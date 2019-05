DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

'HAFTANIN 5 GÜNÜ İSTANBUL'DAYIM' Bakan Soylu, caminin her yönüyle mükemmel olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Büyük kentlerin, metropollerin odağını elinizden kaçırırsanız bir daha yakalamanız zor olur. Asayiş, güvenlik ve diğer Bakanların meselelerini tek tek dinleyip, onlarla irtibat kurup, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımızla çözmeye çalışıyoruz. Ramazan'ın keyfi İstanbul'da bir başka. Güzel hali, camileri ile bütün şehre hakim olan huşusu ile Ramazan bizi daha kardeş eder. Daha birlik ve beraberlik içerisinde tutar. Bugün bütün bu saldırılara karşı duruyorsak biliniz ki bu değerlerimize sahip çıkmaktan, bu manzaranın atmosferini ülkemizin her tarafında yaşayabilen bir millet olduğumuzdandır. Değerlerimizin, medeniyetimizin kadri kıymetini bilirsek, gayret edersek tamamlayıcısı Allah'tır. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı açtığında çok mutlu olacaktır. Çünkü iyi yapılan her şeyi gördüğünde memnuniyetinin çok arttığını, onun da çalışma heyecanının, şevkinin arttığını bilenlerdenim. Hep liderler moral vermez. Bazen millet de öyle güzel şeyler yapar ki, liderler de moral bulur. Hep liderler ufuk açmaz, bazen millet öyle ufuklar açar ki, onun ötesinde liderler daha büyük ufuklar açar. İşte bu yaptığınız eserle hem bize ufuk açıyor, hem de gönlümüzü açıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem ufkunu hem gönlünü açacağına inanıyorum."

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında gece saatlerinde Fatih'te vatandaşlarla buluştu. Binali Yıldırım, At Pazarı adlı semtte bulunan kafeleri gezerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Yıldırım, sahuru da İstanbul İtfaiyesi Fatih Grup Amirliği'ndeki itfaiyecilerle yaptı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında gece saatlerinde Fatih'te vatandaşlarla buluştu. Binali Yıldırım, Fatih ilçesine bağlı At Pazarı semtinde bulunan kafeleri tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla tek tek selfie çekti.

"BU DENGESİZLİKLERİ BİR AN ÖNCE DÜZELTİN VE ÇALIŞANLARIMIZIN HAKKINI BİR AN ÖNCE VERİN DİYORUM"

Binali Yıldırım, "Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 84 bin çalışan var. Bunlardan birçoğu sözleşmeye geçti, bir kısmı taşerondan KHK ile benim başbakanlığım dönemimde çıkardığımız bir kanunla kadroya geçtiler. Ancak 30-70 hesabından dolayı bazı arkadaşlarımız bu haktan yararlanamadı. Size burada söz veriyorum, böyle adaletsizlik olmaz, aynı iş yerinde çalışanları farklı bir muameleye tabi tutulması olmaz. Bu haksızlık giderilecek. Bu KHK ile geçenlerin biliyorsunuz, enflasyon farkı verilmiyor idi, o zaman belediye başkanlarımıza söyledik, dedik ki bu arkadaşlarımızı hakkıdır, nihayet bir karar alındı, o kararda 635 lira ücretlerine ilave olacak, bunun bazıları uygulanıyor, bazıları uygulanmıyor. Buradan yönetici arkadaşlara ve sendika başkanlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Bu dengesizlikleri bir an önce düzeltin ve çalışanlarımızın hakkını bir an önce verin diyorum" diye konuştu.

"İTFAİYECİ MESLEĞİNİ İTFAİYECİ OLARAK TANIMLAYACAĞIZ"

Binali Yıldırım, "İtfaiyecilik kutsal bir meslek, insanların hayatını kurtarmak için kendi hayatınızı hiçe sayıyorsunuz, yangınların içerisine gözünüzü kırpmadan giriyorsunuz, ama hala itfaiyecilik bir meslek olarak tanımlanmıyor. İtfaiyeci mesleğini itfaiyeci olarak tanımlayacağız. Yıpranma tazminatımızı da eften püften sebeplerle verilmesinin önüne geçtiler. İnşallah sizlerle beraber sizlerin desteğiyle 23 Haziran'da bu mübarek şehrin belediye başkanı olacağım, hep beraber İstanbul için gece gündüz demeden ter dökmeye, çalışmaya söz veriyorum. Siz de hazır mısınız? Sorunlarınızı biliyoruz, sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz. İki bayram arasında Ramazan ve Kurban Bayramı arasında 23 Haziran'da İstanbul bayramına hazır mısınız" şeklinde konuştu.