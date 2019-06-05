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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 08:52 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bazı ülke liderleriyle bayramlaştı.

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLERLE BAYRAMLAŞTI

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bazı ülke liderleriyle bayramlaştı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan Eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı dolayısıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

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2- SANCAKTEPE'DE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN KAMYONET TAKLA ATTI: 6 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞiMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet elektrik direğine çarparak, devrildi. Araçta bulunan 6 kişi yaralanırken, kazanın olduğu cadde trafiğe kapatıldı.
Kaza dün saat 17.00 sıralarında Emek Mahallesi, Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 SH 2203 plakalı araç Barajyolu Caddesi'nde ilerlediği sırada sürücüsü Cevahir Balaban'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce elektrik direğine çarptı ardından da takla atarak, yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 6 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Devrilen elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle Barajyolu Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı. Trafik başka caddelere yönlendirildi. Araç sürücüsünün yakını kazayla ilgili, "Can kaybımız çok şükür yok. 6 kişilik bir aile. Hastanelere sevk ettik." dedi. Kaza yapan kamyonet, caddeden kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araç
-Devrilen elektrik direği
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Olay yerindeki itfaiye ekipleri
-Ambulans içindeki yaralılar ( özel )
-Trafiğe kapatılan cadde
-Genel ve detay

04.06.2019 - 18.40 Haber Kodu : 190604218

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3- MENEKŞE PLAJINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Murat SOLAK/İSTANBUL(DHA)
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda yoğunluk oluştu. Sahile gelenler çadır kurup, denize girdi.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbullular sahillere akın etti. Küçükçekmece'de bulunan ücretsiz Menekşe plajları tercih edenler denize girerek serinlediler. Bazı vatandaşlar çadır kurup, mangal yaparken bazıları ise plajda top oynadı. Sahildekilerden bazıları ise Menekşe köprüsünden suya atladı. Plajda görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar belirlenen sınırların dışına çıkan vatandaşları uyardı.

Görüntü Dökümü:
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-Denize girenlerden görüntü
-Kumda güneşlenenlerden görüntü
-Kumda yatanlardan görüntü
-Mangal yapanlardan görüntü
-Röportajlar
-Suya atlama yarışması yapanlar
-Genel ve detay görüntüler

04.06.2019 - 18.03 Haber Kodu : 190604209

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