DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

1- KÜÇÜKÇEKMECE'DE PALET FABRİKASI ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa süreden fabrikanın tamamına yakınını sardı. Birçok ilçeden gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ahşap palet üretimi yapan fabrikada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede fabrikadaki ahşap paletleri sardı. İhbar üzerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. YANGINA ÜÇ KOLDAN MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, fabrikadaki yangına üç koldan müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp, caddeyi araç ve yaya geçişine kapattı. Bu sırada fabrika çalışanları ise alevlerin arasında kalan ahşap paletleri kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının kontrol altına alınmasıyla cadde yeniden ulaşıma açıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

HEM ÇALIŞTILAR HEM SAHUR YAPTILAR

Küçükçekmece'de palet fabrikasındaki yangının kontrol altına alınmasından sonra bazı itfaiye erleri sahur yaparken, bazıları soğutma çalışmalarına devam etti. İlk grup itfaiyecilerin sahur yemeğini yemesinin ardından değişim yapılarak ikinci grup sahurlarını yaptı. Yangın ise günün ilk saatlerinde tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Görüntü Dökümü:

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- Yangının meydana geldiği yer

- Alev alev yanan paletlerin görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin üç koldan müdahalesi

- Polis ekiplerinin önlemi

- Çalışanların paletleri dışarı taşıması

-(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

- Ersanın drone ile havadan görüntüleri

- Alevlerin havadan görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detaylar

-İtfaiye ekiplerinin sahur yapması

-Soğutma çalışmaları

-Genel ve detaylar

-GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ

-Yanan fabrikadan görüntü

-Yanmış paletler ve enkaz

-Genel ve detaylar =========================== 2- ERDOĞAN: 23 HAZİRAN ÖNCESİNDE HERKESİ BULUNDUĞU MAKAMIN AĞIRLIĞINA UYGUN ŞEKİLDE DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '23 Haziran'da İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. Sadece milletimizin değil, Tüm dünyanın gözleri bu seçimlere dikilmiş vaziyette. Onlar kendi işlerini bıraktılar bizimle uğraşıyorlar. Kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar 15 Temmuz gecesi darbecilerin kazanmasını umutla bekleyenler bakıyorsunuz son günlerde farklı kollardan ülkemizi hedef almaya başladılar. Bu çevrelerin Türk demokrasisine gölge düşürebilmek niyetiyle ellerinden geleni, ardına koymayacaklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz." "Türkiye 14 Mayıs 1950'den beri seçimlerini tüm dünyaya örnek olacak bir olgunlukta ve şeffaflıkta gerçekleştirmiş bir ülkedir. Seçim güvenliğinin temini noktasında bu güne kadar takdire şayan bir başarı yakalayan emniyet teşkilatımızı, yalan yanlış bilgilerle töhmet altında bırakmak doğru değildir. 23 Haziran'da öncesinde herkesi bulunduğu makamın ağırlığına uygun şekilde davranmaya davet ediyorum." "Dün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu başkanı Tuncay Özilhan'ın… Bunu bu şekilde açıklamak istemezdim. Buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. Bu tür istatistikler çoğunlukla ülkemize karşı yaklaşımlarının asla adil olmadığını bildiğimiz çevrelerin ürünüdür."

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'İç Güvenlik Birimleriyle İftar' programına katıldı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve iç güvenlik birimleri mensupları katıldı.

Erdoğan programda bir konuşma yaptı. Erdoğan sözlerine, "Bu güzel ramazan akşamında bizleri buluşturdukları için İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Jandarma Genel Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İftarınızı bizimle paylaştığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İdrak ettiğimiz bu bereketli günlerin ülkemiz ve milletimizle beraber tüm insanlık için barışa, huzura, refaha vesile olmasını diliyorum. Sözlerimin başında tüm şehitlerimizi Kemal-i edeple yad ediyorum. Vatanımızın bekası için ölümü göze alan gazilerimize ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Şehitlerimizin geride bıraktıklarına Allah'tan sabır diliyorum. Biz şehitleriyle yaşayan, şühedanın ölmediğine inanan, iman eden bir dinin mensuplarıyız. Biz Macaristan'dan Japonya'ya, İngiltere'den Ürdün'e ve Yemen'e kadar dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Biz İstiklal Marşı'nda bile şehitliği arzulayan, şehitliği taltif eden, şühedanın emanetini evlatlarına hatırlatan bir toplumuz. Bunun için Türkiye, dünyanın en büyük şehitliğidir diyoruz." diyerek başladı.

