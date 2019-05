DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN (İSTANBUL/DHA) On Bir Ayın Sultanı Ramazan, kılınan ilk teravih namazıyla başladı. İlk teravih namazında Eyüp Sultan Camii tıklım tıklım doldu. İlk teravih namazını kılmak için Eyüp Sultan Camii'ne akın eden binlerce kişi camiyi doldurdu. İçeride yer kalmayınca vatandaşların bir kısmı caminin avlusuna serdikleri hasır ve kartonlar üzerinde teravih namazını kıldı. Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Eyüp Sultan Camii'nin iki minaresi arasına "Oruç tut, sıhhat bul" yazılı mahya asıldı. İlk teravihi namazını Eyüp Sultan Cami'nde kılmak için Esenyurt'tan gelen Nurullah İser, "Maneviyatı yüksek bir aydayız. Allah herkesin dualarını kabul etsin" dedi. Niyazi Demiral ise, "Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun. Nice Ramazanlara ulaştırmayı Rabbim nasip etsin" dedi. Eyüp Özer de çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Ramazan bereketli aydır. Bereketinden nasiplenmek için buraya geldik" dedi

5 MAYIS BİZİM BURAYA İSKANIMIZIN DA YILDÖNÜMÜ

Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkan yardımcısı Koray Çapa, "Bu Hıdrellez şenliğini 3 yıldır yapıyoruz. 90'lı yıllarda bu gelenek kaybolmuştu. Herkes kendi evinde yapıyordu. Ayrıca 5 Mayıs bizim buraya iskanımızın da yıldönümü. Tencerelerde mısırlar haşlanıyor. Mısır'a bizde gölbe dedikleri için Gölbe bayramımızı da kutluyoruz. Mısır kaynatıyorlar. Ateş Hıdrellezin olmazsa olmazı. Birazdan ateşimizi yakacağız. Ateşten atlayıp dileklerimizi tutacağız, evlere ısırgan otu asacağız" diye konuştu.

HIDRELLEZ ATEŞİ YANDI

Açılış konuşmalarının ardından haşlanan mısırlar dağıtıldı. Ardından Hıdrellez ateşi yakıldı. Hıdrellez ateşini Bağcılar Belediye Başkan yardımcısı Şahin Köse ve beraberindekiler yaktı. Kutlamaya katılanlar sırayla ateşin üzerinden atladı.

Mübadil torunu Fatma Akay Hıdrellez için buraya geldiğini ve çocukları çok sevdiğini belirtti.

Hıdrellez ve Gölbe Bayramını kutlamaya başka bir yere gitmediklerini söyleyen başka bir mübadil torunu Neşe Sunay, "Her şeyimiz burada. Eğlencemiz var. Mısır'ımız var. Her şey var. Birazdan oyun da başlayacak. Her yıl ayın 5'inde Hıdrellez kutlamaya Edirne'ye gidiyorduk. Ateş yakıyorlardı. Burada da yanıyor. Gitme ihtiyacı duymadık" dedi.

Mübadil torunu Alev Sarp ise, "Çocuklarımı buraya getirdim. Bu ortamı bilsinler, öğrensinler diye. 6 yıldır köyüme gelmiyorum" şeklinde konuştu.