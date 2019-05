DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yargı mensupları, askeri erkan, sanatçılar, iş insanları, farklı dinlerin mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, Türk milleti olarak tarihin en önemli dönem noktalarından biri olan İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatarak, kentin kapılarını İslam'a açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı selamladığını söyledi. Daha 21 yaşındaki bir cihan hakanını yetiştiren Akşemsettin'i, Hazreti Peygamber'in "O ne güzel ordudur." diyerek övdüğü Fatih'in kahraman neferlerini selamladığını dile getiren Erdoğan, 566 yıldır İstanbul'un semalarından ezanları eksik etmeyen tüm şehit ve gazileri, rahmetle ve minnetle yad etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Osmanlı'nın 7. kuşatmasında ve 7. Osmanlı padişahı tarafından fethedildi. Ancak İstanbul'a dair hesaplaşma tam 566 yıldır hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Bugün Batı dünyasında adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri megalo ideası ve onu temsil eden İstanbul'dur. Bugün coğrafyamızı kan ve göz yaşına boğan DEAŞ'lı canilerin hedefi de yine bu kutlu şehirdir. Daha iki ay önce cuma namazı kılan 52 Müslüman'ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız.' diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir. Bu katilin silahına kazımış olduğu tarih, isim ve sembollere kadar hepsi 566 yıldır sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır. Gezi olayları sırasında bu mübarek şehrin duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı.' sloganlarıyla kirletenler de aynı zihniyetin mensuplarıdır. Bölücü örgütün çukur terörü sırasında vatandaşlarımızın evleriyle beraber tarihi camilerimize saldırmasının, Kur'an kurslarımızı ateşe vermesinin gerisinde de aynı sebep vardır. 1915 olayları üzerinden milletimizi karalayanlar ile Pontus soykırımı iftirası atanlar da hep aynı niyetleri taşıyorlar. Hedefleri İstanbul'un fethi ile sembolleşen medeniyet değerlerimizi, Anadolu'ya asıl kimliğini kazandıran Türk-İslam mirasını bu topraklardan kazıyıp atmaktır. İstanbul'un semalarında ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma asla bitmeyecektir." dedi. Erdoğan, İstanbul'un dünyanın merkezi olduğunu belirterek, bu şehre hizmetin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet etmek olduğunu vurguladı. Kente hizmet etme şerefine nail olduğunu dile getiren Erdoğan, temiz içme suyunun dahi bulunmadığı, çöp dağlarının patlayarak 39 can aldığı, nefes almanın zorlaştığı, Haliç'in yanından geçmenin bile mümkün olmadığı şehri kısa sürede ülkenin iftihar tablosu haline getirdiklerini anlattı.

Dünyanın en iyi okçularının mücadele ettiği organizasyonun final ve ödül törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve sporcular katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan ödül töreni ardından saygı duruşu ve dereceye giren sporculara ödül takdimi ile son buldu.

"BURADA OK ATMAK, ŞAMPİYON OLMAK TARİHE ADINI YAZDIRMAK DEMEKTİR"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ödül töreninde yaptığı konuşmada "52 ülkeden 500'ün üzerinde sporcu geleneksel okçulukla modern okçuluğun birlikte yarıştığı en büyük müsabakasında yan yana geldiler. Burası dünyanın en eski, okçuluğa hasredilmiş, Fatih Sultan Mehmet'in yaşıyla aynı yaşta, 566 yıldır burada. Okçular oklarını hedefe, en uzağa eriştirmek için yarıştılar, destanlar yazdılar. Tarihin yetiştirdiği en iyi okçular burada yetişti. Bu demek oluyor ki burada ok atmak, şampiyon olmak aslında tarihe adını yazdırmak demek oluyor. O yüzden burada yarışan okçular çok şanslı. Dünyanın her yerinden okçular gelip hünerlerini bu tarihi mekanda sergiliyorlar" ifadelerini kullandı.