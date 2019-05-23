DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 

1- BARAN'IN ÖLÜMÜNDE MÜTEAHHİT TUTUKLANDI Eyüpsultan'da inşaat alanındaki çukura düşüp yaşamını yitiren 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Çağatay KENARLI, İSTANBUL (DHA)

Eyüpsultan, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgi olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müteahhit Emrah D. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan müteahhit Emrah D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Görüntü dökümü:

------------

-Şüphelinin adliyeye sevki

-Detaylar 22.05.2019 - 16.39 Haber Kodu : 190522175 =================================== 2- KADIKÖY'DE ÖZEL HASTANEDE YANGIN - Tahliye edilen hastalar hastane önünde bekledi Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de özel bir hastanede elektrik trafosundan kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı. Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Hastaneden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Hastalar hastane binası önünde beklerken, yoğun bakımdan çıkarılan iki hasta ise başka bir hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının hastanenin trafosundan kaynaklı çıktığı belirtildi. İtfaiye ekipleri çalışmalarını incelemelerini tamamladıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

------------

-Olay yerinden görüntü

-Kapı önündeki hastalar

-İtfaiyenin müdahalesi 22.05.2019 - 19.27 Haber Kodu : 190522221

22.05.2019 - 18.56 Haber Kodu : 190522217 ================================ 3- İRANLI SÜRÜCÜ YARIM SAAT ARAYLA İKİNCİ KAZAYI YAPTI: 2 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu, Bahçelievler mevkii, Edirne istikametinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde önünde seyreden araca çarptı. Kaza sonrası 2 kişi yaralanırken, her iki otomobil de savrularak bariyerlere çarpıp durabildi. Kazaya neden olan otomobilin yarım saat önce ise maddi hasarlı bir kazaya daha karıştığı öğrenildi. SURİYELİ 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza Bahçelievler, D-100 Karayolu, Edirne istikametinde sabaha karşı saat 04:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AFY 714 plakalı aracı kullanan İran vatandaşı Muhammed Hadi, Şirinevler ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil aynı yönde önünde seyreden ve içinde 4 kişilik Suriyeli bir ailenin olduğu 34 BOV 189 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası her iki otomobil de savrularak bariyerlere çarparak durdu. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Suriyeli aileye ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Sağlık ekipleri ilk kontrollerini yaparak isimleri öğrenilemeyen Suriyeli anne ve babayı hastaneye kaldırdı. Trafik polisleri de olay yerinde kalan Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilendi. Kazaya neden olan diğer otomobilin sürücüsü Muhammed Hadi ve beraberindeki kadın yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

YARIM SAAT ÖNCE DE BAŞKA BİR KAZAYA KARIŞMIŞ

Muhammed Hadi'nin kaza haberini alarak olay yerine gelen bir yakını, "Az önce Cevizlibağ'da kaza yaptı. İkinci kazayı da orta şeritte giderken arabanın arkasından vurmuşlar. İkisi de böyle bir duruma gelmişler. Arkadaşlarım İran vatandaşı diğer aracın sürücüsü de sanırım Suriye vatandaşıymış" dedi. Ayrıca Muhammed Hadi'nin Türkçe bilmemesi üzerine olay yerine gelen arkadaşı polis ekiplerine hem önceki kaza hem de ikinci kazanın nasıl meydana geldiği konusunda tercümanlık yaptı. Kaza sonrası polis ekiplerinin çalışmalarının ardından her iki otomobil de çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü Muhammed Hadi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araçlar

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

- Araçların çekilmesi

- Sürücü yakını ile röp

- Genle ve detaylar 23.05.2019 - 06.44 Haber Kodu : 190523008

============================== 4- SOYLU: İSTANBUL'UN GÜCÜ ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE HAKİMİYETLERİNİ KOYMAK İSTİYORLAR Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- /İSTANBUL(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vefa iftarında yaptığı konuşmasında "İstanbul ya küresel dünyanın baş şehri, kuvvet ve güç merkezi olacak, ya da birilerinin arka bahçesi olacak. Kararı siz vereceksiniz. İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin geleceğine, kendi egemenliklerini ve hakimiyetlerini koymak istiyorlar. " dedi.

Süleyman Soylu, Ak Parti Esenyurt İlçe Başkanlık Binası bahçesindeki 'Vefa İftarı' programına katıldı. "23 HAZİRAN'DAN SONRA İSTANBUL'U BİR CENDEREYE DÖNDÜRMEK İSTİYORLAR"

İftar programında yaptığı konuşmasında seçim için çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Süleyman Soylu, "23 Haziran'dan sonra bırakın o süslü püslü kelimeleri, bırakın o sahte gülümsemeleri, bırakın o kucaklama hikayelerini, 23 Haziran'dan sonra İstanbul'u bir cendereye döndürmek istiyorlar. İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin geleceğine, kendi egemenliklerini ve hakimiyetlerini koymak istiyorlar. Onun için çok çalışmalıyız. Onun için çok gayret göstermeliyiz" İfadelerini kullandı.

