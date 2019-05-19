DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLERLE BULUŞTU * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Derdimiz şudur; bu ülkede inancından, etnik yapısından, bölgesel, dinsel, ne olursa olsun kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye. Başı açıkmış, başı örtülüymüş, şöyle giyiniyormuş, böyle giyiniyormuş, bunlar bizi ilgilendirmez. Biz, yaratılanı yaratandan ötürü sevmeye mecburuz. Biz böyle bir inancın mensubuyuz. 82 milyon benim vatandaşım, benim kardeşimdir. Hepsini

sevmeye mecburum" "Er veya geç F-35'leri teslim alacağız, aparatlarını da teslim alacağız ve S-400'ler de ülkemize inşallah girecek" "Toplum olarak hayvanlara karşı bu duyarlılığımızı artırmamız lazım. Çünkü o da bir yaratılmıştır, ona bakacağız. Biz insanız o da hayvan. Dolayısıyla inşallah bu yasayla beraber buradaki o beklentiyi büyük oranda gidermiş olacağız" Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle bir araya geldi. Erdoğan,iftarın ardından gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Derdimiz şudur; bu ülkede inancından, etnik yapısından, bölgesel, dinsel, ne olursa olsun kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye. Başı açıkmış, başı örtülüymüş, şöyle giyiniyormuş, böyle giyiniyormuş, bunlar bizi ilgilendirmez. Biz, yaratılanı yaratandan ötürü sevmeye mecburuz. Biz böyle bir inancın mensubuyuz. 82 milyon benim vatandaşım, benim kardeşimdir. Hepsini sevmeye mecburum" dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Erdoğan, Yeni askerlik sistemine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak 4 hatta 5 ana başlık var. Bunlardan bir tanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı; ikincisi öngörülebilir oluşu; üçüncüsü süreklilik; dördüncüsü eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı; bir diğeri de eğitimli insan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılması. Bir şey çok çok önemli,

bedelli askerlikle diğerleri karıştırılıyor. Bedelli askerlik noktasında yıllarca çok ciddi birikimler, bunun dışında yurt dışında olanların 'Bizim durumumuz ne olacak?', 'Bedellide ücretler şu şekilde ağır, bu şekilde ağır.' gibi birçok şeyler oluyordu. Bir dönem yaptığımız değerlendirmelerde belli bir bedel koyduk. Tabii kabul edenler oldu ve geldiler, askerliklerini o ücretten yaptılar. Daha

sonra bir düşüş söz konusu oldu ve bu düşüşle birlikte attığımız bazı adımlar oldu." diye konuştu. Erdoğan, son dönemde gelinen noktada ücretin bedellide ciddi manada düşürüldüğünü dile getirerek,"Bu düşürülen ücretle de şu anda askerlik kabul görmeye başladı. Yükümlü erbaş, erler var; yedek astsubaylık var, bir de yedek subaylık var. Bunlar bu dönemin farklı özellikleri. Tabii yedek subaylıkta alışılmış olan süreç devam ediyor. Ancak asıl önemli olan yedek astsubaylık ki burada istihdamda şu anda meslek yüksek okulları da burada görev alabilecekler. Bu şimdi oraya bir farklılık getiriyor. Aynı şekilde yükümlü erbaş, er, burada da... Hepsinde de tabii belli bir ücret ödeniyor bu süreç içerisinde. Bütün bunlarla beraber aslolan bizim için de gerçekten çok çok önemli olan bir süreç de şu: 5 ay kıta diyoruz, burada belli bir harçlık kendilerine ödeniyor. 5 aydan sonra kendisi terhis olabiliyor, bu imkan var ama bunun öncesinde 1 ay temel eğitimden geçiyor. Yedek astsubaylıkta ise 2 ay temel sınıf eğitimi, bu da harçlıklı, ardından 10 ay da kıta hizmeti var. Burada da yine eğer isterse terhis olur, 'Devam edeceğim.' derse, devam etme şansı var. Devam etme kararını verirse, bu nereye götürür onu? Bu, onu astsubaylığa götürür. Astsubay olduktan sonra bir başka imkanı daha var. Oradan subaylığa bile geçebilir. Subaylığa geçmenin ötesinde bir imkan daha var. Eğer gerçekten imtihanları başarıyla verirse, generalliğe kadar gidebilir. Yedek subaylıkta da yine 2 ay temel sınıf eğitimi var. Yine harçlığı alıyor ve ardından 10 ay kıta var. 12 ay oluyor. İsterse yine terhis, isterse yedek subaylıktan subaylığa geçebiliyor" dedi.

