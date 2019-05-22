DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- KARTAL'DAKİ ANADOLU ADALET SARAYI'NDA YANGIN (1) Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA

Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı zemin katındaki postanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören adliye çalışanları durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı adliye önünde bekliyor. Görüntü dökümü:

-------------

-Adliyeden görüntü

-İtfaiye ve ambulanstan görüntü

-Detaylar 22.05.2019 - 07.56 Haber Kodu : 190522018 ===================================== 2- EYÜPSULTAN'DA İNŞAAT KAZIK DİREKLERİ ÇUKURUNA DÜŞEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde inşaat kazık direkleri çukuruna 8 yaşındaki Baran Geldi düştü. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuk sağ olarak kurtarıldı. Çocuk ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Geldi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında 2 arkadaşıyla oynayan 8 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düştü. Arkadaşlarının mahalleliye bildirmesi üzerine durum itfaiye ekilenlerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çocuk 23.30 sıralarında sağ olarak çıkarıldı. Baran Geldi adlı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Geldi burada doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak

hayatını kaybetti. Görüntü Dökümü:

---------------

-Kurtarma çalışmalarından görüntüler

-Çocuğun kurtarılması

-Hastaneye götürülmesi

-Vatandaşlarla röp.

-Baran Geldi'nin fotoğrafı

-Genel ve detaylar 22.05.2019 - 02.08 Haber Kodu : 190522012

22.05.2019 - 01.28 Haber Kodu : 190522009

22.05.2019 - 00.28 Haber Kodu : 190522004

22.05.2019 - 00.15 Haber Kodu : 190522003

21.05.2019 - 23.42 Haber Kodu : 190521212

21.05.2019 - 23.19 Haber Kodu : 190521210

21.05.2019 - 23.01 Haber Kodu : 190521207

21.05.2019 - 22.44 Haber Kodu : 190521204

============================ 3- TEM'DE KAMYONET DEVRİLDİ, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikameti Yarımburgaz Viyadüğü üzerinde kapalı kasa bir kamyonet iddiaya göre arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu devrildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaza sabah 6.30 sıralarında Tem Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü Edirne istikametinde meydan geldi. Sürücü Bayram Tufan kapalı kasa kamyonetine yüklediği market ürünlerini Kırıkkale'de bir markete götürüyordu. Seyir halindeyken arkadan gelen bir kamyon tufan'ın kullandığı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyonetle önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Bazı ürünler ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet 2 vinç yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırılabildi.

Görüntü dökümü:

---------------

-Kamyonetten görüntü

-Ekiplerden görüntü

Sürücü ile röp.

-Kamyonetin kaldırılması

-Genel ve detaylar ================================== 4- BEYOĞLU'DA TEMİZLİK KAMYONU DEVRİLDİ: 2 YARALI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada Şişli Belediyesi'ne ait temizlik kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada, Şişli Belediyesi'ne bağlı 2 temizlik işçisi hafif yaralandı.

Kaza Piyalepaşa Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'nde saat 06:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kurtuluş Mahallesi istikametinden Kasımpaşa istikametine doğru hareket eden 34 UD 8677 plakalı temizlik kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı ardından da savrularak yolun karşısına geçerek devrildi. 2 İŞÇİ HAFİF YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan iki kişiyi çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve Şişli Belediyesi temizlik işlerinde görevli oldukları öğrenilen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kazanın ardından yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken bölgede yoğun trafik oluştu. Görüntü Dökümü:

-------------

-Olay yeri

-Kaza yapan kamyon

-İtfaiye ekipleri

-Polis ekipleri

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Oluşan trafik

-Genel ve detay görüntüler 22.05.2019 - 07.20 Haber Kodu : 190522017 =================================== 5- BİNALİ YILDIRIM, İSTANBUL HALK ULAŞIM A.Ş.'NİN İFTARINA KATILDI Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA)

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Haliç Kongre Merkezi'nde önce İstanbul Halk Ulaşım A.Ş'nin iftarına ardından ise Türkiye Ayakkabı Sektörü geleneksel iftar programına katıldı. Yıldırım, "İki bayram arasında da, 23 Haziran'da da bir bayram var. İstanbul'un bayramı var. İstanbul'un bayramını da hep beraber kutlamaya hazır mısınız?" dedi.

