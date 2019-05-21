DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- TEM'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL BARİYERLERE SAPLANDI Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Hasdal TEM Otoyolunda makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldaki bir otomobile çarpıp savrularak bariyerlere saplandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Hasdal mevkii Ankara istikametinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 34 SK 7779 plakalı otomobil sürücüsü iddialara göre başka bir otomobil ile yarışa girdi. Bir süre sonra yolda makas atmaya başlayan sürücü, Hasdal mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yoldaki bir otomobile çarparak savrulup bariyerlere saplandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. "BUNLARA ÖMÜR BOYU DİREKSİYONA ÇIKARTMASINLAR"

Kazaya karışan Hasan Fahri Okutucu, "Biz iftardan geliyorduk. Bu arkadaş makas attı. İki kişi yarış yapıyordu. Biz aracımız ile ailecek geliyorduk. Adam kafasına göre makas ata ata gidiyor. Birisi yırttı gitti, öteki de bize vurdu. Oradan döndü bu tarafa vurdu. Bu adamlara cezaları ağır vermeleri lazım. Bu adamları ömür boyu direksiyona çıkartmasınlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçtan detay görüntü

-Yoldan detay görüntü

-Bariyerlerden detay görüntü

-Hasan Fahri okutucu ile röportaj

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar 20.05.2019 - 23.13 Haber Kodu : 190520246 ======================================== 2- POLİS ŞÜPHELİNİN ARACINA CAMDAN ATLADI; NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de polis, otomobillerine binerek kaçmaya çalışan şüpheli 2 kardeşi yakalamak için aracın ön kapı camından içeri atladı. Diğer polislerin çabalarına rağmen içinde bir polis olduğu halde araçlarını sürerek bir süre kaçmayı başaran 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil önleyici ekipleri, muameleci olarak iş takibi yaptıkları araç muayene istasyonunda, silahlı ve bıçaklı kavga olaylarının failleri oldukları tespit edilen 2 kardeşi takibe aldı. M.A.'nın cezaevi firarisi olduğu ve kardeşi E.N. ile birlikte, farklı suçlardan çok sayıda poliste kayıtları bulunduğu belirlendi.

Polis, muayene operasyonu girişinde otomobilleriyle bekleyen M.A.yı yakalamak için harekete geçti. Polisleri fark eden M.A., otomobili sürerek kaçmaya başladı. Bu sırada polislerden bir otomobilin ön kapı camından içeri atladı. Bu sırada şüpheli kardeşi E.N. de otomobile bindi. Diğer polislerin tüm durdurma çabalarına karşın şüpheliler, içinde bir polis olduğu halde araçlarıyla kaçmaya başladı. Diğer polisler ile yaşadıkları kovalamaca sonucu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSİN CAMDAN ATLAMA VE ŞÜPHELİLERİN KAÇMA ANI KAMRADA

Olay anı saniye saniya güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir polisin otomobilin ön kapı camında içeri atladığı, diğer şüphelinin de otomobile bindiği, şüphelinden bıçağın yere düştüğü ve polislerin çevrelediği otomobilin hızla olay yerinde uzaklaştığı görülüyor. Ardından diğer polislerin kendi araçlarına binerek şüphelilerin arkasından gittikleri kameraya yansıyor. Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri 20.05.2019 - 18.16 Haber Kodu : 190520221 ================================== 3- UBER SÜRÜCÜSÜNÜN DARP EDİLME ANLARI KAMERADA Haber-Kamera: Ersan SAN -Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Havalimanı'nda taksiciler tarafından bir UBER sürücüsünün darp edildiği anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, UBER sürücüsü Onur Yücel'in hakaretlere maruz kalıp darp edildiği görülüyor.

UBER sürücüsü Onur Yücel için Cendere Yolu'nda toplanan bir grup UBER sürücüsü dün gece saatlerinde eylem yaptı. Meslektaşlarına yönelik saldırıya tepki olarak, Hasdal'da araçlarıyla birlikte toplanıp konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gitmeyi planlayan bir grup UBER sürücüsü güvenlik güçlerinin tedbir ve denetimleri nedeniyle Hasdal yerine Cendere Yolu'nda toplandı. Grup, gazetecilere açıklamalarda da bulundu. Meslektaşlarına yönelik saldırıları kınayan UBER'ciler, yetkililerden UBER'in faaliyet durumuyla ilgili de çözüm istedi. İstanbul Havalimanı'na konvoy halinde gitme düşüncesinden de vazgeçen UBER'ciler, eylemlerini oluşturdukları konvoyla şehir için kısa bir tur atarak tamamladılar.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Taksi sürücülerinin hakaret etmesi

