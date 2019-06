DHA İSTANBUL  BÜLTENİ-1

Görüntü dökümü:

-Kaza yeri

-Kaldırımda oturan sürücü

-Sürücünün telefonla yakınlarına kazayı haber vermesi

-Sürücünün aracın resimlerini çekmesi

-Yaralı sürücünün ambulansa binmesi

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Genel ve detay görüntüler

13.06.2019 - 05.27 Haber Kodu : 190613009

2- BAKAN SOYLU: AMERİKA BEN NOT ETTİM DEDİĞİ İÇİN HAKKIMIZI ARAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ataşehir'de, Ataşehir Trabzonlular Derneği'nin programına katıldı. Süleyman Soyluyu makam aracının önünde meşaleler ile karşılayan vatandaşlar, Soylu'ya yoğun ilgi gösterdi. Soylu vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AMERİKA BEN NOT ETTİM BUNU DİYORSA…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada, "Eğer biz sandıkların yüzde 90'ını daha açtırabilseydik bilmenizi istiyorum bugün 23 Haziran'ı tartışmamıza, konuşmamıza, değerlendirmemize, böyle bir seçime gitmemize gerek kalmayacaktı. Bizim bir yerlere teslim olmamızı isteyenlere söylemek istiyorum. Amerika ben not ettim dediği için hakkımızı aramaktan vazgeçmeyiz. Amerika 'Ben not ettim' bunu diyorsa biz de onun 15 Temmuz'da ne yaptığı bu ülkede hep birlikte iyi not ettik. Sanatçılar çıkıp sosyal medyada bir baskı oluşturacak diye eğer hakkımızdan vazgeçecek olursak bu millet bize şunu sorar 'Sen kendi hakkını savunmaktan acizsin, benim bir oyumu savunmaktan acizsin, bu ülkenin hakkını ve menfaatini nasıl koruyacaksın?" diye konuştu.