Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - SARIYER Ayazağa'da işçilerin alt yapı çalışması sırasında iş makinesi kazara doğalgaz ana boru hattına zarar verdi. Boru hattındaki onarım işlemleri İGDAŞ ekipleri tarafından devam ediyor. Gece yarısı Ayazağa Kemerburgaz Caddesi üzerinde işçilerin iş makinesi ile alt yapı çalışması sırasında doğalgaz ana boru hattı zarar gördü. Bu sırada delinen borudan çevreye gaz yayılmaya başladı. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine İGDAŞ, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, caddeyi çift taraflı trafiğe kapatırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgede bekletildi. İGDAŞ ekiplerince doğalgaz hattındaki akım kesildi. Ardından boruda kalan doğalgazın boşaltılması için uzun süre tahliye çalışması yapıldı. Yapılan tahliye çalışması sırasında çevreye yoğun ses ve koku yayıldı. Zarar gören boru hattındaki onarım işlemleriyse sürüyor.

Görüntü Dökümü: -------------------- -Kadıköy'den görüntüler -Beşiktaş'tan görüntüler -Araçların aranması -Hassas burunlu köpeğin araçları araması -Kişilere kimlik kontrolü yapılması -Araçta polislerin kuru sıkı silah bulması -Polis helikopterinin denetime destek vermesi -Genel ve detay

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ- Ramazan EĞRİ- Özgür EREN- Murat SOLAK- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA İstanbul genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Uygulamalara polis helikopteri ve hassas burunlu köpekler de destek verdi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen 8'nci Yeditepe Huzur Uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere özel harekât polisleri, yunus ekipleri, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri eşlik etti. Şüpheli görülen araçlar didik didik arandı. Araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Kadıköy Altıyol'da 'Zoro' isimli hassas burunlu köpek, bir VİP minibüste arama yaptı. Polis ekipleri, Beşiktaş Kuruçeşme'de bir araçta kuru sıkı silah ele geçirdi. Denetimlerin gece 00.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

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3 - GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Cemal YURTTAŞ /İSTANBUL(DHA)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 60.sını düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, Taksim de bulunan özel bir otelde sahiplerini buldu. 1 özel toplam 24 ödülün sahiplerini bulduğu gecede Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "60 yıldır sizlerle birlikte olmaktan sevinçliyim" dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Taksim de bulunan özel bir otelde sahiplerini buldu. Ödül törenine çok sayıda basın mensubu katıldı.

"60 YILDIR SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN SEVİNÇLİYİM"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Başarı ödüllerinde 60'ıncı yılımızı doldurmuşuz. 60 yıldır sizlerle birlikte olmaktan sevinçliyim" ifadelerini kullandı. Gazeteciliğin saygın meslek ve onur duyulan meslek olduğunu belirten Olcayto törene gelenlere teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ

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Siyasal dalda, Fırat Alkaç-Eyüp Serbest Hürriyet Gazetesi'nde 23 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan "Sır Mercedes'i Nasıl Bulduk"

Ekonomi dalında, Hazal Ocak Cumhuriyet Gazetesi'nde 26-27 Ekim 2018 tarihlerinde yayınlanan "Emsalsiz İhanet"

Toplum dalında, Dinçer Gökçe Hürriyet Gazetesi'nde 18 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan "Türkiye'nin Utanç Listesi"

Eğitim dalında, Seyhan Avşar Cumhuriyet Gazetesi'nde 22 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan "Devlet Okulunda Öğretmen Borsası"

Sağlık dalında, Mert İnan Milliyet Gazetesi'nde 7-8-9 Şubat 2018 tarihlerinde yayınlanan "Halk Sağlığına Asbest Darbesi"

Kültür Sanat dalında, Aysel Alp Hürriyet Gazetesi'nde 3 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan "Peri Bacaları Şaştı Bu işe"

Spor dalında, Atilla Türker Habertürk Gazetesi'nde 5 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan "Karabükspor'u Böyle Bitirdiler"

Köşe Yazısı kategorisinde, Sedat Ergin Hürriyet Gazetesi'nde 24 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan "Gazeteciler Darbecilikle Suçlanmasınlar Diye"

Araştırma kategorisi, İlker Akgüngör Vatan Gazetesi'nde 15-20 Ekim 2018 tarihlerinde yayınlanan "364 No'lu Esir"

Röportaj- Söyleşi kategorisi, Ceren Çıplak Drillat-Süleyman Tosunoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nde 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde yayınlanan "Sarı Yelekliler"