"SURİYE'NİN KUZEYİNİ ADETA BİR HUZUR ADASINA DÖNÜŞTÜRDÜK"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri kutlu emanete halel getirmemek bizim en önemli görevimizdir. Son olarak, geçtiğimiz günlerde annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği vahşice şehit eden teröristleri yakalayıp adalete teslim ettik. Bölücü terör örgütü başta olmak üzere bu milletin birliğine, beraberliğine, canından aziz bildiği değerlerine kast eden katil sürülerinden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Kesintisiz operasyon politikasını başlattığımız günden itibaren teröristlere çok büyük zayiatlar verdirdik. Sadece son 2 buçuk yıl içinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Bir dönem 2 binlere çıkan sınırlarımız içindeki terörist rakamını 700'lere kadar düşürdük. Hem örgüte katılanların sayısında hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde önemli gerilemeler yaşadık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde uzun yıllardan sonra tekrar sükûnet ve barış ortamı tesis edildi. Terör örgütünün yuvasına dönüşmüş dağlarımıza sizlerin gayreti ve fedakarlıkları neticesinde hamd olsun yeniden bahar geldi. Terör örgütüne lojistik ve mühimmat sağlayan tüm unsurları kaynağında kurutmak için Suriye ve Irak'taki harekatlarımıza hız verdik. Suriye sahasındaki operasyonlarla DEAŞ ve bölücü örgütün bu ülkedeki uzantılarına çok ağır darbeler indirdik. Dört bin kilometrekareden fazla bir alanı terörden arındırarak, bu bölgeleri Suriye'nin Kuzeyini adeta bir huzur adasına dönüştürdük."

"SURİYE'NİN KUZEYİNDE ÜLKEMİZE KOMŞU BİR TERÖR KORİDORUNUN OLUŞMASINA KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Daha birkaç yıl öncesine kadar zulüm, baskı ve etnik temizlikle anılan yerler Türkiye'nin çabaları sayesinde Türkiye'nin, en güvenli şehirleri haline geldi. Suriye'deki savaştan kaçıp ta ülkemize sığınan 3,6 milyon mülteciden 320 bini tekrar vatanlarına dönme imkanı buldu. İnşallah çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan diğer bölgelere de bir gece ansızın girecek ve gereken temizliği yapacağız. Suriye'nin Kuzeyinde ülkemize komşu bir terör koridorunun oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Suriyeli Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizin geleceğini yeni sömürge heveslilerinin insafına teslim etmeyeceğiz. Ege Denizi'nde aldığımız tedbirlerle insan kaçakçılığının ve Aylan bebek gibi yüreklerimizi dağlayan acı görüntülerin önüne geçtik." dedi. "SON FETÖ'CÜ HAİN DE YARGIYA HESAP VERENE KADAR BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan, "Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi aralarında 63 polisimizin de olduğu 251 vatandaşımızın katleden FETÖ'cü alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını hukuk önünde soruyoruz. Elde edilen yeni belgeler ve bilgiler ışığında örgütün kripto yapılanmasına yönelik soruşturmalar derinleşerek, devam ediyor. Mahkemelerimiz darbeciler hakkında mahkumiyet kararlarını vermeyi sürdürüyor. Yurtdışında ise elimizdeki tüm diplomatik, hukuki ve istihbari tüm imkanları kullanarak FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Nereye saklanırsa saklansınlar sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar vatan, millet düşmanları asla huzur bulamayacak. Nasıl ülkemizde inlerine girdiysek, Yurtdışında da bu şebekenin iplerini pazara çıkarıyoruz. Her milletin hayatında ikbal dönemlerinin yanı sıra zorluk günleri, imtihan günleri de olur. Biz bin yıl önce ebedi vatanımız olarak seçtiğimiz bu coğrafyada bu gerçeği pek çok defa yaşayarak, tecrübe ettik. İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya ve ihanete rağmen hamd olsun yüz milyonların umudu olan bu ülkeyi sırtlanlara bırakmadık. Gerektiğinde can verdik. Gerektiğinde ciğerparelerimizi kara toprağın bağrına emanet ettik. Ama vatanımızı üzerine namahrem elini asla değdirmedik. Milli birliğimizi parçalamak isteyenlere bekledikleri fırsatı vermedik. Yaşadığımız her acı tecrübeden gerekli dersleri çıkarmasını bildik. Üstesinden geldiğimiz her badireyle iradelerimizi daha da perçinledik. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendik. Operasyonlara karşı bugünün Türkiye'si eski Türkiye'ye göre tıpkı çelik gibi daha dayanıklı daha dirençli hale gelmiştir." diye konuştu.

