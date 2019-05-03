DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 1- KADIKÖY'DE ÖNCE BİR İŞ YERİNE SONRA POLİSLERE ATEŞ AÇTILAR: 2 YARALI Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de tekel bayisine otomobille gelen kişi yada kişiler iş yerine ateş açtı. Olay yerine yakın devriye gezen polis ekiplerine de ateş açan şüpheliler kaçtı. Olayda yoldan geçen biri ağır iki kişi yaralandı. DEVRİYE GEZEN POLİS EKİPLERİNE DE ATEŞ ETTİLER

Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir tekel bayisine araçla gelen kişi yada kişiler ellerindeki otomatik silahla dükkana ateş açtı. Açılan ateş sırasında cadde üzerinde olayı gören Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye gezen polis ekipleri yakında bulunan ekiplerden yardım istedi. Olay yerinde çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında polis ekipleriyle saldırganlar arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırganlar ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. SİLAHLI SALDIRI SONUCUNDA YOLDAN GEÇEN İKİ KİŞİ YARALANDI

Çatışma sırasında ise yolda yürüyen iki kişi vücüdünün çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bunlar da ilginizi çekebilir 500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü (Özel) Lisede nefes kesen tatbikat Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

DAHA ÖNCE DE AYNI TEKEL BAYİSİNE ATEŞ AÇILMIŞ

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi bir süreğine trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşadığı yerde yaklaşık bir saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin çalışma sırasında yerde çok sayıda boş kovanı görürken tekelin yanında bulunan dükkanlarında bazılarında kurşun girişi tespit edildi. Tekel bayisine daha önceden de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Silah seslerine uyanan bir kişi, "Bundan bir ay önce yani tam olarak hatırlayamıyorum ama burada yine silah atıldı. İlk atılan tabancaydı ama ikinci atılan seriydi. Ben de merak ettim. Şimdi bir daha ateş edilince onu merak ettim, polislere mi ateş ettiler? Henüz bilmiyorum." dedi. Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Olayda silahla yaralanan kişi

-Yaralanan kişiye sağlık ekiplerin müdahalesi

-Polis ekipleri çevre güvenlik önlemi alması

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Yerde bulunan çok sayıda boş kovanlar

-Vatandaşla röp.

-Tekelin bayisinden detaylar

-Kurşun giriş-çıkışıdan detaylar

-Genel ve detaylar

03.05.2019 - 06.35 Haber Kodu : 190503016

===================================== 2- ZEYTİNBURNU'NDA MÜZİK ALETLERİ SATAN İŞYERİNDE YANGIN Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda müzik aletleri satan yapan işyerinde çıkan yangında işyerinde hasar oluştu. Polis, işyerinin kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerine soruşturma başlattı.

Olay Çırpıcı Mahallesinde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12. Çınar Sokakta bulunan 6 katlı apartmanın zemin katında müzik aletlerinin satışını yapan bir iş yerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören bina sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de şerit çekerek önlem aldı. Yangın sırasında içeride kimsenin olmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Polis ekipleri itfaiye ekiplerinden aldığı bilgiler ve olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda iş yerinin kundaklanmış olma ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Polis ekipleri itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından iş yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşların da bilgisine başvuran polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini araştırıyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin önlemi

- Genel ve detaylar

03.05.2019 - 05.45 Haber Kodu : 190503015 ========================================== 3- YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE BABA VE 2 AYLIK BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Ümraniye'de 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan anne, baba ve 2 aylık bebeklerini itfaiye kurtardı. Yangın, Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesinde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ANNE, BABA VE 2 AYLIK BEBEK KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan Suriyeli oldukları öğrenilen anne, baba ve 2 aylık bebeklerini kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri anne baba ve bebeklerini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından tedaviye alınan ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVİNİZ YANIYOR DİYE HABER ALDIK