"İŞİNE GELİNCE KURUMLAR ADALETLİ, İŞİNE GELMEYİNCE…"

Süleyman Soylu, "Seçimin niçin iptal edildiğini, niçin tekrarlandığını Yüksek Seçim Kurulu(YSK)'nun bugün açıkladığı gerekçeli kararında okuma yazma bilen herkes net bir şekilde öğrenebilir. Hangi kumpaslarla, hangi şaibelerle, demokratik bir seçimin karşı karşıya bırakıldığını bugün YSK'nın ortaya koymuş olduğu gerekçeli kararıyla herkes ama herkes okuyabilir. İşine gelince kurumlar adaletli, işine gelmeyince kurumları lekeleyen bir anlayış ortaya koyanlar dün de aynısı yaptılar" şeklinde konuştu. "KALAN GÜN SAYISI NEREDEYSE 30"

Soylu, "Kalan gün sayısı neredeyse 30. Bu süreç içerisinde hepimizin dostlarımıza, yakınlarımıza; teşkilatımızın, kadın kollarımızın, çalışkan arılar gibi her tarafa girip bu haklı davayı anlatmaları esastır. Hep beraber kol kola vereceğimiz, bir safta namaz kılar gibi aramızdan herhangi bir şeyin sızmayacağı bir 30 güne adım atıyoruz. Her şeyi bir kenara bırakın, her şeyi. Eksiğimiz, aksağımız olabilir. Ama hiçbir şey 23 Haziran'dan sonra getirip İstanbul'un üzerinden ülkemizin ve coğrafyamızın rengini değiştirmeye çalışanlara fırsat vermekten ağır olamaz" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Süleyman Soylu'nun gelişi

-Alandan detaylar

-Süleyman Soylu'nun konuşması 23.05.2019 - 00.12 Haber Kodu : 190523001 ======================================= 5- SÜLEYMAN SOYLU MISIR ÇARŞISI ESNAFINI ZİYARET ETTİ Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında vatandaşlar bakan Soylu ile fotoğraf çekildi. Bakan Soylu'ya Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.

Ziyaret sırasında bir esnaf Bakan Soylu'ya Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir iş insanı tarafından yaptırılan Mevlüt Adıgüzel Anadolu Lisesi'nin eğitime açılabilmesi için okulun üzerinden geçen gerilim hattının kaldırılmasını talep etti. Bunun üzerine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu arayan Soylu, konunun takipçisi olacağını söyledi.

Mısır Çarşısı ziyaretinin ardından çiçek pazarı esnafını da ziyaret eden Soylu, Esenyurt'ta bir iftara katılmak üzere buradan ayrıldı. Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Süleyman Soylu'nun esnaf ziyareti

-Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Süleyman Soylu'nun Diyarbakır Valisini araması

-Genel ve detay

22.05.2019 - 20.21 Haber Kodu : 190522229 ======================== 6- METEOROLOJİ UYARMIŞTI: TOZ TAŞINIMI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağışa neden olabileceği konusunda uyardığı, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı akşam saatlerinde İstanbul'da görüntülere yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce gün içerisinde yapılan uyarıda, " Bu akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerimizden başlayarak Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın (Perşembe 23.05.2019) günü akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi ile birleşiminde, deniz yüzeyinde oluşan toz bulutu kameraya yansıdı. Sarımtrak bir renge sahip olan toz bulutu Çatladıkapı Sahili'nden net bir şekilde görülebildi.

Görüntü Dökümü:

------------------

- Deniz yüzeyindeki hava kirliliği

- Detaylar 22.05.2019 - 21.27 Haber Kodu : 190522234 ========================================= 7- UBER SÜRÜCÜSÜ ARACININ ÜSTÜNDE GÖZALTINA ALINDI Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta, sivil trafik ekipleri tarafından durdurulan Uber sürücüsü, çıktığı aracının üstünde gözaltına alındı. Polis, daha sonra sürücünün bir arkadaşını da gözaltına aldı.

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Yeşilken Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Denetimlerde bulunan sivil trafik ekipleri, bir siteden Avcılar'a götürmek üzere aldığı müşterisiyle seyir halinde olan Uber aracını Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde durdurdu. Polis tarafından durdurulan Uber sürücüsü, aracının tavanı üzerine çıktı. Ekipler, Ali Ç. adlı Uber sürücüsünü aracın tavanı üzerinden güçlükle indirip gözaltına aldı. Ali Ç. İşlemleri için Kıraç Polis Merkezi'ne götürülürken bir arkadaşı da gözaltına alındı. 2 şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor. Uber sürücüsü Ali Ç.'ye 2 bin 18 lira idari para cezası uygulanırken aracı da 1 ay süreyle trafikten men edildi.