"BU HASSAS SÜREÇTE BİZLERE DÜŞEN MİLLETİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Haziran'da İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. Sadece milletimizin değil, tüm dünyanın gözleri bu seçimlere dikilmiş vaziyette. Onlar kendi işlerini bıraktılar bizimle uğraşıyorlar. Kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar 15 Temmuz gecesi darbecilerin kazanmasını umutla bekleyenler bakıyorsunuz son günlerde farklı kollardan ülkemizi hedef almaya başladılar. Bu çevrelerin Türk demokrasisine gölge düşürebilmek niyetiyle ellerinden geleni, ardına koymayacaklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Seçim öncesinde yalan yanlış haberlerle insanımızın sinir uçlarıyla oynandığını görüyoruz. Sosyal medya manipülasyonlarıyla toplumsal gerilimi tırmandırmak için çok yoğun çaba harcanıyor. Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır. Türkiye 14 Mayıs 1950'den beri seçimlerini tüm dünyaya örnek olacak bir olgunlukta ve şeffaflıkta gerçekleştirmiş bir ülkedir. Seçim güvenliğinin temini noktasında bu güne kadar takdire şayan bir başarı yakalayan emniyet teşkilatımızı, yalan yanlış bilgilerle töhmet altında bırakmak doğru değildir. 23 Haziran öncesinde herkesi bulunduğu makamın ağırlığına uygun şekilde davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Dün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu başkanı Tuncay Özilhan'ın… Bunu bu şekilde açıklamak istemezdim. Buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. Bu tür istatistikler çoğunlukla ülkemize karşı yaklaşımlarının asla adil olmadığını bildiğimiz çevrelerin ürünüdür. Buna rağmen benzer istatistiklerle Türkiye'nin gerçekten çok iyi olduğu nice alanlar var. Mesela iş yapma kolaylığı bakımından 17 sıra birden yükselerek190 ülke arasında 43'üncülüğe çıktık. Bunu görmez. Ekonomik özgürlükler endeksinde de 180 ülke içinde 68'inci sıradayız. Bunu görmez. Halbuki bu kişi bizi hep, ülkemizi 110'lu, 120'li sıralarda gösteren istatistik eğrileri üzerinden vurmaya çalışır. 17 yıl önce Türkiye'nin kişi başına milli geliri neydi? Bugün ne? Sen o gün neredeydin ekonomik olarak? Bugün neredesin? Ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum. Bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunları da teşhir ederim. Şunu bilin ki Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor. Ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları

-Detaylar 16.05.2019 - 22.48 - Haber Kodu : 190516235

16.05.2019 - 22.52 - Haber Kodu : 190516237

16.05.2019 - 22.55 - Haber Kodu : 190516238

16.05.2019 - 23.33 - Haber Kodu : 190516244 ============================== 3- KILIÇDAROĞLU BAKIRKÖY'DE İFTAR PROGRAMINA KATILDI Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy'de iftar programı ve Bandırma Vapuru'nun Samsun'a yola çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen 'Uğurlar Olsun Bandırma, 100 Yılın Hikayesi " programına katıldı. Programlarda Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Program sonunda Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu beraber sahneye çıktı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Tam 100 yıl önce farklı bir Türkiye vardı. 16 Mayıs 1919'da bu ülkenin kurtuluşu için ve emperyalizme karşı İstanbul'dan Samsun'a yola çıktılar. Onların ruhu şad olsun. Saygıyla anıyoruz. Güzel şeyler yapmış atalarımız. Biz onlara layık olmak için güzel şeyler yapacağız. İstanbul'da da yapacağız." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Ekrem İmamoğlu da bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "16 Mayıs'ta Samsun'a giden Bandırma vapurunda Mustafa Kemal Atatürk'e eşlik eden gençlik vardı. 'Tam bağımsız Türkiye' diyen bir ruh vardı. Özgürlük ateşi vardı. Aynı inançta yol yürüyoruz. O günün koşullarında çok kötü durumda olan Anadolu'yu ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Mayıs'ın 100.yılında biz de İstanbul'u ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakırköy Pazar alanından detaylar