Yangında apartmanda yaşayan bir vatandaş, "Uyuyorduk, bilmiyorduk. 'Eviniz yanıyor' diye haber verdiler, çıktık dışarıya ev yanıyor. Yangın çıktığı dairede üç kişi vardı. Bebeği aldık, anne, baba kaldı içeride. Onları da sonra itfaiye geldi kurtardı. Yangın çıktığı dairede şu an kimse kalmadı, sadece maddi hasar var" diye konuştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Yangının çıktığı bina

-Daireden dumanlar çıkması

-Dışarıda bulunan vatandaşlar

-Dairede yaşayan 2 aylık bebeği ambulansa götürülmesi

-Sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınması

-Polis ve itfaiye ekiplerin çalışması

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

03.05.2019 - 01.18 Haber Kodu : 190503006 ================================= 4-BAKIRKÖY'DE ÜST GEÇİDE ÇARPAN TIR DEVRİLDİ Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Bakırköy'de seyir halindeki TIR üst geçide çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Eski Havalimanı Caddesi Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, TIR yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından olay yerinden kaldırıldı. TIR sürücüsü kazada hafif yaralandı.

Laleli'den aldığı tekstil malzemesi yüklü konteyneri Ambarlı Gümrük Sahası'na götürdüğü öğrenilen Ömür Yumuk Halhallı'nın kullandığı 34 GE 2306 plakalı TIR, Yeşilköy Mahallesi Eski Havalimanı Caddesi'nde üst geçide çarparak devrildi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Devrilen TIR'ın sürücüsü Ömür Yumuk Halhallı hafif yaralandı. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hafif yaralı olduğu öğrenilen Halhallı hastaneye kaldırıldı. 3 SAAT SONRA TIR KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. TIR'ın devrilmesinden dolayı yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki kurtarıcı yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından TIR'ı olay yerinden kaldırdı. Görüntü Dökümü:

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-Devrilen TIR

-Polis ekiplerinin çalışması

-TIR'ı kurtarma çalışmaları

-TIR'ın çarptığı alt geçit

-Genel ve detay görüntüler

03.05.2019 - 05.29 Haber Kodu : 190503014

03.05.2019 - 03.22 Haber Kodu : 190503013 ===================================== 5- BAĞCILAR'DA SOKAK ÇATIŞMASINDA EVE KURŞUNLAR İSABET ETTİ; İKİ ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ * Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı, bir kişi ise aranıyor. Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)

Bağcılar'da iki grup arasında yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı çatışmada kullanılan silahlardan çıkan kurşunlardan iki tanesi bir evdeki televizyona isabet etti. O sırada evde oyun oynayan iki çocuk ölümden döndü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken 1 kişi ise aranıyor.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi Asfalt Caddesi 1556. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Birbirleriyle çatışan gruptan 1 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edilirken polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Çatışan tarafların silahlarından çıkan kurşunlardan iki tanesi sokağın başında bulunan Şeref Yıldız'ın evindeki televizyona isabet etti. O sırada evde oyun oynayan 7 ve 10 yaşındaki iki çocuk ölümden döndü. Olayı duyunca evine koşan baba Şeref Yıldız, yaşananlara tepki gösterdi. Olayla ilgili açıklama yapan Şeref Yıldız, "Çocuklar televizyonda oyun oynuyordu. Dışarıda nasıl bir kovalamaca olmuş biz bilmiyoruz. İki kurşun televizyona isabet ediyor. Televizyonun görüntüsü gidiyor. Çocuk öyle fark ediyor. Annesine 'televizyona bir şey mi oldu' diye soruyor. annesi görünce fark ediyor. Ben de yakın bir yerdeydim. Telefon açtılar. Duyanlar 20'nin üzerinde silah sesi duymuş. Her şeye rağmen şükürler olsun. Çocuklarına bir şey olmadı. Bu ne ilkti ne de son olacak. Bu magandaların gerekli cezayı görmediği takdirde bu devam edecek. Benim 7 yaşındaki oğlum burada oyun oynuyordu. Ona bir şey olsaydı benim acımı kimse dindiremezdi" dedi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis olayla ilgili yaptığı çalışma sonucu iki şüpheliyi gözaltına alırken bir şüpheli ise aranıyor. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinde detaylar