-Darp edilme anları

-Onur Yücel'in konuşması

-Detaylar GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

- UBER araçları

- UBER'ciler

- Sloganlar

- Açıklamalar

- Konvoy

- Detaylar 21.05.2019 - 01.30 Haber Kodu : 190521011 ================================ 4- UBER'CİLERDEN DARP EDİLEN MESLEKTAŞLARI İÇİN EYLEM Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Havalimanı'nda taksiciler tarafından darp edildiği iddiasıyla darp raporu alan ve üç taksi şoföründen şikayetçi olan UBER sürücüsü Onur Yücel için Cendere Yolu'nda toplanan bir grup UBER sürücüsü eylem yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde üç taksi sürücüsü tarafından ağır hakaretlere maruz kaldığını ve darp edildiğini öne sürerek darp raporu alan, ardından da söz konusu taksicilerden şikayetçi olan Onur Yücel isimli UBER sürücüsünün yaşadığı olay birçok UBER sürücüsünün tepkisine yol açtı. Meslektaşlarına yönelik saldırıya tepki olarak, Hasdal'da araçlarıyla birlikte toplanıp konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gitmeyi planlayan bir grup UBER sürücüsü güvenlik güçlerinin tedbir ve denetimleri nedeniyle Hasdal yerine Cendere Yolu'nda toplandı. Grup, gazetecilere açıklamalarda da bulundu. Meslektaşlarına yönelik saldırıları kınayan UBER'ciler, yetkililerden UBER'in faaliyet durumuyla ilgili de çözüm istedi. İstanbul Havalimanı'na konvoy halinde gitme düşüncesinden de vazgeçen UBER'ciler, eylemlerini oluşturdukları konvoyla şehir için kısa bir tur atarak tamamladılar.

Görüntü dökümü:

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- UBER araçları

- UBER'ciler

- Sloganlar

- Açıklamalar

- Konvoy

- Detaylar 21.05.2019 - 01.30 Haber Kodu : 190521011 =================================== (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

5- HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ESKİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI MANSUR TOPÇUOĞLU TUTUKLANDI Haber: İstanbul DHA

Haliç Üniversitesinin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Topçuoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda kişi üniversitenin Sütlüce kampüsüne baskın düzenlemiş, güvenlik görevlileriyle aralarında arbede yaşanmıştı. Oalyın ardından gözaltına alınan Mansur Topçuoğlu ile beraber 14 şüpheli İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Topçuoğlu, savcılık sorgusunun ardından gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "resmi belgede sahtecilik" ve "cebir yoluyla eğitimin engellenmesi" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:(ARŞİV)

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(CEP TELEFONU)

-Polislerin yönetim katına çıkması

-Gözaltına alınanların okuldan çıkartılması

-Okulun içinden görüntü

(AKTÜEL)

-Gözaltına alınanların araç ile okuldan çıkartılması

-Okuldan genel ve yakın detaylar

-Çevik kuvvet polisinden detay görüntü

-Okuldan çıkan öğrencilerden detay görüntü

-Fatih Koyuncu ile röportaj 21.05.2019 - 02.54 Haber Kodu : 190521015 =============================== 6- BİNALİ YILDIRIM TWİTTER'DEN MESAJ ATAN AİLEYİ İFTARDA EVİNDE MİSAFİR ETTİ İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iftarda Yılmaz ailesini evinde misafir etti.

Binali Yıldırım, Twitter üzerinden kendisine mesaj atan ve iftarda misafir etmek istediklerini söyleyen Adem Yılmaz'a "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım" diye yanıt verdikten sonra, Yılmaz ailesini iftarda, Tuzla'daki evinde ağırladı.

