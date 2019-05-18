DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- ÜNİVERSİTEYİ BASAN ESKİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI VE BERABERİNDEKİLERE GÖZALTI Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL (DHA)

2 yıl önce kayyum atanan Haliç Üniversitesi'nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu ve beraberindekiler üniversiteyi basınca gözaltına alındılar.

YÖK Genel Kurul'u 2016 yılında yapılan denetimlerde 'kötü yönetildiği' tespit edilen Haliç Üniversitesi'nin faaliyet iznini durdurdu ve yönetimini İstanbul Üniversitesi'ne devretti. Üniversitenin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu ve beraberindeki yaklaşık 30 kişi, bugün saat 16.00 sıralarında üniversitenin Sütlüce'deki kampüsüne zorla girdi. Topçuoğlu ve beraberindekiler ile özel güvenlikler arasında arbede yaşandı. REKTÖRÜ KOLTUĞUNDAN KALDIRDI

O sırada okulda bulunan öğrenciler de kısa süreli panik yaşadı. Özel güvenliği aşan Topçuoğlu yönetim katına çıktı ve yeni rektörü koltuğundan kaldırıp kendisi oturdu. İhbar üzerine üniversiteye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi de gönderildi. Üniversiteye gelen polis ekipleri yönetim katına çıkarak gruptakileri gözaltına alıp polis aracına bindirdi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden sonra polis merkezine götürüldü. Bir grup ise okul önünde görüntü alan gazetecilere saldırdı.

"GÜVENLİKLERE VURA VURA REKTÖRÜN ODASINA KADAR ÇIKMIŞLAR"

Öğrencilerden Fatih Koyuncu, "Arkadaşlar ile kütüphane tarafından oturuyorduk. 'Elektrikleri kesin' tarzında bir koşuşturmaca olunca bize de 'sınıflara çıkın diye' seslenildi. Bizde sınıflara doğru koştuk. Sınıftan çıktığımızda polisler ile beraber toplu bir grubun girdiğini gördük. Güvenliklere vura vura rektörün odasına kadar çıkmışlar. Mansur Topçuoğlu tekrar koltuğa oturmuş. Polisle beraber yeni rektörümüz geldi okula. Koltuğunda tekrar indirip polisler eski rektörü götürdü" diye konuştu. "30-35 KİŞİLİK ÖRGÜTLÜ BİR GRUP TARAFINDAN SALDIRI DÜZENLENMİŞTİR"

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Haliç Üniversitesi Sütlüce Merkez Yerleşkesine saat 16.00 sıralarında yaklaşık 30-35 kişilik örgütlü bir grup tarafından saldırı düzenlenmiştir. Rektörlüğümüzün daveti üzerine emniyet güçlerimiz savcılığın talimatıyla derhal gerekli müdahaleyi yaparak saldırganları gözaltına almıştır. İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç failleri hakkında gerekli şikayet ve suç duyuruları derhal yapılmış olup Rektörlüğümüzce gelişmeler yakından takip edilmektedir. Emniyet güçlerimizin müdahalesi sonucu üniversitemizde eğitim-öğretim kesintisiz ve sorunsuz şekilde devam etmektedir"

Görüntü Dökümü

---------------------

(CEP TELEFONU)

-Polislerin yönetim katına çıkması

-Gözaltına alınanların okuldan çıkartılması

-Okulun içinden görüntü

(AKTÜEL)

-Gözaltına alınanların araç ile okuldan çıkartılması

-Okuldan genel ve yakın detaylar

-Çevik kuvvet polisinden detay görüntü

-Okuldan çıkan öğrencilerden detay görüntü

-Fatih Koyuncu ile röportaj

17.05.2019 - 19.27 Haber Kodu : 190517211 ========================================= 2- ERDOĞAN: MUHTARLIK SEÇİMLERİNİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDEN AYRILMASINDA YARAR VAR *Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, -"Muhtarlık seçimlerinin de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin, belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması, her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir." -"Şimdi diyorlar ki 'Ne oldu?' Oyları çaldılar, bu kadar açık, net. Bugün itibarıyla artık bu 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değildir. Çünkü oylar çalındı. Aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını da kendileri itiraf ediyor, 29 binden başlıyor, iniyor, iniyor 13 bine kadar geliyor. Peki 29 binden 13 bine iniyorsa burada bir şaibe yok mu?"

