çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada, TEM Bağlantı yolu Beylikdüzü yönü yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Esenyurt'ta TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü yönünde meydana geldi. İddiaya göre, geziden dönen bir Kuran kursunun öğrencilerini taşıyan midibüsün freni boşalınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Midibüs önünde giden bir otomobil, taksi ve pikaba çarptı. Yaklaşık 250 metre ileride Avcılar yol ayrımı yakınlarında güçlükle duran midibüsün çarptığı araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza ardından yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken itfaiye ekipleri de olay yerinde kazaya karışan araçlarda inceleme yaptı. Ön tarafı hasar gören midibüs şoförü gözaltına alınırken, TEM bağlantı Yolu Beylikdüzü yönünde yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Kazanın etkisi ile şok geçiren Kuran kursu öğrencileri midibüsün yanından uzaklaştırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar... TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Görüntü dökümü:

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Kazanın olduğu yer

Kazaya karışan araçlar

Polis ekiplerinin çalışması

Sağlık ekiplerinin çalışması

Trafikten görüntü

Genel ve detaylar 27.04.2019 - 23.38 Haber Kodu : 190427236 ========================== 2- ESENYURT'TA YOLDA ÇÖKME (GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜYLE) Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde asfalt üzerinde çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine loay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri inceleme yaptı. İncelemelerin ardından bir buçuk metrelik çöküntünün bulunduğu noktada dubalar ve güvenlik şeridiyle önlem alındı. Öte yandan olay yerinin geçtiğimiz gün çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'ne yakın olması dikkat çekti. Görüntü dökümü:

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-Çökmeden görüntü

-önlem alınması

-Detaylar 28.04.2019 - 00.23 Haber Kodu : 190428001

28.04.2019 - 07.42 Haber Kodu : 190428013 ===================================== 3- SULTANBEYLİ'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul DHA

Sultanbeyli'de 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın dün saat 20.30 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Dereköy Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddialara göre yangın şömine bacasından çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Takviye ekipler istendi. Olay yerine Kurtköy, Yenişehir, Bakkalköy, Kartal ve Yenidoğan müfrezelerinden itfaiye araçları gönderildi. Polis ekipleri, mahalle sakinlerini olay yerinden uzaklaşırdı. Yangın, tüm çatı katını sardı ve alev alev yandı. Çatıdan yükselen dumanlar gökyüzünü sardı. Vatandaşlar alev alev yanan çatıyı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü

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-Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

-Yangın çıkan bina

-Çatı katının alev alev yanması

-Vatandaşların yangını seyretmesi

-Vatandaşlar ile röp

-Vatandaşların yangını cep telefonlarıyla kaydetmesi

-Genel ve detay 27.04.2019 - 21.23 Haber Kodu : 190427223

27.04.2019 - 21.29 Haber Kodu : 190427224

27.04.2019 - 21.23 Haber Kodu : 190427223 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

4- BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE GENÇLERLE SABAH NAMAZI BULUŞMASI Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Büyük Çamlıca Camii'nde İstanbul İl Müftülüğü'nce düzenlenen "Gençlerle Sabah Namazı Buluşmaları" etkinliğine binlerce genç katıldı.Cami içinde ve iç avluda yer bulamayan cemaat dış avluda saf tuttu. Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Yoğun kalabalık DHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Camideki kalabalık

-Bilal Erdoğan ve Ali Erbaş'tan görüntü

-Namaz kılanlar

-Genel ve detaylar 28.04.2019 - 07.47 Haber Kodu : 190428014

28.04.2019 - 07.54 Haber Kodu : 190428015

========================================== 5- ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT: VATANDAŞLARIMIZI BU AKŞAM DA MİSAFİR EDECEĞİZ Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL(DHA)

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddesindeki çatlaklarla ilgili yaptığı açıklama da "Salı günü bütün kuyu açımları bitecek. Zemin hareketleri ve bina hareketleri, nümerik değerler olarak alınacak ve ondan sonra niye olduğu, ne olacağına dair net rakamları söyleyebileceğiz" dedi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt beraberindeki heyetle birlikte Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddeleri üzerinde bir takım incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Başkan Kemal Deniz Bozkurt basın açıklaması yaptı. YAKLAŞIK 15 SAATTİR ÖLÇÜMLEMELER SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Kemal Deniz Bozkurt, "Şu anda 40'a yakın bina boşaltılmış durumda. Yaklaşık 15 saattir ölçümlemeler sürekli devam ediyor. Herhangi bir zeminde oynama yok. Gayet güzel ve stabil gidiyor. Biz aynı zamanda aşağıda bulunan hafriyat alanını doldurtuyoruz. Doldurma işlemi bitmediği için şu aşamada çok büyük bir risk olmamasına rağmen kaymakamlık ve valilik ile görüştük, bu akşam da vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Yarın inşallah dolacak orası. Yarın daha net rakamlar söyleyeceğiz. Bu akşam bütün binalara da izleme cihazları konulacak. Her binanın hareketini tek tek kontrol ediyoruz. Kuyular açılıyor. Zemin hareketleri kontrol ediliyor. Emniyetten vatandaşlarımızı bu akşam da misafir edeceğiz" şeklinde konuştu.