-Alana giriş yapan vatandaşların polis kontrolü

-İmamoğlu'nun alana gelişi ve vatandaşlarla selamlaşması

-İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması

-Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu konuşmaları 17.05.2019 - 00.27 - Haber Kodu : 190517006 4 - BİNALİ YILDIRIM, SEÇİM ÇALIŞMALARINI ÜMRANİYE VE MALTEPE'DE SÜRDÜRDÜ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Etkinliği programına katılıp şehirlerin tanıtımının yapıldığı ve yöresel lezzetlerin ikram edildiği stantları gezdi. Yıldırım, sahuru da Maltepe Anadolu Bölge Metro Bakım Atölyesi'nde çalışanlarla birlikte yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Etkinliği programına katılıp şehirlerin tanıtımının yapıldığı ve yöresel lezzetlerin ikram edildiği stantları gezdi. Ümraniyelilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Binali Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra buradaki vatandaşlara seslenen Binali Yıldırım, "Ümraniye'nin güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim, sevgili çocuklar gecemiz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Ramazan ayı hayırlı uğurlu olsun. Bugün Ümraniye'de Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'ın düzenlediği iftarda bir araya geldik" dedi.

İnsanların mutluluğunu görmek beni mutlu ediyor diyen Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı kastederek, "Gece ben 12'den sonra gelirim dedim, orada kimseyi bulabilir miyim? O da bana dedi ki, "Gel o zaman anlarsın". Geldik gördük, mahcup olduk. Maşallah" ifadelerini kullandı.

"23 HAZİRAN'DA HERŞEY DAHA GÜZEL OLACAK"

Yıldırım, "Kardeşlerim bir seçim geçirdik. 31 Mart'ta bir şey anlamadık. Çalıştık, çabaladık oylar sandıkta hiç edildi. Sahip çıkamadıysak hırsızın günahı yok mu? Sandıklara sahip çıkmamız gerekli o halde. 23'ünde sandıklara sahip çıkıyor muyuz? Bu işin hesabını 23'ünde Ümraniye soracak mı?" diye sordu.

31 Mart için Ümraniyelilere teşekkür eden Yıldırım, "Bana da destek verdiniz, sağolun. İsmet Başkanı da seçtiniz ama biraz eksik oldu. Şimdi o eksiği tamamlayacağız. Biraz da fazla olsun ki, işi sağlama bağlayalım. O halde hepimize görev düşüyor. Sadece kendimiz değil, herkes bir iki arkadaşıyla konuşup sandığa getirecek. 23 Haziran'da bu işi halledeceğiz. 23 Haziran'da her şey daha güzel olacak. Hak yerini bulacak" dedi.

Daha sonra saat 02.30 sıralarında alandan ayrılarak Maltepe'ye geçen Yıldırım, Anadolu Bölge Metro Bakım Atölyesi çalışanlarıyla birlikte sahur yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Binali Yıldırım stantları gezmesi

-Vatandaşların Binali Yıldırıma ilgisi

-Hatıra fotoğrafı çektirenler detaylar

-Binali Yıldırıma ikram edilen yiyecekleri yemesi

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Binali Yıldırım vatandaşlara seslenmesi

-Binali Yıldırım, Ümraniye'den ayrılması

-Metro çalışanlarıyla birlikte sohbet etmesi

-Binali Yıldırımın sahur yapması

-Metro çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesi

-Genel ve detaylar

17.05.2019 - 05.47 - Haber Kodu : 190517020 5- BAKAN SOYLU: İSTANBUL, BİR SİYASİ KAVGANIN BAŞ AKTÖRÜ HALİNE GETİRİLMEMELİ Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sahurda Beşiktaş'ta partililerle bir araya geldi. İstanbul'un siyasi bir kavganın baş aktörü yapılmaması gerektiğini söyleyen Soylu, "Eğer bu şehri, bir ideolojik kavganın, bir siyasi kavganın baş aktörü yaparsak, bu şehrin zamanından çalarız. Şu çeyrek asırlık dönemde elde ettiği başarılara, ilerlemelere ket vururuz" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahurda Beşiktaş'ta partililerle bir araya geldi. Bir kafede düzenlenen sahur programına; Ak Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım ve partililer katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin derin gelenekleri olduğunu vurgulayan Süleyman Soylu, "Biz büyük bir milletiz. Derin gelenekleri olan, birbirine muhabbeti, birbiri ile olan ilişkilerinin bugün oluşmadığı çok tarihsel bir sürecin içerisinde geliştiği ve farklı coğrafyalarda doğup, farklı coğrafyalarda yaşasak da herkesin ama herkesin birbirini anlayabildiği hissedebildiği, sadece kendine değil; gönlü ile duyguları ile dünyada olup bitene de duyarlı olan, ona bakan bir milletiz" dedi.