İftarda, Yıldırım'a Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve partililer de eşlik etti. Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde bulunan Özel Halk otobüsüne bindi. Sürücü koltuğuna oturan Yıldırım bir süre otobüsü inceledi. İftar programına geçen Yıldırım konuşmasına, "Bugün iftardan önce 5 tane halk otobüsü firmasının başkan ve yöneticileriyle, İETT ve belediye yetkilisi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Sizlerin konularını görüştük" diyerek başladı.

"HAK EDİŞLERİNİZİ ALACAKSINIZ"

Yıldırım, "Otobüsçü Topal Dursun'un oğlu olarak bu mesleğin ne demek olduğunu iyi bilirim. Sorunları da iyi bilirim, çözümleri de iyi bilirim. Bugünki toplantının iki tane önemli müjdesi var. Bunlardan bir tanesi, sizin belediyeden alacağınız hak edişler. Onlar ödenecek. Onun kararı alındı. Arkadaşlarla görüştük inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde ama mutlaka bayramdan önce bu paralarınızı alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. "45 TL'LİK FARKI BELEDİYE DESTEK OLARAK SİZE VERECEK"

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Biliyorsunuz öğrenci akpili 85 TL'den 40 TL'ye düştü. Tabi aradaki farkın ne olacağını merak ediyorsunuz. Oradan oluşan fark 45 TL. 45 TL'lik farkı belediye destek olarak size verecek. Dolayısıyla siz zarar etmeyeceksiniz, belediye desteklemek suretiyle bu farkı size verecek" 23 Haziran seçimini İstanbul'un bayramı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Şimdi de bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Daha sonra da kurban bayramı var. İki bayram arasında da, 23 Haziran'da da bir bayram var. İstanbul'un bayramı var. İstanbul'un bayramını da hep beraber kutlamaya hazır mısınız" dedi.

16 YIL BOYUNCA SİYASETTE BİRÇOK HİZMETTE BULUNDUM

Haliç Kongre Merkezi'nde bulunan ikinci iftar programına geçen Binali Yıldırım buradaki konuşmasında, "Bir ülkenin kalkınması ve refahı için üretmek olmazsa olmazdır. Ekonominin lokomotifi üretmektir.16 yıl boyunca siyasette birçok hizmette bulundum. Milletvekili, bakan, başbakan, Meclis Başkanı, şimdi de 11 yaşında Binali olarak geldiğim ve küçük yaştaki Binali'yi Binali Yıldırım yapan bu güzel şehre hizmet etmek için bugün huzurunuzdayım. Nasip olursa, desteklerinizle Belediye Başkanı seçilirsem Türkiye'de 16 yıldır yaptıklarımın çok daha güzelini bu güzel şehre yapmak için gayret edeceğim" dedi. Görüntü Dökümü:

------------

-Yıldırım'ın Haliç Kongre merkezine gelişi

-Şoför koltuğuna oturması ve incelemelerde bulunması

-İlk iftardaki konuşması

-Binali Yıldırım'ın ikinci programa gelmesi

-Binali Yıldırım'ın ikinci konuşması

-Genel ve detaylar 22.05.2019 - 02.23 Haber Kodu : 190522014 ========================================== 6- YILDIRIM'DAN BAĞCILAR'DA ESNAF ZİYARETLERİ

İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Bağcılar'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Cadde üzerinde yürüyüş yapan, vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, vatandaşlara karanfil dağıttı, fotoğraf çektirdi. Yıldırım daha sonra Bağcılar'da ayakkabı imalatı yapan bir fabrikaya uğradı. Fabrikayı gezen Yıldırım, kısa bir konuşma yaptı, işçilerle fotoğraf çektirdi. Görüntü Dökümü:

--------------------

-Yıldırım'ın esnaf ziyaretleri

-Fabrikayı ziyaret etmesi

-Açıklamaları

-Detaylar 22.05.2019 - 06.41 Haber Kodu : 190522016 ===============================