-Polisin incelemesi

-Şeref Yıldız rop

-Kurşunların isabet ettiği televizyon

-Ambulans detayları

02.05.2019 - 23.35 Haber Kodu : 190502268

02.05.2019 - 23.55 Haber Kodu : 190502272 ================================ 6- BAHÇELİEVLER'DE BİR KİŞİNİN KEDİLERE UYGULADIĞI ŞİDDET KAMERADA İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de, bir kişi içinde yavruların da olduğu kedi evini metrelerce uzağa fırlatarak kedilere şiddet uyguladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Yenibosna'daki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde avm önüne gelen bir kişi, kedi evine yöneliyor. Saldırgan, dışarıda bulunan kedi evini yerinden alarak fırlatıyor. Metrelerce ileri atılan kedi evindeki yavru kedilerden birinin dışarı fırlayarak betona çakıldığı görülüyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere isyan eden vatandaşlar failin yakalanmasını istiyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kedi evinin fırlatılması

-Kedi evinden fırlayarak betona çakılan kedi

-Detaylar

02.05.2019 - 23.58 Haber Kodu : 190502273 ================================= 7- CEM YILMAZ ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN SAHNEYE ÇIKTI İSTANBUL DHA

Cem Yılmaz, Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malulleri, Dul ve Yetimlerinin Eğitim ve Yardım Vakfı(TEYEV) yararına sahneye çıktı. Geceden elde edilen gelirle 100'ün üzerinde şehit çocuğunun yıllık üniversite eğitim bursunun karşılandığı belirtildi.

Cem Yılmaz'ın kapalı gişe sahnelenen ve biletleri TEYEV yararına satılan gösterisine sanat, cemiyet ve iş dünyasın çok sayıda davetli katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi TEYEV icra komitesi Başkan yardımcısı Müberra Çalışkan, Eski Sağlık Bakan Yardımcısı ve eski milletvekili Ahmet Öğütken ve icra komitesi üyesi eşi Selmin Öğütken, Rahmi Koç, Arzu Sabancı, Demet Sabancı, Ali Ağaoğlu, Nuri Develi, Ahmet Güneştekin, Aslı ve Cem Öztürk, Beyza Uyanoğlu, Merih Turan, Esra Oflaz, Emel Ayaydın, Yalçın ve Tunay Ayaydın, Talat Abdik, İpek Ayaydın, Savni ve Berrin Okçu, Ahmet Düverioğlu, Melih Mahmutoğlu, Esra Erol ve Ali Özbir, Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, Gülseren ve Elif Eren, Ekin Mert Daymaz, Miray Daner, Kubilay Aka, Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten, Anıl Tetik, Yusuf Çim, Esra ve Petek Ertüre, Feryal Gülman, Muharrem Topçu, Adem Demir, Saffet Emre Tonguç, Ozan Şer ile Teyev icra komitesi üyeleri Suzan Toplusoy, Şükran Güzeliş, Bahar Şer ve Berrin Yoleri geceye katılan isimler arasında yer aldı.

Gecenin organizasyonunu da gerçekleştiren TEYEV Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Atmaca da gösteriyi icra komitesi üyesi Reyhan Kalyoncu ile birlikte izledi.

Gösterinin finalinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan sahneye çıkarak Cem Yılmaz'a teşekkür plaketi verdi. Cem Yılmaz, Emniyet teşkilatı ile buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da 'gülmeye ihtiyacım varmış' dedi.

Cem Yılmaz, geceden elde edilen gelirin çok kıymetli bir yere gitmesinden de mutlu olduğunu belirtti. Geceden elde edilen gelirle 100'ün üzerinde şehit çocuğunun yıllık üniversite eğitim bursu karşılanmış oldu.