Binali Yıldırım beraberinde eşi Semiha Yıldırım, damadı Özkan Köylübay, kızı Bahar Büşra Köylübay ve gelini Seda Yıldırım ile birlikte Adem Yılmaz annesi Aynur Yılmaz ve kız kardeşleri Ayten, Aylin Yılmaz ile sohbet etti, ardından birlikte iftar yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-İftardan görüntüler 21.05.2019 - 03.52 Haber Kodu : 190521016 ================================ 7- BAKAN SOYLU İBB İSTGÜVEN A.Ş. ÇALIŞANLARI VE AİLELERİYLE İFTAR YAPTI Haber: İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB iştiraki İSTGÜVEN A.Ş. çalışanları, özel güvenlikçiler ve aileleriyle iftar programında buluştu. "BİZ, AYNI ZAMANDA MESAİ ARKADAŞIYIZ"

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki İftarın ardından davetlilere hitap eden Soylu, "İftar sofrasının etrafında, aynı çatı altında buluşmak, huzurunuza çıkmak nasip oldu, hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz, aynı zamanda mesai arkadaşıyız. İstanbulumuzun huzurunu, güvenliğini, birlik ve beraberliğini muhafaza etmek gece-gündüz demeden gayret ediyoruz. Ailelerimizden, çocuklarımızdan, sevdiklerimizden ayrı kalmak zorunda kaldığımız çok zaman olduğunu iyi biliyoruz. Ancak, işini iyi yapmak da Allah'ın iyi kulu olmaktır. Sizler işinizi en iyi şekilde yapanlarsınız. Bu nedenle sizlerle birlikte olmak benim için onurdur" dedi.

"İSTANBUL'DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

4,5 yıllık seçimsiz dönemde İstanbul'da gelişmeye odaklı yeni bir dönemin başlayacağını söyleyen Soylu, "İstanbul'da başka bir oyunu, senaryoyu milletin huzuruna getirmeye çalıştılar. Çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim, İBB seçimlerinden uygulanan böylesine kirli bir senaryo görmedim. Kimse kusura bakmasın, Amerika'yla mücadele edeceğiz, teröristlerle mücadele edeceğiz, Türkiye'nin hakkını hukukunu yemeye kalkışanlarla mücadele edeceğiz ama milletimizin oyunu muhafaza edemeyeceksek, hakkımızı koruyamayacaksak yazık bize. Yeniden sayımlarda 29 bin oy farkı 13 bine düşecek, biz de 'Olsun canım televizyonlardan, gazetelerden saldırıyorlar, sosyal medyadan algı operasyonu yürütüyorlar, mahalle baskısı oluşturuyorlar diye sesimiz çıkartmayalım, nasıl istiyorlarsa öyle yapalım' mı diyeceğiz. Bize eski Türkiye'yi hatırlattılar. Biz sadece hak yerini bulsun istiyoruz. İnşallah 23 Haziran'da Binali ağabeyimizin galip gelmesiyle İstanbul'da, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmeye odaklı yeni bir dönem başlayacak. Ancak sizin desteğinize, yardımınıza ihtiyacımız var. 23 Haziran seçimlerinin önemini eşinize, dostunuza, etrafınızdakilere lütfen anlatın. Binali Yıldırım; Bakanlık, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı görevlerinde bulunmuş tecrübeli bir ağabeyimizdir. İstanbul'a Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı ve pek yatırımı kazandırmıştır. İnanıyorum ki, 23 Haziran'dan sonra sizlerin desteğiyle İBB Başkanı olarak çok daha büyük hizmetlere imza atacaktır" diye konuştu.

"SİZLERİN EMEĞİNİ HER ZAMAN TAKDİR EDİYORUZ"

Özel güvenlik görevlilerinin, görev yaptıkları her yerde huzur ve güvenliği tesis ettiğini vurgulayan Yerlikaya, "İST GÜVEN AŞ, Büyükşehir Belediyemizin en genç şirketi. Aynı zamanda İstanbul genelinde çalışan yaklaşık 90 bin özel güvenlik görevlisinin yüzde 10'unu bünyesinde barındırıyor. Ramazan ayının kardeşlik ikliminde, siz değerli kardeşlerimizle ve kıymetli aileleriyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, huzur ve güvenliğimiz daim olun inşallah. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının mağfiret dönemindeyiz. Rabbim, nihayetinde kurtuluşa eren kullarından olabilmeyi bizlere de nasip etsin inşallah. İstanbul'da görevli özel güvenlik personeli sayısı, kamu güvenlik görevlileri sayısının neredeyse 2 katı. Büyükşehrimizin yapmış olduğu hizmetlerin tamamında huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşlarımızın bu hizmetlerin emniyetli bir şekilde istifade edebilmesi için sizlerin varlığı, görevi büyük önem taşıyor. Parklar, mezarlıklar, metro, metrobüs durakları başta olmak üzere her yerde güvenliği siz sağlıyorsunuz. Sizlerin emeğini her zaman takdir ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. İstanbulluların huzuru için mesai yapan siz değerli kardeşlerimizin de huzuru daim olsun. Ramazan Bayramı'nız da şimdiden mübarek olsun" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Vali Yerlikaya'nın konuşması

