DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 

SURİYELİ 2 KİŞİ YARALANDI Kaza Bahçelievler, D-100 Karayolu, Edirne istikametinde sabaha karşı saat 04:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AFY 714 plakalı aracı kullanan İran vatandaşı Muhammed Hadi, Şirinevler ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil aynı yönde önünde seyreden ve içinde 4 kişilik Suriyeli bir ailenin olduğu 34 BOV 189 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası her iki otomobil de savrularak bariyerlere çarparak durdu. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Suriyeli aileye ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Sağlık ekipleri ilk kontrollerini yaparak isimleri öğrenilemeyen Suriyeli anne ve babayı hastaneye kaldırdı. Trafik polisleri de olay yerinde kalan Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilendi. Kazaya neden olan diğer otomobilin sürücüsü Muhammed Hadi ve beraberindeki kadın yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA D-100 Karayolu, Bahçelievler mevkii, Edirne istikametinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde önünde seyreden araca çarptı. Kaza sonrası 2 kişi yaralanırken, her iki otomobil de savrularak bariyerlere çarpıp durabildi. Kazaya neden olan otomobilin yarım saat önce ise maddi hasarlı bir kazaya daha karıştığı öğrenildi.

YARIM SAAT ÖNCE DE BAŞKA BİR KAZAYA KARIŞMIŞ Muhammed Hadi'nin kaza haberini alarak olay yerine gelen bir yakını, "Az önce Cevizlibağ'da kaza yaptı. İkinci kazayı da orta şeritte giderken arabanın arkasından vurmuşlar. İkisi de böyle bir duruma gelmişler. Arkadaşlarım İran vatandaşı diğer aracın sürücüsü de sanırım Suriye vatandaşıymış" dedi. Ayrıca Muhammed Hadi'nin Türkçe bilmemesi üzerine olay yerine gelen arkadaşı polis ekiplerine hem önceki kaza hem de ikinci kazanın nasıl meydana geldiği konusunda tercümanlık yaptı. Kaza sonrası polis ekiplerinin çalışmalarının ardından her iki otomobil de çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü Muhammed Hadi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

"İŞİNE GELİNCE KURUMLAR ADALETLİ, İŞİNE GELMEYİNCE…"

Süleyman Soylu, "Seçimin niçin iptal edildiğini, niçin tekrarlandığını Yüksek Seçim Kurulu(YSK)'nun bugün açıkladığı gerekçeli kararında okuma yazma bilen herkes net bir şekilde öğrenebilir. Hangi kumpaslarla, hangi şaibelerle, demokratik bir seçimin karşı karşıya bırakıldığını bugün YSK'nın ortaya koymuş olduğu gerekçeli kararıyla herkes ama herkes okuyabilir. İşine gelince kurumlar adaletli, işine gelmeyince kurumları lekeleyen bir anlayış ortaya koyanlar dün de aynısı yaptılar" şeklinde konuştu.

"KALAN GÜN SAYISI NEREDEYSE 30"

Soylu, "Kalan gün sayısı neredeyse 30. Bu süreç içerisinde hepimizin dostlarımıza, yakınlarımıza; teşkilatımızın, kadın kollarımızın, çalışkan arılar gibi her tarafa girip bu haklı davayı anlatmaları esastır. Hep beraber kol kola vereceğimiz, bir safta namaz kılar gibi aramızdan herhangi bir şeyin sızmayacağı bir 30 güne adım atıyoruz. Her şeyi bir kenara bırakın, her şeyi. Eksiğimiz, aksağımız olabilir. Ama hiçbir şey 23 Haziran'dan sonra getirip İstanbul'un üzerinden ülkemizin ve coğrafyamızın rengini değiştirmeye çalışanlara fırsat vermekten ağır olamaz" dedi.