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Muhtarlarıyla İftar programına katıldı. Programa Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Erdoğan, programda yaptığı konuşmada sözlerine "Bizim gözümüzde muhtar, mahallesindeki her bir hanenin sevincini de hüznünü de eksiğini de en iyi şekilde bilmesi gereken kişidir." diyerek başladı. Erdoğan, "Muhtarlık seçimlerinin de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin, belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması, her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir. Biliyorsunuz, muhtarlıklarımızı hem yönetim sistemi içindeki yerine hem de özlük hakları itibarıyla bugünkü konumlarına biz getirdik. Özlük haklarının yanında 'silah' dediniz silah da verdik, hem de geri iade edilmemek üzere. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Muhtarlar Daire Başkanlığı ve Muhtarlık Bilgi Sistemi'ni de biz kurduk. Daha önce böyle bir şey yoktu. Bu nedir biliyor musunuz? Bu, muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Valilerimize, kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza, muhtarlarımızla yakından ilgilenmeleri konusunda kesin talimatlarımız var. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerle el, gönül, fikir birliği içinde mahallelerimize ve ülkemize çok daha büyük hizmetlere beraberce imza atacağız." dedi.

"KASITLI VEYA SEHVEN YAPILMIŞ DAHA PEK ÇOK YANLIŞI DA ORTAYA ÇIKARDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi, hiç şüphesiz sizlerin de en önemli gündem maddesidir. Bu konuda kafaların hala net olmadığını görüyorum. Bunun için seçimlerin yenilenmesi kararının niçin verildiğini bir kez de sizlerle paylaşmak istiyorum. Seçim kanununda geçtiğimiz yılın mart ayında yapılan bir değişiklikle, sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi veya diğer adıyla memur olması şartı getirilmiştir. Dikkat edin memur. Yani herhangi bir işçi, sözleşmeli veya fark etmez, sandık kuruluna başkan olamaz veya ikinci bir üye olamaz. Niye? Çünkü memur olması şart. Yani 657 sayılı kanun, bununla memur. Bu hüküm ilk olarak 24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulandı. İlk seçim kurulları, sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermediği için, 24 Haziran 2018 seçimlerinde bu kuralın ne derece uygulandığını bilmiyoruz. Biz bu konudaki sorunu, 31 Mart seçimlerinde, büyükşehir seçimlerinde aradaki farkın sürekli azalması sebebiyle, seçimin tüm aşamalarını mercek altına alınca tespit ettik. İnceleme ve araştırmalarımız sırasında sadece sandık kurulu üyeleriyle ilgili usulsüzlüğü belirlemekle kalmadık, kasıtlı veya sehven yapılmış daha pek çok yanlışı da ortaya çıkardık." diye konuştu.

"KANUNA AYKIRI HER İKİ İŞLEMİN BİRDEN GERÇEKLEŞTİĞİ TOPLAMDA 42 BİN OYA TEKABÜL EDEN 123 SANDIK ORTAYA ÇIKARTILMIŞTIR"

31 Mart seçimlerinde hem sandık kurulu üyelerinin atanması hem de oy sayım ve döküm cetvelleri konusunda çok ciddi hatalı işlemlerinin olduğunu belgeleriyle Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdiklerine aktaran Erdoğan, "Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. İstanbul'daki yaklaşık 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakını kanuna aykırı atanmıştır. Oy sayım ve döküm cetvellerinden ise 5 bin 388'i mühürsüzdür, 694'ü imzasızdır, 214'ü tamamen boştur, 498'i eksik doldurulmuştur, 919'unda rakam belirtilmemiştir, bin 135'inde de sayı eksikliği bulunmaktadır. Üstelik bunlar sadece bizim tespit edebildiğimiz usülsüzlüklerdir. Bir başka ifadeyle, şaibeli sandık kurulu üyeleri, 22 sandığın oyunu yok etmiştir. Yine Yüksek Seçim Kurulu, kanuna aykırı sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı 101 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin imzasız, mühürsüz ve yazıları eksik olarak sisteme işlendiğini belirlemiştir. Böylece kanuna aykırı her iki işlemin birden gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkartılmıştır." şeklinde konuştu.