"15 TEMMUZ'DA SOKAĞA İLK GENÇLER ÇIKTI"

Gençlerin gereksiz yere çok eleştirildiğini savunan Süleyman Soylu, 15 Temmuz'a dikkat çekerek, "15 Temmuz darbe gecesinde sokağa ilk çıkanlar gençlerdi. Oysa hep şöyle bir eleştiri ortaya koyduk: Çocukları kaybediyoruz, gençleri kaybediyoruz. Unutuyorlar, bilmiyorlar, öğrenmiyorlar tanımıyorlar diye eleştiriyorduk. Oysa bir şeyi unuttuk. Aslında unutan onlar değil, unutan biziz. Onların da bizim gibi bu toprakların üzerinde doğduğunu unutuyoruz. Onların da bu değerler silsilesi içerisinde yaşadıklarını unutuyoruz. Onun için bizim sorumluluklarımız daha fazla. Birde elinizde İstanbul gibi bir inci olduğunda bu sorumluluklar kat be kat artıyor" diye konuştu. "TÜRKİYE'NİN HEDEFTE OLMASININ EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİ İSTANBUL"

Dünyanın birçok ülkesinde mevkiidaşlarıyla bir araya geldiğini vurgulayan Bakan Soylu, Türkiye'ye davet edilen herkesin öncelikle İstanbul'u tercih ettiğini söyledi. Soylu, şöyle devam etti:

"Avrupa'da, dünyada nereye gidersek gidelim, hangi muhatabımızla karşı karşıya kalırsak kalalım, hangi muhatabımıza 'Ankara'ya mı gelmek istersiniz? İstanbul'a gelmek mi istersiniz?' dediğimizde hemen ilk tercihinde İstanbul'dan yana kullanılan elimizde bir incimiz var. Bu incinin ve bu büyük mücevherin de, belki de kendine ait zenginliğinin dışında başka bir esrarı daha var. O da şu, cezbediyor, çekiyor aynı zamanda sahiplenene de güç veriyor. Belki de, Türkiye'nin bu kadar hedefte olmasının temel sebeplerinden bir tanesi de bu güzel şehir."

"İSTANBUL YA İDDİASINI DEVAM ETTİRECEK YA DA BİRİLERİNİN ARKA BAHÇESİ OLACAK"

İstanbul'un büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Aslında Türkiye'yi de tanımlayabileceğimiz bir sorun var. Ya iddiasını devam ettirecek, dünyanın baş şehri olacak, bütün güzellikleriyle beraber ya da birilerinin arka bahçesi olacak. Hep bu kavgayı vermiş İstanbul. Ama bu kavgada, mağlup olduğu zannedilen dönemlerden bile galip çıkmış. Böyle bir hasleti var İstanbul'un. İstanbul sadece İstanbul'da yaşayanlara ait bir İstanbul da değil. Kabillilerin de İstanbul'u, Pakistan'daki kardeşlerimizin de İstanbulu. Çok şey gördük: Evet görmediğimiz bir tek şey var. O da şu: Büyük bir savaş ve tarumar olmuş bir şehir. Bunu görmedik Allah'a çok şükür. Onun dışında her şeyi gördük" şeklinde konuştu. "İSTANBUL BİR SİYASET KAVGASININ BAŞ AKTÖRÜ DÜŞÜRÜLMEMELİ'

İstanbul'un bir siyasi kavganın içine çekilmemesi gerektiğini vurgulayan Soylu, "Bir ideolojik kavganın ve siyaset kavgasının merkezine düşürülmemeli bu şehir. Tayyip Erdoğan, İstanbul'u aldığı günden bu güne kadar, bu şehri bir ideolojik kavganın merkezi haline getirmedi. Bir siyaset kavgasının merkezi haline de getirmedi. Burayı bir iktidarı, bu kelimelerimi çok dikkatli olarak seçiyorum. Bir iktidarın siyaset kavgasının baş aktörü haline de getirmedi. Eğer bu şehri, bir ideolojik kavganın, bir siyasi kavganın baş aktörü yaparsak, bu şehrin zamanından çalarız. Şu çeyrek asırlık dönemde elde ettiği başarılara, ilerlemelere ket vururuz" ifadelerini kullandı.