HAYVAN HAKLARINA İLİŞKİN...

Hayvan haklarına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan,"Bu işin iki boyutu var. Bir, hayvanlara yapılan vahşice muamele insanı ciddi manada üzüyor. Bir de kontrolsüz olarak hayvanların

caddelerde, Allah göstermesin, çocuklarımızın üzerine saldırıp bazı yerlerde parçaladıklarını da görüyoruz. Onun için yapılacak olan hazırlık çok hassas. Adeta öyle bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor ki hem bu hayvanların sahiplerinin kontrolünü artırması lazım, 'Bırakalım salıverelim ne yaparsa yapsın.' olmaz. Bütün dünyadaki uygulamaları da arkadaşlarımız çalıştılar" dedi. "SON DÖNEMDE ÜLKEMİZDE CİDDİ BİR KUTUPLAŞMA VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde ülkemizde ciddi bir kutuplaşma var. Siyasilerin kullandığı dil, toplumu oldukça geriyor ve bu kutuplaşmayı körüklüyor. Sizce de artık buna bir son vermenin zamanı gelmedi mi?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Sorun çok çok güzel. Bu akşam burada gençlerimizle bir aradayım. Burada bana muhabbeti olan da var olmayan da var. Benimle aynı siyasi görüşü paylaşan da var paylaşmayan da var. Samsun öncesinde bugüne kadar gençliğe böyle bir şey yapılmış değil. Eğer bugün Dolmabahçe Sarayı'nda Muayede Salonu'nda bir araya geldiysek, bu bir sinyaldir, işaret fişeğidir. Derdimiz şudur; bu ülkede inancından, etnik yapısından, bölgesel, dinsel, ne olursa olsun kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye. Başı açıkmış, başı örtülüymüş, şöyle giyiniyormuş, böyle giyiniyormuş, bunlar bizi ilgilendirmez. Biz, yaratılanı yaratandan ötürü sevmeye mecburuz. Biz böyle bir inancın mensubuyuz. Beni yaratan Allah sizleri de yarattığı için ben sizleri seviyorum. Burada bu farklılıkları ortadan kaldırmamız lazım. Güneydoğulu, doğulu, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Roman, Boşnak... Böyle bir ayrıma gidemeyiz. 82 milyon benim vatandaşım, benim kardeşimdir. Hepsini sevmeye mecburum. Bizim bir anlayışımız daha var. Biz, bu milletin efendisi değiliz, hizmetkarıyız. Özgürlükler noktasında, bu kardeşiniz iktidar olduğu ana kadar Güneydoğu'da, Doğu'da Kürtçe bir tabela göremezdiniz. Biz geldikten sonra orada Kürtçe tabela... Bunun yanında cezaevinde oğluyla Kürtçe konuşamazlardı, Kürtçe konuşur hale geldi. Bütün bunlar bizim iktidarlarımız döneminde oldu. Temel hak ve özgürlükler noktasında biz kimsenin önünü kesmedik, kesmeyiz, kesilmesine de müsaade etmeyiz. Terörle mücadeleye gelince, terör konusunda hassasız. O başka bir şey" dedi.