ZEMİNİN 1 SAATLİK BİR ZAMANLA DEĞİL DE 15 SAATLİK STABİL DURDUĞUNU GÖRMEMİZ LAZIM

Misafir edilen 40'a yakın vatandaştan bir çoğunun yakınlarına gittiğini belirten Bozkurt, "Geri kalan vatandaşlarımızı da biz belediye olarak konuk ettik" ifadesini kullandı. Sürecin binaların ve zeminin stabil durduğunda emin olunduğu zaman sonuçlanacağının altını çizen Deniz Bozkurt, "Zeminin 1 saatlik bir zamanla değil de 15 saatlik stabil durduğunu görmemiz lazım. İlk önce bunu yapıyoruz. Şu ana kadar sabahtan beri bir zemin oynaması görülmedi. Ayrıca her binanın içini ve çevresini tek tek kontrol ediyor, binanın statiğinde bir sorun var mı, taşıyıcı sistemi bir zarar görmüş mü görmemiş mi bunlar tek tek kontrol ediliyor. Sadece bir kez kontrol edip bırakmıyoruz. Kontroller belli periyotlarla devam ediyor" dedi. SALI GÜNÜ BÜTÜN KUYU AÇIMLARI BİTECEK

Bozkurt, "Yarın büyük oranda en azından ölçümlemeler tamamlanmasında seyir açısından stabilite sağlandığı için vatandaşlarımızın evine gitmesine müsaade edebiliriz. Bu da sürece bağlı. Salı günü bütün kuyu açımları bitecek. Zemin hareketleri ve bina hareketleri, nümerik değerler olarak alınacak ve ondan sonra niye olduğu, ne olacağına dair net rakamları söyleyebileceğiz. Ayrıca burada o kuyular açık kalacak zaman içerisinde eğer bu bölgenin jeolojik yapısı ile ilgili bir sorun varsa onu da tespit etmiş olacağız" dedi.

Bozkurt, incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt açıklaması 27.04.2019 - 22.15 Haber Kodu : 190427230 =============================== 6- FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI SIRASINDA İLGİNÇ EYLEM İDDİASIYLA GÖZALTI (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) *Gözaltına alınan H.Ş. polsi merkezinde ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Haber: Çağrı ÇALIŞKAN-Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Kadıköy, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sırasında paramotor ile stada ineceği öne sürülen H. Ş. Maltepe'de gözaltına alındı. İddiaya göre H.Ş. maç sırasında paramotor ile stadyumun üstüne gelip Trabzonspor renklerinde konfeti atarak eylem yapmayı planladı. Polis ekiplerinin aldığı istihbarat üzerine H.Ş. eylemi gerçekleştiremeden İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uçarken kullanacağı aletle beraber yakalandı. H.Ş. polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. BUNLARLA ALAKAM YOK

Polis Merkezi çıkışında avukatı ile beraber açıklala yapan H.Ş. "Gözaltına alınmam Tutanakta şöyle yazıyor; Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, kasten yaralamaya ve mala zarar verme, 6222 şiddete neden olabilecek açıklamalar. Diye beni aldılar. Tabi bunlarla hiçbir alakam yok ama ifade verdik çıktık sonrasında. Mücadele her zaman devam edecektir. Önemli olan haksızlık karşısında susmamaktır" dedi.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇIYLA ALAKALI BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

H.Ş'nin avukatı Tolga Altuntaş yaptığı açıklamada ise "Müvekkil şimdi suçlamalarda Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sahaya girmeye teşebbüsten dolayı gözaltına alındı ancak Müvekkil buraya hafta sonu için Büyükada'ya uçmak için, paramotor eğitimi alıyor kendisi zaten. Onun için gelmişti. Herhangi bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla alakalı bir durum söz konusu değil. Daha önce yapmış olduğu eylemlerden dolayı Trabzon'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Ankara'ya yürüyerek geldi. 2011 yılında Fenerbahçe Müzesi'ne girerek yapılan şikeye, adaletsizliğe ses getirmek için yapmış olduğu eylemlerden dolayı 'adı dokuza çıkmış inmez sekize' misali bu sebepten dolayı bir şey uygulanmıştır. Ancak herhangi bir uçmaya teşebbüs vs. zaten uçuşun yasak olduğunu öğrendiğinde oturmuş dönmek için beklerken polisler tarafından gözaltına alınmıştır" diye konuştu. Öte yandan H.Ş. Fenerbahçe'nin Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki müzesinde bulunan şampiyonluk kupasını çalmaya çalıştığı iddiasıyla yargılandığı davada "mala zarar vermeö ve "hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapse çarptırılmış cezası ertelenmişti.

Görüntü dökümü:(ÖZEL)

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-Şahin'in konuşması

-Avukat Altuntaş'ın konuşması 27.04.2019 - 21.49 Haber Kodu : 190427226

28.04.2019 - 00.39 Haber Kodu : 190428002 ============================== 7- SULTANGAZİ EVLENDİRME DAİRESİ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Sultangazi Evlendirme Dairesi önünde iki aile üyeleri arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Polis, şüphelilerden birisini silahıyla birlikte yakalarken, kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile üyeleri dün saat 17.00 sıralarında Sultangazi Evlendirme Dairesi önünde karşılaştı. Burada kavga eden aile üyelerinden biri silahla vuruldu. Olay yerine gelen vurulan kişinin yakını karşı taraftan başka bir kişiyi silahla vurarak kaçtı. Silahlı kavgada iki aileden Ö.T ve Ö.G yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel Harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil aradı. Polis ateş açan şüphelilerden birisini yakalarken, silaha da el koydu. Polis, kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.