"YÜKSEK SEÇİM KURULU, HAKLI OLARAK SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARINI VERMİŞTİR"

Erdoğan, "Şimdi diyorlar ki 'Ne oldu?' Oyları çaldılar, bu kadar açık, net. Bugün itibarıyla artık bu 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değildir. Çünkü oylar çalındı. Aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını da kendileri itiraf ediyor, 29 binden başlıyor, iniyor, iniyor 13 bine kadar geliyor. Peki 29 binden 13 bine iniyorsa burada bir şaibe yok mu? Bir şeyler çalınmadı mı? 16 bin oy çalındı. Öyleyse yenilenmesi şartına, işte buna benzer birçok oradaki usulsüzlükler sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu gelmiştir. Yüksek Seçim Kurulu, haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir. Görüldüğü gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor. Kurul kararını verirken hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri gözeterek, her ikisinin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır." ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

---------------------

-Erdoğan'ın açıklamaları

-Detaylar

17.05.2019 - 22.30 Haber Kodu : 190517228

17.05.2019 - 22.33 Haber Kodu : 190517229

17.05.2019 - 22.36 Haber Kodu : 190517230

17.05.2019 -22.44 Haber Kodu : 190517231

17.05.2019 -23.14 Haber Kodu : 190517236

============================================ 3- YILDIRIM 'İSTANBUL'DA MUHTARLARLA İFTAR' PROGRAMINDA KONUŞTU İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Muhtarları Buluşması'na katıldı.

Programda konuşan Yıldırım, "Türkiye bizimle büyüdü, liderimizle büyüdü. Bu destanın mimarı İstanbul'dur, İstanbul'un muhtarlarıdır. Şimdi bir kez daha İstanbul için yola çıktık. Bu kutlu vakitte Rabbim'den niyazımız bizi müjdelenmiş şehir İstanbul'a layık kılmasıdır. Biliyoruz ki her şey onun demesiyle olur. Biz insanlara düşen gayret etmek, emek sarf etmek ve ter dökmektir. İstanbul çatışma, ayrışma değil, huzur ve mutluluk istiyor. 'Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır.' diyen Fatih Sultan Mehmet'in hedeflerini gerçekleştirmekten başka bir muradımız yok. Eyüp Sultan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Mimar Sinan'ın, Kanuni'nin İstanbul'unu, onlara layık olanlar yönetecek." dedi. EKRANDAN TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

Yıldırım, "Sevgili muhtarlar, birlikte beraber yürüyerek, umudu büyüteceğiz, huzuru çoğaltacağız ve İstanbul'da yaşayan 15 milyon kardeşimizin hayatını kolaylaştıracağız. Kibirle, gururla, kin ve nefret diliyle siyasetten medet umanlardan olmadığımızı bir kez daha ifade ediyorum." diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşması sırasında ekrana kendi telefon numarası yansıtıldı. Yıldırım, "Size bir telefon numarası vereceğim. Lütfen bunu not edin. İleride işinize yarayacak. İnşallah birlikte daha güzel hizmetlere imza atacağız." dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Yıldırım'ın açıklamaları

17.05.2019 -22.49 Haber Kodu : 190517233 =================================================

4- İMAMOĞLU DOĞU VE GÜNEYDOĞULU KANAAT ÖNDERLERİ İLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ile iftar programında bir araya geldi.

Söğütlüçeşme Mahallesi Akşemsettin Camii Konferans Salonu'nda, düzenlenen programa İmamoğlu'na, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de eşlik etti.