ÜNİVERSİTELER

İktidara geldiklerinde Türkiye'de 76 üniversite varken, sayının şu anda 206'ya çıktığını, 81 ilin tümünde üniversite olduğunu kaydeden Erdoğan, "Oralara niye yaptık bu üniversiteleri? Dedik ki ilim 81 vilayetin tamamına ulaşsın. Benim Iğdırlı, Hakkarili kardeşim, gencim oradan kalkıp da İstanbul'a gelmesin, onun ayağına üniversite gitsin. Bütün bunlar ne için? Biz devlet olarak

tüm 82 milyonun hizmetkarı olduğumuzu sağlıkta, eğitimde ispatlamamız lazım. Hastanelerimiz, sadece illerde değil, ilçelere varıncaya kadar var. Bu ayrımı her alanda ortadan kaldıralım diye bu adımı attık ve inanıyorum ki bu her geçen gün çok daha başarılı bir şekilde uygulama alanı bulacak ve böylece çok daha huzurlu günleri hep birlikte yaşamış olacağız." şeklinde konuştu. İSTANBUL HAVALİMANI

Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir üniversite öğrencisinin "İstanbul Havalimanı, İstanbul'un biraz dışında, ulaşımı sıkıntılı. Alternatif bir yol düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, şehrin büyüdüğünü, Atatürk Havalimanı'nın şehrin içinde yer aldığını söyledi. Dünyanın değişik havalimanlarına bakıldığında, onların da şehrin dışında yer aldığını anlatan Erdoğan, "Belki 2-3 sene sonra diyeceksiniz ki 'Bune bakışmış, ne ufukmuş bu. Gerçekten bunu tam yerine yapmışlar.'. Sadece Havaist değil, oraya raylı sistemleri getireceğiz. Bu raylı sistemle havalimanına kadar ulaşım imkanını bulacağız. Sadece Havaist ile bu olmaz. Bunların hepsini planladık. Hafif metroyu havalimanına kadar planladık. Seçim sonrası bu adımıkararlılıkla atacağız. Havalimanı en büyük rahatlığı hafif metro ile alacak. Bazıları tabii bir yandan kuru sıkı atıyorlar. Metro, o da iyidir ama maliyetleri bir hafif metro gibi değildir. Daha ağırdır. Maliyet analizlerini yapmak durumundayız. Maliyet analizlerini yaptığımız zaman hangisi daha seri, hızlı vedaha ucuz yapılır, bu analizlerden sonra kararımızı vereceğiz." dedi .

"BÜYÜK ŞEHİRLERDE BİRÇOK ŞEYİN ALTINDAN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNİN KALKMASI DA MÜMKÜN DEĞİL"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, bu işin tam manasıyla piri olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Ulaştırma Bakanlığımızı yaptığı dönemde bu konuda çok başarılı sınavlar vermiştir. İstanbul'umuzun ulaşım olayı en önemli sorunlardan birtanesi. Bu işi de yine Binali Bey ile süratle aşacağımıza inanıyorum. Zaten merkezi yönetim olarak da belediyelerimize her türlü desteği veririz. Bunun bir örneği mesela İzmir'dir. İZBAN, İzmir Belediyesi'nin yaptığı değildir. İzmir Belediyesi'ndeki İZBAN'ın yüzde 50'sini ulaştırma bakanlığı olarak biz yaptık. Aynı şekilde İzmir Belediyesi suyunu getiremiyordu. Aynı şekilde DSİ olarak biz devreye girdik ve su sorununu biz çözdük. Bu tür şeylerde ister istemez büyük şehirlerde birçok şeyin altından büyük şehir belediyelerinin kalkması da mümkün değil. Bunlara ciddi manada merkezi yönetimin destek vermesi işi çok daha kolay olacaktır. İstanbul'da bir tarafta 39 belediyenin 25 tanesi AK Parti'dedir. Bir tarafta da meclisin kahir ekseriyeti bizim meclis üyelerimizdenulaşmaktadır. Dolayısıyla bu dayanışma, İstanbul'a olan hizmeti daha da hızlandıracaktır, arttıracaktır"