-Bakan Soylu'nun konuşması

-İftardan görüntü

-Genel ve detaylar 21.05.2019 - 04.17 Haber Kodu : 190521018

21.05.2019 - 04.12 Haber Kodu : 190521017 8- SOYLU: BİZ AMERİKA'YA KAFA TUTUYORUZ Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beykoz mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Soylu toplantıda yaptığı konuşmasında "Beni tecavüzcülerle aynı siteye koydu. Ülkemizin menfaatini savunurken, milletimizin menfaatini savunurken Amerika falan dinlemediğimiz için böyle oldu. Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz. Türkiye'de İstanbul seçimleri üzerinden bir siyasal kavganın, bir ideolojik kavganın başlamasından endişe ediyorum." Dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. 45 mahalle muhtarının katıldığı toplantı Beykoz Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşti. "TÜRKİYE ÇAPINDA UYUŞTURUCU SUÇLARINDAN 9 BİN 421 KİŞİYİ TUTUKLADIK"

Süleyman Soylu, "8 Mayıs'ta belediye meclisinde aldıkları 'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' teklifinin oy birliğiyle kabul edilmesinden dolayı, hem kendisine hem belediye meclisindeki tüm arkadaşlara teşekkür etmek isterim. Çünkü, dünyada uyuşturucu konusunda insanlığa yönelmiş çok büyük bir tehdit var; Türkiye bu tehdidin en fazla hedefinde olan ülkelerden birisidir, hem madde bağımlılığı noktasında bize yöneliyor, hem de terörün finansmanı noktasında bu mesele bize yönelmektedir. Burada çok büyük bir mücadele veriyoruz. İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarımızı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38 oranında arttırdık. Türkiye genelinde de aynı dönemde yüzde 25 oranında bir operasyon artışı gerçekleştirdik. Yılbaşından bugüne kadar Türkiye çapında uyuşturucu suçlarından 9 bin 421 kişiyi tutukladık. Şu anda 57 bin 800 kişi var içeride. Yani sahayı ciddi şekilde baskılıyoruz." İfadelerini kullanarak uyuşturucu ile mücadele de yerel yönetimleri yanlarında görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

"KAYBETTİK AMA BAŞIMIZIN ÜZERİNE DEDİK"

31 Mart yerel seçimlerinin neden tekrarlandığını anlatan Süleyman Soylu, "Türkiye de bu seçim yenileme ilk defa olmuyor. Biz seçimi kaybettik. Ankara'yı kaybettik. İstanbul'un 3 katı kadar çalıştım Ankara'da. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'İlk 20 gün Ankara'da çalışacaksın' Sabah 9'da başladım gecenin saat 12'sine 01'ine kadar çalıştım. Kaybettik ama başımızın üzerine dedik. Mersin'de, Adana'da, Antalya'da kaybettik. Seçimde kaybetmek de var kazanmak da. Ama bir şey yok o da şu, 250 oyun 0 olarak yazılırsa kıyameti koparmaz mısınız? Koparırsınız.

Seçimde oylar kaydırılır. Ama bu 1 olur iki olur…" diye konuştu.

Yerel seçimlerdeki iptal olan oylar hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Binali beyin karşı karşıya geldiği bu durumu ifade etmek durumundayım. Ben siyasi hayatımda böyle bir şey görmedim. Seçimde oylar kaydırılır. Ama bu 1 olur iki olur üç olur. Ya sehven yapılır, ya birisi kendi partisinin lehine bir iş yapacaktır onun için yapacaktır. Ama bu eğer kaydırılan rakam 100 sandığa yakın bir rakamsa ve bu bütün ilçelere de yayılmışsa ortak olarak, demek ki bu koordinasyon önceden planlanmış, yapılmış, yedirebilirsek yedirebildiğimiz yerde yedirin, bunu sağlayın diyen bir anlayışın kendisidir. Sandıklar açılıyor, itiraz ediliyor. Fark 29 binden 13 bine düşüyor. Normali şudur, eğer yüzde 50 yüzde 50 iki parça varsa bir bütünün içerisinde iptal iki tarafta da aynıdır" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDE BİR TERCİH VAR"