Programda konuşan İmamoğlu, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi. İmamoğlu, "Ramazan, kendimize geldiğimiz, çevremizdeki insanları hissettiğimiz bir ay. Ramazan, paylaşma ve sevgi ayı. Sevgimizi, iyiliklerimizi paylaşırsak sevgiyi büyütebiliriz. Kul hakkından ve kötülüklerden uzak, iyilikle Ramazan'ı yaşayalım. Allah, kardeşliğimizi baki kılsın. Kol kola, omuz omuza bir hayat geçirelim. Bu şehrin kıymetini bilmeli, geçmişine saygı duymalı, geleceğine sahip çıkmalıyız." dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

17.05.2019 -22.52 Haber Kodu : 190517234 ===================================

5- BBP LİDERİ MUSTAFA DESTİCİ İFTAR PROGRAMINDA KONUŞTU Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul İl Başkanlığı'nın Üsküdar'da düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşan Destici, "terörle mücadelede başarı kazanmak istiyorsak, terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmesi gerekir." dedi.

Yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili de konuşan Destici, "İstanbul seçimleriyle ilgili AK Parti'yle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin itirazı sonucu Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. O karar da büyükşehir seçimlerinin yenilenmesi kararı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararından sonra kararı beğenenler, beğenmeyenler hukuksal açıdan değerlendirenler herkes görüşünü ifade etti. Ben o zaman da söyledim. Bu kararla ilgili yorumlar yapabilir. Herkes düşüncelerini ifade edebilir. Lakin Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar nihayetinde son karardır. Bu tartışmayı uzatmanın ne bunu yapanlara, ne İstanbul'umuza ne de ülkemize bir faydası yoktur. Bunu değerlendirecek olan artık vatandaşımızdır. Vatandaşımız bunu sandıkta değerlendirecektir." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Mustafa Destici'nin konuşması

-Salondan görüntüler

-Genel ve detay ================================= 6 - BAKAN SOYLU, SAHURDA TRABZONLULARLA BULUŞTU Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de yeni bir istikrarsızlığın önü açılmamalıdır. Bunun açılmasını sağlayacak adımları görüyorum. Buradan başka bir şey çıkarılmak istenmesinden, çarpıtılmak istenmesinden endişe duyuyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahurda Trabzonlularla bir araya geldi. Bahçelievler'deki sahurda konuşan Soylu, ilk olarak Bayburt-Trabzon sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 askerin çalışmaların sürdüğü Soğanlı Deresi'nde suya kapılarak şehit olduğunu belirtti. Bakan Soylu, askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diledi. "SON 300 YILIN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNDEYİZ"

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Stratejik önemi olan bu şehre tarih boyunca da sahip çıkmak isteyenler oldu. Kim ne derse desin, biz son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. Bu topraklarda ne zaman güçlendiysek hep sorunlarla karşılaştık. İnsanımızı birbirine düşürdüler. Bugün geldiğimiz noktada güçlü bir Türkiye var. Avrupa'ya, mağdur olana elini uzatan bir Türkiye olduğumuzu da gösterdik. İstanbul, Türkiye'nin büyümesinden en büyük payı alan ildir. Türkiye gibi genç ve sürekli güçlenen bir ülke birilerini rahatsız ediyor. Türkiye, PKK gibi bir terör örgütünü yenemeyecek bir ülke midir ama mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin arkasında başka güçler var. Amerika'sı, Fransa'sı gibi… Bütün bunlarla baş eden bir Türkiye ve irade var. İlk kez böyle bir fırsat yakaladık. Bu fırsatı devam ettirmek için güçlü olmalıyız. Terörle mücadele ediyoruz, savunma sanayimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. İnsansız Hava Araçlarını (İHA) yaptık. Bir ayda teslim aldıklarımız hariç 60'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler İHA'lar sayesinde eskisi kadar hareket edemiyorlar. Yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 378, şehidimiz ise 23'tür."