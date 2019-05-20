DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

(ÖZEL)

1-BAĞDAT CADDESİ'NDE ŞAMPİYONLUK TURU ATAN TARAFTARLARA SALDIRI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA

Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarları saldırıya uğradı. Taraftarların ellerinden bayraklarını ve atkılarını alan kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobillerde bulunan çocuklar büyük korku yaşarken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir karşılaşması sonrasında 22'nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları sokaklara çıktı. Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan taraftarlardan bazıları saldırıya uğradı. Bazı taraftarların ellerinden bayrakları ve atkıları alındı. Galatasaraylıların kutlamalarına izin vermeyen kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobilleriyle bayrak açıp, tur atanlara saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadı. 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bağdat Caddesi'nde yaşanan olaylarda 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Aracına yapılan saldırının ardından konuşan bir Galatasaray taraftarı kadın, "Yolda geçiyoruz, durup dururken böye bir taş geldi aracımıza. Bu sadece benim elime geçen, birkaç tane daha geldi. Aracımıza vurdular. Çocuk çok korktu, 6 yaşında sadece. Çocuk ilk defa takımıyla ilgli eğleniyor böyle güzel bir günde, aynı zamanda bugün Atatürkü Anma ve Gençlük Spor Bayramı, Atatürk'ü çok arıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Caddede tur atanlar

-Bir taraftarın elinden atkısının alınması

-Otomobille bayrak açan taraftarla arbede yaşanması

-Ağlayan çocuk

-Polisin gelmesi

-Taraftarlarla röp.

-Taş atılan otomobil

-Taş atılan aracın sahibi ile röp.

-Gözaltına alınanlar

-Polisin kovalaması

-Saldırıya uğrayan araçtakilerle röp.

-Polis ekiplerinin önlem alması

-Genel ve detaylar 20.05.2019 - 01.12 Haber Kodu : 190520025

19.05.2019 - 23.29 Haber Kodu : 190519229

19.05.2019 - 23.21 Haber Kodu : 190519225 ==================================== 2-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ KAZADA BARİYERLERE SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kazada biri ağır iki kişi yaralandı. Bariyere sıkışan yaralı kadını olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza dün saat 21.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 SC 473 plakalı otomobil köprü üzerinde bilinmeyen bir nedenle durdu. Bu sırada 34 TCY 30 plakalı taksi duran aracı fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan kadın, taksi ile bariyerler arasında sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis aracı sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri bariyerlerle taksi arasında sıkışan kadını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

KAZA NEDENİYLE KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kazada, otomobilde bulunan biri kadın iki kişi yaralandı. İsimleri öğrenilemeyen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken otomobilin sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taksi sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Anadolu Yakası istikametinde köprüyü trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, köprü yarım saatlik çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı. Görüntü Dökümü:

--------------------

-Kaza yeri

-Taksi ile bariyerlerin arasına sıkışan kadın

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yaralının sıkıştığı yerden çıkarılması

-Yaralının ambulansa alınması

-Kazaya karışan araçlar

-Köprü üzerinde oluşan trafik

-Genel ve detay görüntüler 19.05.2019 - 23.03 Haber Kodu : 190519217 ======================== 3- YILDIRIM: İSTANBUL DA DAHA FAZLA KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım 15 Temmuz Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftara katıldı. Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Şehit ve gazi ailelerinin bulunduğu programda Binali Yıldırım'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Programda konuşan Yıldırım, "Ülkemiz dünya savaşından sonra düşmanlar tarafından işgal edilmişti. İşgal orduları İstanbul'a girmiş, Beyoğlu'nda karargah kurmuşlardı. Caddede, sokaklarda düşman bayrakları asılmıştı. Amaç devletimizi yıkmak, milleti parçalayıp tarihten yok etmektir. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Onların hesabını Türk milletinin yiğit evlatları bozdu. Atatürk'ün kumandasında yeniden ayağa kalkan aziz milletimiz geleceğine sahip çıktı. Bu vesileyle İstiklal mücadelemizin 100. Yılını tebrik ediyor ve kurtuluş mücadelesinde canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum." dedi.

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"100 yıl önceki düşmanı bayraklarından üniformalarından tanıyorduk, biliyorduk. Onlar bize aleni düşmanlık yapmışlardı. Silahlarını üstümüze çevirmişti. Ama şimdi 100 yıl sonra içimizde sinsice saklanan hainler 15 Temmuz gecesi bir darbe kalkışması yaptılar. Beyni yıkanmış FETÖ'cü alçaklar ülkemizi işgal etmeye çalıştılar. Bunu yaparken aziz milletin alın teri ve göz nuruyla biriktirdiği vergilerle alınan tanklarımızı, uçaklarımızı kullanmaktan geri durmadılar."

"İSTANBUL'DA YENİ BİR ZAFERE İMZA ATACAĞIZ"

Yıldırım, "Türkiye, yeryüzünde bütün mazlumlara kucak açan bir ülkedir. Hepimiz bu kaleyi korumakla mesulüz. Türkiye'ye gözümüz gibi bakmalı ve hainlere fırsat vermemeliyiz. Bunun için ihtiyacımız olan birliktir beraberliktir, kardeşliktir. İstanbul da daha fazla kaybedecek zamanımız yok. Allah'ın izniyle 23 Haziranda yeniden şahlanacak ve İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız. Hazır mısınız? İstanbul hazır mı? Oylarımızın çalınmasına, oy pusulalarımızın yanlış sayılmasına, başkalarının hanesine yazılmasına fırsat vermeyeceğiz. Hakkımıza, hukukumuza sahip çıkacağız. Verilen her oyun yerini bulmasını sağlayacağız." diye konuştu. Görüntü dökümü:

------------

-Binali yıldırımın gelişi

-Salondan detaylar

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Salondan detaylar 19.05.2019 - 23.00 Haber Kodu : 190519216 ============================ 4-GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN FSM'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i yenerek, 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde kutlama yaptı.

Başakşehir karşılaşması sonrası 22'nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları sokaklara çıkarak, kutlama yaptı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobillerinden inen taraftarlar marşlar söyleyerek, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Sarı kırmızılı taraftarlar havai fişek atarak davul zurna eşliğinde eğlendi.