ÖĞRENCİ AKBİLİ SORUSU...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrenci akbilinde 85 liradan, 40 liraya indirim gerçekleşti. AK Parti grubu 'bunu biz yaptık' diyor, CHP de 'biz yaptık'diyor. Ancak 'daha önce neden yapılmadı' deniyor." şeklindeki soru üzerine, şu yanıtı verdi: "Onlara sadece şu soruyu sorsanız yeter; 19 gün İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduk diye hava attınız. Peki bunun sözünü daha önce vermiştiniz. Bu havayı da attığınıza göre, o 19 gün içinde niye bunu yapmadınız? Bir şey yaptılar. Ne yaptıklarını söyleyeyim, hemen veri kontrollerini yapmaya başladılar. Bu da FETÖ'nün uygulamalarıdır. Beyefendi zaten Samanyolu TV'de çalıştığı için oradan biliyor veri kontrollerini. Veri kontrollerini yapmak için talimatı verdikleri yerler var. 'Bize veri bilgilerini geçin.'. Bunu söylediler. Ama ben de diyorum ki 19 gündü. Hemen getirseydin meclise, suyu da çıkarsaydın, aynı şekilde otobüslerin olayı. Kaldı ki benim belediye başkanlığım döneminde biz o zamandan indirdik. Hatta 65 yaş üstüne biz belli saatlere kadar ücretsiz paso uygulaması yaptık. Dini bayramlarda otoyollar, köprüler ücretsizdir. Hala öyledir. Tereciye tere satılmaz. Bunlar bunu yapıyor. Şimdi diyorlar ki otobüsler bayramda ücretsiz. Bunlar zaten vardı" DEDİ.

F-35 VE S-400'LER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Er veya geç F-35'leri teslim alacağız, aparatlarını da teslim alacağız ve S-400'ler de ülkemize inşallah girecek. S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. O iş bitti. "Er veya geç F-35'leri teslim alacağız, aparatlarını da teslim alacağız ve S-400'ler de ülkemize inşallah girecek" dedi. SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ...

"Geçen yıl 24 Haziran seçimlerinde, sistem değişikliğine dair çokgüzel söylemler vardı. Fakat yaşadığımız süreç içinde, sistem değişikliğininoturtulamadığına dair bir kanaat oluştu. Bunun sebebi nedir?" sorusuna karşılık Erdoğan, şunları söyledi:

"Sistem değişikliği dediğimiz kolay bir olay değil. 10 yıllarıngetirdiği bir sistemi, herkesin de talebi olmasına rağmen değiştiremiyorlar amasiz bunu değiştirmenin kararlılığında bir adım atıyorsunuz. Rahmetli Demirel,Türkeş, Erbakan olsun bütün bu siyasilerin, bu sistemi değiştirmek, başkanlık sistemine geçmek konusunda hep vaatleri olmuş ama başaramamışlar. Biz bu konuda kararımızı verdik. Ben, belediye başkanlığından itibaren başkanlık sistemine geçme olayını hep ifade etmişimdir. Biz de bir yere kadar geldik, en sonunda Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Onunla birlikte dedik bu adımı atalım. Sonunda bir adım atıldı ve başkanlık sistemine geçtik. Başkanlık sistemine geçişle birlikte Türkiye'de beklentiler çoğaldı. Bu beklentilerin hepsinin bir anda olması mümkün değil. Ama şu anda birçok şey oluyor. Bir de süreç giderken, bazı şeyler, yanlışlar ortayaçıkıyor. Bunları da yolu yürürken görüyorsunuz. Sonra bunları düzeltme yolunagiriyorsun. Bunlar bazen mevzuat değişiklikleridir, bazen yasal düzenlemelerdir. Bir de sayısal olarak anayasa değişikliği yapacak güce sahip değilseniz, orada odüzenlemeyi yapamıyorsunuz."

Görüntü dökümü:(GÖRÜNTÜNÜN TAMAMI FTP'DE)