'KORKUM İSTANBUL BİR SİYASET KAVGASININ SERÜVENİ HALİNE GETİRİLİYOR'

Soylu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu anlattıklarım esas itibariyle, aynen evlat gibi, anne gibi, arkadaş gibi, komşu gibi, bizim bildiğimiz, bizim anlattığımız, kaybetmekten korktuğumuz, belki bir insan olarak nitelediğimiz bir şehre ait, bizim İstanbulumuza ait. Bunu çok iyi bir noktaya getirebilme kabiliyetine sahibiz. İstanbul'u hem gelenekleriyle yaşattık. Hem de İstanbul'a ayrıca bir modernize de kattık. Korkum odur ki, İstanbul bir siyasi kavganın serüveni haline getirilir. Bu benim için bizim için bir hayal kırıklığı olur. Niçin bunu söylüyorum? Tecrübem, bilgim, hissim, duygum, düşüncem sanki bana böyle bir şey söylüyor. Bazen korkuları paylaşırız, bazen de umutlarımızı. İşte ben, aslında bir taraftan umudumu bir taraftan da korkumu sizinle paylaşmak istedim. Hem insanlar, hevesleriyle, idealleriyle yaşarlar, duygularıyla yaşarlar, korkularıyla yaşarlar, heyecanlarıyla yaşarlar. Bu heyecanı devam ettirmemiz gerektiğine inanıyorum. İstanbul aynı zamanda Türkiye'nin yükselmesinin de sembolüdür. O anlayışı inşallah geleceğe taşımak taşıtmak hepimize nasip olur. Onun için İstanbulumuzu hep birlikte geleceğe taşıyalım ve kaybetmeyelim. Geçmişte yaşadığımız iyiliklere ve güzelliklere sahip çıkalım. Geçmişte yaşadığımız acı hatıraları da tekrar İstanbul'a bir vesileyle İstanbul'a yaşatmayalım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Soylu'nun kafeye girişi

-Partililerle tokalaşması

-Konuşması 17.05.2019 - 06.26 - Haber Kodu : 19051702 6- 182 ÖĞRENCİ PİRİ REİS GEMİSİYLE İSTANBUL'DAN SAMSUN'A YOLA ÇIKTI Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılı programı kapsamında 81 il ve KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan gelen toplam 182 öğrenci 19 Mayıs kutlamalarına katılmak için Piri Reis gemisiyle İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. 60 SAATLİK GEMİ YOLCULUĞU

60 saat sürmesi planlanan yolculuğa çıkan öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Sarayburnu Sahilde demirli bulunan gemiyi el sallayarak uğurladı. Gemide yolculuğa çıkan öğrenciler kendilerini uğurlayan Bakan Kasapoğlu ve diğer yetkililere el salladı. Bu sırada sahilde geminin yola çıkışı için havai fişek gösterisi yapıldı. Gemiyi 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Tütün İskelesinde karşılaması bekleniyor.

"GENÇLERİMİZİ SAMSUN'DA KARŞILAYACAĞIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gemi yola çıkmadan yaptığı açıklamada, bir asır sonra yarınlarımızın ve dünyanın umudu gençlerimizle bir arada olduklarını söyledi. Kasapoğlu, "Milli mücadele ruhunu yaşatmak için 182 gencimiz 3 günlük yolculuğa çıkıyorlar. Bizde onları uğurlamaya yolcu etmeye geldik. Onlar bu yolculuk boyunca geçmişlerini öğrenecekler ve kaynaşacaklar. Milli mücadele ruhunu yine gençlerimizin omuzlarında devam ettireceğiz. 19 Mayıs günü Cumhurbaşkanımızla birlikte gençlerimizi Samsun'da karşılayacağız" dedi. Görüntü Dökümü

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-Gemiden görüntü

-Bakan'ın öğrencilerle toplu fotoğraf çektirmesi

-El sallayan öğrenciler

-Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması

-Öğrencilerden görüntü

-Bando takımının görüntüsü

-Havai fişek gösterisi

-Genel ve detaylar 17.05.2019 - 01.18 - Haber Kodu : 190517012

17.05.2019 - 01.53 - Haber Kodu : 190517014 =========================== 7- BEYKOZ'DA DOĞALGAZ PATLADI: 2 KATLI BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

Beykoz'da iki katlı bir binanın duvarı doğalgaz patlaması sonrası çöktü. Çtlaklar meydana gelen binadakiler tahliye edildi.

Olay saat 22.30 sıralarında Beykoz Çiftlik Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Binanın duvarı ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonrası çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çatlaklar oluşan bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olay nedeniyle şok geçiren 2 vatandaş olay yerindeki ambulansta tedavi altına alındı.