Amerika Birleşik devletlerinin kendisini Amerika'ya girişinin yasaklandığını belirten Soylu, "Beni tecavüzcülerle aynı siteye koydu. Ülkemizin menfaatini savunurken, milletimizin menfaatini savunurken Amerika falan dinlemediğimiz için böyle oldu. Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben önümüzdeki yapılacak olan 23 Haziran seçimlerinin de İstanbul halkı tarafından çok iyi değerlendirileceğine olan inancım tamdır. Çünkü önümüzde bir tercih var. Endişeleniyorum. Endişelendiğim nokta da şudur, Türkiye'de İstanbul seçimleri üzerinden bir siyasal kavganın, bir ideolojik kavganın başlamasından endişe ediyorum" şeklinde sözlerini noktaladı. Görüntü Dökümü:

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-Muhtarlardan detaylar

-Süleyman Soylu'nun muhtarlarla tokalaşması

-Süleyman Soylu'nun konuşması 20.05.2019 - 20.08 Haber Kodu : 190520233 ============================ 9- RAMAZAN'IN 15'İNDE 15 FARKLI ÜLKEDEN 100 YETİM ÇOCUKLA İFTAR SEVİNCİ İSTANBUL,(DHA)

Esenler Belediyesi Dünya Yetimler Günü olarak kutlanan Ramazan'ın 15'inde 15 farklı ülkeden 100 yetim çocuğu iftar sofrasında ağırladı. Programa katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "Yetimler bizim baş tacımız. Onlar bizim en önemli dua merkezlerimiz" dedi.

Esenler Belediyesi, Ramazan'ın 15'inde en anlamlı iftar sofralarından birisine daha ev sahipliği yaptı. Belediye Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 15 farklı ülkeden 100 yetim çocuğu ve ailelerini iftar sofrasında buluşturdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) kararıyla 2014 yılından bu yana Dünya Yetimler Günü olarak kutlanan Ramazan'ın 15'inde; Azerbaycan, Bosna, Filistin, Lübnan, Makedonya, Pakistan, Sri Lanka, Kırgızistan, Etiyopya, Irak, Suriye, Afganistan, Çeçenistan, Doğu Türkistan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden yetim çocuklar Esenler'deki yetim kardeşleri ile aynı iftar sofrasında bir araya geldi.

Programda farklı ülkelerden gelen çocuklar Kuran-ı Kerim okudu. Ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açan çocuklar, Ramazan'ın sevincini ve bereketini yaşadı.

Programa katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Ramazan'ın paylaşma ayı olduğunu dile getirdi.

"YETİMLER BİZİM BAŞ TACIMIZ"

Göksu, "Biz her Ramazan'ın 15'inde farklı ülkelerden gelen yetim çocukları davet ediyoruz. Çocuklarımızla beraber aynı sofrayı paylaşıyoruz. Biz şehrimizde yetimlerimizin başını okşarken dünyanın değişik yerlerinden gelen yetimlerle aynı sofrayı paylaşarak bu coğrafyanın temek karakteri olan nerede bir yoksul varsa onların sesi olma özelliğimizi yerine getirdik. Yetimler bizim baş tacımız. Onlar bizim en önemli dua merkezlerimiz" sözlerini kullanarak her zaman yetimlerin yanında olacağını söyledi. Görüntü Dökümü:

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Salondan detaylar

Çocuklardan detaylar

Dua ve Kuran-ı Kerim detay

İftarın yapılması detay

Başkan röp 20.05.2019 - 22.49 Haber Kodu : 190520244 ======================================= 10- BAHÇELİEVLER'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)

Bahçelievler'de bir apartmanın bodrum katında bulunan depoya düzenlenen operasyonda satışa hazır bin şişe sahte parfüm ve parfüm ham maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte parfüm üretimi yapıldığı ihbarını alan İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi. Operasyonda imalathane olarak kullanılan bodrum katında satışa bin şişe satışa hazır sahte parfüm, 8752 boş parfüm şişesi, 400 litre parfüm üretiminde kullanılan kimyasal sıvı, paketleme ve dolum makineleri ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.