7- ÇERKEZ SÜRGÜNÜ VE SOYKIRIMININ 155'İNCİ YILI BEYOĞLU'NDA ANILDI Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda, Çerkez Sürgünü ve Soykırımı'nın 155'inci yılı nedeniyle anma gerçekleştirildi. Çerkez Dernekleri Federasyonu öncülüğünde düzenlenen anmanın ardından protesto yürüyüşü gerçekleştirilirken, bir heyet Rus Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı. Orta Asya'da 1864 yılında yaşanan Çerkez Sürgünü ve Soykırımı, Türkiye'de yaşayan Çerkezler tarafından anıldı. Çerkez Dernekleri Federasyonu öncülüğünde, Odakule'de saat 21.00'da bir araya gelen Çerkezler, sürgünde ölenler anısına saygı duruşunda bulundu. 155 yıl önce yaşanan sürgün ve soykırımla ilgili konuşmaların ardından Çerkez Dernekleri Başkanı Nusret Baş, basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Yüzyıllardır yayılmacı politikalar izleyerek Akdeniz'in sıcak sularına inmeyi kendisine hedef seçen Çarlık Rusyası, bu emperyal heves uğruna 300 yıl süreyle Kafkasya'ya saldırılarda bulunmuştur. Yaşam şartlarını yok etmek için evlerini, tarlalarını yakıp yıkmış, toplu katliamlar yapmış, vatanında kalmak isteyenlere ölmekten başka bir seçenek bırakmamıştır. Yerli halklara uyguladığı ağır bir soykırım sonrasında da 21 Mayıs 1864 tarihinde ülkelerini tamamen işgal etmiştir. Ancak, Rusya'nın eli kanlı Çarları bununla yetinmemiş, hayatta kalan nüfusun yüzde 90'ını oluşturan 2 milyonu aşkın Çerkezi de yurtlarından söküp atmıştır. Sürülen Çerkezlerin yarım milyonu açlık, soğuk, salgın hastalıklar ile Karadeniz'in gemileri batıran fırtınaları ve vardıkları yerlerde karşılaştıkları olumsuz şartlar nedeniyle yolculuklarının daha ilk günlerinde hayatlarını kaybetmiştir. Bu acımasız soykırım ve sürgünler sonucudur ki, günümüzde, 6 milyonu Türkiye'de olmak üzere 7 milyonu aşkın Çerkez hala anayurdu dışında ve dünyanın 40 ülkesine dağılmış vaziyette, yok olma tehdidi altında yaşamaktadır" denildi. Açıklamanın ardından Rusya Konsolosluğu'na siyah çelenk koymak için yürüyüşe geçen grup polis tarafından engellendi. Siyah çelenk, grup adına bir heyet tarafından konsolosluk önüne bırakıldı.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Anmadan görüntü

-Basın açıklaması

-Siyah çelenk konulması

-Detaylar 22.05.2019 - 01.13 Haber Kodu : 190522007 ===================================

8- SOYLU: BİZİM YERİMİZ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN TAM KARŞISIDIR Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı iftar programında, "Bizim yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdır. O neredeyse biz onun karşısındayız." derken Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'da iftar yapacağına Ankara'da işine baksın" sözlerine "Benim her halde içişleri bakanı olduğumu unuttu, İstanbul'dan da sorumlu olduğumu unuttu. Biz Türkiye'nin her tarafından oluruz Sayın İmamoğlu" şeklinde yanıt verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de bulunan özel bir otelde iftar programına katıldı. "BİZİM YERİMİZ CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN TAM KARŞISIDIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Babamın bana bir lafını hatırlıyorum. Dönem dönem de televizyonlarda söylerim. Bizim yerimiz neresidir biliyor musunuz? Bizim yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdır. O neredeyse biz onun karşısındayız. Çünkü yıllarca bu memleketi üstü açık bir bakışla, elitist bir bakışla ve aynı zamanda 'siz anlamazsınız' diyen bir bakışla beraber başka bir noktaya getirdiler. İktidarlarsa ötekileştirdiler. Muhalefetse bizi beğenmediler, yıllarca vesayet sistemiyle iktidarları gizli elinde tuttular. Ne zaman vesayet sistemi ellerinden gitti, bu sefer oyunu bozmaya, evi yıkmaya ve Türkiye'nin dışında ne kadar unsur varsa onlarla işbirliği yaparak bu ülkenin huzurunu kaçırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Onlar için kimlik ve anlayış hiçbir zaman önemli olmadı. Yaptıkları tek şey, kendileri dışında bu ülkeyi kimsenin yönetmesine reva görmemeleri oldu." İfadelerini kullandı.