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-Erdoğan'ın konuşmaları

-Soruları cevaplaması

-Gençlerle selfie çektirmesi

-Genel ve detaylar 19.05.2019 - 01.43 Haber Kodu : 190519006 ============================= 2- BİNALİ YILDIRIM, AVCILAR'DA GENÇLERLE BULUŞUP SAHUR YAPTI Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU - İSTANBUL/DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar'da gençlerle buluşup sohbet etti. Daha sonra da vatandaşlarla sahur yaptı. Bir süre gençlerin bulunduğu masaları dolaşarak sohbet eden Yıldırım, gençlerle tavla oynadı. Çekişmeli geçen tavla oyununu Yıldırım kazandı. Mekanda gençlerle bol bol fotoğraf çektiren Yıldırım sohbet etti. VATANDAŞLARLA SAHUR YAPTI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gençlerin bulunduğu kafeden ayrılarak vatandaşlarla sahur yapacağı mekana yürüyerek gitti. Yol boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, insanlarla tokalaşarak bol bol özçekim yaptı. Vatandaşlarla sahur yapan Yıldırım daha sonra buradan ayrıldı. Yıldırım'ın Avcılar ilçesindeki ziyaretlerine Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve partililer eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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- Binali Yıldırımın gelmesi

- Yıldırımın vatandaşlarla sohbet etmesi

- Yıldırımın fotoğraf çektirmesi

- Gençlerle buluşan yıldırımın görüntüsü

- Gençlerle tavla oynayan Yıldırımın görüntüsü

- Vatandaşlarla sahur yapan Yıldırım

- Vatandaşların Yıldırıma yoğun ilgisi

- Genel ve detaylar 19.05.2019 - 03.14 Haber Kodu : 190519013 3- BİNALİ YILDIRIM BEŞİKTAŞ ÇARŞI'YI ZİYARET ETTİ Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Yıldırım, "Ne kadar güzel, insanlar düşüncelerini ifade edebilir ama hiçbir zaman birbirimize ağır sözler söylememeliyiz" dedi.

Binali Yıldırım'ın bugünkü ilk durağı Beşiktaş oldu. Yıldırım saat 16 sıralarında Beşiktaş Meydanı'na geldi. Yıldırım Beşiktaş Meydanı'nda aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşlarla birlikte Çarşı'da yürüdü. Çarşı'da bulunan esnaflara da uğrayan Yıldırım'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Binali Yıldırım daha sonra Mumcu Bakkal sokakta bulunan balıkçıları ziyaret etti, balık fiyatlarını sordu. Yıldırım'a Çarşı ziyareti sırasında bir vatandaş siyah beyaz çizgili bir atkı hediye etti.

Çarşı ziyaretini Beşiktaş'ta ki Kartal heykelinde sonlandıran Binali Yıldırım Türkiye Gençlik Birliği standına uğradı. Yıldırım esnaf ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Çarşı da bir saatte bir arpa boyu yol aldık. Çok yoğun, oldukça hareketli" dedi. Binali Yıldırım, "Ne kadar güzel, insanlar düşüncelerini ifade edebilir ama hiçbir zaman birbirimize ağır sözler söylememeliyiz. Görüşlerimiz tabiki de farklı olabiliyor. Ancak aynı ülkede yaşıyoruz, aynı havayı tenefüs ediyoruz. Tasamız bir, sevincimiz bir. Hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Yıldırım'ın yürümesi

- Yıldırım'ın esnaf ziyareti

- Yıldırım'a gösterilen ilgili

- Yıldırım'ın beşiktaş atkısı takması

- Balık pazarıdan görüntüler

- Yıldırım'ın fotoğraf çektirmesi

- Yıldırım'ın açıklamaları

- Detaylar 18.05.2019 - 21.25 Haber Kodu : 190518186

18.05.2019 - 20.16 Haber Kodu : 190518183

18.05.2019 - 18.41 Haber Kodu : 190518176

18.05.2019 - 18.10 Haber Kodu : 190518171 ====================================== 4- EKREM İMAMOĞLU İYİ PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NIN İFTAR PROGRAMINA KATILDI Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Küçükçekmece'de düzenlediği iftar programına katıldı. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada "19 Mayıs'ın 100'ncü yılını, bir avuç insanın demokrasimize darbe vurarak, bu süreci elimizden almaya çalışması nedeniyle kutlayamadık. Nasip olmadı. İnşallah, 19 Mayıs'ın bu 100'ncü yılını, sizlerin gücüyle, omuz omuza bizlere verdiğiniz katkıyla Türkiye'nin Cumhuriyet bayramının 100'ncü yılında İstanbul'da hep birlikte kutlayacağız" dedi.

