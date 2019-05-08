DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Binasından ayrıldı. Erdoğan, Ankara'daki grup toplantısının ardından İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım karşıladı. Erdoğan, Yıldırım'ı da makam aracına alarak dün saat 16.00 sıralarında Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. İl binasına gelenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı. Erdoğan yaklaşık 2 saat burada kaldıktan sonra ayrıldı. Binali Yıldırım, Erdoğan'ı uğurladıktan sonra bina önünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile bir süre sohbet etti.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı" denildi. Açıklama şöyle devam etti: "Yüksek Seçim Kurulu'nun 06 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı aldı. Karar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Yerlikaya, 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak seçimlere kadar yürüteceği İBB Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı. Başkanlık makamında yetkililerle bir süre sohbet eden Vali Yerlikaya, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçime kadar İstanbullulara hizmet etmek için gereken gayretin gösterileceğine inandığını bildirerek, bütün belediye personeline çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi" Vali Ali Yerlikaya Saraçhane'deki İBB binasından ayrıldı. Saat 18.15 sıralarında gelen Yerlikaya 1 saat 20 dakika kaldı. Yerlikaya gazetecilerin 'bir açıklamanız olacak mı?' sorusuna 'İyi iftarlar' yanıtını verdi.

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekilliği görevine başladı. Vali Ali Yerlikaya, dün saat 18.15 sıralarında İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi. Yerlikaya'yı İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu karşıladı. Yerlikaya herhangi bir açıklamada bulunmadı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Kömürcü'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken ulaşım tek şeritten sağlandı. Kömürcü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobilin çekici ile olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Haliç Köprüsü'nde, yağışlı hava nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza saat 01.30 sıralarında Haliç Köprüsü, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Emrecan Kömürcü'nün kullandığı ve Mecidiyeköy istikametinden Edirne istikametine doğru seyir halindeki 34 LK 0558 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 2016 yılında Beşiktaş'da düzenlenen bombalı terör saldırısında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede bugün şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in cenazesi memleketine gönderildi. Beşiktaş Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan futbol maçının ardından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, 2,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Ateş'in cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait cenaze nakil aracıyla memleketi Bayburt'ta gönderilmek üzere akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanı apronunda şehit için tören düzenlendi. Törene şehidin Annesi Leyla Ateş, babası Orhan Ateş, amcası Kasım Ateş ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan ve şehidin çok sayıda meslektaşı da törende hazır bulundu. Tören sırasında ayakta durmakta güçlük çeken şehit polis memurunun annesi Leyla Ateş'e iki kadın polis memuru destek oldu. Şehit Muammer Ateş'in cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Bayburt'a gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreni

-Şehit yakınları

-Cenazenin uçağa konulması

07.05.2019 - 20.07 Haber Kodu : 190507220

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5- GAZETECİ HASAN CEMAL'E "PKK PROPAGANDASI YAPMA" DAVASINDAN 3 BİN 360 TL ADLİ PARA CEZASI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Bir haber sitesinde 2015'te yayınlanan köşe yazısı nedeniyle "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan gazeteci Hasan Cemal, 3 bin 360 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Hasan Cemal, avukatı Fikret İlkiz ile birlikte katıldı. Duruşma savcısı, sanık Cemal'in cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrarladı.

Hasan Cemal savunmasında her zaman barışı savunduğunu, terör örgütü propagandası yapmadığını ve alet olmadığını söyleyerek beraatini istedi.

3 BİN 360 TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Cemal'in "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan önce 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanığın daha önce İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de örgüt propagandası suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildiğini ve bu dosyaların birleştirilerek görülmesi gerekmesi nedeniyle cezada mahsup yapılarak Cemal'in 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Heyet, suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak bu cezanın da netice olarak 3 bin 360 TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti. Heyet, sanığın sabıkalı oluşunu dikkate alarak hükmün açıklanmasını geri bırakmadı ve cezayı ertelemedi.