"ÇOCUK YÜRÜYÜŞÜNDEN BELLİ OLUR"

Süleyman Soylu yaptığı konuşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerini kopyalamasının güvene yakışmadığını belirterek, "Ben İçişleri Bakanıyım. İçişleri Bakanlığı bugün tüm ülkedeki istihbaratı kendi içinde tutar. Ben İçişleri Bakanlığına geldiğimde bir cd verip hem jandarma, hem de emniyet istihbarattaki arkadaşlarıma şu cd'lere şuradaki istihbaratları koyun da ben kasama koyayım desem bana yakışır bir davranış olur mu? Bu ülke bana namusunu emanet etmiş, bu devlete bana mahremini teslim etmiş. Ne yapmalıydım yani o istihbaratları alıp bir kasaya mı koymalıydım. Çocuk yürüyüşünden belli olur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına kısa süre olarak gelen İmamoğlu'nun yaptığı ilk iş İstanbul Büyükşehir verilerini kopyalamak oldu. Ne devlet adamlığına yakışır, ne bir ciddiyete yakışır, ne bir aynı zamanda bir sorumluluğa yakışır, ne de bir yöneticinin yönetme kabiliyetine yakışır. Ne de güvene yakışır" diye konuştu. "BİRAZ KİMYAN ALT ÜST OLMUŞ, BİRAZ DA SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORSUN"

Soylu, "Aynı zamanda bugün bana laf yetiştirmiş 'İstanbul'da iftar yapacağına Ankara'da işine baksın' Benim her halde içişleri bakanı olduğumu unuttu, İstanbul'dan da sorumlu olduğumu unuttu. Biz Türkiye'nin her tarafından oluruz Sayın İmamoğlu. Biraz kimyan alt üst olmuş, biraz da sağa sola laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Ne boyun yeter ne de bizim samimiyetimizle böyle bir anlayış içerisinde olabilmeye kabiliyetin yeter" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------

-Salondan detaylar

-Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla tokalaşması

-Süleyman Soylu'nun konuşması 21.05.2019 - 23.34 Haber Kodu : 190521211 =================================== 9- OTOMOBİLİ YAKTIKTAN SONRA KÖPRÜDEN BOĞAZA ATLAYAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ / İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler köprüsüne geldiği otomobili ateşe veren kişi köprüden aşağıya atladı. Aramalar sonucu boğazın ortasında cesedi bulunan kişinin Bahattin Küçük olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı. Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü, Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken köprüde çift yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri köprüden atlayan kişiyi bulmak İçin boğazda arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu ceset boğazın ortasında bulunarak denizden çıkartıldı. Beşiktaş Ortaköy iskelesine getirilen cesedin Bahattin Küçük'e ait olduğunu belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Bahattin Küçük'ün cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Yangından görüntü

-Köprüdeki trafik

-Kıyı emniyetin denizdeki arama çalışmaları

-köprü havadan drone görüntüsü

-Ortaköy iskelesindeki incelemeler

-Cesedin kaldırılması

-Detaylar 21.05.2019 - 20.48 Haber Kodu : 190521188

21.05.2019 - 19.59 Haber Kodu : 190521185

21.05.2019 - 19.20 Haber Kodu : 190521179

21.05.2019 - 19.04 Haber Kodu : 190521177

21.05.2019 - 18.42 Haber Kodu : 190521171 ================================== 10- İKİ EVDEN 100 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPTIĞI İDDİA EDİLEN BEBEK BAKICISI ÖZBEK KADIN YAKALANDI Çağatay KENARLI / İSTANBUL (DHA)

Ataşehir ve Bakırköy'de bebek bakıcısı olarak işe başladığı evlerden toplam 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Özbekistan uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı. Bakıcı kadının evlere giriş ve ziynet eşyaları aldıktan sonra kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvuran E.Ö. ve E.A. isimli kadınlar, internet sitelerinden bebeklerine bakıcı bularak işe başlattıklarını, bakıcının bir gün sonra işe gelmemesi üzerine yaptıkları kontrolün ardından evlerinin soyulduğunu anladıklarını bildirdiler.