"BÜYÜK BİR TEVECCÜHLE BU SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

İmamoğlu, "Ama ne yazık ki, mücadelenin sonunda, bir avuç insan demokrasimize darbe vurarak, bu süreci elimizden almaya çalışmıştır. Ama o bir avuç insanın vurmak istediği darbenin cevabını, 23 Haziran'da hep birlikte vereceğiz. Bütün İstanbul'u, seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim. Ben, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıyım. Bunun farkındayım ve sorumluluğunu taşıyorum. Bu kentin yönetimine muktedir olduğumuzu biliyoruz. Bu kentin israfla boğuştuğunu da biliyoruz. Bu şehrin tüm nimetini, bu kentin 16 milyon insanına dağıtmak için herkese eşit bir şekilde nimetlerini paylaştırmak için bu şehrin yönetimine geleceğimizi de biliyoruz. Bütün yol arkadaşlarımızla bu sürece hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Büyük bir teveccühle bu seçimi kazanacağız. Sevgi, saygı, bu şehirde barış, mutluluk, huzur kazanacak. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekrem İmamoğlu'nun salona gelmesi

-İftara katılanlardan görüntü

-Ekrem İmamoğlu konuşması

-Genel ve detaylar

18.05.2019 - 23.20 Haber Kodu : 190518198 ========================= 5- ŞİŞLİ'DE POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KADIKÖY'DE YAKALANDI Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Şişli'de bir alışveriş merkezi önünde denetim yapan polis ekiplerinin "dur ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Sürücü polisin uzun takibi sonucu Kadıköy'de yakalandı.

Olay,19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezinin önünde denetim yapan polis ekipleri 34 FK 0616 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca yaşandı. "HAKKIMDA ARAMA KARARI VAR. O NEDENLE KAÇTIM"

Yaklaşık bir saat süren kovalamaca sonucunda sürücü, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından Kadıköy Göztepe'de bir benzin istasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü S.U. polis ekiplerine verdiği ifadede, "Önceden korsan taksicilik yapmam nedeniyle hakkımda arama kararı var" dediği öğrenildi.

OTOMOBİL ÇEKİCİ YARDIMIYLA OTOPARKA ÇEKİLDİ.

Otomobil polis tarafından didik didik aranırken Sürücü S.U. polis aracına bindirilerek Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Çekici yardımıyla Şişli'de bir polis otoparkına çekilen otomobilde olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı arama yapılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerin D-100 de şüpheli aracı kovalaması

-Polis telsizinden ekiplerin konuşması

-Şüpheli aracın polis ekipleri tarafından aranması

-Otomobilden detaylar

-Sürücü S.U polis aracına bindirilmesi

-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması

-Polis ekiplerinden detay

-Genel ve detaylar 19.05.2019 - 07.01 Haber Kodu : 190519015 ==================================== (ÖZEL)

6- TUZLA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI BASKIN KAMERADA : 2 YARALI - Araçla gelen silahlı saldırganlar 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı.

- Saldırganlar kaçarken de kurşun yağdırdı.

* Yaşananlar o sırada sokakta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA TUZLA'da bir kahvehaneye silahlı baskında 2 kişi yaralandı. Saldırganın silahıyla kurşun yağdırması o sırada sokakta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay önceki akşam 22.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi Köyiçi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Cihan T., beraberindeki 2 kişiyle daha önce aralarında husumet olan Fuat K.'in bulunduğu kahvehaneye geldi. Fuat K. ve Cihan T. burada kavga etmeye başladı. Ardından saldırgan yanındaki silahla Fuat K.'ye ve araya girmeye çalışan Halil E.'ye ateş etti. Kahvehaneden kaçan silahlı saldırgan ve yanındaki kişi geldikleri araca bindi. Cihan T. kaçarken de aracın camından silahını çıkararak ateş etmeye devam etti.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların yakınları hastaneye akın etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kahvehanede üzerinde ruhsatsız silah bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.